Российские «умные дома»: что придумали Сбер, Яндекс и другие компании

Зачем нам умные дома?

«А я точно выключил плиту?», «Как там поживают мои питомцы, пока я на работе?», «Как же не хочется вставать и выключать свет» — наверняка подобные мысли приходили в голову каждому и не раз. Однако, в эпоху современных технологий можно забыть про страхи и тревоги, потому что умный дом сам решит эти проблемы.

Частенько в фантастических фильмах нам показывают как герои управляют домами/кораблями/машинами просто голосом. Ещё недавно это звучало как неосуществимая выдумка, а теперь это новая реальность.