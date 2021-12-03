Приготовьтесь к «неудобной» правде: сравниваем русский Т-90 с украинским Оплотом

Как ни крути, а в итоге сравнивать будем танки очень похожие. И тот, и другой — развитие ОБТ (Основного боевого танка) Т-64, последнего детища А.А. Морозова, одного и из основных конструкторов Т-34. Поэтому придётся чаще отмечать мелкие нюансы, а не говорить о радикальных отличиях, как в случае со сравнением с Абрамсом или Леопардом, ведь там и танковые школы иные, да и взгляд на сами танки и их применение отличается.

Первое, о чём нужно сказать — танк Т-90 на сегодня имеет ряд модификаций, в то время как Т-84 Оплот не выпущен и сотней штук. Поэтому за основу мы опцмрнально возьмём наиболее массовые Т-90А и Т-90С. А вот начинку Т-90М Прорыв будем смотреть опосредованно, он только начал поступать в войска, хоть и, справедливости ради, их всё равно уже в 2 раза больше, чем Оплотов в армии Украины.