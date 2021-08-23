Хватит ли «Талибану»* вооружения для захвата соседних государств? Подсчитаем:Подсчитываем арсенал неожиданно преуспевшей радикальной группировки
Уже не оборванцы с калашниковым
Все уже пошутили/погоревали о падающих с взлетевших самолётов афганцах? Точно никто ничего не хочет добавить? Тогда едем дальше.
В России об этом говорят не очень часто, но сейчас все соседи Афганистана готовятся принимать беженцев и приводят войска в повышенную боеготовность, потому что талибам удалось без труда вернуть свой 1996-й, пройдя по стране так, словно семи корпусов Афганской Национальной Армии никогда не существовало. Издания и телеканалы всего мира в панике подсчитывают оружие, технику и оборудования, которыми США 20 лет накачивали армию страны.
HOSHANG HASHIMI AFP
Судя по последним фотографиям, видно, что наиболее боеспособные подразделения Талибан» уже не похожи на классический образ «душманов» с ржавыми китайскими копиями АК. В их руках модификации M4 и M16 с коллиматорами, оптикой или ночными прицелами, что и в прошлые годы было большой проблемой для ISAF (Международные силы содействия безопасности — возглавляемый НАТО международный войсковой контингент, который действовал на территории Афганистана с 2001 года.), то есть теперь талибы в чём-то по вооружению подобны натовским военным. Но теперь, очевидно ставки поднялись на небывалую высоту.
Чем будут воевать
Информагентство РИА Новости со ссылкой на издание The Military Balance утверждает, что сегодня в руках у талибов только техники советского образца в разы больше, чем, например, у армии Таджикистана. Речь идёт о 40 танках Т-55 и Т-62, модернизированных для ведения современных боевых действий, и порядка 800 аналогичных машин на хранении, о состоянии которых сейчас говорить трудно. На вооружении Афганской национальной армии находилось до 200 единиц орудий Д-30А, на сегодня в руках талибов имеется 85 таких орудий и 24 единицы тяжелых американских гаубиц М-114 А1.
Но в контексте региона, куда важнее попадание в руки Талибан современного оружия, разработанного с учетом опыта операций ISAF и афганских союзников, а именно 640 бронетранспортеров MSFV, 200 бронеавтомобилей MaxxPro.
theBRIGADE
MSFV БТР — это, на минуточку, основа мобильных ударных групп. Машина с чрезвычайно высокой для своего класса живучестью от большинства типов мин, а ещё с наивысшим уровнем баллистической защиты среди всех классов колесной техники, воевавшей в Афганистане. Вооружена 12.7 мм пулемётом и автоматическим гранатомётом 40 мм.
Это связка, которая доказала эффективность в боях советской армии с моджахедами, использовавшей по тому же принципу НСВ Утёс и АГС-17 Пламя для того, чтобы доставать противника в многочисленных естественных укрытиях и складках местности.
www.weaponsreputation.com
Бронеавтомобили MaxxPro, в скором времени должны заменить легендарные Хамви в самой армии США. Это уже не ударная техника, а средство эскорта и патрулирования, имеющее защиту от мин до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме этих машин, специалисты говорят о нескольких сотнях Хамви, но в сегодняшнем контексте это барахло, которое США стремиться сбагрить практически кому и куда угодно.
Больше опасений вызывает резкое обогащение авиацией. В руки талибов попали:
- лёгкие турбовинтовые штурмовики Embraer EMB 314 Super Tucano, эксперимент бразильского ВПК по переделке учебно-тренировочного самолёта в ударно-разведывательный, уже проявивший себя ранее в Колумбии, способный нести до полутора тонн вооружений – от ракет «воздух-воздух» до фугасных авиационных бомб. На 2021 по оценкам экспертов, в армии Афганистана их было 22 единицы.
Sat Johnson / Força Aérea Brasileira
- вертолёты Ми-35, облегчённая версия Ми-24 с неубирающимися шасси, разработанная для ведения боевых действий в горах в жарком климате, несмотря на свою облегчённость ( на крыльях по две точки подвески вооружения вместо трёх как на Ми-24 ) эти вертолёты могут оснащаться пушечными контейнерами или блоками неуправляемых ракет, а кроме того способны нести до 8 штук управляемых ракет типа «Атака» или «Штурм».
По оценкам The Military Balance их в руках талибов может оказаться до 6 единиц ( для сравнения в ВВС Узбекистана только 4-ре таких машины ). Вертолёты оборудованы современным БРЭО, включающим пеленгатор, лазерный дальномер, обзорно-прицельной систему с тепловизионным и телевизионным каналами.
Max Bryansky
Кроме этого в руки Талибан могли попасть свыше сотни многоцелевых вертолётов типа UH-60A Black Hawk, Ми-17, легких вертолётов MD-530F. Транспортная и разведывательная авиация представлена четырьмя C-130H Hercules, 24 учебными Cessna 208B и 18 РС-12.
Остаётся вопрос о количестве перешедших на сторону талибов пилотов, и о сроках, за которые талибы могли бы подготовить новых. Ситуацию может усугубить так же слабый парк авиации наших союзников в регионе, закупки новых образцов в существенных объемах, особенно касаемо боевой авиации, странами ОДКБ почти не проводились.
Чем ответить
Авиация наших союзников по ОДКБ в регионе, а так же, более нейтрального Туркменистана, состоит преимущественно из устаревших, как морально, так и материально самолётов и вертолётов советского производства. Вертолётная группировка Талибан на сегодняшний момент превосходит любую из вышеперечисленных стран, у талибов отсутствуют лишь истребители и тяжёлые штурмовики.
Наибольшую угрозу это представляет сегодня для Таджикистана, полностью уступающего талибам по основным видам наземных и воздушных вооружений. У Таджикистана протяжённая граница с Афганистаном, практически всё население северных провинций Афганистана — этнические таджики, и именно на север, под знамёна сына «Панджерского льва» Ахмада Масуда группируются все оставшиеся антиталибские силы, втягивание Таджикистана в Афганский кризис видится сегодня почти неизбежным.
По данным всё того же The Military Balance на 2018 год у Таджикистана имеется 37 танков Т-72 и Т-62, 23 БМП (БМП-1 и БМП-2), 23 БТР и с дюжину китайских машин.
ПВО Таджикистана представлено устаревшими ( но в условиях региона ещё вполне актуальными ) системами С-75 и С-125 ( 18 пусковых и 16 пусковых соответственно ), а так же 28 Шилок. Состояние всего этого вооружения и его боеготовность оценивать крайне сложно. Артиллерия же и РСЗО армии Таджикистана вообще исчисляется в единицах.
Известно, что в 2020 году Таджикистан закупил вооружений на 79 миллионов долларов, а в июле 2021 Шойгу анонсировал совместные учения двух стран и передачу на безвозмездной основе вооружения и техники. На сколько это меняет баланс, и о каких конкретных типах оружия и его количестве идёт речь — в открытых источниках информации пока нет.
В случае вторжения таджики не останутся в полном одиночестве за счёт 201-й военной базы РФ, эквивалентной мотострелковой дивизии (создана в общем она и была на базе 201-й гв. мсд ), на сегодняшний день есть основание считать это воинское соединение наиболее оснащённым и боеспособным во всём регионе, однако заточено оно всё же на ведение полномасштабной войны, с применением всех средств сухопутных войск, части военной базы разбросаны в регионе на большом расстоянии в близи аэродромов Душанбе, Куляб и Курган-Тюбе.
Насколько этот ресурс будет эффективен в противостоянии с подвижными партизанскими группами, а также эмиссарами Талибан в самом Таджикистане и их «спящими ячейками», только Аллах может знать. Весь опыт войны в регионе показывает что стандартная армия, пусть даже современная никаких результатов достичь не может.
Амир Исаев
Чего ожидать
С другой стороны, у Талибан есть своя, опробованная десятилетиями доктрина партизанской войны, в которую использование штурмовиков и ударных вертолётов совсем не вписывается. Эксплуатация подобной техники требует значительной топливной, ремонтной и логистической инфраструктуры, которую новые власти в Афганистане едва ли могут обеспечить, даже за счёт черного рынка, особенно это касается натовского вооружения. Поэтому рассчитывать, что талибы бросят всю захваченную ими армаду техники против соседей, всё же не стоит.
Кроме техники в руках у талибов оказались миллионы единиц стрелкового оружия и лёгкой артиллерии, миллиарды патронов, выстрелов и снарядов к ним. Вкупе с тысячами единиц приборов ночного видения, тепловизоров, лазерных дальномеров и целеуказателей, средств наблюдения и связи самых последних разработок европейского, американского или японского производства, это оружие способно вывести партизанскую тактику Талибан на совершенно новый уровень, многократно увеличить численность боевых формирований в 40-ка миллионной и очень бедной стране, усилить и накачать оружием спящие ячейки Талибан во всех граничащих с Афганистаном странах.
Al Jazeera