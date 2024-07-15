Т-72 — вечный «второй номер», но главный танк России

Т-72 давно стал символом российских танковых войск и современным наследником Т-34. Служба танка ещё в советских войсках началась в 1973-1974 году, а разработка велась аж с 1967 года. Почему машина до сих пор не устарела, как её модернизируют и насколько серьёзную силу она представляет на поле боя — в сегодняшнем материале.

Альтернатива

Идеологически Т-72 является развитием основного танка Т-64А, который соединял в себе аспекты и среднего (масса, маневренность) и тяжёлого танка (огневая мощь и бронирование). Т-64А был и прямым потомком Т-34, кстати, ведь это последнее детище конструктора А. А. Морозова, который с Михаилом Кошкиным создавал «тридцатьчетверку», а смерти Кошкина — занимался модернизацией машины.

Т-64А был технологическим прорывом и всерьёз менял расклады на потенциальном поле боя, а его оценочные характеристики всерьёз пугали натовских генералов, без всяких там «аналоговнет». При этом советские танкисты машину не полюбили.