Суверенный интернет: необходимость, а не прихоть

Пионер «суверенного интернета»

Сама по себе концепция «суверенного интернета» появилась уже довольно давно, и Россия — далеко не первая страна, которая пришла к этому. Один из главных хедлайнеров такой концепции — это, конечно же, Китай.

Китай стремится защитить свои национальные интересы, сохранить стабильность и уменьшить зависимость от иностранных технологий. Зачем Китаю цифровой суверенитет ? По целому ряду причин: например, контроль над данными и технологиями снижает риск кибератак и шпионажа.