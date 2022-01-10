Правда ли, что Т-34 не лучший танк Второй мировой

Правда ли, что Т-34 не лучший танк Второй мировойА кто тогда лучший?
Джеймс Холланд, вам это имя о чём-нибудь говорит? Боже, храни Королеву!
Это британский историк второй мировой, который заявил, что… наберите воздуха в грудь… Т-34 не лучший средний танк Второй мировой. Лучший, по его мнению, американский М4 Шерман.
Мы, в свою очередь, решили попробовать объективно сравнить достоинства и недостатки танков той поры. Ведь не можем же мы хвалить своё, только потому, что это своё. Ну вдруг Холланд прав, или отчасти прав … или совсем не прав. Начнём.
Но перед этим, чтобы было понятнее, дадим краткое пояснение — мы тут вычисляем не лучший танк, а лучший средний танк, исходя не только из ТТХ, сколько из опыта их применения, производства и итоговой результативности. Если обычно мы сравниваем военную технику гипотетически, то тут наоборот — эти танчики за свою жизнь навоевались сполна.
И ещё — важно дать характеристику, что такое средний танк. Сегодня мы имеем дело с основными боевыми танками (ОБТ), типа Т-90, Абрамс, Леклерк и так далее. Как правило, танкопроизводящая страна создаёт одну танковую платформу, которую улучшает по мере нужды и наличия денег (у нас две платформы — Т-72 и Т-80, но последний сильно уступает количеством и значительно реже модернизируется).
Основной — не значит самый массовый, основной — значит универсальный, по сути, смешение среднего и тяжёлого танков в одном.
Средний танк, если не заваливать деталями, это машина, у которой нет преимуществ лёгких и тяжёлых танков (мобильность и скорость | бронезащита и огневая мощь), но и нет их недостатков (уязвимость | тихоходность и никакая мобильность). Средний танк — это основа самостоятельных танковых соединений, наиболее универсальная машина для развития прорыва в обороне противника.
Средний танк, в первую очередь, предназначен для боя с резервами противника, которые бросили запечатывать прорыв, именно поэтому для таких танков актуальна опция «дуэлянта», то есть способность сражаться с себе подобными — одна из самых важных при оценке в этом классе.
Pz.Kpfw. IV ( Панцер Кампф Ваген 4)
- Масса: 19 тонн ранние модификации, 29 тонн поздние (модель J, Н и G)
- Мощность двигателя: 265 л. с. (до 300 л. с.) Удельная мощность 13-17 л. с. на тонну
- Основное вооружение (калибр/длина): 75мм/24 (D), 75мм/43 и 75мм/48 в последних модификациях.
- Бронезащита (лоб/борт/корма/крыша): 50 мм, а с 1942 80 мм / 30 мм, а с 1943 + 5 мм экран / 20мм / 18мм
- Скорость на шоссе и в поле: 42 км/ч и 18 км/ч
Модификации этого танка считаются рабочими лошадками Вермахта и СС, но машина осталась в итоге самой недооценённой. А ведь этот «самый массовый» немецкий танк выпустили в количестве всего 8600 примерно единиц, сравните это с 50 000 Т-34 и 50 000 М4 Шерман, но именно Pz IV стали их основным оппонентом до конца войны (Пантеры долго лечили от детских болезней, много теряли по небоевым причинам, и до конца войны они так и не смогли заменить «четверки» как основной средний танк, ставка на Пантеру стала одним из самых спорных решений немцев).
Поначалу рассматривался как эрзац тяжёлого танка за счёт 75 мм короткой пушки под фугасные боеприпасы, но с осени 1942 такие танки начали поступать с удлинённым стволом того же калибра. Просто потому что немцам было почти нечем всерьёз бороться с бронёй Т-34 и особенно КВ-1.
Танк заметно превосходил своего основного оппонента Т-34 по качеству оптики, стабилизации орудия и количеству членов экипажа (5 чел. против 4 чел.) — на Т-34/76 (основная модификация Т-34 на протяжении войны) командир был одновременно наводчиком.
Бронезащита лба и маски орудия уступала Т-34 до самого конца войны, но в поздних модификациях с апреля 1943 уступала куда меньше чем в начале (80 мм в лобовой проекции у немца против 45 мм у советского танка, но рациональный наклон давал эквивалент 90 мм). В то время как бронепробиваемость орудия у немца уступала только поздним Т-34/85, а модификацию Т-34-76 превосходила всю войну — штатный бронебойный у немца брал 85 мм брони с 1000 метров, в то время как советская пушка Ф-34 прошивала 63-73 мм с той же дистанции.
Проще говоря, при условных 900 метрах встречного боя Pz IV мог безнаказанно подбить Т-34 в лоб, а вкупе с разделением обязанностей экипажа немецкий танк мог обнаружить и выстрелить раньше, причём за счёт лучшего качества оптики и с большей вероятностью просто попасть. Ещё и стабилизация помогает, потому что после остановки танка для выстрела у Т-34 необходима более длительная пауза, чтобы загасить раскачку ствола.
Life
Но и без недостатков не обошлось. Помимо несколько худшей защищённости немецкая четвёрка была крайне хреновой по мощности двигателя, который почти в 2 раза уступал советскому дизелю В-2 в 500 лошадей и давал более тяжёлой и бронированной тридцатьчетвёрке солидную фору для маневрирования. Поэтому по итогам немецкие солдаты в Pz IV могли рассчитывать на победу, если у них изначально были тактические преимущества и была возможность атаковать раньше, в остальном решала уже сноровка экипажа или удача.
М4 Шерман
- Масса: 30 тонн
- Мощность двигателя: 400 л. с. (до 450 л. с.) Удельная мощность 13 л. с. на тонну
- Основное вооружение (калибр/длина): 75мм/40, 76мм/52 и 105мм гаубица в некоторых модификациях
- Бронезащита (лоб/борт/корма/крыша): 51мм / 48мм / 48мм / 25мм
- Скорость на шоссе и в поле: 48 км/ч и до 35 км/ч
Шерман можно считать или не считать лучшим, но надо отдать должное американцам. Если СССР развивал своё танкостроение более чем за 10 лет до вступления в войну, то американцы в 1941 году из всех танков имели лишь менее 200 машин М2 — паршивенькую поделку на скорую руку в преддверии больших разборок в Европе (знали, заразы, что всё равно поедут туда воевать). При этом, даром что гениальный Кристи был американцем — его подвеску отвергли в пользу более старой, но проверенной подвески Виккерс.
Но главная беда только зародившегося танкостроения — у американцев не было танкового движка! И ничего подходящего, что можно было бы в него превратить. В итоге и на М2 (что потом аукнется геморроем), и в Шерманы потом тоже впендюрили звездообразный авиационный двигатель R-975 Райт (да, компания тех самых братьев). Это повлекло за собой самый обсуждаемый недостаток американских танков той поры — высоту.
После М2 родился на свет М3 Грант/Ли, который поставляли по Ленд-Лизу и нашим, но в Советском Союзе машину, мягко говоря, не оценили. Высокий силуэт, неудачная компоновка, прожорливый к высокооктановому авиационному топливу двигатель, к тому же дико пожароопасный. В довесок танки передавали наспех, без перевода документации и инструкций, даже внутри всё на английском. Поэтому такие танки старались использовать для вспомогательных задач.
М4 Шерман — это был шедевр из того, что вообще можно было улучшить. Наиболее значительным его преимуществом в классе были комфорт и эксплуатация — танк оказался очень качественным и надёжным, как в сравнении с производством Германии (где танки собирали под бомбёжками), так и в СССР (в эвакуации). Габариты играли и положительную роль — и советы, и немцы отдавали должное просторному боевому отделению. Потому что простор — это не просто комфорт, но ещё и скорость, а также слаженность работы экипажа.
Несмотря на то, что у большинства Шерманов была сравнительно короткая пушка, американцы предлагали отличные смеси дюпоновского пороха. Это давало им лучшую пробиваемость в сравнении не только с Т-34/76, но и более длинноствольными немцами: штатный бронебойный брал с 1000 метров 86 мм катанной гомогенной брони горизонтально. После установки на М4А2Е8 более длинной пушки в 76 мм (это тот самый, на котором гонял Брэд, мать его, Питт в Ярости) уже можно было пробить 106 мм с дистанции в километр. А это больше, чем даже у Т-34/85, чья пушка Д-5Т (равно как и позже С-53) пробивала 102 мм, при тех же условиях.
Шерманов поставили в СССР аж 4 тыс. штук, но в серию для нас всё же со временем смогли решить вопрос дизеля — кормить авиационным бензином его было не по карману. Высота танка, на самом деле не многим превосходит даже Т-34/76, около 30 см, а в сравнении с поздним Т-34/85 он был почти вровень, так что тут просто спекуляции, что мол он сильно заметнее. Хотя при марше на шоссе, из-за особенностей распределения массы был риск опрокидывания на максимальной скорости при встрече с незначительным препятствием — за это Шерман не любили, да, хотя такие инциденты были почти единичны.
А вот за что его любили советские солдаты — за плавность хода. Особенно бойцы в танковом десанте, потому что при меньшей раскачке удобнее вести прицельный огонь на ходу (да и в остальных случаях удобнее). Шерман при этом был ещё и довольно тихим и по двигателю, и по лязгу гусениц, а Т-34 выдавал себя значительно раньше при подходе к врагу. Шерманы часто использовали даже для коварных маневров во фланг, если позволяли условия — немцы в горячке боя зачастую обнаруживали их только визуально, и, чаще всего, слишком поздно для себя.
Кромвель
- Масса: 28 тонн
- Мощность двигателя: 600 л. с. Удельная мощность 21,5 л. с. на тонну
- Основное вооружение (калибр/длина): 57мм/50
- Бронезащита (лоб/борт/корма/крыша): 64мм / 32мм / 25мм / 14мм
- Скорость на шоссе и в поле: 64 км/ч и до 30 км/ч
Британцы средние танки классифицировали как крейсерские. Если немцы, советы и америкосы относительно того, что такое средний танк, +/- сходились во мнении к середине войны, то британцы свои «сухопутные крейсера» продолжали относить к кавалерийским танкам, что роднило их скорее с советскими танками серии БТ. Поэтому британские танки очень долго обрастали шкурой достаточной толщины, и орудиями, достаточными для противостояния хоть кому-нибудь.
К 1943 году Кромвель имел только одно преимущество — высокую скорость, которую сравнительно нетяжёлой машине обеспечивал 600-сильный движок Роллс-Ройс Метеор. Он же делал такой танк самым лучшим по удельной мощности, а именно 21,5 лошадей на тонну, что почти сопоставимо с современными танками. Окупалось это, правда, дикой прожорливостью к высокооктановому горючему.
Но нерациональный наклон брони, при условии относительно достаточного бронирования только верхней лобовой детали, делал танк неадекватно бронированным для финального этапа войны. Орудие 57-ми миллиметровое в 50 калибров обеспечивало для финального этапа хорош~… нормальные возможности по пробитию (83 мм с 1000 метров), но сильно сдавало при рациональных углах, например, Пантер. Небольшой снаряд имел очень маленькую мощь для более прозаичных задач, типа крушения полевых укреплений осколочно-фугасными.
В итоге, когда англичане смогли довести до ума следующие развитие этой платформы — танк Комета, война взяла, да и закончилась. Но надо и англичанам отдать должное — сразу после войны они смогли создать первый ОБТ Центурион, ставший родоначальником первого поколения этого класса, причём он встал на вооружение на три года раньше советского Т-54.
По Кромвелю же не добавишь ничего, сами англичане предпочитали больше Шерманы (в общем-то, обходившие британца по всем параметрам), и уже на их башни первыми ставили мощные 17-фунтовые длинноствольные пушки, позволявшие бороться с немецким кошатником. СССР от закупок отказался тоже, танк по совокупности не давал никаких преимуществ — деньги на ветер.
Т-34
Итак, мы познакомились с оппонентами по рейтингу, и что же можем сказать про самого титулованного участника списка? Ну начнём с явных преимуществ, точными ТТХ тут грузить не будем, а раскроем стороны этой машины в контексте.
Т-34, как в исполнении с 76 мм орудием, так и с 85 мм орудием имел ключевое преимущество над остальными в обзоре по сочетанию бронирования и скорости. Дизель В-2, выдавал удельные почти 20 лошадей на тонну, и при этом рациональный (45 градусов) наклон брони «удваивал» её толщину в лобовой проекции.
Мощность же орудия, что "шокировала" немцев в первые месяцы войны, уже к 1943 году была крайне неудовлетворительной, особенно в аспекте противостояния немецким танкам. Что ещё печальнее — поздняя модификация Т-34/85 с мощной и пробивной пушкой начала поступать в войска в заметных количествах только летом 1944-го, и большую часть войны тащил на себе старичок «76-й».
Бронезащита Т-34 пугала немцев лишь на начальном этапе войны, уже в 42-м немцы начали активно наращивать современные противотанковые орудия, ставить длинные пушки на танки и самоходки. Во второй половине войны советский танк не производил фурора в стане врага, став для него обычной боевой рутиной. Немец научился бить Т-34, поэтому самый лучший и самый массовый танк по итогу стал и самым подбиваемым за всю войну.
Существенными недостатками Т-34 были:
- Рациональный наклон броневых листов съедал внутреннее пространство и сделал танк очень тесным, приходилось набирать очень невысоких танкистов для экипажей, и даже они страдали от тесноты. В первую очередь это отражалось на боевой скорострельности.
- Вентиляция боевого отделения не справлялась с откачкой пороховых газов, отчего заряжающие часто теряли сознание. Советские пороховые смеси имели не очень хорошую «выгораемость», отчасти это решилось в серии с 85 мм пушкой и более просторной башней, лучше адаптированной под комфорт экипажа.
- Подвеска «Кристи» хоть и была прорывной в плане новых возможностей машин, но также, добавляла проблем – быстрый износ и осадка клиренса, большие колеса и катки чаще получали боевые повреждения, накопившаяся грязь приводила к частым разрывам гусениц. И это ещё необходимо помножить на качество стали и самих изделий военного производства в эвакуации.
- Реальная мощь двигателя со временем проседала из-за плохих фильтров... песок, пыль и грязь быстро забивались, снижалось количество воздуха и падала компрессия. Решить проблему отчасти удалось в 1943 году фильтрами «Циклон» и «Мультициклон» на Т-34/85.
- Быстрый перегрев двигателей ограничивал маршевые возможности, скорость падала до 12 км/ч, отладка двигателя требовалась в лучшем случае каждые 100 км, только 10% выпущенных машин выдерживали норматив в 330 км. Однако в выпусках к концу 43-го года удалось показатель поднять до 70-80%. В разгар войны, каждые полчаса марша прерывались 15-20 минутами «отдыха».
- Плохо обработанные из низкого качества стали фрикционные муфты привода башни создавали дополнительные вибрации, что снижало точность огня с коротких остановок, и в целом приводило к частым поломкам и заклиниваниям башен.
- Управляемость оставляла желать лучшего, мехводам приходилось переключать скорости кувалдами (!). Вкупе с ненадёжностью трансмиссии это увеличивало число поломок и очень ограничивало маневренность на поле боя.
И это не единственные известные недостатки Т-34 в серийном производстве, согласитесь, важно учитывать все аспекты машин, ведь война это не боксёрский поединок, и тем более не выступление бодибилдеров - это работа. Практика всегда выявляет очень много нюансов, и при выдающихся характеристиках этой машины на бумаге, её качество в серийном исполнении забирает в минус много баллов (если бы мы их раздавали, но не об этом).
По итогу Т-34 был шедевральной машиной как проект, но раскрыть его потенциал полностью мешала катастрофа 1941 года: эвакуация промышленности, тяжёлое и долгое налаживание производства на новых местах, при высоком уровне потребностей фронта.
Лишают ли эти факторы Т-34 звания лучшего среднего танка Второй мировой войны, и стоит ли отдавать пальму первенства Шерману? Думаю, ответ вы можете дать сами.