Наука и технологии
17:49, 07 ноября 2023
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Армия, которой якобы нет: чему можно поучиться у Швейцарии в военном деле

Армия там существует, но есть нюанс

Что собой представляет армия Швейцарии и почему она одна из самых боеспособных в Европе?

Почему-то до сих пор большинство людей уверены, что у Швейцарцев нет армии и она 200 лет не воюет ни в каких войнах. Страна действительно имеет необычный международный статус — нейтральной державы, но это не просто политика воздержания от конфликтов.

Самое интересное — это то, что армия у Швейцарии всё же есть, и, что тоже может быть неожиданным — эта армия довольно большая, хорошо оснащённая, а комплектуется в основном с помощью призыва, одна из немногих призывных армий в Европе на сегодня.

Сегодня разбираемся, что такое армия Швейцарии, зачем она нужна вообще и как устроена.

Армия, которой якобы нет: чему можно поучиться у Швейцарии в военном деле
© Keystone / Peter Klaunzer

Нейтралитет — это ещё не значит, что армии нет

История страны на самом деле далеко не мирная, кровушка лилась на этих землях немногим меньше, чем где-либо ещё на континенте. Независимость страна получила в 1648, а статус нейтральной страны имеет с 1815 года.

Задолго до независимости швейцарцы вообще были одним из символов воинственности — знаменитые швейцарские наёмники были незаменимы в европейских разборках в 14-16 века. Позднее их заменили ландскнехты, немецкие наемники, использовавшие более современные тактики и огнестрельное оружие.

Однако наёмники (точнее выживавшая их часть) приносили в тогда ещё нищую страну какие-то деньги, стимулируя развитие ремесел. Потом Швейцария стала оплотом протестантов, в страну начали стекаться протестанты из других стран, где их притесняли католики, в основном из Франции (гугеноты). Те в основном были купцами и ремесленниками, а значит в страну потекли специалисты и капиталы.

Швейцарцы — единственная нация, из которой состоят две армии. Вторая армия — это гвардия Ватикана, которая с 1527 года комплектуется исключительно из швейцарцев

Швейцарцы — единственная нация, из которой состоят две армии. Вторая армия — это гвардия Ватикана, которая с 1527 года комплектуется исключительно из швейцарцев

© Paul Ronga | Wikipedia

Богатая страна, удалённая от политических дрязг, стала удобна для хранения в ней и более крупных капиталов. И европейцы осознали, что вообще-то удобно иметь такую территорию. Мы договариваемся, что не лезем в неё, и можем даже в случае кризисов рассчитывать, что есть место, где капиталы не тронут ни революции, ни поражения в войнах — в общем, ничего.

Но Швейцария действительно долго не имела армии — это была конфедерация многих кантонов (община, или «государство» по типу штата в США), где субъекты вели самостоятельную политику, объединяясь в единое целое только как один международный субъект. Поэтому создать армию было практически невозможно — не было правительства с безусловными полномочиями, не было общей финансовой системы, чтобы её вооружать и кормить.

Каждый кантон собирал своё ополчение, сборы проходили редко и становились формальными, совершенствование вооружений и тактики проходили мимо. Поэтому французам почти ничего не стоило захватить страну в 1798 году, ведь после революции им было плевать на всякие европейские договорённости. В следующем году Швейцарию пришлось освобождать Суворову во главе итало-швейцарской военной экспедиции.

Швейцарские полки сражались на стороне наполеоновской Франции, впоследствии на их базе будет сформирован Французский Иностранный легион

Швейцарские полки сражались на стороне наполеоновской Франции, впоследствии на их базе будет сформирован Французский Иностранный легион

© Patrice Courcelle | pinterest

По итогам наполеоновских войн на Венском конгрессе в 1815 году Швейцарию уже вполне формально признали нейтральным государством (оно со своей стороны отрекалось от любых союзов). Отсюда и идёт современная история Швейцарии, а с ней и история её армии.

Нейтральная армия Европы

С тех пор швейцарцы поняли: «да, мы имеем особый международный статус, но что, если кому-то взбредёт в голову его нарушить?». В общем, армия нужна даже если вы вообще, вот вообще и никогда не собираетесь ни с кем воевать.

Основными проблемами стало даже не вооружение, обмундирование и обучение (что заботит большинство стран), а комплектование. Это только кажется просто — ну введите рекрутскую повинность, или всеобщую, или контрактную армию. Помогла федерализация страны (более централизованная система), а с ней и пришёл способ комплектования — территориально-милиционный.

На административные единицы взвалили обязанность собирать пригодных для несения службы и полностью их обеспечивать. По типу это ближе к ополчению, но срок пребывания в войсках был регламентирован, а оружие и форма были казёнными (от кантона). На 19 век это была полноценная и не маленькая армия, выросшая с 32-х до 100 тысяч человек, с прекрасной артиллерией.

Армия, которой якобы нет: чему можно поучиться у Швейцарии в военном деле
© Rost & Grunspan

Существовало три класса резервистов:

  • Аусцуг — молодые люди до 32 лет

  • Ландвер — зрелые мужчины до 42 лет

  • Ландштурм — пожилые до 50 лет

Так как после прохождения службы человек оставался действующим солдатом, оружие он забирал с собой, имея строгие обязательства вставать в строй при первой необходимости, а после достижения пределов возраста сдавал оружие обратно.

В годы Первой мировой система была испытана на прочность — страна поставила в строй 400 тысяч человек, серьёзную группировку. В основном задачи сводились к препятствованию маневров через территорию страны войск Франции и Германии на западе, и Австро-Венгрии и Италии на востоке. После этого швейцарцы озадачились собственными ВВС и ПВО.

Швейцарский штурмовик FWA C-3603

Швейцарский штурмовик FWA C-3603

© Авиация и Время 2016-04 / А.Котлобовский - Крылатый альпиец

Последним даже пришлось повоевать во Вторую мировую — в воздушном пространстве Швейцарии война де-факто шла. Причем сбивать приходилось обе стороны — и немцев, и союзников. Только за 1940-й год швейцарцы сбили 11 немецких самолётов — шесть бомбардировщиков He-111 и пять тяжёлых истребителей Bf-110. Сами швейцарцы воевали на закупленных у немцев Bf-109, которые также производили по лицензии.

К концу войны пришлось сбивать уже американцев, которые с начала массированных бомбардировок Германии часто нарушали воздушное пространство Швейцарии и даже по ошибке бомбили ряд населённых пунктов. Кроме того, американские лётчики-истребители по ошибке атаковали швейцарцев с их «белыми крестами», принимая за немцев.

Точной статистики по уничтоженным швейцарцами самолётами противника нет, как и их собственных потерь. Но общий счёт варьируется между 20 и 30 сбитыми машинами и потерей менее 10 собственных машин. Многие факты столкновений не имеют четких подтверждений.

Сам Гитлер Швейцарию не любил, ну как он относился к международным договорённостям, вы и сами знаете. В какой-то момент вторжение в страну было делом времени, поле победы над Францией немцы смогли бы выделить несколько танковых, механизированных и горно-пехотных соединений на захват Швейцарии.

Швейцарская экипировка в годы Второй мировой

Швейцарская экипировка в годы Второй мировой

© Pinterest

Швейцарцы смогли на этот раз намобилизовать почти полмиллиона человек, но понимали, что в танках, авиации и артиллерии уступают немцам на порядок. Поэтому равнинные регионы даже не планировалось оборонять. Укреплять стали горные ущелья.

Немцы прикинули, что да, в открытой операции смогли бы раскатать Швейцарию за пару суток. Однако воевать в условиях, когда в горах полмиллиона хорошо обученных военному делу партизан, с хорошим вооружением и обеспечением… ну, такое. В итоге это было бы сложнее, чем РККА в Финляндии, особенно с наступлением холодов:

  • Контролировать можно только дороги и города, а большая часть страны горные массивы, там успешно воевать трудно

  • Снабжать вторгнувшуюся группировку будет нереально, полупартизаны будут безнаказанно жечь всё

  • Горнопехотных частей может просто не хватить, ведь они нужны в Югославии (которую вторгнутся в 1941-м и надолго завязнут), да и в СССР они пригодятся

Швейцарский пулемётный расчёт эпохи Холодной войны

Швейцарский пулемётный расчёт эпохи Холодной войны

© Pinterest

К тому же через Швейцарию проходили важные магистрали для связи с союзной Италией, поэтому в итоге от потенциальной операции, которая по мнению многих историков планировалась, пришлось отказаться.

Таким образом армия Швейцарии пригодилась, и пригодилась ещё как.

После Второй мировой и до наших дней

После войны общая численность вооружённых сил переваливала за 800 000. С 1960-х годов шла политика планомерного сокращения численности и параллельно наращивания боевых качеств.

Швейцарское стрелковое оружие и так всегда было одним из лучших в мире, но кроме того, страна производит собственные танки, авиацию, артиллерию, а кое-что разрабатывает и сама.

Эрликон GDF 009 — спаренная зенитная пушечная установка, оснащена собственными средствами разведки неба

Эрликон GDF 009 — спаренная зенитная пушечная установка, оснащена собственными средствами разведки неба

© Rheinmetall Air Defence

Одними из крупнейших милитари-брендов стали Oerlikon Contraves, известная своими превосходными автоматическими пушками, и RUAG — аэрокосмическая промышленность. Компания MOWAG (входит в General Dynamic) производит одну из лучших платформ колёсной бронетехники Piranha (Пиранья).

Большая часть вооружений Швейцарии — иностранной разработки, но многое производится по лицензии внутри странны, часто полным циклом. Значительная часть иностранной техники проходит локализацию и модернизацию собственными компаниями.

С 2003 года стартовала программа «Армия XXI», предполагающая очередное сокращение вооруженных сил и оптимизацию расходов на них. На сегодня численность Швейцарской армии составляет порядка 140 тысяч человек.

Сухопутные силы

Основную ударную мощь составляют танки PZ-87, представляющих местную версию Leopard-2 A4, которую швейцарцы периодически модернизируют (сама платформа очень устарела). Они распределены на 2 танковые и 3 механизированные бригады и учебные части.. Поддержку танков осуществляют 186 шведских тяжёлых БМП CV9030.

PZ-87

PZ-87

© Sandstein | Wikipedia

Тяжёлая артиллерия представлена 348 САУ М-109 KAWEST, американская система, которой швейцарцы поставили ствол в 47 калибров длинной, вместо 39. Это позволяет достигать дальности стрельбы в 37 км снарядами с газогенератором.

Основа швейцарской пехоты — это, очевидно, горно-пехотные бригады: их три, а всего пехотных бригад шесть, то есть половина. Их батальоны в основном используют собственные колёсные машины (что важно в стране с дефицитом равнин и редкими дорогами) на базе Пираньи. Всего это 886 различных ББМ, включающие в себя разное вооружение и назначение.

Сама платформа послужила базой для канадских LAV и американских Страйкеров. Можно назвать их прародительницей большинства натовских колёсных бронетранспортёров. Произведено их за всё время более 10000, а стоят на вооружении у примерно 30 стран.

Ударная версия Пираньи в армии Ирландии

Ударная версия Пираньи в армии Ирландии

© Irish Defence Forces

Это модульная платформа, в ударных версиях это 30мм автопушки, противотанковые комплексы Джавелин или Спайк, а также самоходные миномёты, носители ПЗРК, медицинские, иненерные, разведывательные и командно-штабные машины.

ВВС

Основные боевые самолёты представлены F-18 C/D, на сегодня это довольно старые машины и их у Швейцарии 30 единиц. Их дополняют 53 совсем уж устаревших F-5 Tiger II. Обновление авиационного парка — одна из приоритетных задач развития швейцарских ВВС на сегодня.

На тендере 2021 года уже победили F-35, правда, раннего поколения А его выбрали из альтернатив в лице основных истребителей поколения 4++. Так как Швейцария гарантировано не планирует воевать, а потенциальных угроз в мире для неё немного, тратиться на более оснащённые машины не планируют.

ПВО страны представлены лёгкими системами — спаренные 35мм зенитки GDF-005, британские портируемые ПЗРК и переносные американские Стингеры.

F-18 ВВС Швейцарии

F-18 ВВС Швейцарии

© Swiss Armed Force

В чём суть и особенность швейцарской армии и чему у неё можно поучиться?

На поверку самая не воюющая страна предельно милитаризована и вооружена до зубов. Через армию проходят свыше 70% мужчин (и всё больше женщин), при этом в стране был референдум о сохранении или отмене всеобщей воинской обязанности, на котором 73% населения проголосовали за сохранение.

Служба в армии остаётся очень почётной в стране, а её общий реальный срок составляет 260 дней, из которых, в счёт которых не входит начальная военная подготовка (7 недель) и освоение военной специальности (6 недель). В основном срок службы растекается на 10 лет и в основном состоит из периодических военных сборов, после чего статус резервиста перестаёт быть «активным».

Есть и обычные «контрактники», которые представлены офицерами, унтер-офицерами, и сложными военными специальностями (пилоты, спецназ и т.п.).

Отчасти это похоже на систему Национальной Гвардии в США, но предполагает более существенную подготовку. В своё время схожая система была в СССР: после гражданской войны и до 1935 года, когда кадровый состав РККА сводился в основном к комсоставу. Позднее эта система перестала удовлетворять задачи увеличения численности армии и радикального переоснащения.

В современной России в задачах расширения профессионального состава ВС РФ существует схожий вид службы — контракт в мобилизационном резерве. Он предполагает контракт гражданина с воинской частью и обязанность являться на некоторые сборы и участвовать в некоторых учениях.

Такая система имеет много преимуществ:

  • Большинство военных специальностей не требует постоянной службы (номера расчётов, водители, некоторые специальности пехоты, инженерные и строительные специальности)

  • Армия получает мотивированного солдата, который в армии тратит время исключительно на подготовку и переподготовку, в остальном же занят в гражданском секторе экономики

  • Это позволяет разгрузить воинскую часть на предмет массы личного состава, с которым большую часть времени нечего делать, кроме «заправления коек» и подсобных работ

Есть и недостатки:

  • Такой тип военнослужащих поступает в войска только в случае мобилизации

  • Принудить его к участию в локальных конфликтах или военных операциях невозможно

Швейцарская горная пехота

Швейцарская горная пехота

© Armee Suisse

Наконец важно понимать, что территориально-милиционная система хорошо работает, если вам нужно много пехоты или других простых элементов сухопутных войск. В 19 – нач. 20 века эта система выглядела вполне рабочей. Но с появлением большого количества техники, транспорта и средств связи, а ещё с угрозами частых локальных конфликтов стала уже неудобной.

Сегодня элементы территориально-милиционной системы набирают популярность в комбинации с кадровыми подразделениями. Это позволяет держать сравнительно компактные силы быстрого реагирования или просто кадровую армию, которую в случае экстренной военной ситуации можно быстро нарастить сравнительно подготовленным резервом для больших сухопутных операций, не обременяя население непопулярной и часто малоэффективной военной повинностью.

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