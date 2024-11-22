Почему на МКС даже сон — это испытание

Почему на МКС даже сон — это испытаниеСпать в невесомости: мечта или реальность?
Все мы знаем, что человеку хорошо бы спать каждый день по 8 часов, мечты они такие... Но что, если вы космонавт?
В космосе у вас не будет любимого матраса и одеялка, которое укроет в холодную ночь. Точнее, ночей как таковых тоже нет, ведь на МКС — постоянный день: станция каждые 90 минут совершает полный оборот вокруг Земли. За сутки можно увидеть 16 восходов и закатов.
Так как же космонавты высыпаются в таких условиях? Спойлер: иногда это не очень-то и удаётся.
Сон в прошлом
Юрию Гагарину, первому человеку в космосе, вообще-то спать было некогда — полёт длился всего 108 минут, но уже с миссиями «Союз» и американскими «Аполлонами» вопрос сна встал ребром.
Представьте себе, каково было первым космонавтам в их крошечных капсулах: приходилось уместиться в ограниченное пространство, привязать себя к стене или полу, чтобы не улететь куда-нибудь подальше. А расслабиться-то надо!
Американцы на «Аполлонах» и первых шаттлах спали буквально на своих сиденьях или в спальных мешках, которые крепили к стенам.
Советские космонавты не сильно от них отличались — использовали аналогичные спальники, прикрепляли их к стенкам или полу космических аппаратов, иногда прикрывали глаза маской от света, который мог сбивать биологические ритмы.
Основная же проблема — это как раз сама невесомость. На Земле наш организм привык: лежишь на кровати (спасибо, гравитация!), чувствуешь, как тяжелеют веки, тело расслабляется, а тут — ты просто паришь.
Вроде бы удобно, но тело всё равно продолжает думать, что оно должно как-то удерживаться на месте. Космонавтам приходилось учиться засыпать в условиях, которые буквально противоречат инстинктам.
Сонные проблемы
Сон в космосе — это не просто физический вызов. Дело не только в том, что ты паришь в спальном мешке и не можешь нормально расслабиться: есть и другие факторы, которые влияют на качество сна.
Например, рабочий график. Космонавтам нужно постоянно держать высокую планку производительности, а это, естественно, добавляет стресса. Плюс длительные миссии могут быть и морально тяжёлыми: замкнутое пространство, однообразные виды, отсутствие свежего воздуха — всё это сказывается на психике.
Сон страдает и по другим причинам. Например, микрогравитация — она вредит организму в долгосрочной перспективе. У космонавтов снижается объём крови, иммунная система слабеет, а после полёта часто развивается транзиторная анемия — это когда эритроцитов в крови меньше нормы, даже если ты питаешься правильно.
Учёные выяснили, что в космосе средняя продолжительность сна заметно уменьшается. Например, группа исследователей изучила сон пяти космонавтов до, во время и после полёта на МКС. Оказалось, что на Земле они спали в среднем 6,7 часов, а в космосе — всего 5,7 часа.
Более того, они гораздо дольше оставались бодрствующими, а это снизило эффективность сна на 17,7%.
Фазы сна тоже изменяются: медленный сон сокращается на 14,1%, а быстрый — на 25,8%. Причём чтобы добраться до фазы быстрого сна, космонавтам требуется около 90 минут — почти в полтора раза больше, чем на Земле.
В результате организм не в полной мере восстанавливается, и это, конечно, сказывается на состоянии космонавтов.
Есть ещё одна большая проблема — нарушение суточного ритма. Без привычных временных ориентиров мозг начинает путаться: если не учитывать время и просто жить «по ощущениям», цикл сна и бодрствования может начать смещаться.
Например, были случаи, когда этот цикл у людей в космосе начинал составлять 25,4 часа вместо привычных 24.
И это только ухудшает ситуацию: космонавты начинают ощущать постоянный недосып.
МКС: капсулы, свет и шум
Сегодня Международная космическая станция — настоящий дом для космонавтов, и ситуация со сном там уже лучше, чем во времена первых полётов. На станции есть специальные отдельные небольшие каюты для каждого члена экипажа.
В каждой — спальный мешок, розетки для зарядки техники и личное освещение. Чтобы не летать по модулю, космонавт крепит себя в спальном мешке к стене, ну а потом засыпает. Ну или пытается.
О подушках можно забыть — в невесомости они просто не нужны.
Совершенно неудобно спать в космосе. Ни в первую, ни в последнюю ночь. Человек привык спать лежа на спине или на боку с опорой на кровать, подсунув руку под подушку. Спать не касаясь стенок неудобно. Ты просто паришь в спальном мешке. Даже если ты за день вымотался, очень устал, всё равно тяжело заснуть. Пытаешься найти удобное положение, упереться ногами и головой, чтобы создать видимость хоть какого-то давления.
Каюты — это своего рода капсулы размером с небольшую телефонную будку, куда можно забраться и, по возможности, вырубиться на восемь часов. Именно столько времени заложено в графике сна на МКС, который, кстати, весьма строгий.
Официальный отбой происходит в 22:00 UTC (по московскому времени это 1:00 ночи), а подъём в 6:00. Но, конечно, график не всегда получается соблюдать. Иногда что-то срочное нужно доделать, а иногда просто хочется посмотреть кино или пообщаться с Землёй.
Зато, когда МКС засыпает,
просыпается мафия там наступает практически ночь. Станцию освещают только экраны приборов и слабые огоньки техники. Всё остальное освещение выключают — получается как в ночном рейсе на самолёте.
Если сравнивать с американскими шаттлами, то на МКС все космонавты спят одновременно. Вахты, как на шаттлах, где экипаж делился на смены, здесь нет. Контроль за станцией в это время осуществляют центры управления на Земле.
Но есть на МКС одна вещь, которая может помешать полноценному отдыху, — и это шум. Шум от аппаратуры станции постоянно держится на уровне 67–69 децибел (это как если бы два человека разговаривали рядом с вами без остановки).
Поэтому космонавты часто спят в берушах или наушниках с шумоподавлением. Это помогает, но если вдруг что-то случится — наушники не спасут от громкого сигнала тревоги.
Космические сны
Российские космонавты, как и их коллеги из других стран, на МКС сталкиваются с теми же проблемами сна. Однако, есть и свои особенности. Экипаж привык работать и жить в условиях, где всегда приходится выкручиваться и адаптироваться.
Так, например, Сергей Рязанский, российский космонавт, делился опытом сна в условиях перенаселённой МКС. В 2013 году на станции оказалось девять человек, при том что кают было всего шесть. В таких условиях кто-то ночевал прямо в модулях, а свой спальный мешок крепил прямо на потолок или стену.
Чтобы вовремя проснуться, космонавты заводят будильники с вибрацией на наручных часах или планшетах. А вот сны у ребят, как это ни странно, часто оказываются вполне земными.
В космосе, конечно, чаще всего видишь во сне простую земную жизнь: например, как ты едешь в метро или стоишь в пробке. Наверное, мозгу просто не хватает новых впечатлений. Ведь на станции практически постоянная картинка: один и тот же интерьер, лица товарищей по экипажу. На улицу не выходишь. И мозг выдает какие-то запомнившиеся картинки. Зато стоит вернуться на Землю, как начинаешь видеть сны про космический полёт...
Бывает, что даже во время сна космонавты не могут избежать трудностей. Один из неожиданных моментов — это дезориентация. В момент пробуждения можно на мгновение забыть, где находишься, что-то вроде «проснулся не в своей кровати».
В невесомости тело не испытывает привычных ощущений, и может быть сложно сразу понять, где верх, а где низ. Впрочем, говорят, что и к этому привыкаешь.
Итак, сон на МКС — это уже не такая проблема, как раньше, но и не идеальный отдых. Это вызов для тела и мозга, который всё же можно преодолеть, если хорошо подготовиться.
И в общем, космос — это место, где даже сон требует навыков.
Такие дела.