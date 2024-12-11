Технологии для ваших пушистых друзей

Технологии для ваших пушистых друзейНаташ, для нас уже всё изобрели!
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Наши самые преданные друзья
Человек с давних времён осознал, как важны домашние животные. Кошки помогали уничтожать вредителей, сами знаете, этим пушистым убийцам играть с грызунами одно удовольствие, а собаки были не только защитниками, но и верными помощниками в охоте.
Хотя роль этих милых созданий в домашнем хозяйстве уже невелика, мы всё равно заводим их и стремимся создать для них условия жизни даже лучше, чем для себя. И тут снова не обойтись без технологий. Давайте посмотрим, какие же
секреты энергии кота Бориса приспособления сделают жизнь вашего питомца ещё комфортнее.
За еду — да!
Вы хотите уехать на море, а присмотреть за питомцем некому? Или например давно пытаетесь наладить режим питания для своего пушистика, но настолько заняты, что не успеваете следить даже за собственным? Не беда! Ведь уже сейчас есть системы автоматического кормления питомцев.
Например, можно воспользоваться умной кормушкой от Aqara или найти более приемлемый вариант на маркетплейсах. Работать такие кормушки могут удалённо, т.е. пользователю потребуется только насыпать туда корм, а все остальные действия совершаются через приложение. Просто, удобно и позволяет избежать рутины.
Игры
Каждый из нас, хоть раз, да играл с котиком солнечным зайчиком. А теперь можно просто купить автоматическую лазерную указку, которая сама будет играть с вашим питомцем. Обычно у таких девайсов есть разные режимы, например: указка будет хаотично перемещаться по комнате или будет играть с перерывами на отдых. Можно найти на любом маркетплейсе.
Существует множество игрушек, например в виде мышки, на радиоуправлении, за которые пушистые вам скажут спасибо. И домашним любимцам будет интересно за ней побегать, и хозяину будет приятно за этим понаблюдать. Такие игрушки тоже свободно продаются на маркетплейсах.
Самоочищающийся лоток
Ещё одна полезная технология — лоток, который самостоятельно убирает за питомцем. Эти инновационные устройства оснащены уникальным механизмом, который способен удалять использованный наполнитель после каждого кошачьего визита. Например, некоторые модели имеют грабли, которые эффективно собирают отходы в специальный контейнер.
Некоторые из таких лотков оснащены сенсорами, которые активируют процесс очистки сразу после того, как кошка покидает лоток. Так гораздо легче поддерживать чистоту в доме, особенно если вы редко там бываете, да и вашему любимцу так будет гораздо комфортнее.
Умные двери
Эта технология нужна скорее владельцам частных домов/коттеджей. Двери для кошек с микрочипом — отличное решение для хозяев, которым надоело слышать недовольное мяу под дверью.
Принцип работы прост: в дверь встроен сканер, который считывает чип, установленный на питомце (обычно на ошейнике). Только «авторизованные» кошки могут войти, так что нашествия чужих не случится. Для владельцев это удобный способ обеспечить безопасность в доме.
Как понять, что чувствует собака?
А вот японцы уже знают! Компания Yamaguchi разработала Inupathy — умный ошейник для собак, который помогает хозяевам понять, что чувствует их питомец. Устройство считывает сердцебиение собаки, анализирует его и передаёт её состояние: счастье, стресс, заинтересованность или спокойствие.
Эти эмоции отображаются разными цветами на ошейнике, и их можно посмотреть в специальном приложении. Таким образом, хозяева могут понять, что действительно радует или беспокоит их четвероногого друга.
К сожалению, на отечественных маркетплейсах пока не найти подобные ошейники, но кое-что полезное можно купить и у нас. Например, ошейник с GPS-навигатором или QR-кодом, в котором содержатся основные сведения о собаке.
Мы в ответе за тех, кого приручили
Вот и всё: мир технологий теперь не только служит нам, но и дарит комфорт нашим пушистым любимцам! Мы можем накормить и развлечь их, поддерживать чистоту и безопасность буквально несколькими касаниями экрана, а сами освободиться от части повседневных забот.
Умные устройства заботятся о наших питомцах, даже когда мы заняты или находимся вдали от дома, и помогают чувствовать себя лучше. И самое приятное, что всё это легко найти и заказать на маркетплейсах, где всегда есть варианты на любой вкус и бюджет. Благодаря таким технологиям забота о животных стала проще, а жизнь рядом с ними — ещё уютнее и радостнее.