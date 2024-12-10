Стройка без человека: мечта или объективное будущее?Следует ли Россия мировым трендам в строительной сфере?
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Новое время — новые тренды
В наши дни всё переводится в цифровой формат: деньги, личные дела и документация, даже такая казалось бы материальная вещь, как строительство, и та постепенно переходит в цифру.
Оно и понятно: технологии шагнули далеко вперёд по сравнению с 20 веком, и применять их можно где угодно. Если раньше архитектор обязан был работать с ручными чертежами, то сейчас их вполне можно заменить 3D моделями.
В общем, технологии активно внедряются в строительство, появляется много новых трендов, и тот, кто сумеет оседлать волну, будет на несколько шагов впереди своих конкурентов.
Информационное моделирование зданий
Трёхмерная модель здания сильно упрощает жизнь — именно для этого и нужна технология BIM (Building Information Model), которая помогает избежать ошибок на этапе строительства и сократить время застройки. Такая модель здания имеет в себе всю необходимую информацию — дизайн, инженерия, экономика, этапы строительства и т.д.
В России сейчас не хватает BIM-специалистов. Поэтому, если задумываетесь, на кого учиться и любите проектирование, то присмотритесь к такому направлению: такие специалисты, в среднем, получают зарплату около 115 тысяч рублей в месяц.
Интернет вещей (IoT)
Интернет вещей стремительно завоевывает строительную отрасль. Технологии IoT используются для мониторинга строительных площадок и процессов в режиме реального времени: это могут быть различные датчики и умные системы, которые следят за состоянием оборудования, инфраструктуры и безопасностью рабочих.
В развитых странах IoT активно применяется для повышения эффективности управления недвижимостью и инфраструктурными проектами.
Дроны
В наше время дроны стали настоящими «рабочими лошадками», а особенно в строительстве — в первую очередь, дроны нужны для мониторинга и создания 3D-моделей.
В США дроны заменяют даже некоторых специалистов: например, их используют в качестве маляров. Однако, пока что даже там это не распространено, но тенденция очевидна — роботы и дроны в будущем потеснят работяг на стройке.
ИИ
Без нейросетей и искусственных помощников в наше время никуда — ИИ создает оптимальные планы зданий после анализа тысячи вариантов. Так можно легко выбрать самый экономичный и эффективный проект. ИИ находят применение везде: например, камеры с искусственным интеллектом следят за безопасностью на стройке, они опасные ситуации и своевременно предупреждают рабочих.
С помощью ИИ можно даже прогнозировать поломки: он анализирует состояние техники и материалов и предупреждает о возможных дефектах, что снижает риск простоев.
В целом, искусственный интеллект пока не особо востребован на российских стройках, однако кое-какие разработки всё-таки есть. Например, «Дом.РФ» разработали ИИ, который выбирает оптимальные площадки для строительства и оценивает перспективность проектов, а группа «Самолёт» активно внедряет ИИ для предсказания цен на материалы ( точность предсказаний — 92%!).
На стройках будущего нет места людям?
Мы видим, что цифровизация строительства — это не просто новый тренд, а революция, которая меняет сам процесс того, как создаются здания и инфраструктура. Сегодня технологии работают рука об руку с архитекторами, инженерами и строителями и преобразуют некогда долгие и трудоёмкие процессы в более быстрые, точные и безопасные.
Конечно, до роботов-строителей и безлюдных строек ещё далеко, однако ведущие страны постепенно к этому приближаются. Пока что, в России цифровизация строительной отрасли составляет не более 3%, в то время как в США все 20%.
Важно помнить: даже самые крутые технологии — это всего лишь инструменты, а за успехом проекта всё равно стоят человеческий ум и креативность. Однако, не воспользоваться новинками прогресса тоже глупо, ведь цифровизация не отменяет человеческий талант, а наоборот, его усиливает.