Ссоры с последствиями

Ссоры с последствиямиВрачи объяснили, как стресс в семье влияет на риск артериальной гипертензии
Насколько сильно стресс в семье влияет на наше здоровье? Кто больше нервничает в браке — мужчины или женщины? Насколько опасны риски для здоровья при высоком уровне стресса? Ответ на все эти вопросы — в нашей новой статье.
Ученые утверждают, что брак полезен для физического и психического здоровья. Убежденные счастливые семьянины с этим, конечно же, согласятся, а отпетые холостяки, напротив, будут яростно спорить.
Ясно одно: семья для человека — вполне естественная штука, еще с древнейших времен. Однако, в медицине совсем недавно начал рассматриваться вопрос, как же наличие семьи влияет на состояние здоровья ее членов, и ответ лежит на уровне чуть более глубоком, чем «конечно, мужьям будет легче, ведь жены готовят им такой вкусный борщ».
Изначально ученые со скепсисом отнеслись к тому, что наличие семьи действительно каким-то образом влияет на здоровье человека, подход был диаметрально противоположным — каждый человек рассматривался в отдельности. Но разные эмпирические данные то и дело указывали, что разница в результатах исследований семейных и одиноких людей сохраняется даже в том случае, если ученые специально пытаются избавиться от влияния демографических и социальных факторов в своих экспериментах.
Очевидный вывод — семейных людей стоит выделить в отдельную группу и смотреть, как именно семейные отношения влияют на их здоровье, благополучие и прочие подобные вещи.
Одной из таких исследовательских групп стало объединение врачей из Института цитологии и генетики Российской академии наук, которые совместно с Межведомственной лабораторией эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний г. Новосибирска решили разобраться, как стресс внутри семьи влияет на риски развития артериальной гипертензии.
Что же они узнали? Давайте посмотрим.
Что ученые взяли за основу исследования?
Чтобы выяснить, есть ли связь между риском развития артериальной гипертензии и стрессом внутри семьи, ученые решили выяснить, какой уровень стресса в целом характерен для людей с разным семейным статусом.
Для своих наблюдений врачи отобрали как мужчин, так и женщин. Любопытно, что женщин в выборке было гораздо больше, чем мужчин — 384 женщины против 190 мужчин.
Важным критерием отбора был возраст — его рамки исследователи установили в довольно широком диапазоне: нижней границей стала планка в 25 лет, высшей — отметка в 64 года.
Стоит отметить, что для чистоты эксперимента ученые наблюдали за людьми с разной семейной историей. Так, помимо людей в браке, врачей интересовали и те, кто ранее был в браке, но развелся, а также те, кто овдовел. Забегая немного вперёд — моменты смены семейного статуса ученые тоже не обошли вниманием, так как они прямо влияли на отслеживаемые ими показатели.
Сроки наблюдения врачи также выбрали довольно продолжительные — они смотрели за пациентами в течение аж шестнадцати лет. Именно столько времени понадобилось, чтобы выявить возможную корреляцию между гипертонией и стрессом.
Некой «конечной точкой» эксперимента врача считали факт возникновения артериальной гипертензии. А для того, чтобы оценить вероятность возникновения гипертонии, они использовали регрессионную модель пропорциональных рисков Кокса.
Теперь, когда общая суть исследования нам ясна, логично спросить: какие данные получали врачи и какие выводы они сделали? Сейчас увидим.
Результаты исследования
В ходе тестов и наблюдений картинка у врачей получилась интересная, они выяснили, что мужчины в семье в среднем стрессуют больше, чем женщины.
Помните, мы упоминали изменение семейного статуса? Уровень стресса нашёл отражение и тут: больше всего стресс испытывали овдовевшие супруги — как мужчины, так и женщины. При этом общая неравномерность сохранилась: мужчины испытывали больше стресса, чем женщины.
Особенно высокая доля стрессующих была среди работников физического труда, а также пенсионеров... И снова мужчины обошли по этому показателю женщин! Так, среди работяг процент подверженных стрессу составил почти 36%, а среди пенсионеров от этой проблемы страдал почти каждый второй!
Что же касается уровня образования исследуемых, то он, напротив, на риски развития болезни никак не влиял. Врачи сделали вывод, что связано это в первую очередь с тем, что многие люди мешают дела домашние и рабочие в одну большую кучу. Так как они их не разграничивают, то создают лишний источник стресса и лишают себя возможности отдохнуть.
Казалось бы, логично предположить, что раз мужчины больше страдают от стресса, а стресс вредит здоровью, то и риски развития гипертонии у них будут выше.
В целом, многофакторный анализ Кокса это подтвердил: без учета социальных факторов риск развития артериальной гипертензии у мужчин был выше, чем у женщин. Ученые также отметили, что риски развития этого заболевания многократно увеличиваются при трагедиях в семье, а также при разводах.
Ключевой вывод из исследования — стресс в семье действительно ведет к гипертонии, а мужчины в таких ситуациях особенно уязвимы.
Какую пользу несет это исследование?
Полученная научная база позволит врачам, во-первых, разработать новые методички как бороться с стрессом, во-вторых, понять, кто может оказаться среди потенциальных жертв гипертонии. Польза этого, думаю, очевидна: чем лучше врачи предугадывают возможность развития заболевания, тем больше людей можно будет от него спасти, а значит, сохранить их жизнь и здоровье.
В отдаленной же перспективе улучшение методов ранней диагностики рисков можно будет использовать не только для предотвращения гипертонии, но и других болезней. Не менее важно и то, что данное исследование доказывает важность борьбы со стрессом как с явлением. Следовательно, можно ожидать и разработки новых методик, которые могли бы помочь справляться со стрессом.