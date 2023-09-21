Зачем Россия воскресила танк Т-80 как «специальное оружие для СВО»

Новость о том, что Россия снова будет производить танки Т-80, взбодрила танколюбителей по всей стране. Лагеря, как обычно, два — восторженные фанаты восьмедисяток и скептики, считающие, что перенаправление ресурсов сейчас — сомнительное и рискованное занятие.

С последними согласиться легко, ведь руководство Уралвагонзавода утверждает о начале изготовления машин с нуля. А это затраты времени и ресурсов на перенастройку оборудования, запуск линий и т. п. Но с другой стороны Т-80БВМ, последняя модернизация этих машин, настолько хорошо проявила себя в бою, что эта альтернативная танку Т-72 платформа может быть востребована.

Сегодня поговорим конкретнее, почему и зачем понадобился Т-80 в 2023 году. Как его планируют реализовать и что ожидать от таких машин на современном поле боя.

Т-80 в наши дни

Истории этого танка мы посвящали статью в прошлом, поэтому там можете прочитать о том, что это за танк, и что в нём особенного.