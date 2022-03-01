Стингер против Иглы, кто сбивает авиацию лучше

Это «жало» (именно так переводится слово Stinger с английского) получило известность у нас в годы Афганской войны, но по сей день стоит на вооружении и продолжает применяться.

Вас это может удивить, но в этом сегменте вооружений СССР и США шли ноздря в ноздрю в буквальном смысле. Первое поколение ПЗРК (Переносной зенитный-ракетный комплекс) появились в обеих странах в 1967 году — это FIM-43 Redeye и советская «Стрела». Ракеты, как средство ПВО, заинтересовали вояк ещё в годы Первой мировой. Но фактически зенитчики стали получать такое вооружение в 1950-е, когда стало технически возможным создавать ракеты, способные улететь не абы куда, а в конкретную цель.

Только вот зенитные-ракетные комплексы того времени были чрезвычайно громоздкими, требовали мощных радаров (мощных ещё и в смысле размеров и габаритов), ракетам были нужны стартовые площадки и сложная топливно-транспортная инфраструктура.