Стругацкие и медицина: новый микроорганизм российских учёных поможет в разработке лекарств

У нас он тоже вырабатывается, но только до 20 лет. Рассмотрим поподробнее, как этот «витамин кислорода» влияет на нас.

— Продлевает молодость. Сквален помогает коже оставаться эластичной, не даёт появиться морщинам и предотвращает негативное воздействие солнечных лучей.

— Защита нашего организма. Стимулируют выработку иммунных клеток, которые противостоят заболеваниям, а так же не позволяет раковым клеткам развиться. Помимо этого, очищает организм от различных токсинов и вредных бактерий.

— Отличный транспортёр. В вакцинах используют сквален как проводник для лекарства: он проникает сквозь мембраны клеток и доставляет вакцину прямиком в зону поражения. А ещё чудо-вещество предотвращает негативные реакции организма на лекарства: нет повышения температуры, головной боли и т. д.

С этим разобрались. Так как связаны сквален, Стругацкие, микроорганизмы и российские учёные?