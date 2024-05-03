Стоматология в России: новая разработка, которая спасёт зубы от кариеса

Старшее поколение до сих пор воспринимает визит к дантисту как разновидность пытки, и не удивительно: в далекие года анестезия была формальностью, пломба простой замазкой из «цемента», а звук бормашины и крики пациента из кабинета врача — привычным звуковым сопровождением, от которого до сих пор бросает в холодный пот.

В наше же время не всё так страшно: медицина шагнула далеко вперёд, оборудование стало лучше, анестезия позволяет совсем не чувствовать боль во время операции, пломбы делают из полимеров, да и профессионализм зубных докторов ощутимо вырос.

Но нет предела совершенству и вскоре посещение кабинета стоматолога станет максимально комфортным, без малейшей боли и страха.