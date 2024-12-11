Технологии для ваших пушистых друзей

Наши самые преданные друзья

Человек с давних времён осознал, как важны домашние животные. Кошки помогали уничтожать вредителей, сами знаете, этим пушистым убийцам играть с грызунами одно удовольствие , а собаки были не только защитниками, но и верными помощниками в охоте.