Украине теперь есть чем обстреливать территорию РФ: крылатые ракеты уже получены

В последних подсчётах оснащения ВСУ и диванных прогнозах на войну мы (ну и не только мы, конечно) указывали на главную слабость Украины, которая к тому же очень влияет на переносы контрнаступления (которое ждут уже абсолютно все).

На этом фоне никто не ожидал ракетных ударов по Луганску, особенно с учётом того, чем эти удары нанесли.

Пора разобраться, почему это важный прецедент (в зоне СВО и без таких приключений неспокойно), что это за оружие и как оно может влиять на наше с вами обозримое будущее.