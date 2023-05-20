Украине теперь есть чем обстреливать территорию РФ: крылатые ракеты уже получены

Украине теперь есть чем обстреливать территорию РФ: крылатые ракеты уже полученыStorm Shadow и как они повлияют на дальнейшие события
Чтобы вы не задавали вопросы постфактум, сегодня объясняем, на что способны ВСУ с этим оружием. Насколько дальше зайдут удары после пробного обстрела Луганска и как поменяется конфликт после получения Украиной оружия оперативного назначения.
В последних подсчётах оснащения ВСУ и диванных прогнозах на войну мы (ну и не только мы, конечно) указывали на главную слабость Украины, которая к тому же очень влияет на переносы контрнаступления (которое ждут уже абсолютно все).
На этом фоне никто не ожидал ракетных ударов по Луганску, особенно с учётом того, чем эти удары нанесли.
Пора разобраться, почему это важный прецедент (в зоне СВО и без таких приключений неспокойно), что это за оружие и как оно может влиять на наше с вами обозримое будущее.
Снова про ракеты
Что значит «оперативный»?
«Герой» нашей статьи — крылатая ракета. В широком смысле большую часть этого типа боеприпасов относят к оперативно-тактическому и оперативно стратегическому оружию, поэтому начнем с небольшого ликбеза:
Слово «оперативный» вы слышите очень часто, но что оно значит? В военной теории есть как бы три уровня масштаба боевых действий (звена) — тактический, оперативный и стратегический (от меньшего к большему).
- Со стратегическим всё понятно — это масштаб операций, которые прямо влияют на ход войны. Яркий пример — Вторая мировая: Курская дуга, операция «Багратион», высадка в Нормандии, это всё стратегические операции.
Тактический уровень тоже легко расшифровать — это прямое столкновение с противником. Тактическими являются все подразделения и соединения до дивизии включительно. Тактика — это прямое нанесение ударов по противнику средствами вооруженной борьбы, теория и практика, как это правильно делать — прорвать оборону, занять высоту, удержать плацдарм и т. п.
С оперативным уровнем сложнее. В это звено входят корпуса (оперативно-тактическое звено), армии (оперативное звено) и группа армий или фронт (оперативно-стратегическое звено). На этом уровне решаются задачи поражения не только ближайшего противника, но и инфраструктуры — его обеспечение горючим, провизией и боеприпасами; управление, связь, транспортные узлы.
То есть на оперативном уровне решаются этапные задачи, которые помогают достигать уже стратегических задач — охват в клещи крупных группировок противника, захват и удерживание плацдармов при форсировании крупных рек, формирование невыгодных для противника конфигураций линии фронта.
Что значит «оперативного назначения»?
С появлением и развитием тяжёлого вооружения появляется и оружие тактического, оперативного и стратегического назначения. Все же знают про РВСН — ракетные войска стратегического назначения, те самые, где Тополя и Ярсы с ядерными боеголовками большой мощности.
Или артиллерия. Наверняка вы слышали, что она бывает полковой, дивизионной, корпусной или резерва Верховного главнокомандования. В этой градации пушки и гаубицы различаются калибром, дальностью и могуществом боеприпасов (а значит габаритами, аспектами снабжения и транспортировки). Или какие-то поддерживают батальон в атаке, какие то сносят бетонные ДОТы, какие-то — инфраструктуру на глубину 40 и более км.
- Авиация бывает штурмовой. Которая утюжит передний край противника или бьёт технику (сейчас этот вид вытесняют тактические бомбардировщики и ударные (БПЛА)). А ещё — тяжёлые бомбардировщики, которые несут бетонобойные бомбы в 500 или 1000 кг, высокоточные ракеты. И, наконец, стратегические бомбардировщики, которые за раз несут до 40 тонн (!) боевой нагрузки, в том числе и ядерное оружие.
Вот и ракеты бывают тактическими — например РСЗО, которые сегодня могут бить не площадью а весьма точно благодаря GPS или ГЛОНАС (Хаймарсы, М270 GMLRS, Торнадо-Г), дальность там 20, 30, потолок – 70-80 км. Ими бьют штабы полков и бригад, ближние склады боеприпасов, мосты и переправы. А бывает стратегическая – «Тополя» с составными боеголовками с ядерными зарядами в несколько мегатонн, где одна ракета несёт мощь, способную сметать города.
Ракеты оперативного назначения находятся как бы между.
В основном они подразделяются на баллистические, которые со времён ФАУ-2 мало изменились принципиально —летят на больших, стратосферных высотах, вне досягаемости ПРО, на дистанции 500-1000 км. И крылатые — эти наоборот, летают на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, поэтому тоже находятся в малой досягаемости ПВО ПРО, из-за помеховой среды малых высот для радиолокационных станций.
В реальных боевых действиях чаще всего оба вида комбинируют для своеобразной подстраховки друг друга — во-первых, чтобы нагрузить ПВО противника, во-вторых, чтобы повыить шансы успешного поражения. Такие ракеты могут запускаться с земли (Искандер), с моря (Калибр) или с воздуха (Кинжал).
Боевая часть обычно составляет примерно 500 кг и бывает весьма вариативной, чтобы поражать не просто очень удалённые, но ещё и габаритные, прочные или защищённые множественные цели. Часто это бывают большие склады горючего и боеприпасов, ремонтные базы, штабы оперативного звена (корпуса, армии и фронты), аэродромы.
Можно атаковать противника и на ближних дистанциях — например, плотные сосредоточения пехоты и техники на переправах, учебные центры, места дислокации. Можно атаковать объекты гражданской инфраструктуры, которую используют военные — электростанции, железнодорожные узлы, мосты. Оперативные ракеты тяжелее перехватить, поэтому их часто используют для прорыва ПВО, комбинируя со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В общем, ракетное оружие оперативного назначения — это один из важнейших элементов в системе вооружённой борьбы, наравне с танками, авиацией, артиллерией и пехотой. Без оружия оперативного назначения в конвенциональных (это когда уже не локальная потасовка, но ещё не ядерная война) конфликтах обойтись невозможно.
Наступать на противника без возможности бить по его оперативным тылам — это гарантированно снижает потенциальный масштаб успеха и увеличивает его цену — если у противника всё в порядке с обеспечением, штабы функционируют и управляют войсками, а техника ремонтируется и возвращается в строй, противнику не придётся распылять ресурсы ПВО на защиту тыловых объектов.
Зачем Украине оружие оперативного назначения?
Вопрос о поставках Украине ракет оперативного назначения остро стоит уже год. Основная причина, почему с ним тянут — угроза применения такого оружия по территории РФ, что чревато эскалацией конфликта, повышением ставок, а значит — жертв, разрушений и общей дестабилизацией и без того сложной обстановки.
В список пожеланий Украины в основном входили оперативно-тактические комплексы ATACAMS и самолёты F-16, которые могут быть носителями натовских крылатых ракет — а этот факт даже важнее самолётов самих по себе.
Украина получила РСЗО М142 Хаймарс и М270 GMLRS (его тоже теперь называют Хаймарс), которые относятся к ракетам тактического назначения. Их точные удары (до 70-80 км), которым почти невозможно противостоять, заставили российское командование действовать более осмотрительно — удалять штабы от линии соприкосновения, удлинять логистические цепочки, выводя склады из зоны вероятного поражения.
Поэтому про Хаймарсы стало мало слышно, ведь использовать их против непосредственно живой силы избыточно и дорого. Соответственно, у украинского военного командования встал вопрос о ракетах оперативного назначения, то есть «дайте те же Хаймарсы, но которыми можно бить дальше».
Что такое Storm Shadow?
Теперь вы понимаете, что мы не просто так нагружаем вас всеми этими ликбезами — без понимания природы и назначения этого оружия, нельзя и понять, отчего столько шума из-за него вообще.
Итак, США упорно тормозит возможность передачи Украине столь мощного и дальнобойного вооружения, а вот Европа прогибается украинским запросам куда легче.
Поэтому недавние удары ВСУ по Луганску стали громом среди ясного неба: ведь от линии соприкосновения до юго-восточной части города (где и были прилёты) — свыше 90 км, а все в курсе, что такая дистанция уже не по зубам Хаймарс.
Позднее в инфополе просочилась и конкретная информация — удары нанесли крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французской разработки и производства.
Эта ракета —часть проекта Евросоюза для снижения зависимости от американских вооружений. В общем и в целом, это довольно обычная крылатая ракета воздушного базирования:
Дальность – до 560 км
Боевая часть – 450 кг
Скорость полёта – около 0,8 Мах, или около 1000 км/ч за счёт прямоточного турбо-реактивного двигателя
Это неуправляемая в полёте ракета (выстрелил и забыл), с программируемым полётом к цели, поэтому она очень зависима от средств разведки и аппаратных компонентов носителя. Она летит на предельно низкой высоте, будучи почти незаметной для ПВО, а перед непосредственным поражением набирает высоту и пикирует — за счёт этого программа управления полётом корректирует заданные координаты и лучше видит объект.
Shadow Storm интегрирована в большинство самолётов (тактических бомбардировщиков или истребителей-бомбардировщиков) европейских ВВС — Миражи, Рафали, шведские Саабы, Тайфуны и Торнадо.
Дебют таких ракет состоялся в Ираке в 2003 г., а позже они светились и в Ливии, и в Сирии, и в Йемене, ну и против ИГИЛ (организация, запрещённая на территории РФ) тоже применялись. Украине их поставляет Великобритания, как ответ на возможности РФ наносить удары по критической инфраструктуре, Франция же категорически отказалась, хотя есть мнение, что каналы поставок негласно могут тянуться и оттуда.
Остаётся вопрос, с чего Украина может запускать эти ракеты? И напрашивается вывод, что это могут быть как МиГ-29, так и некоторое количество оставшихся Су-24 и Су-27. Однако британские официальные лица заявили о передаче Украине Storm Shadow 11 мая, а удары по Луганску состоялись уже 12-го. Соответственно и реальное решение (требующее серьёзной модернизации изначально неприспособленных носителей), и сами поставки состоялись значительно раньше.
Оснащение Украинских ВВС Shadow Storm — очередной этап выравнивания возможностей с армией РФ, но теперь уже не на тактическом (это происходит давно), а уже на оперативном (оперативно-тактическом) уровне. Поэтому эта важная и серьёзная новость — у украинских военнослужащих появилась возможность наносить удары по всей оперативной глубине, как минимум, в пределах границ Украины до 2013 года.
Под угрозой теперь оказалась и значительная часть акватории Черного моря — ракета способна поражать надводные объекты. Ну и удары (настоящие, а не показательные, пропагандистские) по территории РФ вглубь от прифронтовой полосы — теперь тоже реальность, и будут ли их производить — зависит в ближайшее время только от политической воли Украины и её европейских союзников.