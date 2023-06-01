Зачем Т-55 отправили воевать в СВО? Потому что они действительно будут полезны

Мы опубликовали уже далеко не одну статью с сравнениями отечественных, натовских и даже украинских танков. Кроме нас таких сравнений вы можете найти ещё больше, разных по качеству, где профессиональнее, а где и… нет.

Однако массовый читатель — человек специфический: ему интересно кто выше-дальше-сильнее. А оценивать технику комплексно сложно и не так интересно. Хотя на самом-то деле танк — инструмент войны, встроенный в систему вооружений. Со своей ролью, которая не сводится к борьбе с себе подобными (хотя и эта опция важна).

Сегодняшнюю статью мы посвятим не только старым танкам в СВО, но и тому, что такое танк, какие задачи он выполняет реально, и в конце ответим, зачем же настолько старые машины везти в зону СВО.

Боевой танк