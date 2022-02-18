Россия хочет отправить СВД на пенсию. А стоит ли?

А всё дело в том, что полуавтоматическая винтовка с оптикой — это не оружие снайпера, это оружие марксмена, и чтобы дальше рассуждать об СВД объективно, надо понять кто это такой, и почему в российской армии такой специализации нет? Или есть?

Кто такой марксмен?

Итак, в армии США не каждый боец, вооружённый винтовкой с оптикой, считается снайпером. Для бойца с оптикой в подразделении пехоты, десантников или морпехов существует должность «марксмен» — по нашему можно сказать «меткий стрелок». Марксмены отличаются от «классических» снайперов тем, что они сражаются не отдельно, а в составе подразделения, подчиняясь командиру отделения или взвода.

Их готовят не так интенсивно и дотошно, как снайперов, а комплекс задач у таких стрелков проще:

1) В первую очередь поражать отдалённые цели, как правило от 400 метров до 800, так как доставать противника штатным оружием отделения-взвода на таких дистанциях затруднительно.

2) Точным огнём брать особо угрожающие для собственных бойцов цели — пулемётчиков, гранатомётчиков, номера расчетов.

3) Ослаблять управляемость подразделениями противника путём отстрела младшего командного состава.

4) Вести «беспокоящий» огонь по противнику.

В отличие от этих ваших батлфилдов, марксмен не так заморочен маскировкой и скрытным перемещением (на переднем краю или в тылу у противника) и прочим «стелсом». Ему не прививают навыки диверсанта или разведчика, а экипировка почти не отличается от прочих бойцов в подразделении.

Сфера применения марксмена — это интенсивный общевойсковой бой, где нет возможности тщательно выбирать цель, приходится часто менять позицию, а значит вести огонь не всегда удобно.

В таком бою и не нужна особая оптика. Кратность выше 4x скорее мешает, потому что меткому стрелку нужно видеть больше поля боя в прицел, потому что он, так сказать, на передовой, где события ведь события развиваются стремительно, а обстановка и угрозы меняются очень часто.

Соответственно, и винтовка марксмена должна быть надёжной, неприхотливой, иметь высокий темп стрельбы (как правило речь идёт о полуавтоматике) и вместительный магазин, ну и, конечно, большой ресурс. Как и многие военные тренды, дожившие до наших дней, эти родились во время войны во Вьетнаме, тогда снайперскими прицелами оснащали М14 (наделали их много, а девать особенно было некуда после перехода на М16) и они «превращались» в М21