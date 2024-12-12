Это новые научные способы продлить срок годности продуктов

Это новые научные способы продлить срок годности продуктовМорозная свежесть у вас дома!
Думаю, все мы сталкивались с ситуацией, когда только вчера купили целый пакет продуктов, а какие-то овощи уже начинают портиться. Кажется, что во всём виноваты сотрудники магазинов или доставок, я всего-то оставил помидоры с фруктами, что же могло пойти не так?
На самом деле, правильные условия хранения продуктов очень важны. Не зря же СанПин придумывает правила для заведений общественного питания, чтобы любой продукт оставался свежим как можно дольше, вот и дома неплохо бы их придерживаться.
Как правильно хранить продукты?
Да, даже у такой казалось бы привычной мелочи есть свои нюансы: например, некоторые фрукты могут выделять вещества, которые ускоряют порчу других продуктов, или мука с чаем могут впитывать в себя запахи, а это в дальнейшем может сказаться на вкусе выпечки или напитка.
Правда, соблюсти все эти правила в домашних условиях — задачка та ещё. Вряд ли у вас много свободного места на кухонных полках, а в холодильнике, по идее, всё должно храниться дольше, но всё-таки важно понимать, как правильно раскладывать продукты, чтобы не выкидывать деньги на ветер каждый раз.
Начнём с простого. Чистота холодильника это важно, как бы очевидно это ни было: например, если что-то где-то пролилось, остался сок от испорченного помидора или размороженного мяса, протёк соус — убрать нужно сразу (так и неприятных запахов будет меньше). Микробы начинают размножаться и распространяются очень быстро, продукты в грязных условиях могут портиться в разы быстрее, чем в чистых. . Поэтому старайтесь фасовать и упаковывать пищу так, чтобы ничего не испортило внутреннюю микрофлору.
Ещё один важный момент — распределение продуктов по полкам и дверце холодильника. Температура в нём неравномерна, нижняя часть будет прохладнее, чем верхняя, а дверца холодильника — самое тёплое место. Всё из-за того, что его постоянно открывают и закрывают, температура скачет, поэтому скоропортящиеся продукты на ней лучше не хранить.
Молочную продукцию: масло, молоко, сметану, сыры и так далее — лучше держать на нижней полке, как, собственно, и яйца. Да, производители холодильников ставят специальные отсеки для яиц на дверце, но лучше всё-таки не пользоваться ими лишний раз. Так что, внизу холодильника храним то, что относится к скоропортящимся, а верх холодильника для продуктов с длительным сроком хранения.
И конечно же, не стоит хранить овощи и фрукты рядом друг с другом. Всё из-за разной микрофлоры и выделяемых веществ, например, этилена. Вы, возможно, знаете про лайфхак: если несозревший фрукт или овощ положить рядом с бананом, то на следующий день всё будет как надо. Так что, хорошо мойте продукты, упаковывайте их либо в полиэтиленовые мешки, либо в специальные пластиковые контейнеры, и всё будет хорошо.
Свои рекомендации есть и для хранения продуктов вне холодильника. Главное, чтобы место хранение было тёмным и прохладным: если картошку хранить в закрытом пакете рядом с тёплой батареей зимой, согласитесь, она испортится меньше чем за несколько дней. Помидоры тоже лучше хранить вне холодильника. Оказывается, под воздействием холода они становятся пластмассовыми, и их вкус портится, всё из-за инверсии сахаров.
Стоит сказать, что готовые блюда не стоит хранить со свежими продуктами. Причина кроется в разнице микрофлор: готовая еда уже проконтактировала с воздухом, поэтому там происходят разные химические реакции из-за тепловой обработки, а тут рядом ещё фрукты с другой средой и своими реакциями. И всё, срок хранения сразу сократится.
Также не стоит мыть замороженное мясо. В водопроводной воде и так полно микробов, а смывать у мяса ещё и защитную плёнку — сомнительная затея. Конечно, если вы сомневаетесь в чистоте продукта, стоит его помыть. Главное — приготовить в ближайшее время.
Кроме того, что мы сами можем сохранить свежесть продуктов с помощью простых советов, можно воспользоваться научными разработками. А что, в век технологий живём, может что-то есть у учёных для домашнего пользования.
Биогель для овощей и фруктов
Новосибирский государственный технический университет запустил в производство перспективную новинку — биогеля под названием «Фруктогель». Особенность его в том, что состав практически не содержит «химии», только природные полимеры животного и растительного происхождения. Благодаря этому биогель смоется обычной водой без проблем.
Работает он просто: наносишь его на продукт, и уже начинает образовываться тонкая специфическая пленка из полимерных молекул, которая защищает продукт питания от внешних факторов. Судя по тестам, продукты с «Фруктогелем» хранятся в четыре раза дольше, к тому же аромат остается.
В целом, «Фруктогель» разрабатывали для крупных производств, агропрома, торговых сетей и овощных баз, но почему бы его и дома не использовать? Биогель прошёл тесты и получил разрешение на использование в качестве пищевой добавки. Теперь будем после покупки опрыскивать овощи и фрукты гелем, главное смыть не забыть.
Антимикробный пакет
Ученые из Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) придумали специальную антимикробную биоразлагаемую пищевую пленку с модифицированной органической солью цинка. Первые варианты плёнки уже производят в Нижнем Новгороде.
Особенность новой пищевой плёнки — она не такая дорогая, в отличие от схожих по действию медицинских антимикробных плёнок, её можно производить на том же оборудовании, что и обычный полиэтилен, и новинка быстро разлагается — всего-то 50−70 лет в почве. Для сравнения, обычный полиэтилен разлагается от 10 до 200 лет. И самое главное, сохраняет свежесть продуктов в 2−2,5 раза дольше!
Плёнка доступна для коммерческого использования. Многие производители захотят изготавливать такую антимикробную плёнку, и на неё будет спрос: защитники природы будут спокойны, так как отходов будет меньше, а свежесть продуктов сохранится — значит можно дольше хранить на складах.
Перед тем как оказаться на прилавке
В целом, производители пищевой продукции сами стараются сохранить свежесть продуктов: специальными жидкостями обрабатывают продукты, упаковки, привносят различные добавки в состав — всё это увеличивает срок хранения.
У учёных идеи обрабатывать радиацией мясо и другие продукты: предложили это физики Федерального Уральского университета и уже рассчитали необходимое количество радиации, для человека оно безопасно, но число бактерий снизит в 2−3 раза. Не стоит забывать про быстро развивающиеся новые технологии. Ученые из Сколковского института науки и технологий, Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН и других научных организаций решили проверять качество продуктов при помощи «электронного носа» и компьютерного зрения. Установят предприятия такой «нос» на производстве и никаких проблем.
В будущем благодаря развитию технологий и усилиям учёных, не нужно будет так беспокоиться о сохранности продуктов. А пока мы можем только соблюдать небольшой свод правил, чтобы не отравиться испорченным помидором и не спустить деньги на ветер, потому что забыли очередной килограмм кабачков.