Т-72 — вечный «второй номер», но главный танк России

Т-72 — вечный «второй номер», но главный танк РоссииМобилизационный танк с передовыми возможностями
Т-72 давно стал символом российских танковых войск и современным наследником Т-34. Служба танка ещё в советских войсках началась в 1973-1974 году, а разработка велась аж с 1967 года. Почему машина до сих пор не устарела, как её модернизируют и насколько серьёзную силу она представляет на поле боя — в сегодняшнем материале.
Альтернатива
Идеологически Т-72 является развитием основного танка Т-64А, который соединял в себе аспекты и среднего (масса, маневренность) и тяжёлого танка (огневая мощь и бронирование). Т-64А был и прямым потомком Т-34, кстати, ведь это последнее детище конструктора А. А. Морозова, который с Михаилом Кошкиным создавал «тридцатьчетверку», а смерти Кошкина — занимался модернизацией машины.
Т-64А был технологическим прорывом и всерьёз менял расклады на потенциальном поле боя, а его оценочные характеристики всерьёз пугали натовских генералов, без всяких там «аналоговнет». При этом советские танкисты машину не полюбили.
64-ка имела сложный оппозитный двухтактный двигатель 5ТД, сложный для обслуживания срочниками. Но даже больше двигателя возненавидели ненадёжную подвеску, изначально рассчитанную на предел в 38 тонн. Из-за неё же на Т-64А впоследствии было сложно установить обвес динамической защиты. В общем, созрела потребность в чём-то похожем, но другом и попроще.
Упрощённой, или, как тогда говорили, «мобилизационной» версией занялись в Нижнем Тагиле, где уже модернизировали харьковский Т-54 до уровня Т-55 и Т-62. Их машина получила знакомый и освоенный в войсках дизельный двигатель В-46, позже модифицированный до В-84.
Подвеска у Т-72 Урал была жёстче, но проще и главное — надёжнее. Машина выдерживала долгие марши и не сводила с ума экипажи постоянными поломками ходовой, перегревом двигателя и т. п. Конечно, КПД дизеля Т-72 был ниже, двигатель было сложнее менять и требовалось чаще обслуживать, но зато это было просто. А низкоквалифицированный механик-водитель мог его «убить», только если бы очень этого захотел.
На раннем этапе различий в боевых характеристиках Т-64А и Т-72 особенно не было, кроме того, что Т-72 предлагал автомат заряжания вместо механизма заряжания орудия. Но со временем различий накопилось много — состав композитной брони, система управления огнём и её компоненты, управляемое вооружение.
В СССР было две основных модификации Т-72А и Т-72Б.
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Т-72А (1979 год) — были усовершенствованы приборы ночного видения, свой «ночник» появился у водителя. В системе наведения появился лазерный дальномер для точного определения дистанции и поправок. Подвеска усовершенствовалась для плавности хода, а в броне башни появились «песчаные стержни», или вертикальные полости, наполненные специальным кварцем — предполагалось увеличить стойкость против кумулятивных боеприпасов.
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Т-72Б (1985, 1989) — внедрение управляемого вооружения, комплекс 9К120 Свирь превращал пушку 2А46 в пушку-пусковую противотанковых ракет 2А46М. Средства управления огнём свели в единую систему управления огнём (СУО) 1А40 с баллистическим сумматором, упрощавшим расчёт необходимых поправок.
Танк получил самую совершенную для своего времени динамическую защиту Контакт-5. По опыту боевого применения на Ближнем Востоке увеличили толщину брони верхней лобовой детали корпуса. «Песчаные стержни» лобовой брони башни заменили на «отражающие листы» из особо закалённой стали с вольфрамом, резины (керамики) и полостей — сложная система оказывала более активное воздействие на бронебойный оперённый снаряд или кумулятивную струю, повышая «вязкость» и снижая их КПД.
После развала СССР
Сначала Т-72 стал массовым дополнением к танку «предельных параметров» Т-64, но в 80-е годы почётное место занял ленинградский Т-80, и 72-ка стала «вторым номером» уже для него. Итого у СССР на вооружении оказалось аж три танка с довольно схожими боевыми возможностями в целом, но отличиями в деталях, а главное — в сложности и цене производства.
Танк предельных параметров — отличается от мобилизационного основного танка тем, что является передовой боевой платформой с самыми технически совершенными возможностями. Сложный и дорогой, он предназначен для завоевания господства на поле боя, а главное — обкатки технологий и их перспективного удешевления для более массовых машин.
Разумеется, искали способы перейти к некоей единой машине. С одной стороны самый совершенный танк конца 80-х Т-80У отправили в Харьков, где должны были запустить версию Т-80УД, где дорогой и неэкономичный газотурбинный двигатель планировали заменить на близкий по мощности дизельный 6ТД.
Тогда же Нижний Тагил вёл разработки своего танка «предельных параметров», который уже после развала СССР превратится в Т-90. Во многом это была унификация Т-80У с Т-72. Машина имела передовую СУО 1А45 Иртыш, у которой появился первый в стране танковый тепловизор, полноценный баллистический вычислитель и в целом лучшая электронно-оптическая компонента.
Машина получила и комплекс активной защиты (КАЗ) в лице системы электронно-оптических средств наведения противотанковых ракет противника. СУО Иртыш располагала управляемой противотанковой ракетой 9К119 Рефлекс, способной доставать до 5 км. Новая модификация орудия увеличила предельный настрел, а стабилизация снизила рассеивание при стрельбе.
Наиболее оригинальным решением стала сварная башня вместо прежних литых, которые были характерны для всех остальных танков. Это позволило использовать более стойкую катанную сталь, снизить габариты башни, а главное — композитную начинку можно было менять при капитальном ремонте на более совершенную.
Главное преимущество тагильского перспективного танка над харьковским Т-80УД — простой дизель В-84, в перспективе его планировали заменить на В-92. В таком случае мощность В-92 и 6ТД практически сравнивалась в значении в 1000 л. с., а вот удобство эксплуатации было на стороне «вэшки».
Однако сложности выбора решила политика. В 1991 году Харьков оказался в другой стране, а после войны в Чечне 1994-1996 годов встал вопрос целесообразности содержания дорогих Т-80БВ, в условиях локальных конфликтах не имевшего преимуществ перед Т-72. Всем хороший Т-90 был слишком дорогим для нищей российской армии… и в центре внимания оказался Т-72.
Современные Т-72
В танкостроении практика «танков предельных параметров», предполагает, что пока наращивается производство принципиально новой по боевым возможностям машины, часть танков уже имеющихся, проходит модернизацию с использованием всех средств и решений передовой машины, какие возможно установить.
Когда в армии США в 1994 году приняли на вооружение М1А2 Абрамс, танк обзавёлся новой композитной бронёй с обеднённым ураном, резко повысив стойкость к основным средствам поражения. Машина получила передовые средства наведения, наблюдения за полем боя, дальнобойные тепловизоры, а главное — новую цифровую систему навигации и передачи данных, что резко повысило эффективность танковых подразделений на поле боя.
Прежние танки модификации М1А1 стали модернизировать до уровня М1А1 AIM, которые получили почти всё тоже, кроме новых принципов бронирования. Это позволило использовать их как танки «второй линии», но в полноценном взаимодействии с новейшими М1А2.
Таким же путём пошло и развитие Т-72Б. На танк постепенно переносились решения и аппаратный комплекс с танков Т-90 и Т-90А, что позволяло превращать старые 72-ки в «почти Т-90» после капитального ремонта. Машина в 90-е и в новом веке пройдёт длительный путь модернизации, Т-72БА, Т-72Б2, и Т-72Б3 которых накопилось уже четыре поколения.
В первую очередь совершенствование боевых возможностей шло за счёт установки в СУО прицельного комплекса Сосна-У. И Т-90 и Т-72Б3 уравнялись в возможностях обнаружения противника в любое время суток на расстоянии до 5 км, опознать цель и приступить к поражению. Орудия обоих способны использовать бронебойные подкалиберные оперённые снаряды Свинец-2.
Также на Т-72Б3 начали ставить продвинутую динамическую защиту «Реликт» (начиная с модификации Б2). Бронепластины оказывают двойной импульс против БОПС и кумулятивных боеприпасов, а перекрытие лобовой проекции танка дошло до 60%. Эти факторы заметно повышают живучесть танка на поле боя.
Роль Т-72
Танк изначально создавался как «второй номер», который позволял иметь на вооружении передовые боевые машины, сложные и дорогие, но за их кормой всегда могла следовать масса Т-72, по большей части, немногим хуже.
Машина не лишена недостатков. Сегодня это возросшая масса за 47 тонн, в то время как в массе основным двигателем остаются дизели В-84, выдающие мощность в 840 л. с., из-за чего получаем удельную мощность танка в 18 лошадей на тонну. Это в современных условиях непозволительно малые маневренные возможности.
Страдает и скорость заднего хода, которая в Т-90М заметно возросла — это важно в оборонительных боях для быстрого ухода на запасные огневые позиции или в укрытия. Приводы вращения башни уступают в скорости вращения по горизонтали и маневрированию огнём, в то время как в натовских машинах она почти в два раза выше.
Тем не менее, Т-72, очевидно, останется самым массовым танком российской армии на ближайшее десятилетие. Большие запасы на хранении позволяют быстро восполнять потери и дать войскам машину с современными боевыми возможностями, за относительно невысокую цену.