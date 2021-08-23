Хватит ли «Талибану»* вооружения для захвата соседних государств? Подсчитаем:

Кроме этого в руки Талибан могли попасть свыше сотни многоцелевых вертолётов типа UH-60A Black Hawk, Ми-17, легких вертолётов MD-530F. Транспортная и разведывательная авиация представлена четырьмя C-130H Hercules, 24 учебными Cessna 208B и 18 РС-12.

Остаётся вопрос о количестве перешедших на сторону талибов пилотов, и о сроках, за которые талибы могли бы подготовить новых. Ситуацию может усугубить так же слабый парк авиации наших союзников в регионе, закупки новых образцов в существенных объемах, особенно касаемо боевой авиации, странами ОДКБ почти не проводились.

Чем ответить

Авиация наших союзников по ОДКБ в регионе, а так же, более нейтрального Туркменистана, состоит преимущественно из устаревших, как морально, так и материально самолётов и вертолётов советского производства. Вертолётная группировка Талибан на сегодняшний момент превосходит любую из вышеперечисленных стран, у талибов отсутствуют лишь истребители и тяжёлые штурмовики.

Наибольшую угрозу это представляет сегодня для Таджикистана, полностью уступающего талибам по основным видам наземных и воздушных вооружений. У Таджикистана протяжённая граница с Афганистаном, практически всё население северных провинций Афганистана — этнические таджики, и именно на север, под знамёна сына «Панджерского льва» Ахмада Масуда группируются все оставшиеся антиталибские силы, втягивание Таджикистана в Афганский кризис видится сегодня почти неизбежным.

По данным всё того же The Military Balance на 2018 год у Таджикистана имеется 37 танков Т-72 и Т-62, 23 БМП (БМП-1 и БМП-2), 23 БТР и с дюжину китайских машин.

ПВО Таджикистана представлено устаревшими ( но в условиях региона ещё вполне актуальными ) системами С-75 и С-125 ( 18 пусковых и 16 пусковых соответственно ), а так же 28 Шилок. Состояние всего этого вооружения и его боеготовность оценивать крайне сложно. Артиллерия же и РСЗО армии Таджикистана вообще исчисляется в единицах.

Известно, что в 2020 году Таджикистан закупил вооружений на 79 миллионов долларов, а в июле 2021 Шойгу анонсировал совместные учения двух стран и передачу на безвозмездной основе вооружения и техники. На сколько это меняет баланс, и о каких конкретных типах оружия и его количестве идёт речь — в открытых источниках информации пока нет.

В случае вторжения таджики не останутся в полном одиночестве за счёт 201-й военной базы РФ, эквивалентной мотострелковой дивизии (создана в общем она и была на базе 201-й гв. мсд ), на сегодняшний день есть основание считать это воинское соединение наиболее оснащённым и боеспособным во всём регионе, однако заточено оно всё же на ведение полномасштабной войны, с применением всех средств сухопутных войск, части военной базы разбросаны в регионе на большом расстоянии в близи аэродромов Душанбе, Куляб и Курган-Тюбе.

Насколько этот ресурс будет эффективен в противостоянии с подвижными партизанскими группами, а также эмиссарами Талибан в самом Таджикистане и их «спящими ячейками», только Аллах может знать. Весь опыт войны в регионе показывает что стандартная армия, пусть даже современная никаких результатов достичь не может.