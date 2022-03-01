Стингер против Иглы, кто сбивает авиацию лучше

Стингер против Иглы, кто сбивает авиацию лучшеРучные зенитные комплексы в действии
Это «жало» (именно так переводится слово Stinger с английского) получило известность у нас в годы Афганской войны, но по сей день стоит на вооружении и продолжает применяться.
Вас это может удивить, но в этом сегменте вооружений СССР и США шли ноздря в ноздрю в буквальном смысле. Первое поколение ПЗРК (Переносной зенитный-ракетный комплекс) появились в обеих странах в 1967 году — это FIM-43 Redeye и советская «Стрела». Ракеты, как средство ПВО, заинтересовали вояк ещё в годы Первой мировой. Но фактически зенитчики стали получать такое вооружение в 1950-е, когда стало технически возможным создавать ракеты, способные улететь не абы куда, а в конкретную цель.
Только вот зенитные-ракетные комплексы того времени были чрезвычайно громоздкими, требовали мощных радаров (мощных ещё и в смысле размеров и габаритов), ракетам были нужны стартовые площадки и сложная топливно-транспортная инфраструктура.
Короче, поначалу это всё годилось только для прикрытия стратегически важных объектов. Со временем появились комплексы и для войсковых ПВО, но и там хрен редьки не слаще — польза была тоже только прикрытии штабов и крупных группировок. Тактические формирования (от дивизии и меньше) использовали примерно то же, что и в годы Второй мировой, до них наука добралась к концу 60-х.
Инфракрасное наведение
Тема очень сложная, но попробуем объяснить максимально просто
Принцип основан на оптической системе, которая воспринимает тепловой импульс, передаёт её через растровый модулирующий диск на приёмник излучения. То есть тепловое излучение получается засечь как пульсирующий сигнал. Далее фотодетектор преобразует излучение в электрический сигнал и посылает в тракт на усиление, и потом вся система работает уже с этим сигналом.
Всё это взаимодействует с гироскопом ракеты, которая начинает сама «гнаться» за тепловой сигнатурой (пятном), а система с помощью датчиков улавливает все изменения положения пучка в пространстве, благодаря чему получается в итоге достигать движущейся мишени. Таким образом, ракета словно рождается из пускового контейнера, и движется к зафиксированной системой цели словно главной в жизни, которая при достижении трагически прерывается… вместе с самолётом, с вероятностью 0,4-0,45.
В ролике ниже на ракете класса воздух-воздух наглядно показан принцип, как тепловой импульс превращается в сигнал через растровый модулирующий диск.
Вероятность поражения ~0,4 давали первые ПЗРК, поэтому их старались использовать залпом нескольких пусковых. Другим недостатком становилась стоимость — один солдат никогда ещё в истории не получал в свои руки настолько дорогое и сложное оружие, поэтому их операторы были своеобразной элитой (да и до сих пор среди наёмников такие специалисты очень востребованы и получают едва ли не больше всех).
Впрочем, какой бы дорогой эта система ни была, всё равно многократно дешевле самолёта и подготовки его пилота, который или погибал, или попадал в плен. Из-за того, что ПЗРК умели работать только на небольших высотах, их основной целью становились штурмовики и вертолёты. А это самая массовая и интенсивно применяемая авиация согласно статистике Northrop Grumman. В период 1958-1992 годов 80% потерянных в ходе боевых действий самолётов поражены ракетами с инфракрасной головкой самонаведения, и только 20% с помощью радиолокации.
Ещё одной особенностью стало то, что в ходе Холодной войны обе сверхдержавы смогли оснащать таким оружием противников друг друга — по сути партизан, которые вместо того, чтобы как раньше прятаться в щели от гула реактивных двигателей или вертолётных моторов, сами открывали сезон охоты.
Стингер и Игла
Второе поколение тоже пошло в войска в один год — в 1981 году на вооружение встали Стингеры (FIM-92) и советский ПЗРК Игла (Игла-1, а после модернизации 1983 года просто Игла).
Новое поколение решило прежние проблемы: ракеты летели не к самим соплам (которые одни из наиболее прочных элементов всей конструкции самолёта, поэтому повредить их — не означало гарантированно сбить цель), а смогли срабатывать при прохождении более уязвимых к разрушению конструкции. Нарастили и мощности самих боевых частей.
Другая особенность — элементы опознавания «свой — чужой», компактные и встроенные в саму установку.
Но главное — это возможность поражать авиацию на встречных курсах, потому что раньше приходилось пропускать аппарат и отправлять ракету вдогонку, когда он мог уже ударить по своим целям.
Ранние модели Стингер в сравнении с Иглой имели преимущества в скорости полёта ракеты (700м/с против 570 м/с) и массы боевой части — 2,3 кг против 1,3 кг у Иглы (при схожей массе самих ракет, около 10,5 кг). Но при этом у Иглы выше средняя маршевая скорость, так что разницы во времени подлёта мало.
В то же время американец уступает в скорости цели, особенно встречной: 360 м/с могла работать Игла, и 320 м/с Стингер, то есть Стингер как бы дозвуковой, а Игла могла работать и на сверхзвуковую цель. Но это преимущество чисто техническое — штурмовики на таких скоростях не работают, а вертолёты не летают.
Высота поражения примерно равная — 3500 метров (3800 у Стингера), но практическая всегда выше паспортной, так что тут ещё неизвестно, кто кого.
Развитие после Холодной войны
1990-е и следующие 2000-е принесли человечеству супер-развитую электронику, она уменьшалась в габаритах и стала эффективнее. Больным для России местом стало то, что США были в этой истории на верхних строчках рейтинга, а РФ в девяностые было не до этого, страна выстраивалась в очереди за замороженными окорочками и училась «рыночку».
Учения с FIM-92
После базовой модели FIM-92A ПЗРК начали наращивать новыми фичами:
FIM-92B (POST — с пассивным оптическим искателем) — у неё была головка самонаведения, которая к инфракрасному диапазону (ИК) добавляла ультрафиолетовый (УФ), что сделало ракету устойчивее к природным помехам, а что ещё актуальнее — помогало бороться с тепловыми ловушками, которыми защищалась авиация. В УФ диапазоне различия между реактивным двигателем и тепловой ловушкой чётко различимы.
FIM-92C (RMP — с перепрограммируемым микропроцессором) — умеет загружать новый набор программного обеспечения с постоянной памяти, а не только оперативной. Это позволяет эффективнее обходить разные помехи и обходить их уже после пуска.
FIM-92D до FIM-92H — серия мелких улучшений для борьбы с помехами и управления ракетой. Самая важная модификация E смогла работать по малозаметным целям типа БПЛА и легких вертушек, а ещё по низколетящим крылатым ракетам.
RMP Block II и FIM-92J — помимо стандартных обновлений увеличилась дистанция до 7600 метров. Но это уже очень дорогая игрушка, поэтому американцы не видели особенного смысла в них — у новых противников США часто не было авиации вообще.
FIM-92K — модификация, которая умеет работать совместно с тактическим радаром обнаружения цели, своеобразный микро-ЗРК. То есть она способна использовать канал передачи данных, а не собственную ГСН. Поэтому с ней оператору в некоторых случаях можно даже не прицеливаться.
В сравнении с Иглой
Наш комплекс улучшили преимущественно по дистанции (в Игла-С это 6000 метров) — меньше чем у FIM-92J на полтора км, но, как сказано выше, американцы свою самую дорогую систему почти никогда не используют. Мощность боевой части при этом довели до 2,3 кг, а вот сама ракета потяжелела на килограмм. Тем не менее, возможность обстрела с эффективным результатом БПЛА и крылатых ракет у Иглы теперь есть.
Но главный недостаток — отсутствие УФ диапазона в оптической системе наведения, поэтому и Иглу-С можно обмануть тепловой ловушкой.
Более прогрессивным стал новый ПЗРК Верба — там УФ диапазон есть, и даже малогабаритная обзорная РЛС, которая умеет смотреть на 40 км, присутствует. Увеличен и потолок действия до 4500 метров за счёт новой ракеты. Но принят этот ПЗРК на вооружение в 2014 году, когда российский военно-промышленный комплексы уже попал под санкции. Поэтому сегодня о количестве ПЗРК Верба в войсках, соответствующих заявленным ТТХ, военные помалкивают. А ПЗРК Игла остаётся основным оружием в своём классе.