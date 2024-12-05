Что не так с суперкомпьютерами в России?

Зачем нужны суперкомпьютеры?

Обычный компьютер, будь то ПК или ноутбук, мы обычно используем для работы или развлечений, а вот у суперкомпьютера роль посерьезнее: он решает по-настоящему важные задачи, где необходима огромная вычислительная мощность и скорость.

Есть много областей, где без суперкомпьютеров просто не обойтись: машинное обучение, тренировка различных нейросетей или астрофизика — там их применяют для моделирования и описания процессов во Вселенной.