Суверенный интернет: необходимость, а не прихоть

Суверенный интернет: необходимость, а не прихотьЧто ждёт рунет в будущем?
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Пионер «суверенного интернета»
Сама по себе концепция «суверенного интернета» появилась уже довольно давно, и Россия — далеко не первая страна, которая пришла к этому. Один из главных хедлайнеров такой концепции — это, конечно же, Китай.
Китай стремится защитить свои национальные интересы, сохранить стабильность и уменьшить зависимость от иностранных технологий. Зачем Китаю цифровой суверенитет ? По целому ряду причин: например, контроль над данными и технологиями снижает риск кибератак и шпионажа.
Цифровой суверенитет способствует и экономической независимости — использование собственных технологий благотворно влияет как на внешний, так и на внутренний рынки.
Не будем забывать и о любви китайцев к изоляции! В древности они возвели Великую Китайскую стену, а в XXI веке создали нечто подобное в интернете — Великий китайский файрвол.
Некоторые могут подумать, что это сделано исключительно для ограничения свободы в интернете, но на самом деле — ещё в качестве защитного механизма. Он не позволяет крупным иностранным компаниям, таким как Google и Facebook, выйти на китайский рынок и защищает местные компании.
Истоки концепции суверенного интернета
В 2014 году член Совета Федерации Максим Кавджарадзе предложил идею создания внутреннего интернета, доступ к которому будет закрыт для стран ЕС и США. Это предложение возникло не случайно: после возвращения Крыма в состав России на нашу страну обрушился целый шквал санкций, и стало очевидно, что Запад настроен не очень дружелюбно.
Рабочее название этого интернет-проекта — «Чебурашка». Однако, нашлось немало скептиков, которые негативно отнеслись к этой идее. Из-за этого пользователи стали иронично называть проект «Чебурнетом».
В 2019 году вышел Федеральный закон №90, он же «О суверенном интернете». Суть этого закона заключается в создании национальной системы доменных имён (НСДИ), то есть в России будет свой DNS-сервер, который будет работать даже если нашу страну отключат от мирового интернета (практически все DNS-серверы находятся в Европе и США).
DNS-сервер — это как проводник для интернета. Он помогает компьютерам понять, куда идти, когда пользователь вводит адрес сайта. Компьютеры не понимают названия сайтов, они работают с цифрами — специальными номерами (IP-адресами). DNS-сервер берёт название сайта и говорит компьютеру, какой у него номер, чтобы тот смог найти нужный сайт.
Для чего России суверенный интернет?
Интуитивно понятно, что цифровой суверенитет как-то связан с национальной безопасностью, но почему же он так важен?
Безопасность: никто не хочет, чтобы важная информация о гражданах, компаниях и правительстве попала в руки других стран или хакеров. Ведь мы храним секреты не в чужом доме, а в своём хорошо охраняемом сейфе.
Независимость: если иностранные компании перестанут предоставлять услуги (например, из-за санкций), суверенный интернет позволит стране остаться на плаву.
Собственные технологии: суверенный интернет стимулирует развитие отечественных программ, платформ и оборудования, создаёт рабочие места и укрепляет экономику. Это можно сравнить с постройкой собственных фабрик, которые снижают зависимость от иностранных поставщиков.
Контроль за интернетом: ограничение доступа к информации, которая может представлять угрозу для безопасности, например, к призывам к насилию — это одна из важнейших задач любого государства. В конце концов, у любого частного участка есть забор вокруг дома, который защищает его от нежелательных гостей.
Хорошо или плохо?
Суверенный интернет — это шаг к тому, чтобы Россия могла уверенно чувствовать себя в современном мире, где всё большее значение имеют технологии и информация. Нет, это не о том, чтобы закрыться от всего мира, а скорее о наличии запасного плана и собственных ресурсов на случай любых неожиданностей.
Создание своих технологий и систем укрепляет страну и её суверенитет, защищает нас от внешних угроз и открывает новые возможности для развития. Конечно, в процессе есть свои трудности, но Москва, как говорится, не сразу строилась.
Построить суверенный интернет — это как воздвигнуть надёжную цифровую крепость, в которой мы сами решаем, как жить, кого приглашать и как защищаться. Да, могут быть сложности, но главное — безопасность, стабильность и независимость, которые принесут пользу каждому из нас.