Зачем Россия воскресила танк Т-80 как «специальное оружие для СВО»Раньше было лучше?
Что это за танк и зачем он нужен при живом и более современном Т-90? Почему его воскрешают и как он может повлиять на СВО?
Новость о том, что Россия снова будет производить танки Т-80, взбодрила танколюбителей по всей стране. Лагеря, как обычно, два — восторженные фанаты восьмедисяток и скептики, считающие, что перенаправление ресурсов сейчас — сомнительное и рискованное занятие.
С последними согласиться легко, ведь руководство Уралвагонзавода утверждает о начале изготовления машин с нуля. А это затраты времени и ресурсов на перенастройку оборудования, запуск линий и т. п. Но с другой стороны Т-80БВМ, последняя модернизация этих машин, настолько хорошо проявила себя в бою, что эта альтернативная танку Т-72 платформа может быть востребована.
Сегодня поговорим конкретнее, почему и зачем понадобился Т-80 в 2023 году. Как его планируют реализовать и что ожидать от таких машин на современном поле боя.
Т-80 в наши дни
Истории этого танка мы посвящали статью в прошлом, поэтому там можете прочитать о том, что это за танк, и что в нём особенного.
Мы лишь напомним, что Т-80 был развитием харьковского танка Т-64 (его газотурбинной версии), который пытались внедрить в производство на Кировском заводе в Ленинграде, но после всех доработок получилась другая машина, с передовыми на своё время характеристиками.
Позднее ветки развития разделились на Т-80БВ и Т-80У — последний был кооперацией с омским заводом тяжелого машиностроения и на момент распада СССР был, по мнению многих экспертов, лучшим танком СССР, а может и всего мира.
От тагильских Т-72 их отличал, в первую очередь, газотурбинный двигатель, который при тех же объёмах выдавал больше лошадиных сил, делая танк быстрее и маневреннее. Двигатель дополняла более совершенная подвеска и некоторые общие преимущества — быстрая задняя скорость, быстрая скорость поворота башни и, особенно касается Т-80У, система управления огнём (СУО).
Т-80 был более дорогой и сложной машиной — Россия в 1990-е уже не могла позволить себе такой танк, поэтому предпочла развивать платформу Т-72 в лице танка Т-90. Далее было неудачное использование Т-80 в Первой Чеченской войне, где потери дорогих машин окончательно убедили в большей рациональности Т-72.
По мере износа Т-80БВ уходили на хранение, поэтому к 2010-м годам даже стоял вопрос о полном снятии этих танков с вооружения. Этого не случилось, взамен была проведена модернизация Т-80БВМ. В основном улучшения закрывали главный недостаткок этой машины на конец 2010-х, а именно слабое бронирование — пассивную защиту дополнила динамическая защита Реликт, самая совершенная из серийно производимых в РФ и использованная в Т-90М.
Уже успевшие устареть СУО 1А33 Обь (танки Т-80БВ) и 1А45 Иртыш (Т-80У) заменили стандартной для Т-72Б3 системой Сосна-У. Установили модернизированную пушку 2А46-5 с увеличенным ресурсом и возможностью применения современных БОПС (бронебойных оперённых подкалиберных снарядов) типа Свинец-2.
Двигатели машина получила лучшие из всех, которые только были у РФ — ГТД-1250 (1250 — количество л.с.), которые усовершенствовали для меньшего расхода топлива. Между прочим, на 1000 и 1100 л.с. даже не все Т-90 переводили! Также улучшили связь, стабилизацию орудия и приборы механика-водителя.
Изначально предполагалось использовать важное преимущество газотурбинных движков — работу при экстремально низких температурах, а это полезно для подразделений в северных регионах, особенно арктических.
Всего на начало 2022 года Россия располагала около 100 танков Т-80БВМ, и примерно столько же Т-80 предыдущих модификаций.
Чем Т-80 может быть полезен
Тут две версии, при этом они не то чтобы противоречат друг другу, а скорее дополняют.
Большие запасы
На хранении у РФ порядка 3000 единиц этих танков. Состояние у них, как вы понимаете, разное, и у значительной части совсем плачевное — танки хранятся на открытых площадках, многие из них стоят там третий десяток лет. К сожалению, у России нет жарких пустынь с редкими осадками, в которых хранят старую технику американцы, и где за полвека она почти не ржавеет.
Поэтому и говорят о «производстве с нуля», под которым следует понимать капитальный ремонт машин. Но дело в том, что зачастую стоимость капитального ремонта может обойтись очень дорого, сопоставимо или даже дороже чем действительно с нуля произведённой машины.
Отсюда следующий вывод — с хранения в первую очередь соберут наиболее уцелевшие машины для ремонта, а дальше наладят гибридное производство, где часть элементов будет производиться с нуля, а часть поступать с хранения (двигатели, трансмиссии и т.д.). Это позволит достаточно быстро нарастить поставки в войска новых машин, ведь мощностей Уралвагонзавода хватает на порядка 200 современных танков в год.
© Самая крупная база хранения США в Сьерра, только не показывайте Зеленскому
Из основных проблем — устаревание некоторых элементов бронирования, ведь башни Т-80 в СССР производились методом литья, в то время как в Т-90М они стали катано-сварные. Такая технология проще, быстрее и дешевле, но главное — позволяет модернизировать их путём замены броневых вставок, повышая стойкость. Поэтому следует ожидать на новых восьмедисятках аналогичные Т-90М башни.
А важным элементом «донорства» станут двигатели, трансмиссии и прочие узлы Т-80, в то время как под новое производство отдадут корпуса, башни и боевую электронную начинку.
Потенциально это может удвоить поставки в войска именно новых машин.
Боевые качества
Ход СВО показал, или точнее ярко проявил многие недостатки платформы Т-72. Проблема в том, что это мобилизационный танк — очень простой и дешёвый, что плохо в ряде важных моментов. Выигрывая у Т-80 немного в бронировании, у Т-72 хватало и недостатков в сравнении.
скорость и маневренность
задняя скорость у Т-72 критически низкая в сравнении с Т-80, у которого она соответствует натовским машинам
скорость вращения башни
малошумность газотурбинного двигателя
Это только некоторая часть, но она хорошо показывает важный нюанс:
Т-72 — это машина в идеологии массового группового применения, где ходовые качества и «дуэльные» характеристики не важны. Важна общая «ударная масса».
Т-80 — это более универсальная боевая машина, которая может хорошо себя зарекомендовать (что уж там, уже зарекомендовала) в более сложных и динамичных конфигурациях боя. В первую очередь речь о противостоянии натовским машинам, поступающим на оснащение ВСУ.
Вдобавок Т-80 может лучше себя проявлять в городских боях, за счёт скорости быстро выходить на огневой рубеж и так же быстро прятаться в застройку (за счёт задней скорости). Эти же характеристики хороши в формате «танк в обороне» — машина может использовать укрытия, наносить удары, уходить на перезарядку, менять позиции. То же справедливо и в условиях использования естественных укрытий.
Короткое время нахождения в поле зрения противника снижает шансы поражения Т-80 противотанковыми вооружениями — скоростной и юркий танк просто сложнее захватить системами наведения. Особенно это актуально для дуэлей с современными натовскими машинами, число которых будет расти в рядах ВСУ, так или иначе.
Игра в долгую
Тут конечно будут спекулировать — «это всё гигантские потери, вот и достают старый хлам» (в действительности Т-62 начали доставать намного раньше, значит тут более вдумчивая политика). Или «это всё на очень-очень долго» — тут остаётся только констатировать, что явно не на пару месяцев. Ну и, наконец, заключительная теория комментаторов: «Новые танки готовят для нового витка конфликта, где будет ещё больше участников».
Мы же пока видим, что армия России по достоинству оценила танк Т-80. Многие любители танковой тематики (включая и меня, автора этой статьи) и ранее считали, что РФ совершила ошибку, сделав ставку на Т-72 (не критичную, это хороший танк, но всё же). Т-72 был бы хорош в роли машины для Третьей мировой, как наследник идеологии Т-34.
Но не как платформа для создания более совершенной машины, отвечающей пониманию танка в новых форматах войн, как более гибкого и универсального инструмента. Поступает так же информация, что на новых Т-80 могут устанавливаться компоненты для танка Т-14 Армата. В первую очередь речь идёт о новой пушке и расширенной номенклатуре выстрелов к ней. Ну и небеспочвенны слухи об установке элементов динамической защиты Малахит и комплексов активной защиты Афганит.
Возможно, это способ повышения возможностей боевых машин в зоне СВО в условиях, когда не получается выпускать серьёзное количество танков новейшего поколения. Такая своеобразная «эрзац-Армата». С появлением первых фотографий и информации о характеристиках мы узнаем, так ли это на самом деле.