Станет ли водород основным топливом?

Нефть и природный газ — главные источники энергии: на их долю приходится 80% мировых энергоресурсов. Понятно, что достигается эта цифра за счёт полезных ископаемых, что крайне вредно для окружающей среды. Сама добыча — удовольствие дорогое, да и разрушает экосистемы, так как при использовании такого топлива в атмосферу выделяется уйма углекислого газа.

Потенциально альтернативой привычным видам топлива может стать водород — его можно получить хоть из воздуха, хоть из воды. Да и для окружающей среды он практически безвреден: при его сгорании выделяется только пар. Его уже во всю используют для нефтепереработки и химической промышленности, но в «народ» такое топливо не идёт.

К слову, у нас в стране водородный двигатель разработали в годы Великой Отечественной войны, а в конце 80-х годов вообще был создан первый в мире самолёт с реактивным двигателем на жидком водороде. Использовали такое топливо и для космических ракет. Почему же мы до сих пор пользуемся тем, что есть, а не водородом?