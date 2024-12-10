Стройка без человека: мечта или объективное будущее?

Новое время — новые тренды

В наши дни всё переводится в цифровой формат: деньги, личные дела и документация, даже такая казалось бы материальная вещь, как строительство, и та постепенно переходит в цифру.

Оно и понятно: технологии шагнули далеко вперёд по сравнению с 20 веком, и применять их можно где угодно. Если раньше архитектор обязан был работать с ручными чертежами, то сейчас их вполне можно заменить 3D моделями.