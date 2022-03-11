Что мы знаем о ПТРК Стугна, украинском уничтожителе танков в стиле знаменитого Джавелина

Лиха беда начало

Но это была только проба пера, потому что Луч до этого не занимался подобной продукцией и останавливаться на достигнутом не собирался. В 2005 году началась разработка уже полноценного комплекса для армии на базе существующих разработок, по характеристикам близкого к российскому ПТРК Корнет, главному конкуренту.

В 2010 первые комплексы пошли на войсковые испытания. Что у украинцев получилось?

130 мм ракета РК-2С с бронепробиваемостью около 800 мм за динамической защитой

Прицельный комплекс оптика + ИК диапазон, с лазерным дальномером. Работает как поколение 2+, требуется подсветка цели лазерным лучом до непосредственного попадания

Автоматика сопровождения цели, обнаружение – до 5 500 метров, распознавание до 2 500 метров

Тандемно-кумулятивная или осколочно-фугасная боевая часть ракеты

Боевая масса всей солянки со станком — 90 кг.

И вот это уже неплохо.

Новый ПТРК вполне вписывался в кампанию аналогов, им даже заинтересовались за рубежом, правда, в украинско-белорусской версии под брендом «Скиф» (белорусский «Пеленг» поработал над прицельным комплексом, его же скопировали для полностью украинской Стугна-П). На сегодня операторами Скифа стали шесть стран, включая, например, Турцию, которая сегодня очень разборчивая в вооружении для своей армии.