Вы десятки лет ныли о вреде смартфонов для детей. Теперь это проверили в точных цифрах

Вы десятки лет ныли о вреде смартфонов для детей. Теперь это проверили в точных цифрахОтбрасываем эмоции и смотрим статистику
Без мобильников, компов и «этих ваших интернетов» сегодня жить можно, но или грустно, или неудобно — даже взрослым, не говоря уже о детях. Вопрос в том, что вред от интернета и мобильников обычно не проверяют, а просто объявляют родители в стиле «Я так считаю, поэтому всё так и есть на самом деле». С учётом того, какую чушь несут сегодня иной раз даже политики или артисты, рядовым мамам-папам лучше бы прислушаться к выводам учёных по поводу вреда смартфонов для детей. Тем более, что всё уже проверено в наших российских реалиях.
Родителей можно понять: это для интернет-зевак всё легко и просто, «никакого вреда, просто родители любят цензуру и показывать свою власть». А вот для самих родителей не отлипающий от экрана даже для ходьбы ребёнок — ситуация ни разу не нормальная. Не говоря уже о том, насколько на всё забивают школьники, пока до отупения листают TikTok и чатятся в Discord. Им (родителям) с этим всем справляться, а не диванным теоретикам в комментариях к статьям. Поэтому нужны не мнения, а более-менее научные заключения по теме.
И они есть — из-за того, что идеи «интернет вреден для детей» становятся в России с каждым годом всё более модными и стильными, учёные вздохнули и провели собственные исследования, чтобы узнать, как оно на самом деле. А если конкретнее, ученые из Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова проверили, как пользование интернетом и компьютерной техникой влият на интеллект и психику детей.
Что изучили?
Чтобы подсчитать всё правильно, научные ребята собрали данные о времени и структуре цифровой активности школьников, обучавшихся в 8-11 классах. То есть точно от подростков (и, возможно, в некоторых случаях, родителей) узнали, сколько конкретно времени каждый день дети тратят на пользование интернетом и мобильниками-компьютерами. И подсчитали соотношение, чем школьники пользуются чаще: компьютерными/смартфонными играми, соцсетями, поиском по интернету, просмотром видео для развлечения или для какого-нибудь дела.
Исследование показало, «каждый день с утра до вечера сидит в смартфоне» — неправда.
Подростки пользуются мобильниками и компьютерами в разные дни по-разному: чем ближе к выходным или каникулам, тем больше школьники проводят время в интернете Если вам удобнее ориентироваться по цифрам, то 70% подростков тратят более трех часов на компьютерную технику (мобильники, настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты, игровые консоли и т.д.) во время выходных и каникул.
В основном дети используют гаджеты для соцсетей либо просмотра видео, а также фильмов, сериалов и мультфильмов. А вот компьютерные игры не настолько популярны, какими они были у детей в 1990-х или начале 2000-х гг.: они оказались на четвертом месте в списке. Только 19% любят зависнуть в компьютерных играх на выходных. А в будни картина меняется: почти половина старшеклассников пользуются смартфонами и компьютерами не для развлечения, а для поиска информации для учёбы или других, не связанных в развлечениями, дел.
Ну и, вам, наверняка, интересно, кого конкретно проверяли для того, чтобы делать выводы по зависимости от компьютеров вообще у всех детей? Соотношение пола, возраст, состав семьи и любовь/нелюбовь к спорту стоит бы проверить, как главные факторы, которые влияют на предпочтение ребёнка. Ну и заодно разобраться, какие конкретно предметы из школьной программы ребёнок усваивает хуже, если пользуется смартфоном и «интернетами» настолько долго, как это сейчас в среднем у детей принято.
Учёные проверили все эти социальные факторы, а заодно и школьную успеваемость тестируемых по четырем предметам: русскому языку, литературе, алгебре и геометрии.
Медианный возраст детей, которые приняли участие в исследовании, составил 15 лет, при этом результаты составляли и по мальчикам, и по девочкам (последних было даже больше). Ну и в целом, выборка сложилась такой, что только что лишь каждый пятый старшеклассник из их выборки растет в полной семье (видели статистику разводов? То-то же!), при этом более 50% школьников регулярно занимаются спортом во внеурочное время.
На гуманитарные дисциплины — русский язык и литературу — увлечение мобильниками, как показало исследование, не особо влияет. А вот математические способности школьников от гаджетов, напротив, страдают — больше половины подростков знают алгебру и геометрию не выше, чем на тройку, и лишь малая их часть знает эти предметы на «отлично».
Ну и отдельно детей протестировали на когнитивные и эмоциональные способности (соображалку, проще говоря): память, мышление, чтение и речь, понимание эмоций, принятие решений и некоторые другие.
И выяснилось, что:
С «механической» памятью у активно пользующихся гаджетами детей всё в порядке. Причём и с долговременной, и краткосрочной — в среднем школьники смогли запомнить от 75 до 80 процентов предъявляемого им материала.
А вот быстро читать текст и на лету понимать, о чём он, современные дети умеют не очень хорошо — скрытый в тексте смысл смогли понять лишь 50% подростков, а основную мысль — чуть больше трети.
Правильно и связно пересказывать прочитанный рассказ гаджеты подросткам не мешают, с пониманием сюжета по картинкам тоже справляются нормально (вот видите — комиксы уже не в моде, а картинки трактовать молодёжь всё ещё умеет!). Но при этом плохо проходят тесты на понимание вербальной экспрессии. То есть, когда в жизни кто-то говорит: «Попал в больницу в сердцем», школьники понимают, что человек приболел, а не натурально сердце в руках держал по пути в регистратуру. И когда «Белый дом сделал заявление», тоже понимают, что не сам дом, как архитектурное сооружение, выступал перед теликом, а политики. Но когда что-то в таком же духе, но по другой теме видят в тексте Пушкина, то уже с трудом соображают, о чём там речь, если это не объясняют в лоб дословно.
И ещё у увлекающихся гаджетами детей проблемы с когнитивной гибкостью. Это когда, например, ребёнок пересказывает действия героя из книги, а потом задаёшь ему вопрос: «А как бы ты поступил в такой же ситуации, как у героя?»... и ребёнок просто «зависает», не в состоянии двух слов связать по теме. Хотя это далеко не вопрос уровня «сколько будет 56987 x 321657?». В общем, на вопросы чуть мимо темы внятно смогли ответить лишь около 30% подростков.
Что вреднее для ребёнка: компьютерные игры или соцсети?
Загибайте пальцы.
У подростков, которые чрезмерно увлекаются компьютерными играми:
Проблемы с изучением математики и других точных наук.
Ниже скорость чтения, дети-игроки хуже понимают прочитанное.
Такие дети хуже справляются с задачами на логику и обобщение. Ну, то есть показываешь ребёнку картинку с животными и спрашиваешь, что у них общего, а он не может ответить. Хотя общего там полно (все четвероногие, все с перьями и т.д.).
При этом у детей, которые любят компьютерные игры, отличные память и скорость реакции.
У детей, которые используют смартфоны и компьютеры в основном для соцсетей (видео и переписки):
У тех, кто много сидят в соцсетях, проблемы с когнитивной гибкостью (не умеют быстро переключаться с одной мысли на другую или заниматься двумя вещами одновременно).
А вот если они проводят в соцсетях среднее количество времени, они наоборот, оказываются очень многозадачными и сообразительными. Учёные считают, есть определённая «мера» для времени в соцсетях, после которой такое общение для людей идёт не на пользу, а уже во вред..
Аналогичные проблемы с мышлением и у подростков, которые тратят всё своё свободное время на просмотр видео в YouTube, TikTok и прочих видеохостингах. Учёные считают, что так происходит из-за того, что дети привыкли потреблять информацию в примитивном готовом виде или просто привыкли слишком часто «отключать мозг» при просмотре видео, концентрироваться на видеоролике и больше параллельно ни о чём не думать.
Ещё одна проблема, характерная именно для детей, которые взахлёб смотрят YouTube и TikTok — тревожность (волнуются по ерунде, если говорить проще). Просто у них такой образ жизни, что они включают онлайн-видео любимых блогеров зачастую тогда, когда проблем (в школе или в семье) по уши и хочется забыться. И если их из Ютьюба/ТикТока выдёргивают обратно в жизнь, такие дети склонны нервничать и истерить.
При этом!
Школьники, которые используют мобильники и компьютеры для поиска информации (даже если это склонность «нагуглить ответы для ЕГЭ», более сообразительные и ответственные, лучше запоминают информацию и в целом ощущаются более... начитанными, что ли (даже если книги и прочие длинные тексты не читают, а только гуглят нужные для себя моменты). Но и тут нужна мера — лучшие результаты показали те школьники, которые гуглят не при первых трудностях, а только когда действительно попробовали додумать ответ на вопрос и ничего не придумали.
Фильмы, сериалы и мультфильмы, в целом, полезны для детей: они помогают школьникам научиться грамотно пересказывать тексты, а значит, и запоминать материал.
Ну и какие выводы из всего этого?
Вреден ли интернет для детей? Таки да, вреден. С одной стороны, за счёт развлечений, завязанных на онлайн, подростки становятся менее сообразительными, хуже читают и хуже запоминают прочитанное. А многие подростки сидят в YouTube, TikTok и компьютерных играх, чтобы «убегать» от проблем с учёбой. Но убегают они в стиле страуса, спрятавшего голову в песок, поэтому с учёбой всё становится только хуже.
Но при этом учитывайте, что интернет приносит детям не только вред, но и пользу — у любителей компьютерных игр реакция чуть ли не как у кошки и развитая визуальная память (память на картинки, лица и т.д.). Дети, которые постоянно гуглят информацию, при всех обвинениях в «клиповом» мышлении, неплохо так самообразовываются в процессе и ведут себя во многих аспектах как взрослые. Дети, которые целыми днями переписываются в соцсетях, очень опытные в общении и способны во время болтовни делать ещё несколько дел без ущерба как болтовне, так и этим делам.
Просто учитывайте минусы, которыми чревато пристрастие вашего ребёнка к онлайн-видео, компьютерным играм или переписке, и делайте выводы, в каких аспектах нужно уделить ему дополнительное внимание, чтобы он ни в чём не отставал от сверстников. И уж точно идиотские крайности в стиле «никакого смартфона, пока не доучишься до 5 класса!» делу не помогут — таким образом ребёнок станет лишь изгоем среди себе подобных. А изгои становятся гениями в основном в фильмах и романах — в реальной жизни людям нужно общение и взаимопонимание с окружающими.