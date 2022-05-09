Почему военные асы и прочие «рекордсмены» — признак слабости армии, а не её силы

С танковыми асами всё гораздо сложнее, чем с воздушными, в плане подтверждения побед.

Чем танковый ас отличается от воздушного

У лётчиков одна главная проблема — подтверждение падения самолёта противника. А это получается сделать не всегда, потому что воздушный бой по площади может занимать несколько сотен квадратных километров. Но с другой стороны — если самолёт упал, очень и очень маловероятно, что противник сможет его восстановить. Бьются самолёты чаще всего вдребезги.

Да и лётчику-асу удобнее — управление истребителем за ним, стрельба тоже, наблюдение и тактика… если сбил, то это ты молодец, именно ты, всё понятно. А вот с танками куда сложнее — управление машинной, стрельба и управление боем лежит на разных членах экипажа. Да и от радистов с заряжающими тоже зависит много. Когда говорят о танковых асах, всегда имеют в виду командиров машин, иногда указывая имя наводчика.

Всё очень сложно и с подтверждением побед. Более-менее достоверно получается посчитать в случаях, когда поле боя осталось за тобой. Танк, чья броня пробита, не всегда уничтожен — ранены или убиты некоторые члены экипажей, он выведен из строя, но может быть отремонтирован, причём часто в полевых условиях. Иногда танк может получить повреждения ходовой, моторного отделения, приборов, отчего надолго потерять полноценную боеспособность, но потерей он не является.