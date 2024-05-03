Стоматология в России: новая разработка, которая спасёт зубы от кариеса

Стоматология в России: новая разработка, которая спасёт зубы от кариесаНе так страшен кабинет стоматолога, как его малюют
Старшее поколение до сих пор воспринимает визит к дантисту как разновидность пытки, и не удивительно: в далекие года анестезия была формальностью, пломба простой замазкой из «цемента», а звук бормашины и крики пациента из кабинета врача — привычным звуковым сопровождением, от которого до сих пор бросает в холодный пот.
В наше же время не всё так страшно: медицина шагнула далеко вперёд, оборудование стало лучше, анестезия позволяет совсем не чувствовать боль во время операции, пломбы делают из полимеров, да и профессионализм зубных докторов ощутимо вырос.
Но нет предела совершенству и вскоре посещение кабинета стоматолога станет максимально комфортным, без малейшей боли и страха.
Скачок в развитии стоматологии
90-ые были непростым временем, в том числе и для стоматологии: это направление медицины очень сильно отставало по сравнению с западными странами. Пломбы были из цемента или посеребренного металла, а инструменты из грубой стали, поэтому они часто ломались и не позволяли делать работу качественно. Спасение зубов при таких вводных было далеко не тривиальной задачей, и в большинстве случаев их просто-напросто удаляли. Обучение же стоматологов проходило на старом оборудовании и неактуальных учебниках.
Но как раз-таки в 90-ые стоматология и начала развиваться. Открытие границ и развитие рыночных отношений позволили приобрести более современное оборудование и материалы для пломбирования или протезов, а также именно в то время начали открываться частные клиники. Даже западные специалисты приезжали на помощь российским медикам — помогали разобраться с новым оборудованием и обучали будущих стоматологов. Изменилось отношение к работе у самих врачей: они действительно начали пытаться сохранить зубы, а не действовать по принципу «болит — удалим».
Сейчас лечение зубов довольно комфортно для пациентов: новейшее оборудование и качественные материалы, хорошее образование специалистов — всё это привело к тому, что поход к стоматологу воспринимается обыденно, а не как чудовищный стресс.
Но только на одном оборудовании и образовании развивается стоматология? Или есть новые открытия ученых, которые спасут наши зубы и улыбку?
Японский прорыв в мире стоматологии
Медики стараются изобрести более совершенные лекарства, разрабатывают новое оборудование, но главная их мечта — выращивать новые зубы в организме человека. И японцы первыми стали на шаг ближе к этой мечте.
Учёные из Японии научились выращивать новые зубы. Как оказалось, в нашем организме есть ген USAG-1, который блокирует костные белки (которые и отвечают за рост зубов). Учёные разработали препарат, который способен остановить влияние гена USAG-1, и смогли вырастить новый комплект зубов у лабораторных мышей и хорьков.
Идея вырастить новые зубы — мечта каждого дантиста. Я работал над этим, когда был аспирантом, и был уверен, что смогу это осуществить.
Этот препарат в первую очередь хотят использовать для лечения пациентов с адентией — заболеванием, которое характеризует частичное или полное отсутствие зубов с самого рождения (а также в тех случаях, когда потеря зуба произошла из-за кариеса и эрозии). Этот препарат может стать заменой протезам или зубных имплантов. Летом 2024 года начнутся его испытания на человеке, и, в случае успеха, к 2030 году этот препарат будут применять по всему миру.
Новенькие зубы это, конечно, хорошо, но как сохранить старые (и, желательно, без хирургических вмешательств)?
Российский гель — спасение улыбки
Как и в 90-ые, врачи ищут способ спасти зубы без удаления и, в целом, хирургического вмешательства. И кое-что они сумели придумать! Учёные из Омска разработали чудо-гель, при использовании которого кариес перестает развиваться, эмаль восстанавливается, а мы можем спокойно жить (без переживаний о своей прекрасной улыбке).
Эффективность нашего препарата впечатляет: и кариес остановит, и чувствительной эмали поможет восстановиться (да ещё и блеск после отбеливания ей вернет). Гель уже прошел испытания в лабораториях и клиниках и показывает результат лучше, чем у западных аналогов.
В разработанных профилактических средствах удалось совместить несовместимое: трехкомпонентный гель с фтором, кальцием и фосфором для домашнего использования и для работы на профессиональном уровне в стоматологическом кресле.
От вас требуется немногое: достаточно раз в полгода наносить лекарство в течение 2−3 недель. Главное отличие от конкурентов на рынке «зубных гелей» — продолжительность действия: эффект сохраняется на протяжении полугода, а у других производителей этот показатель частно не превышает и двух недель.
Омские спецы уже получили патенты на 10 гелей и совсем скоро запатентуют ещё одно средство. Успели омичи разработать и специальный детский гель, который также направлен на профилактику и восстановление эмали.
Так что в итоге?
Уже в скором времени все страхи, которые вызывает поход к стоматологу, останутся в прошлом: российские учёные создают волшебные гели, западные исследователи находят способы «выращивать» зубы. Эти достижения приведут человечество к тому, что мы сможем самостоятельно лечиться дома и улыбаться во все 32 зуба. Это ли не здорово?