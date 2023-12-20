Ссоры с последствиями

Очевидный вывод — семейных людей стоит выделить в отдельную группу и смотреть, как именно семейные отношения влияют на их здоровье, благополучие и прочие подобные вещи.

Одной из таких исследовательских групп стало объединение врачей из Института цитологии и генетики Российской академии наук, которые совместно с Межведомственной лабораторией эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний г. Новосибирска решили разобраться, как стресс внутри семьи влияет на риски развития артериальной гипертензии.

Что же они узнали? Давайте посмотрим.

Что ученые взяли за основу исследования?

Чтобы выяснить, есть ли связь между риском развития артериальной гипертензии и стрессом внутри семьи, ученые решили выяснить, какой уровень стресса в целом характерен для людей с разным семейным статусом.

Для своих наблюдений врачи отобрали как мужчин, так и женщин. Любопытно, что женщин в выборке было гораздо больше, чем мужчин — 384 женщины против 190 мужчин.

Важным критерием отбора был возраст — его рамки исследователи установили в довольно широком диапазоне: нижней границей стала планка в 25 лет, высшей — отметка в 64 года.

Стоит отметить, что для чистоты эксперимента ученые наблюдали за людьми с разной семейной историей. Так, помимо людей в браке, врачей интересовали и те, кто ранее был в браке, но развелся, а также те, кто овдовел. Забегая немного вперёд — моменты смены семейного статуса ученые тоже не обошли вниманием, так как они прямо влияли на отслеживаемые ими показатели.