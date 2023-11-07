Армия, которой якобы нет: чему можно поучиться у Швейцарии в военном деле

Почему-то до сих пор большинство людей уверены, что у Швейцарцев нет армии и она 200 лет не воюет ни в каких войнах. Страна действительно имеет необычный международный статус — нейтральной державы, но это не просто политика воздержания от конфликтов.

Самое интересное — это то, что армия у Швейцарии всё же есть, и, что тоже может быть неожиданным — эта армия довольно большая, хорошо оснащённая, а комплектуется в основном с помощью призыва, одна из немногих призывных армий в Европе на сегодня.

Сегодня разбираемся, что такое армия Швейцарии, зачем она нужна вообще и как устроена.