Россия хочет отправить СВД на пенсию. А стоит ли?Заодно расскажем о новой винтовке СВЧ, и из-за чего вообще весь сыр-бор
Проблема снайперских винтовок в позднем СССР в реальности стояла довольно остро, и если для массового вооружения семейство АК удовлетворяло войска, то для оснащения снайперов существовала преимущественно СВД.
В то же время в армии, например, США (ну а на кого ещё оглядываться) винтовок, претендующих на звание «снайперская», на вооружении стояло больше. Причём разных: как болтовок типа М24 (в девичестве Ремингтон 700), так и полуавтоматических типа М21 (на базе пехотной М14).
При этом снайперскими там принято считать именно винтовки с цилиндрическим затвором типа М24. Причина очевидная — при стрельбе на дальние дистанции важны тысячи мелочей, а в если использовать полуавтоматику, на винтовку приходят лишние вибрации (газоотводный механизм начинает работать ещё до того, как пуля пройдёт через срез ствола).
XY
А всё дело в том, что полуавтоматическая винтовка с оптикой — это не оружие снайпера, это оружие марксмена, и чтобы дальше рассуждать об СВД объективно, надо понять кто это такой, и почему в российской армии такой специализации нет? Или есть?
Кто такой марксмен?
Итак, в армии США не каждый боец, вооружённый винтовкой с оптикой, считается снайпером. Для бойца с оптикой в подразделении пехоты, десантников или морпехов существует должность «марксмен» — по нашему можно сказать «меткий стрелок». Марксмены отличаются от «классических» снайперов тем, что они сражаются не отдельно, а в составе подразделения, подчиняясь командиру отделения или взвода.
Их готовят не так интенсивно и дотошно, как снайперов, а комплекс задач у таких стрелков проще:
1) В первую очередь поражать отдалённые цели, как правило от 400 метров до 800, так как доставать противника штатным оружием отделения-взвода на таких дистанциях затруднительно.
2) Точным огнём брать особо угрожающие для собственных бойцов цели — пулемётчиков, гранатомётчиков, номера расчетов.
3) Ослаблять управляемость подразделениями противника путём отстрела младшего командного состава.
4) Вести «беспокоящий» огонь по противнику.
В отличие от этих ваших батлфилдов, марксмен не так заморочен маскировкой и скрытным перемещением (на переднем краю или в тылу у противника) и прочим «стелсом». Ему не прививают навыки диверсанта или разведчика, а экипировка почти не отличается от прочих бойцов в подразделении.
Сфера применения марксмена — это интенсивный общевойсковой бой, где нет возможности тщательно выбирать цель, приходится часто менять позицию, а значит вести огонь не всегда удобно.
В таком бою и не нужна особая оптика. Кратность выше 4x скорее мешает, потому что меткому стрелку нужно видеть больше поля боя в прицел, потому что он, так сказать, на передовой, где события ведь события развиваются стремительно, а обстановка и угрозы меняются очень часто.
Соответственно, и винтовка марксмена должна быть надёжной, неприхотливой, иметь высокий темп стрельбы (как правило речь идёт о полуавтоматике) и вместительный магазин, ну и, конечно, большой ресурс. Как и многие военные тренды, дожившие до наших дней, эти родились во время войны во Вьетнаме, тогда снайперскими прицелами оснащали М14 (наделали их много, а девать особенно было некуда после перехода на М16) и они «превращались» в М21
А дальняя родственница М16 (только на базе AR10), полуавтоматическая винтовка M110, стала штатной для марксменов в конце нулевых и до сегодняшнего дня. Хотя из-за обилия критики военных с 2016 года идут дебаты о её будущем в армии. В вооружённых силах США место для основной винтовки марксменов вакантно — чаще всего приглядываются к HK-417 или SCAR-H, обе калибров 7.62х51 НАТО.
Ну и ещё не забывайте, что с нынешним развитием оптики можно создавать эрзац-марксменов («как бы типа подобие снайперов») даже из штатных пехотных автоматических винтовок. Для армии США это решили прицелы типа ACOG кратностью от 1.5 и до 6, которые превращают в метких стрелков даже бойцов с карабинами М4.
Но то у них, а у нас...
...А у нас история другая. Система вооружённых сил в США позволяет закупать под себя винтовки даже на уровне отдельно дивизий. Как пример — 25-я пехотная может закупать себе «скары», а 1-я дивизия морской пехоты — «хеклер-кохи».
В России же этот процесс, как и в СССР, максимально централизован. У нас снайпером называют любого бойца с винтовкой, оснащённой оптическим прицелом.
Советский союз практику разделения марксменов и снайперов не принял, потому что в военную доктрину они не вписывались (пока жареный петух не клюнул и Советский Союз не вляпался в туже кучу, что и американцы во Вьетнаме, а именно в Афганистан). Потребность резко увеличить количество снайперов на театре военных действий, где не всё можно решить артиллерией и танками, выявила и недостатки в штатной структуре советских подразделений.
Но в том-то и дело, что СВД де-факто оказалась великолепной винтовкой для «марксмена». У неё были все необходимые качества для своего времени, при этом она была значительно точнее почти любых аналогов тех лет в своём классе.
А вот для оснащения классических снайперов она была уже не оптимальна из-за недостатков:
Во-первых, полуавтоматика — снайперы используют винтовки со скользящим затвором, так как перезарядка пороховыми газами значительно влияет на результат стрельбы.
Во-вторых, заявленная эффективная дистанция штатного прицела ПСО-1 в 1300 метров на предельных дистанциях не гарантировала точность стрельбы даже опытным стрелком. Не потому, что СВД как-то плоха, а потому, что для таких дистанций нужно конструктивно другое оружие.
maksimov.su
А снайперская работа всё усложнялась, как показывали обе войны в Чечне. Росли требования к точности на дистанциях значительно выше 1000 метров. Кроме того, борьба с терроризмом и захваты заложников требовали винтовку для «полицейских» целей. Если промах на войне может привести к провалу задания, то промах в ситуации теракта — это гибель невинных людей или возможность террориста запустить взрывное устройство, тут необходима филигранная точность.
Снайперам спецназа выполнять особые задачи с Драгуновым, на рубеже 90-2000-х становилось моветоном, необходимо было перенимать опыт западных коллег и высококлассным специалистам давать не армейскую винтовку образца 60-х, а что-то получше.
Снайперам "профильным", которые работают на огромные дистанции, имеют специальную экипировку, вымуштрованы в маскировке, ориентировании и имеют особую физическую и стрелковую подготовку.
До недавнего
В контртеррористических операциях на Кавказе снайперы спецназа чаще всего использовали закупленные иностранные винтовки, а также почти штучные образцы отечественного производства, типа СВ-98 производства «Ижмаш». Ну и вы ведь понимаете, что малое количество специалистов, коим требовались высокоточные винтовки, могли спокойно обойтись и «иномарками».
Вот только в нашей стране существует тенденция на оснащение армии «внутренней» продукцией, а закупка иностранных образцов больно била по самолюбию. Да и калибр в 7.62х54 в дистанциях выше километра был уже недостаточен, на таких расстояниях работали уже калибром .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм).
При этом во всём мире за последние годы росли требования к точности и эргономики оружия (прежде всего подгонка приклада «под себя») даже для пехотных снайперов, поэтому сегодня и для марксмена дистанции в 1000 метров стали обыденными.
По большому счёту, с современными «марксменовскими» винтовками бойцы этого профиля в армиях натовского образца превращаются в снайперов-универсалов. Применять болтовки в .338 калибре эффективно не позволяют часто условия местности и климата, формулой «один выстрел — одно попадание» в реальности не руководствуются.
Марксменовское раздолье у нас ожидаемо подмял под себя концерн «Калашников», в 2016 году он анонсировал СВК (снайперская винтовка Калашникова). Хотя от Калашникова в ней было менее чем ничего — это развитие опытного автомата Драгунова, который в свою очередь отталкивался от AR15. До конкурсных испытаний она дошла под другим именем СВЧ «Жнец» от фамилии конструктора Чукавина, и, по последней информации, конкурс она выиграла.
Несмотря на победу, к винтовке много вопросов, и главный из них — длина ствола. Новая винтовка короче Драгунова, и заметно — 410 мм против 550 у старой модели. Законы баллистики невозможно заменить никакими новшествами, именно находясь в стволе пуля получает ускорение и закручивание, которые и обеспечивают точность и дальность.
Но в остальном
прекрасная маркиза — всё хорошо по последней моде, эргономичная эргономика и передовые технологии, как говорится. Сама винтовка как бы разделена на верхнюю и нижнюю части: верх сверхпрочный и жесткий, в нем происходит всё самое главное, а нижняя часть из лёгких полимерных элементов.
Это даёт поистине великолепные показатели по лёгкости оружия, а конкретно — 4200 грамм против, например, американских М110 в 7260 грамм. Планки Пикатинни сколько хочешь, почти на всю длину, а это разногабаритный и вариативный обвес. По заветам дедушки Стоунера приклад — будто продолжение ствола, они на одной оси для повышения точности, и, конечно, регулируемый с учётом роста стрелка.
Помимо классического калибра 7,62х54R есть исполнение и в калибре 7,62х51 который набирает популярность и у отечественных специалистов, ну и ещё это хороший задел на экспорт. Не обошлось и без совсем не марксмановского калибра .338 Lapua Magnum, который предназначен для стрельбы на дистанции значительно больше километра. Претендует ли СВЧ на такие лавры обоснованно? Пока об этом ничего не известно.
Т-5000 как главная высокоточная перспектива
Для крутых парней из ССО или ФСБ у российского производителя есть вещи получше, а именно разработка компании ORSIS, которая реализовала .338 калибр на всю катушку — уклонение 0,5 угловой минуты (попадания уложены в круг диаметром 15мм на дистанции 100 метров) при мировом стандарте в 1 угловую минуту и меньше.
Речь, конечно, о Т-5000 — она превзошла даже австрийские Steyr SSG08, которые закупали доселе. Это уже настоящее снайперское оружие, без дураков, при этом держащее цену на приемлемом пределе (это не последний вопрос, оружие такого класса сегодн супердорогое), а в последних модификациях рабочая дистанция в .338 калибре доведена до 2000 метров.
Но пока о широком её появлении в армии не слышно, основной высокоточкой остаётся СВ-98
По итогам, СВД торт или не торт?
Вокруг СВД vs СВ-98 споры идут давно, особенности боевых действий не дают полностью уйти от удобств полуавтоматики с малой кратностью прицела. СВ-98 продолжают относить к «полицейским» или «антитеррористическим».
Для снайперов мотострелковых и десантных подразделений (или по-американски — марксменов) СВД вполне адекватное на сегодня оружие. Кроме того, её преимущества над американцами в том, что это не переделка армейской или гражданской винтовки, она создана для метких стрелков профильно.
Её идеологическая преемница СВЧ даёт пока преимущества в компактности, в остальном глубокое переосмысление Драгуновской винтовки могло быть очень перспективным, ведь это проверенное оружие (новый ствол, новые материалы, регулируемый приклад). Доведённые до современных стандартов показатели точности могут продлить её жизнь в войсках на N-ое количество десятилетий.
То есть СВЧ добавят в сегмент «марксменов» (без явно лишнего для неё калибра .338), а модернизированную СВД оставять в «универсальном» сегменте? Или наоборот?
Очевидно, без экспертных комментариев не обойтись. Так что проходите в комментарии.