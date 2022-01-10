Правда ли, что Т-34 не лучший танк Второй мировой

Джеймс Холланд, вам это имя о чём-нибудь говорит? Боже, храни Королеву!

Это британский историк второй мировой, который заявил, что… наберите воздуха в грудь… Т-34 не лучший средний танк Второй мировой. Лучший, по его мнению, американский М4 Шерман.

Мы, в свою очередь, решили попробовать объективно сравнить достоинства и недостатки танков той поры. Ведь не можем же мы хвалить своё, только потому, что это своё. Ну вдруг Холланд прав, или отчасти прав … или совсем не прав. Начнём.

Но перед этим, чтобы было понятнее, дадим краткое пояснение — мы тут вычисляем не лучший танк, а лучший средний танк, исходя не только из ТТХ, сколько из опыта их применения, производства и итоговой результативности. Если обычно мы сравниваем военную технику гипотетически, то тут наоборот — эти танчики за свою жизнь навоевались сполна.

И ещё — важно дать характеристику, что такое средний танк. Сегодня мы имеем дело с основными боевыми танками (ОБТ), типа Т-90, Абрамс, Леклерк и так далее. Как правило, танкопроизводящая страна создаёт одну танковую платформу, которую улучшает по мере нужды и наличия денег (у нас две платформы — Т-72 и Т-80, но последний сильно уступает количеством и значительно реже модернизируется).