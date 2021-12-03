Приготовьтесь к «неудобной» правде: сравниваем русский Т-90 с украинским Оплотом

Приготовьтесь к «неудобной» правде: сравниваем русский Т-90 с украинским ОплотомПодведение итогов диванных срачей по этому вопросу за последние годы
Как ни крути, а в итоге сравнивать будем танки очень похожие. И тот, и другой — развитие ОБТ (Основного боевого танка) Т-64, последнего детища А.А. Морозова, одного и из основных конструкторов Т-34. Поэтому придётся чаще отмечать мелкие нюансы, а не говорить о радикальных отличиях, как в случае со сравнением с Абрамсом или Леопардом, ведь там и танковые школы иные, да и взгляд на сами танки и их применение отличается.
Первое, о чём нужно сказать — танк Т-90 на сегодня имеет ряд модификаций, в то время как Т-84 Оплот не выпущен и сотней штук. Поэтому за основу мы опцмрнально возьмём наиболее массовые Т-90А и Т-90С. А вот начинку Т-90М Прорыв будем смотреть опосредованно, он только начал поступать в войска, хоть и, справедливости ради, их всё равно уже в 2 раза больше, чем Оплотов в армии Украины.
Вооружение
Чем бить
Начнём, пожалуй, с вооружения. Вопреки мнению, что оно одинаковое на всех современных ОБТ постсоветского пространства, различия всё же есть — на сегодня они состоят в разных модификациях пушки 2А46. Русские провели ряд модернизаций для повышения кучности огня, по итогу суммарное рассеивание удалось снизить на 70%. Украинцы свою копию КБА-3 пытались улучшить, повысив живучесть ствола, но новая марка стали для пушки потребовала серьёзного изменения рецептуры пороховой смеси, поэтому как сейчас с этим обстоят дела — только Бандере известно.
В то же время Оплот получил более вместительный автомат заряжания на 28 выстрелов вместо традиционных 22 у Т-90, и это явно лучше в интенсивном противостоянии — украинцы смогут продолжать вести высокий темп огня, тогда как в российском танке командиру придётся заняться снарядами вручную.
Управляемое вооружение аналогично: ПТУР Комбат на Оплоте против ПТУР Инвар на Т-90. Говорить об их различиях — толочь в воду в ступе, принципиальной разницы нет.
Чем искать и наводить
Системы управления огнём (СУО) у девяностиков тоже подвергались модернизации и разнятся в экспортных сериях. На последней актуальной модификации Т-90М стоит СУО Калина с интегрированной боевой информационно-управляющей системой, опознаванием «свой-чужой» и французскими тепловизионными камерами (да, Леклерки лучшие по параметру панорам и прицелов).
По многим аспектам новейшая СУО догнала украинские аналоги, в первую очередь, после оснащения тепловизионным каналом и панорамы командира «Соколиный глаз», а не только прицельным комплексом белорусской Сосна-У. Но вот ночное видение, особенно в узком диапазоне, у Оплота по-прежнему лучше — 8 км против 3 км, так что ночью даже Т-90М лучше не встречаться с украинским танком.
Вдобавок, наконец реализована система дистанционного управления зенитным пулемётом, которая у Оплотов тоже появилась раньше.
Но вот чем не устроил калибр в 12.7 мм разработчиков Т-90М — не понятно, на них теперь ставят ПКТМ 7.62 , поэтому танк не эффективен в стрельбе по легкобронированной технике, да и пехоте в укрытиях, если не привлекать основное орудие. А уж как зенитка 7.62 — очень спорный выбор, вероятно идея пришла совсем поздно и новая панорама просто не рассчитана на отдачу тяжёлого пулемёта. Тут плюс тоже оставим за Оплотом.
В целом СУО и стабилизаторы орудий обеих машин близки друг другу, напичканы импортными комплектующими и соответствуют общемировым стандартам. С другой стороны, в аспекте электроники обе страны сильно зависимы от импорта, и у России с импортом тяжелее всего — санкции. Поэтому матрицы тепловизоров, быстродействие датчиков, лазерные дальномеры и стабилизация пушки в последние годы на Оплотах несколько лучше за счет новых поколений иностранной электроники.
Защита
В вопросах динамической защиты (ДЗ) украинцы ушли от советского наследия. В их ДЗ Нож использовался принцип пакетов с малыми ячейками для взрывчатого вещества, но плотно напиханных друг к другу. Практический смысл в том, что кумулятивная струя испытывает на себе серию маломощных взрывов, особенно при большом встречном угле к поражаемой проекции. Проще говоря — поражающий элемент «дробится».
Со временем систему доработали в новом поколении ДЗ — Дуплет. Теперь она эффективна против тандемных кумулятивных боеприпасов. Это когда основной поражающий элемент дополнен спереди отдельным «ложным» поражающим элементом, который борется только с динамической защитой. Там модули с взрывчатым веществом идут слоями, верхний слой срезает малый заряд тандема, а нижний работает по основному заряду.
Другая угроза танку — подкалиберные снаряды, за счёт огромной встречной скорости ДЗ просто не успевает срабатывать, сколько её не клади. Активная защита (АЗ) против этого комплекс Заслон, по большому счёту, представляет собой развитие советского комплекса Дрозд, но насколько украинцам удалось его прокачать, непонятно — достоверных данных (а не пиара и ура-пропаганды) в открытых источниках об их реальных характеристиках пока нет.
По тепловой малозаметности Оплот тоже впереди, потому что имеет специальные «юбки» от тепловизоров, закрывающие быстро нагревающихся участки рядом с двигателем — этого в Т-90 нет. Оптико-электронное противодействие (обнаружение нацеленных на танк ПТРК) у танков равное: системы Варта для Оплота и Штора на Т-90.
Российская ДЗ Реликт на последних поколениях танков Т-90 тоже модульная (это слово уже как паразит, модульными скоро станут даже вставные коронки для старух) — это дало возможность более быстрого ремонта и замены, чем на предыдущей версии Контакт-5.
Прежде всего повышена чувствительность для борьбы с малоскоростными боеприпасами, что дополнено метательными пластинами. Дополнительно эффективность повысили воздействием двух пластин ДЗ — одна встречная, другая «вдогон», чтобы увеличить рассеивание кумулятивной струи, а в моторном отделении это делают решетчатые экраны.
А ещё российский Реликт лучше украинского Дуплета противостоит подкалиберным бронебойным (БОПС). Но в целом обе системы разные, имеют и преимущества, и недостатки — тут разрешить спор может существенное массовое применение их в деле, что элементарно даст объективную статистику.
Ходовые возможности
В этой дисциплине Оплотом ощутимо лучше: 1200 сильный движок для 51 тонной махины даёт 23.5 л. с. на тонну массы, против 21.5 л. с. у Т-90. Правда, с 2017 года в серию пошёл доработанный движок В-92С2, выдающий 1130 лошадей, и выравнивающий коэффициент, но сколько машин в серии им оснащено, говорить трудно. В любом случае украинец делает по проходимости и маневренности любые ранние модификации Т-90, и, как минимум, равен поздним модификациям Т-90М Прорыв.
Особое же преимущество ходовой Оплота заключается в задних скоростях: их четыре и они дают возможность втопить заднюю до 30 км/ч, в то время как девяностик выдаёт всего 4-5 км/ч задним ходом. Это важное преимущество для современного динамичного боя, где может быть необходимость быстро отвести машину в укрытие — как естественное, так и подготовленное.
Оплот также оснащён возможностью форсировать водные преграды без длительной подготовки до 5 м глубиной, для чего у механика-водителя есть прибор подводного вождения.
Общий итог
В целом можно говорить о том, что российские танки только начиная с серии Т-90М Прорыв способны более-менее противостоять украинскому Т-84 Оплот. На сегодня главный минус российских машин заключён в недостатках мощностей отечественной военной электроники — настолько, что даже систему управления огнём (СУО) без белорусов произвести не можем. А на конец 2021 года, оторванные от импорта (не считая китайцев, но эти в военных технологиях пока сами много учатся) развивать СУО, особенно в плане тепловизоров мы не можем, поэтому в обозримом будущем это чревато серьёзными отставаниям российских машин даже от украинских аналогов.
В противовес этому главная беда украинского танкостроения — цифры. Т-84 произведён в неприлично малых количествах, ВСУ смогла получить пока лишь 5 (пять!) машин, о большем количестве не известно. Отчасти это планируют компенсировать доведением до уровня Оплота оставшихся Т-80УД, которые и легли в основу украинской разработки. Удешевлению производства поспособствовала серия в 50 единиц для Таиланда (какое-никакое, а отлаженное производство). Но о большом количестве таких танков в украинской армии в обозримой перспективе говорить не приходится.
Правда, проблемы с электроникой срывают поставки и наращивание новых машин и в войсках РФ тоже. Т-90М Прорыв поступил в войска в количестве лишь 10 штук, по данным Military Balance за 2021 год. Но, тем не менее, сегодня мы располагаем совокупно 360 Т-90 всех модификаций + 200 Т-90 на хранении. И это, не считая свыше 1500 единиц, проданных за рубеж, однозначно более освоенная войсками и производством машина.