Вы десятки лет ныли о вреде смартфонов для детей. Теперь это проверили в точных цифрах

В основном дети используют гаджеты для соцсетей либо просмотра видео, а также фильмов, сериалов и мультфильмов. А вот компьютерные игры не настолько популярны, какими они были у детей в 1990-х или начале 2000-х гг.: они оказались на четвертом месте в списке. Только 19% любят зависнуть в компьютерных играх на выходных. А в будни картина меняется: почти половина старшеклассников пользуются смартфонами и компьютерами не для развлечения, а для поиска информации для учёбы или других, не связанных в развлечениями, дел.

Ну и, вам, наверняка, интересно, кого конкретно проверяли для того, чтобы делать выводы по зависимости от компьютеров вообще у всех детей ? Соотношение пола, возраст, состав семьи и любовь/нелюбовь к спорту стоит бы проверить, как главные факторы, которые влияют на предпочтение ребёнка. Ну и заодно разобраться, какие конкретно предметы из школьной программы ребёнок усваивает хуже, если пользуется смартфоном и «интернетами» настолько долго, как это сейчас в среднем у детей принято.

Учёные проверили все эти социальные факторы, а заодно и школьную успеваемость тестируемых по четырем предметам: русскому языку, литературе, алгебре и геометрии.

Медианный возраст детей, которые приняли участие в исследовании, составил 15 лет, при этом результаты составляли и по мальчикам, и по девочкам (последних было даже больше). Ну и в целом, выборка сложилась такой, что только что лишь каждый пятый старшеклассник из их выборки растет в полной семье (видели статистику разводов? То-то же!), при этом более 50% школьников регулярно занимаются спортом во внеурочное время.

На гуманитарные дисциплины — русский язык и литературу — увлечение мобильниками, как показало исследование, не особо влияет. А вот математические способности школьников от гаджетов, напротив, страдают — больше половины подростков знают алгебру и геометрию не выше, чем на тройку, и лишь малая их часть знает эти предметы на «отлично».

Ну и отдельно детей протестировали на когнитивные и эмоциональные способности (соображалку, проще говоря): память, мышление, чтение и речь, понимание эмоций, принятие решений и некоторые другие.