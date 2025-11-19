Российские «умные дома»: что придумали Сбер, Яндекс и другие компании

Российские «умные дома»: что придумали Сбер, Яндекс и другие компанииДом, который сам всё включает, выключает и следит за порядком
© Ferra.ru
Зачем нам умные дома?
«А я точно выключил плиту?», «Как там поживают мои питомцы, пока я на работе?», «Как же не хочется вставать и выключать свет» — наверняка подобные мысли приходили в голову каждому и не раз. Однако, в эпоху современных технологий можно забыть про страхи и тревоги, потому что умный дом сам решит эти проблемы.
Частенько в фантастических фильмах нам показывают как герои управляют домами/кораблями/машинами просто голосом. Ещё недавно это звучало как неосуществимая выдумка, а теперь это новая реальность.
Все системы в умном доме работают сообща: устройства соединены между собой через интернет и управляются с помощью смартфона, планшета или просто голосом. Например, пользователь может из любой точки мира включить отопление или посмотреть, что происходит через камеры и, например, проверить, закрыта ли дверь. Некоторые системы даже запоминают привычки: если человек каждый день в 7 утра включает кофеварку, дом отметит это и начнёт делать сам.
Умный дом — это не только про удобство, но и про безопасность. Сигнализация, видеонаблюдение, датчики дыма и утечек воды работают круглосуточно. При любом подозрительном знаке вы сразу получите уведомление на телефон. Это удобно, экономит электроэнергию и, в целом, делает жизнь комфортнее. Всё работает одновременно — тихо, незаметно, но надёжно,
как швейцарские часы.
Кто в России производит системы умного дома?
На самом деле, в России много компаний, которые этим уже занимаются.
Mimismart
Один из крупнейших производителей систем для умного дома в России: оборудование компактное и не требует дополнительных систем охлаждения. В качестве защиты используется AES (Advanced Encryption Standard) — это передовой алгоритм шифрования, который считается устойчивым ко всем видам хакерских атак. Последнее особенно важно, потому что киберпреступники всё чаще совершают пытаются взломать системы умного дома.
Sber Devices
SberDevices предлагает широкий ассортимент устройств для умного дома, причём разработали их с учётом российских реалий. Главные плюсы — простота установки и интеграция с отечественными приложениями.
Все элементы — от ламп и розеток до датчиков движения и температуры — легко объединяются в единую систему и управляются через приложение или с помощью голосового ассистента «Салют». Также можно настроить всё под себя: например, чтобы при выходе из дома автоматически выключался свет и все приборы.
Отдельное преимущество — совместимость с устройствами других производителей, а это очень удобно, если вы хотите приобрести ещё что-нибудь для своего умного дома.
Rubetek
Компания Rubetek уже 14 лет на российском рынке IoT-устройств! Управлять системами умного дома Rubetek можно с телефона, а также с помощью голосовых ассистентов — таких как Алиса или Маруся.
Главный плюс — если что-то пойдёт не так, система сама со всем разберётся. Например, если срабатывает датчик движения, то включается свет, а при утечке воды автоматически перекрывается подача. Это повышает безопасность, да и на электричестве и воде поможет сэкономить.
А ещё устройства Rubetek совместимы с большим количеством оборудования других производителей, что позволяет без проблем расширить ваш умный дом. Многие компоненты производятся в России, а в текущих реалиях это довольно важно.
Умный дом в помощь животным
Студенты Пермского политехнического университета разрабатывают приложение SmartPaws, которое объединит различные «умные» устройства для ухода за домашними животными в единую систему. С его помощью владельцы смогут удалённо управлять кормушками, поилками, камерами, игрушками и другими гаджетами, а также следить за состоянием питомца в режиме реального времени через смартфон или планшет.
В приложении есть электронный дневник здоровья питомца, блог с рекомендациями экспертов и каталог товаров и услуг. Прямо там можно заказать корм или записаться к ветеринару. Планируется, что базовый функционал будет доступен бесплатно, но будут и платные тарифы с расширенными возможностями.
Яндекс и умные квартиры
Компания «Яндекс» тоже не отстаёт от своих коллег, а в чём-то даже обгоняет! Например, они уже внедряют технологии «умного» дома непосредственно на этапе строительства. Будущие жильцы смогут сразу после заселения управлять освещением, отоплением, домофоном, шлагбаумами и другими функциями просто через «Алису» или мобильное приложение.
Для реализации этого проекта «Яндекс» сотрудничает с крупными застройщиками, такими как MR Group и ПИК, а также с разработчиками программного обеспечения для «умных» зданий — компаниями Ujin и «Спутник». Планируется, что до 2030 года технологии «Яндекса» будут установлены в 200 тысячах квартир.
Жильцы смогут выбрать: приобрести квартиру с уже установленными «умными» устройствами или добавить их в качестве дополнительной опции. Система будет совместима не только с «Алисой», но и с другими российскими голосовыми помощниками — «Салютом» от «Сбера» и «Марусей» от VK.
Статистика и будущее
Популярны ли «умные» дома в России? Вопрос остаётся открытым. Например, ВЦИОМ в 2024 году провел опрос среди россиян, который показал, что лишь 23% жителей используют технологии «умного» дома. Однако, в том же году GfK (они занимаются маркетинговыми и социальными исследованиями) сообщил, что больше половины (52%) россиян, которые проживают в крупных городах, уже активно используют технологии умного дома.
Важно понимать, что умный дом — это действительно недешевое удовольствие. Простенький вариант может обойтись человеку в 30 тыс. рублей, а вот «премиальный», со всеми возможными приколюхами, стоит от миллиона рублей.
Тем не менее, эти технологии уже активно появляются в нашей жизни и, вероятно, в будущем будут доступны каждому. Вспомните, что такое компьютер в 90-е. Стоил почти как автомобиль, а работал чуть медленнее калькулятора, а в наши дни он есть в каждом доме. Возможно, и «умный» дом ждёт та же история?