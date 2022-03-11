Что мы знаем о ПТРК Стугна, украинском уничтожителе танков в стиле знаменитого Джавелина

Что мы знаем о ПТРК Стугна, украинском уничтожителе танков в стиле знаменитого ДжавелинаИ каков он в сравнении с российским «одноклассником» Корнетом
ПТРК Стугна (противотанковый ракетный комплекс), как и ПТРК Стугна-П — это то, о чём вы наверняка уже слышали/читали. Сегодня эта штука мелькает в новостях не реже легендарных американских Джавелинов и прочей натовской солянке противотанковых ракет.
Мы до этого немало писали об украинских вооружениях, и чаще всего «украинские» разработки оказывались советскими, где за счёт мизерных улучшений присваивались новые «оригинальные» индексы и цифры, символизировавшие якобы независимость от советского и российского наследия (при этом нужно отдать должное, что немалая часть советского оружия разрабатывалась именно в УССР).
Вы, наверное, думаете, что и со Стугной то же самое? Мол, наверняка это аналог российских ПТРК Фагот/Корнет/Конкурс с новой обложкой, тема не стоит и выеденного яйца.
Подумали? Ну вот, придётся раздумывать обратно.
При чём тут Кастет
Луч… Это конструкторское бюро, которое с лохматых советских годов занималось автоматизированными системами — в общем, электроникой гражданского и военного назначения. Причём не прекратило этим заниматься после распада СССР и образования Украины.
Первая Стугна была практически копией советского ПТУР 9К116 «Кастет». Эту 100 мм ракета создали под модернизацию средних танков Т-54/55 и Т-62 — к 1970-м такие машины морально устарели (танкостроение переключилось на ОБТ — основные боевые танки, например, Т-72 или Абрамс), поэтому продать их не удавалось даже для арабо-израильских разборок, а наштамповали их тысячи. Не пропадать же «добру»?
«Кастет» помог устаревшим машинам эффективно воевать против новых танков без радикальной модернизации вооружения. А ещё он пригодился гладкоствольным противотанковым пушкам МТ-12 Рапира (кстати, они всё ещё стоят на вооружении). Сегодня в российской армии 9К116-3 «Басня» используют на БМП-3.
Украинцам, по сути, пришлось пересоздать ракету для доставшихся им пушек Рапира и танков Т-55/62, для чего КБ Луч и пригодилось. Заодно украинцы хотели продавать эти разработки и на экспорт, переманивая покупателей вооружения у москалей. Правда, ракета получилась… ну такой себе — масса больше, бронепробиваемость при этом упала на 8%, а время подлёта на предельную дистанцию достигло 17 секунд (у Кастета было 13,5 секунд).
Лиха беда начало
Но это была только проба пера, потому что Луч до этого не занимался подобной продукцией и останавливаться на достигнутом не собирался. В 2005 году началась разработка уже полноценного комплекса для армии на базе существующих разработок, по характеристикам близкого к российскому ПТРК Корнет, главному конкуренту.
В 2010 первые комплексы пошли на войсковые испытания. Что у украинцев получилось?
- 130 мм ракета РК-2С с бронепробиваемостью около 800 мм за динамической защитой
- Прицельный комплекс оптика + ИК диапазон, с лазерным дальномером. Работает как поколение 2+, требуется подсветка цели лазерным лучом до непосредственного попадания
- Автоматика сопровождения цели, обнаружение – до 5 500 метров, распознавание до 2 500 метров
- Тандемно-кумулятивная или осколочно-фугасная боевая часть ракеты
- Боевая масса всей солянки со станком — 90 кг.
И вот это уже неплохо.
Новый ПТРК вполне вписывался в кампанию аналогов, им даже заинтересовались за рубежом, правда, в украинско-белорусской версии под брендом «Скиф» (белорусский «Пеленг» поработал над прицельным комплексом, его же скопировали для полностью украинской Стугна-П). На сегодня операторами Скифа стали шесть стран, включая, например, Турцию, которая сегодня очень разборчивая в вооружении для своей армии.
В открытых источниках в итоге путаница, кто от кого произошёл — Скиф от Стугны-П, или наоборот. Скорее всего, комплексы разрабатывались параллельно, потому что они идентичны. Принципиально отличаются только прицелы — на Скифе белорусский ПН-С, на Стугне — украинский ПН-И.
От Стугна-П Скиф ещё отличается возможностью использовать ракеты 152 мм РК-2М-К, как и российский Корнет, а бронепробиваемость возросла до 1100 мм. А ещё в Скифе появилась важная фишка — телевизионный канал наведения, с которым оператор может управлять комплексом с расстояния до 50 метров (видимо, чтобы сдерживать стоимость, использовали проводной канал).
Управляют всем этим со специальной панели ПДУ — 215, которая выполнена в виде неубиваемого ноута. Можно сказать, что принцип «выстрелил и забыл», характерный для передовых ПТРК 3-го поколения, реализован частично.
Перемога или зрада? Сравнение с ПТРК Корнет
В сравнении с Корнетом украинская Стугна-П проигрывает по пробиваемости примерно на 25%, а ещё комплекс тяжеловат: 90 — 100 кг, в зависимости от комплектации, против 72 кг у российского ПТРК. Хотя за вычетом массы панели дистанционного управления в 10 кг, разница невелика и в основном касается прицельного комплекса, который в украинском ПТРК более продвинутый (и тяжёлый).
Отличается он в лучшую сторону, прежде всего, тепловизором. Тем более, что с 2018 года в Украину поставлялись прицелы Aselsan Eye-Lr S, которые увеличили дистанцию обнаружения аж до 15 000 м, а ночное до 5 600 м. Так что на сегодня Стугна-П, по сути, доведена до уровня Скифа и больше, и обладает всеми возможностями (кроме ракеты калибром в 152 мм). Аналогично и с дальностью поражения — 5 км днем и 3 км ночью. Не рекорд, но тому же Корнету соответствует.
Так что операторы Стугны-П (украинские, как вы можете понимать) сегодня обладают тактическим преимуществом в наблюдении за полем боя, особенно ночью (тепловизоры в российских комплексах уже весьма несовременны). Пробиваемости в 800 метров достаточно для поражения любых модификаций Т-72 и Т-90А. Вызывают вопросы Т-90М Прорыв в лобовой проекции, а Т-14 Армата или Абрамсы последних поколений Стугне, скорей всего, будет не по зубам. Впрочем… а каковы шансы встретить такие танки в бою?
А вот белорусский Скиф с тяжелой ракетой практически равен рекордам пробиваемости российской «супермодели, круче некуда» — ПТРК Корнет.
Но важнее всего — опция «удалённого» управления, которая позволяет расчёту работать в более безопасной среде, в укрытой и замаскированной позиции. У российского ПТРК Корнет эта опция реализована только в модификации Корнет-Д. Только вот, с учетом, что более-менее массово поставлять в войска их начали с 2021 года (для оснащения ВДВ, на бронемашины Тигр и БМД-4М), вряд ли их сегодня у российской армии много.