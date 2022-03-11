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Что мы знаем о ПТРК Стугна, украинском уничтожителе танков в стиле знаменитого Джавелина

И каков он в сравнении с российским «одноклассником» Корнетом
Об украинских ПТРК в последнее время много говорят. Сегодня разберёмся, действительно ли они настолько хороши, и как выглядят на фоне конкурентов?
Что мы знаем о ПТРК Стугна, украинском уничтожителе танков в стиле знаменитого Джавелина

ПТРК Стугна (противотанковый ракетный комплекс), как и ПТРК Стугна-П — это то, о чём вы наверняка уже слышали/читали. Сегодня эта штука мелькает в новостях не реже легендарных американских Джавелинов и прочей натовской солянке противотанковых ракет.

Мы до этого немало писали об украинских вооружениях, и чаще всего «украинские» разработки оказывались советскими, где за счёт мизерных улучшений присваивались новые «оригинальные» индексы и цифры, символизировавшие якобы независимость от советского и российского наследия (при этом нужно отдать должное, что немалая часть советского оружия разрабатывалась именно в УССР).

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Вы, наверное, думаете, что и со Стугной то же самое? Мол, наверняка это аналог российских ПТРК Фагот/Корнет/Конкурс с новой обложкой, тема не стоит и выеденного яйца.

Подумали? Ну вот, придётся раздумывать обратно.

Стугна-П

Стугна-П

При чём тут Кастет

Луч… Это конструкторское бюро, которое с лохматых советских годов занималось автоматизированными системами — в общем, электроникой гражданского и военного назначения. Причём не прекратило этим заниматься после распада СССР и образования Украины.

Первая Стугна была практически копией советского ПТУР 9К116 «Кастет». Эту 100 мм ракета создали под модернизацию средних танков Т-54/55 и Т-62 — к 1970-м такие машины морально устарели (танкостроение переключилось на ОБТ — основные боевые танки, например, Т-72 или Абрамс), поэтому продать их не удавалось даже для арабо-израильских разборок, а наштамповали их тысячи. Не пропадать же «добру»?

Выстрелы с ПТРК Кастет

Выстрелы с ПТРК Кастет

«Кастет» помог устаревшим машинам эффективно воевать против новых танков без радикальной модернизации вооружения. А ещё он пригодился гладкоствольным противотанковым пушкам МТ-12 Рапира (кстати, они всё ещё стоят на вооружении). Сегодня в российской армии 9К116-3 «Басня» используют на БМП-3.

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Украинцам, по сути, пришлось пересоздать ракету для доставшихся им пушек Рапира и танков Т-55/62, для чего КБ Луч и пригодилось. Заодно украинцы хотели продавать эти разработки и на экспорт, переманивая покупателей вооружения у москалей. Правда, ракета получилась… ну такой себе — масса больше, бронепробиваемость при этом упала на 8%, а время подлёта на предельную дистанцию достигло 17 секунд (у Кастета было 13,5 секунд).

МТ-12 Рапира

МТ-12 Рапира

Лиха беда начало

Но это была только проба пера, потому что Луч до этого не занимался подобной продукцией и останавливаться на достигнутом не собирался. В 2005 году началась разработка уже полноценного комплекса для армии на базе существующих разработок, по характеристикам близкого к российскому ПТРК Корнет, главному конкуренту.

В 2010 первые комплексы пошли на войсковые испытания. Что у украинцев получилось?

  • 130 мм ракета РК-2С с бронепробиваемостью около 800 мм за динамической защитой
  • Прицельный комплекс оптика + ИК диапазон, с лазерным дальномером. Работает как поколение 2+, требуется подсветка цели лазерным лучом до непосредственного попадания
  • Автоматика сопровождения цели, обнаружение – до 5 500 метров, распознавание до 2 500 метров
  • Тандемно-кумулятивная или осколочно-фугасная боевая часть ракеты
  • Боевая масса всей солянки со станком — 90 кг.

И вот это уже неплохо.

Новый ПТРК вполне вписывался в кампанию аналогов, им даже заинтересовались за рубежом, правда, в украинско-белорусской версии под брендом «Скиф» (белорусский «Пеленг» поработал над прицельным комплексом, его же скопировали для полностью украинской Стугна-П). На сегодня операторами Скифа стали шесть стран, включая, например, Турцию, которая сегодня очень разборчивая в вооружении для своей армии.

Рекламный проспект ПТРК Скиф

Рекламный проспект ПТРК Скиф

В открытых источниках в итоге путаница, кто от кого произошёл — Скиф от Стугны-П, или наоборот. Скорее всего, комплексы разрабатывались параллельно, потому что они идентичны. Принципиально отличаются только прицелы — на Скифе белорусский ПН-С, на Стугне — украинский ПН-И.

От Стугна-П Скиф ещё отличается возможностью использовать ракеты 152 мм РК-2М-К, как и российский Корнет, а бронепробиваемость возросла до 1100 мм. А ещё в Скифе появилась важная фишка — телевизионный канал наведения, с которым оператор может управлять комплексом с расстояния до 50 метров (видимо, чтобы сдерживать стоимость, использовали проводной канал).

Управляют всем этим со специальной панели ПДУ — 215, которая выполнена в виде неубиваемого ноута. Можно сказать, что принцип «выстрелил и забыл», характерный для передовых ПТРК 3-го поколения, реализован частично.

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Перемога или зрада? Сравнение с ПТРК Корнет

ПТРК Корнет

ПТРК Корнет

В сравнении с Корнетом украинская Стугна-П проигрывает по пробиваемости примерно на 25%, а ещё комплекс тяжеловат: 90 — 100 кг, в зависимости от комплектации, против 72 кг у российского ПТРК. Хотя за вычетом массы панели дистанционного управления в 10 кг, разница невелика и в основном касается прицельного комплекса, который в украинском ПТРК более продвинутый (и тяжёлый).

Отличается он в лучшую сторону, прежде всего, тепловизором. Тем более, что с 2018 года в Украину поставлялись прицелы Aselsan Eye-Lr S, которые увеличили дистанцию обнаружения аж до 15 000 м, а ночное до 5 600 м. Так что на сегодня Стугна-П, по сути, доведена до уровня Скифа и больше, и обладает всеми возможностями (кроме ракеты калибром в 152 мм). Аналогично и с дальностью поражения — 5 км днем и 3 км ночью. Не рекорд, но тому же Корнету соответствует.

Стугна с прицелом Aselsan Eye-Lr S

Стугна с прицелом Aselsan Eye-Lr S

Так что операторы Стугны-П (украинские, как вы можете понимать) сегодня обладают тактическим преимуществом в наблюдении за полем боя, особенно ночью (тепловизоры в российских комплексах уже весьма несовременны). Пробиваемости в 800 метров достаточно для поражения любых модификаций Т-72 и Т-90А. Вызывают вопросы Т-90М Прорыв в лобовой проекции, а Т-14 Армата или Абрамсы последних поколений Стугне, скорей всего, будет не по зубам. Впрочем… а каковы шансы встретить такие танки в бою?

А вот белорусский Скиф с тяжелой ракетой практически равен рекордам пробиваемости российской «супермодели, круче некуда» — ПТРК Корнет.

Но важнее всего — опция «удалённого» управления, которая позволяет расчёту работать в более безопасной среде, в укрытой и замаскированной позиции. У российского ПТРК Корнет эта опция реализована только в модификации Корнет-Д. Только вот, с учетом, что более-менее массово поставлять в войска их начали с 2021 года (для оснащения ВДВ, на бронемашины Тигр и БМД-4М), вряд ли их сегодня у российской армии много.

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