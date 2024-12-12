Это новые научные способы продлить срок годности продуктов

Ещё один важный момент — распределение продуктов по полкам и дверце холодильника. Температура в нём неравномерна, нижняя часть будет прохладнее, чем верхняя, а дверца холодильника — самое тёплое место. Всё из-за того, что его постоянно открывают и закрывают, температура скачет, поэтому скоропортящиеся продукты на ней лучше не хранить.

Молочную продукцию: масло, молоко, сметану, сыры и так далее — лучше держать на нижней полке, как, собственно, и яйца. Да, производители холодильников ставят специальные отсеки для яиц на дверце, но лучше всё-таки не пользоваться ими лишний раз. Так что, внизу холодильника храним то, что относится к скоропортящимся, а верх холодильника для продуктов с длительным сроком хранения .

И конечно же, не стоит хранить овощи и фрукты рядом друг с другом. Всё из-за разной микрофлоры и выделяемых веществ, например, этилена. Вы, возможно, знаете про лайфхак: если несозревший фрукт или овощ положить рядом с бананом, то на следующий день всё будет как надо. Так что, хорошо мойте продукты, упаковывайте их либо в полиэтиленовые мешки, либо в специальные пластиковые контейнеры, и всё будет хорошо.

Свои рекомендации есть и для хранения продуктов вне холодильника. Главное, чтобы место хранение было тёмным и прохладным: если картошку хранить в закрытом пакете рядом с тёплой батареей зимой, согласитесь, она испортится меньше чем за несколько дней. Помидоры тоже лучше хранить вне холодильника. Оказывается, под воздействием холода они становятся пластмассовыми, и их вкус портится, всё из-за инверсии сахаров.