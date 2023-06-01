Зачем Т-55 отправили воевать в СВО? Потому что они действительно будут полезны

Зачем Т-55 отправили воевать в СВО? Потому что они действительно будут полезныЭволюция боевого танка, как оружия, пошла новым путём
Почему даже старые танки находят применение в современной войне? Причина не только в безысходности!
Мы опубликовали уже далеко не одну статью с сравнениями отечественных, натовских и даже украинских танков. Кроме нас таких сравнений вы можете найти ещё больше, разных по качеству, где профессиональнее, а где и… нет.
Однако массовый читатель — человек специфический: ему интересно кто выше-дальше-сильнее. А оценивать технику комплексно сложно и не так интересно. Хотя на самом-то деле танк — инструмент войны, встроенный в систему вооружений. Со своей ролью, которая не сводится к борьбе с себе подобными (хотя и эта опция важна).
Сегодняшнюю статью мы посвятим не только старым танкам в СВО, но и тому, что такое танк, какие задачи он выполняет реально, и в конце ответим, зачем же настолько старые машины везти в зону СВО.
Боевой танк
Слово «боевой» появилось не случайно, ведь слово «танк» изначально и в основном означало «резервуар» (отсюда слово танкер). Но русском языке слово «танк» особо не использовалось, поэтому закрепилось в языке так, как есть. А вот в английском языке (и некоторых других) часто требует добавки слова «боевой». Это просто минутка просвещения, а теперь к делу.
Концепт танка неоднократно менялся за всю историю, мы можем выделить на сегодня пять этапов:
I этап. Первая мировая. В этом периоде танк был способом преодоления укреплённой полосы обороны. Самое главное — начинка пушечно-пулемётным вооружением, с приоритетом пулемётного. Слабые инженерные возможности позволяли создавать машины-тараны, неспособные к дальним броскам, малопригодные к преодолению сложных заграждений, маломощные и часто ломающиеся.
II этап. Межвоенный период. Теперь усилия направили уже на решение проблем танков предыдущего поколения и доразвитие их возможностей. Появились надёжные подвески, тяговитые движки. Танк в первую очередь рассматривался, как средство безопасно добраться до траншей и выкосить их защитников.
В этот период появилось много многобашенных проектов: например, двубашенные танкетки Виккерс для зачистки траншеи с обеих сторон. Танки, которые сочетали в себе «траншейную мясорубку» и самоходку — барбетная компоновка, когда в корпусе неподвижное орудие крупного калибра, а в маленькой башке пушка поменьше и пулемёты по бокам. Такую систему конструировали французы и американцы (которые придерживались её довольно долго, например, даже в М3 Грант).
Но все эти концепции рухнули с началом III этапа.
После Второй мировой
III этап. Вторая мировая
За шесть лет войны танки изменились до неузнаваемости. Тут сошлось множество факторов — промышленность смогла выпустить реально много машин, двигатели и подвески выдерживали долгие марши, огневая мощь кратно увеличилась. А главное — танки стали действительно бронированными из-за засилья специального противотанкового вооружения. Во Второй мировой войне танки — это решающее оружие.
Танки стали многофункциональными, а на первое место вышли средние машины, подвижные и с противоснарядным бронированием. Теперь танки могли воевать сами на тактическом уровне: это больше не обслуга пехоты, пехота сама обслуживает танки — так появились мотопехотные или мотострелковые подразделения.
Танки не столько возятся с траншеями (их теперь раскурочивает артиллерия), сколько развивают сам прорыв за линией обороны, охватывая группировки в клещи и разнося инфраструктуру управления, снабжения и связи.
Послевоенные машины относятся, как правило, к основным боевым танкам (ОБТ) 1-го поколения — по сути, в них уже закрепилась компоновка, после чего танки продолжили совершенствоваться в основном внутри.
IV этап. Холодная война
Этот этап характерен рождением новой концепции — основного боевого танка (ОБТ), когда окончательно исчезло разделение на лёгкие (плавающие), средние и тяжёлые (танки прорыва). Броня утолщалась и усложнялась, калибр орудий сравнялся с буксируемой артиллерией, за счёт чего класс буксируемых пушек прямой наводки стал не нужен. Мощность двигателей вплотную приблизилась к 1000 л.с., а потом перешагнула и этот барьер.
Теперь танк — это техника, которую способно поражать исключительно специальное противотанковое оружие, и только самое совершенное, потому что танковые конструкторы тоже не сидели сложа руки. Машины создавались с учётом противодействия последствий ядерного взрыва. Это основа сухопутных войск, а все остальные компоненты (пехота, артиллерия, инженеры) строятся вокруг танка, как вспомогательные средства.
До совершенства довели и дуэльные возможности: лучшим оружием против танка, внезапно, стал сам танк! Пушки в первую очередь создавались под противотанковые боеприпасы, а с 1970-х получили собственные противотанковые ракеты.
Противовес этой концепции начал расти, откуда не ждали — из пехоты. Уже в 1960-е годы появляются ручные противотанковые гранатомёты (например РПГ-7) и противотанковые ракетные комплексы (например TOW), способные одним (максимум двумя) попаданиями вывести из строя любой танк.
Потом ПТРК установят на БМП (по сути лёгкий танк с десантным отделением), благодаря чему пехота стала способна противостоять танкам противника без поддержки своих танков. Теперь мотопехота оказалась в состоянии самостоятельно наступать наступать, а особенно устойчивой она стала в обороне.
Разгар Холодной войны характерен ОБТ 2-го поколения, а концу исторического периода — и 3-го поколения в том числе.
V этап. Наши дни
Рост самостоятельности пехоты и появление самонаводящихся противотанковых ракет с дальностью более 5 км поставили точку в доминировании танка на поле боя. Что, однако, не означает (вопреки частой критики) устаревания боевого танка как такового.
В локальных и малых конфликтах 1980-2000 годов выяснилось, что танки, выдерживающие попадания особо пробивных подкалиберных пенетраторов (БОПС), спокойно подрываются на радиоуправляемых фугасах. Ночники и тепловидение, дающие обзор на много километров и днём и ночью, никак не спасают в боях на критично коротких дистанциях из-за обилия мёртвых зон для обзора.
Третья мировая не случилась, поэтому танки пришлось переделывать для реальных войн здесь и сейчас. А с появлением БПЛА качество разведки и наведения дальнобойного оружия улучшились настолько, что изменили формат войн, резко повысив роль всех компонентов сухопутных войск. Те же беспилотники теперь могут нести от 2 до 4 противотанковых ракет, сопровождаться роем дронов-камикадзе и за считанные минуты расправиться с целой танковой ротой.
Отсюда появление концепции танков четвёртого поколения, о чём мы относительно подробно рассказали в статье про корейский К2.
Вкратце же это следующее:
Развитие систем активной защиты, собственные противоракеты танка, охлаждение выхлопа и мультиспектральный камуфляж (убирает тепловую сигнатуру и заметность для РЛС)
Развитие дальнобойных вооружений далее 5 км, специальные боеприпасы, собственные дроны-камикадзе, а в целом способность поражать цели за пределами видимости обычных средств наблюдения
Внедрение БИУС (боевая информационно-управляющая система) и ТИУС (танковая информационно-управляющая система) — общей для подразделения информационной среды, дающей картину боя на десятки километров вокруг. Как итог — высокая степень ситуационной осведомлённости и мгновенная реакция на любую внезапность
Всё дополнительное вооружение собирается в отдельный модуль, который может сочетать в себе автоматическую пушку (с зенитной опцией против БПЛА), автоматическими гранатомётами (АГС) для работы по укрытому противнику навесным огнём и пулемётами для всего прочего.
Как мы сошлись в одной из статей, рассуждения о «смерти танка» преждевременны. Просто танк лишился своей ключевой роли, но в современном исполнении превратился в универсальную боевую платформу — штурмовые действия (подавление огневых точек для продвижения пехоты и лёгкой техники), защита от низколетящей авиации, активная оборона.
Боевой танк и СВО
Текущий конфликт превратил танкиста в самую востребованную, но и самую рискованную боевую специальность.
Большинство танков с обеих сторон относятся к поколению «3», в лучшем случае «3+» (и IV этапу эволюции боевого танка), поэтому потери от ракет с поражением в верхнюю проекцию очень велики. Неподвижные танки поражаются дронами-камикадзе или вообще гаубичной артиллерией, которая теперь бьёт с высокой точностью.
Если командованию «советской закалки» было что-то не ясно до 2022 года, то теперь ясно многое (ну, мы надеемся). Бросить массу танков в бой без соблюдения ряда принципов — самоубийство.
В наступательных действиях их можно применять очень ограниченно, с тщательной разведкой беспилотниками (и не обычными беспилотниками, а с тепловизорами), чтобы точно знать позиции противника. С высоким уровнем взаимодействия с пехотой и их боевыми машинами, которые помогут повысить плотность прицельного огня на основных тактических дистанциях (ландшафт в СВО чаще всего даёт прямую видимость не далее 2 км).
По обеим сторонам, с учётом потерь и изношенного парка техники, с немалым числом мобилизованных, такое могут себе позволить считанные соединения.
Появление серьёзного количества (в теории) танков 4-го поколения (Т-14 Армата, корейский К2) может изменить всё. Появление большого количества танков поколения 3+++ (Т-90М Прорыв, Деопрад-2 А7) может повлиять очень сильно. Но танки 3-го поколения и их незначительные модернизации, просто приведут к очередному перемалыванию, и потерям ценных кадров.
Тогда зачем же гнать в СВО такие старые машины, как Т-62 и, тем более, Т-55?
Зачем старые танки?
Формат боевых действий превратил танки в аналог артиллерии для ближних дистанций. Мы практически не видим танковых дуэлей (так что все эти сравнения, на которые вы наяриваете в комментариях — скорее для чтения на досуге).
Но даже у старых танков остаётся последний козырь — высокое могущество боеприпаса и высокая точность стрельбы на дистанциях до 3 км. Ведь Т-54/55 уже имеют нарезные пушки, а всё дальнейшее развитие танковой артиллерии было направленно на совершенствование именно противотанковых возможностей. А для поражения небронированных целей, скоплений живой силы и лёгкой бронетехники больших различий между этими старыми и современными танками нет.
Как мы видим из эволюции танков, совершенствование бронирования также было направленно на повышение живучести машины именно как машины прорыва, по которой будут открывать огонь из самого совершенного оружия. Современные танки решают вопрос живучести более комплексно, отчего и зародился тренд на лёгкие танки, типа американского Griffin, заточенные на локальные конфликты, о котором была статья.
Появление Т-54/55 можно связать с тем, что танки всё больше используют как эрзац артиллерию — много работы с закрытых позиций, где точность нарезных орудий выше гладкоствольных, особенно если у танков 3-го поколения нет прокачки датчиками атмосферы или те не слишком совершенны. Орудия 100 мм с нарезами (такие стоят на Т-54/55) с навесной траекторией способны работать на дистанции до 13 км.
В сравнении же с буксируемой артиллерией танк более подвижен в условиях активной и оперативной разведки противника. И может, отработав цели, быстро покинуть огневой рубеж, уйдя на запасную позицию. Конечно, он уступает в дальности обычным САУ (даже простые САУ Акация работают до 20 км, а Мста до 30-40 км), но сами по себе старые Т-54/55 дешевы и их много, не говоря уже о стоимости боеприпасов.
При огне прямой наводкой 100 мм пушка способна спокойно поражать любые цели, кроме танков 3-го поколения. А в условиях применения украинской стороной рейдовых действий с глубоким просачиванием на тактическую глубину, роль лёгкой бронетехники (М113, МРАПы, а теперь и БМП Брэдли и Мардер и другая техника) заметно выше.
Такими древними машинами можно усилить множество направлений, на направлениях с повышенной угрозок перед большим украинским контрнаступлением (о котором говорят сейчас почти все и почти везде).
Не стоит забывать, что ландшафтов с прямой видимостью не так много, как мы говорили выше — в среднем столковения ведутся на расстоянии в 1500-2000 м, поэтому огонь нарезных орудий в точности мало уступает гладкоствольным орудиям Т-72Б3 или Т-90, чья точность обусловлена зависит от исправности датчиков, которые нарезным пушкам не так нужны.
Поэтому в новых условиях Т-54/55 могут насытить оборону довольно мощными огневыми средствами, потому что прямой работы для танков, ради которой их создавали, сегодня в СВО нет. В наступательных действиях старые танки тоже могут пригодиться, только не впереди мотопехоты, а сзади, чтобы нарастить огневую поддержку наступающим частям, не входя в зону работы основных противотанковых средств. Но это, конечно, при условии, что машины дооснастят современными средствами связи и навигации.
Таким образом, весьма парадоксально, что в условиях, когда применять танки в их исходном назначении невозможно, ценными становятся любые танки. То есть, если внедрить ряд цифровых средств приема-передачи данных и оснастить подразделения разведывательными беспилотниками, нормально работать будут и Т-54. Но, естественно, они останутся предельно уязвимыми любым противотанковым средствам.