Почему на МКС даже сон — это испытание

Так как же космонавты высыпаются в таких условиях? Спойлер: иногда это не очень-то и удаётся.

Сон в прошлом

Юрию Гагарину, первому человеку в космосе, вообще-то спать было некогда — полёт длился всего 108 минут, но уже с миссиями «Союз» и американскими «Аполлонами» вопрос сна встал ребром.

Представьте себе, каково было первым космонавтам в их крошечных капсулах: приходилось уместиться в ограниченное пространство, привязать себя к стене или полу, чтобы не улететь куда-нибудь подальше. А расслабиться-то надо!

Американцы на «Аполлонах» и первых шаттлах спали буквально на своих сиденьях или в спальных мешках, которые крепили к стенам.