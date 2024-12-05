Что не так с суперкомпьютерами в России?И есть ли у них будущее?
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Зачем нужны суперкомпьютеры?
Обычный компьютер, будь то ПК или ноутбук, мы обычно используем для работы или развлечений, а вот у суперкомпьютера роль посерьезнее: он решает по-настоящему важные задачи, где необходима огромная вычислительная мощность и скорость.
Есть много областей, где без суперкомпьютеров просто не обойтись: машинное обучение, тренировка различных нейросетей или астрофизика — там их применяют для моделирования и описания процессов во Вселенной.
Нужны они и в сфере обороны, что рассчитать возможные исходы событий, например, как будет вести себя техника при определённых погодных условиях.
В общем, в современном мире без суперкомпьютеров никуда: они позволяют очень быстро и точно обработать огромные массивы данных, что заметно ускоряет научные исследования. А как дела в этой области обстоят у нас?
Россия и мир
Если посмотреть на TOP500, то по количеству суперкомпьютеров Россия находится далеко не на первых позициях (даже Польша опережает нас на 1 суперкомпьютер). Лидерами являются, как не трудно догадаться, США и Китай.
Top500 — проект, который ведёт рейтинг 500 наиболее мощных известных суперкомпьютеров мира. Конечно, этот рейтинг не совсем точен, потому что количество военных суперкомпьютеров ни одна страна раскрывать не будет, но мы будем опираться только на открытые данные.
Ситуация действительно довольно печальная. До США нам ещё очень далеко: согласно списку, у России 7 суперкомпьютеров, а у США — 171, но и на этом плохие новости не заканчиваются. Кроме того, компьютеров у нас меньше, так они ещё и не такие мощные.
Чтобы вы понимали: мощность американского топ-1 суперкомпьютера, Frontier, составляет 1 эксафлопс, то есть один квинтиллион операций в секунду. Если бы каждый человек на Земле делал по 1 вычислению в секунду, то понадобилось бы около 130 миллионов лет, чтобы выполнить столько же операций, сколько суперкомпьютер на 1 эксафлопс делает за одну секунду.
Флопс (FLOPS) — внесистемная единица, которая используется для измерения производительности компьютеров. Она показывает, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система.
В тоже время, отечественный «Ломоносов-2» обладает мощностью 2,5 петафлопс, что примерно в 400 раз меньше. Как же так получилось, что мы настолько отстали от США, Китая и ЕС?
С какими проблемами столкнулись суперкомпьютеры в России?
Импорт
Основные процессоры и графические ускорители для суперкомпьютеров производят в США, но, как вы и сами понимаете, из-за санкций технологии такого уровня они нам поставлять не станут. Многим IT-сервисам запретили поставлять в Россию даже обычный софт, что уж говорить про суперкомпьютеры.
Надо ли оно бизнесу?
Если на Западе такие технологии активно применяются в частном секторе, то у нас подобного не встретишь — в России они используются учёными, госучреждениями и оборонкой. То есть, если в США компании стремятся совершенствовать свои суперкомпьютеры, чтобы они были лучше чем их аналоги у конкурентов, то в России у бизнес не заинтересован в них от слова совсем.
Кадры
«Кадры решают всё» — и ведь не поспоришь! К сожалению, в РФ таких специалистов определенно не хватает: многие учёные покинули Россию и уехали с семьями в другие страны, где им предложили условия получше.
Сейчас из-за сложной политической ситуации наших учёных даже не хотят пускать на различные научные конференции, где они могли бы обменяться опытом с коллегами и узнать что-то новое. Поэтому приходится искать обходные пути, что не лучшим образом сказывается на скорости исследований.
Какие суперкомпьютеры есть в России?
Ломоносов-2 — это один из самых мощных суперкомпьютеров России. По названию можно догадаться, что находится он в МГУ им. Ломоносова. С его помощью проводят различные научные эксперименты.
Говорун. Этот суперкомпьютер находится в Дубне, в Институте Ядерных исследований, соответственно и используют его для моделирования ситуаций в ядерной физике. Мощность этого компьютера — 1 петафлопс, что ниже чем у «Ломоносова-2».
Кристофари. Проект Сбербанка и, по совместительству, один из самых мощных коммерческих компьютеров России. Нужен он для работы с искусственным интеллектом, а также для анализа большего объёма данных. Производительность — 6, 7 петафлопс, что, возможно, делает его лучшим в России.
Не надо печалиться
Итак, ситуация с суперкомпьютерами в России выглядит не особо радужно: без доступа к современным технологиям и свободного обмена информацией с зарубежными коллегами продвигаться дальше сложно.
Впрочем, те суперкомпьютеры, что у нас есть, всё равно помогают науке и оборонке. Жизненно необходимо развивать собственные технологии, вкладываться в подготовку кадров и создавать условия для учёных, чтобы они оставались в стране и двигали эту отрасль вперёд.
Суперкомпьютеры — это не просто железо, а основа научно-технического развития. Если мы хотим быть конкурентоспособными на мировой арене, то нужно признать наши слабые стороны и решать проблемы, а не смотреть на отставание как на приговор. Время покажет, как мы справимся.