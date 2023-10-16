«Технополис Москва»: рассказываем про столичные технологии без шуточек и пропаганды

«Технополис Москва»: рассказываем про столичные технологии без шуточек и пропагандыЧто, как, зачем
Анекдоты и, извините за выражение, мемы (хотя тогда и слов таких-то не знали) о нанотехнологиях и отечественном «вставании с колен» вроде бы зародились не так давно… но нет, очень давно — первые инициативы об инновациях предлагал ещё Дмитрий Медведев в далёком 2009 году (14 лет назад, между прочим), тогда ещё для Сколково. Про сколковские новшества уже написано вдоль и поперёк, поэтому сегодня расскажем о Технополисе, который в Москве — после нового витка санкций в 2015 г. и 2022 г. в него начали активно вбухивать средства под конкретные задачи. Рассказываем, какие именно.
Если вас на досуге вдруг посещают мысли, а как бы так открыть высокотехнологичную компанию в столице, да ещё и на выгодных условиях, то ловите супер предложение — «Технополис Москва». Нет, это не какой-то город будущего, не Кремниевая долина, и даже не Сколково, но место исключительно занимательное как с технологической, так и сугубо коммерческой точки зрения.
Разберемся конкретнее, «Технополис Москва» — особая экономическая зона (ОЭЗ), и не простая, а технико-внедренческая. Это значит, что помимо льготных плюшек (пониженная налоговая ставка, дешёвая аренда и всё такое) упор делается именно на создание научно-технической продукции. Классическая взаимовыгодная сделка с государством: вы нам развиваете необходимые отрасли, а мы вам предоставляем комфортные условия. В итоге родилась такая зеленоградская махина с кучей разнообразных производств, которые работают во благо нашей
столицы страны.
Особая экономическая зона — определенная территория со своим юридическим статусом, который отличается от общих государственных. Обычно это налоговые льготы и прочие выгодные условия.
История создания
Началось всё в далёком 2005, когда доллар был по 30, а Москва в два раза меньше и ещё не так похорошевшая(с), именно тогда по постановлению Правительства РФ была создана особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Короче, выделили местечко для наукоёмких компаний. Очевидно что зеленоградские просторы как нельзя лучше подходили для такой затеи. Где же ещё развивать технологии, как не в наукограде?
Первыми участниками проекта стали: Московский институт электронной техники (МИЭТ) и «Алабушево». С первым вариантом всё понятно: на базе института хотели замутить что-то технологичное и научное — скучно, предсказуемо, но логично. А вот Алабушево это буквально чисто-поле. И до разработки межгалактических ракет неплохо было бы провести свет, воду, да и прочую инфраструктуру наладить.
Коммуникации в итоге провели, строительством занялись, центр сделали, бюджет освоили. И вот на этом моменте бурное развитие Технополиса приостановилось, причём аж на целых 10 лет. Не прям чтобы совсем заглохло, но второй виток бурной жизни начался в 2015 году, как раз после первого потока зарубежных санкций и резкой необходимости в импортозамещении. Как известно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Устройство ОЭЗ
По негласным московским законам все приоритетные проекты должны расширяться в геометрической прогрессии, не стал исключением и Технополис. На текущий момент он состоит из следующих площадок:
- Микрон
- Ангстрем
- МИЭТ
- Алабушево
На Востоке столицы расположились Индустриальный парк «Руднёво» и Техноплис «Москва». Все эти объекты, в том числе и не зеленоградские, составляют особую экономическую зону. Масштабы безусловно впечатляют, в этих ваших технополисах и вовсе заблудиться можно!
На чём же они специализируются в первую очередь? Да на всём сложном, умном и полезном, но если конкретнее, приоритет отдаётся высокотехнологичному производству, освоению современных материалов и нанотехнологий, энергоэффективности, информационно-коммуникационным и медицинским технологиям, оборудованию и биофарме.
Так-так, а что там по наиболее привлекательному? Какие основные льготы полагаются?
- освобождение на 10 лет от налогов на имущество, землю и транспорт
- налог на прибыль = 2%
- плата за аренду земли составляет два процента от кадастровой стоимости участка с последующим понижением ставки.
- возможность выкупить землю за один процент от кадастровой стоимости участка (но только после завершения строительства и введение в эксплуатацию производства).
Помимо этого есть и другие преференции, но подробнее с ними ознакомиться имеет смысл потенциальным арендаторам, а не мимокрокодилам.
Как попасть?
Однако не всё так радужно, как пишут на официальном сайте. Стать резидентом дело отнюдь не быстрое. Основная инфа такая: нужно проверить, подходит ли ваша компания под все требования, далее подобрать удобную площадку, подготовить пакет документов, подать заявку, и в конце всего лишь заключить арендный договор, заняться строительством и запустить своё чудо-производство. Напоминает ту самую инструкцию по сборке мебели, где пишут, что всё просто и займёт не более 10 минут, а в итоге ты два дня пытаешься собрать несчастное кресло. Несмотря на всю заманчивость, в зону Технополиса попасть не так то и просто. Какие же пункты требуется соблюсти, чтобы получить все льготы?
Прежде всего вам нужно будет выполнить три маленьких ничтожных условия, а если серьёзно:
- У вас не должно быть открыто никаких филиалов вне особой экономической зоны, так что тут без сидения на двух стульях и попыток «оптимизировать »свой бизнес.
- Нельзя передавать свои права и обязанности по соглашению об осуществлении деятельности иным лицам.
- Ведение деятельности на территории ОЭЗ в соответствии с соглашением.
В принципе, классические юридические проволочки, а что же по экономической составляющей? Существует минимальный порог для сумм средней зарплаты сотрудников вашего предприятия, годовой выручки и инвестиций за последние пять лет.
И совсем на пальцах: если у вас производство резиновых покемонов с денежным оборотом сто тыщ рублей, то попасть в особую экономическую зону под крылышко Технополиса не получится, потому что:
а) ваши покемоны не представляют особую значимость для общества и никак не развивают научно-технический прогресс, а значит государство не заинтересовано в предоставлении вам льгот.
б) ваши финансовые обороты не вписываются в минимум, который регламентирован.
Кстати, некоторые потенциальные резиденты жаловались на сложности в переговорах с арендодателем. Даже если у вас подходящее производство и вы очень заинтересованы в работе на территории Технополиса, не факт, что с вами будут договариваться. Как минимум, вежливо намекнут, что это не обычные помещения, а особая экономическая зона, куда просто так с улицы не попасть. Или вообще могут сказать, что не так часто в принципе готовы слушать соискателей
и вообще у них обед, не та фаза луны и где ваш талончик? . Иными словами, напускной формализм и набивание себе цены также имеет место быть, но будем надеяться, что это лишь частные случаи и лучше посмотрим на примеры компаний, которые смогли воспользоваться льготами и обустроить там производство.
Работающие производства
Сейчас в ОЭЗ работает около 90 высокотехнологичных предприятий. Чуть меньше чем за год они отстегнули в налоговую около 2.8 млрд рублей. Вы спросите, а как же льготы и выгоды? Так полностью от налогов они не освобождаются, что-то да и надо платить. За эти же месяцы резиденты сэкономили около 857 миллионов рублей, недурной кэшбек. И дело не только в деньгах, ведь благодаря проекту создаются рабочие места для самых разных специалистов, ну и самое главное — развитие технологического сектора.
Микрон
Предприятие резиденствует в технополисе аж с 2015 года. Одни из крупнейших производителей и экспортеров микроэлектроники в России. Каждый год выпускают около 4-х миллиардов чипов. Вероятнее всего вы пользуетесь их продукцией, именно Микрон разработали чип для карты МИР и для Московского транспорта, также активно занимаются контрактным производством. Как говорят они сами: «чипмейкеры номер 1 в России». В конце 2022 года было объявлено, что «Микрон» создали новую NFC штуку для быстрой и комфортной оплаты смартфоном. Через специальный куб можно будет оплатить покупки как приложив телефон, так и через QR-код. Многие магазины Х5 retail уже перешли на эту технологию.
«Эпиэл»
Компания производит эпитаксиальные структуры на основе кремния и сапфира. Для чего это использует? Например, для создания электронных компонентов, в частности для полупроводниковых штук. А как мы успели выучить за последний год — с полупроводниками у нас беда. На официальном сайте заявляют, что Эпиэл является лидером в сфере эпитаксии кремния. Спорить не будем да и не так уж много мы знаем производителей эпитаксии кремния. Представители компании говорят, что их миссия: «удовлетворить потребности производителей электронных компонентов в кремниевых эпитаксиальных структурах экономически эффективного для потребителя качества путем непрерывного совершенствования технологий». Ооочень круто, будем надеяться, что производители электронных компонентов будут удовлетворены на все 147%
«Р-Опра»
Завод принадлежит фармацевтической компании «Р-Фарм». Вообще в Технополисе немало производств, которые связаны с медициной, в особенности касающихся оборудования и медикаментов, сами понимаете, в условиях санкций это не просто актуально, а абсолютно необходимо.
«Р-опра» специализируются на выпуске жизненно важных препаратов, у них заключен договор с государством, о поставках лекарств в медицинские учреждения. Так что объект исключительной важности и это без шуточек. Изначально планировалось, что завод будет достроен к концу 2021 года, но сами понимаете, с дедлайнами у нас в стране бывает довольно туго. Ускорились только в 2022, запустилось производство уже в 2023. Кто-то удивлён?
Ещё «Технополис» старается учитывать и современные экологические веяния, производство «Р-фарм» сделано по зелёным экономическим стандартам: правильная утилизация отходов, грамотное потребление энергоресурсов, короче стратегия в глобальном смысле полезная всему человечеству, за это однозначно ставим плюсик.
Зелёная экономика — увеличение роста производства при снижение энергозатрат и воздействия на окружающую среду. С перспективой на улучшение качества жизни.
«Завод Протон»
Ведут свою летопись аж с 1972 года, изначально располагались на базе уже упомянутого Московского института электронной техники. Разрабатывают и производят радиоэлектронную аппаратуру для военных и космических проектов. На сайте указывают, что их миссия — обеспечить технологическую независимость России
можно ещё льгот докинуть сверху. Чувствуете, да? Просто по всем параметрам попадание, чтобы прописаться в ОЭЗ. Удивительно, но Протон разместился в Технополисе только в 2023 году.
Занимаются контрактным производством, располагаются и в России, и за её пределами. Основные направления:
- Военная промышленность
- Научная деятельность
- Космическая техника
- Инновационные решения в области шеринга самокатов, (это что вообще за зверь?)
Санкционные списки
Не думайте, что подобные проекты и производства останутся без внимания извне. Санкции и ограничения в области высоких технологий добрались и до Особой экономической зоны, правда только к 2023 году. Искать здесь скрытые смыслы не к чему, все ответы на поверхности. Если резиденты «Технополиса» делают упор на импортозамещении и развитии Российского научно-промышленного сектора, то санкции настигли бы их рано или поздно. Как сильно это отразится на дальнейшей деятельности говорить пока рано, со стороны ОЭЗ никаких комментариев нет, но несложно догадаться, что это мало кого это шокировало. Ожидаемые санкции так еще и с опозданием, ну или 2+2=4
Медиа
С позиции резидентов о работе Технополиса нам судить трудно, так как маленького, но жутко полезного производства, чтобы там расположиться и получить все бонусы, у нас всё еще нет. Отзывы местами противоречивые, кухню же эту реально понять только изнутри. Правда, мы можем наблюдать, как проводиться публичная деятельность. А ведётся она весьма недурно!
Соц.сети очень активные, не заброшенные, где из активности только пара ботов да куча рекламы. Приличный тг-канал, в котором постоянно рассказывается о жизни ОЭЗ. Полистав его, становится понятно, что имидж строится не на какой-то закрытости и недоступности, а-ля секретное предприятие и нечего тут шастать! Проводятся дни открытых дверей, экскурсии для школьников, разные мероприятия и лекции, даже йогой занимаются. Хвастаются всякими изобретениями, которые уже сделали на базе Технополиса. Сайт тоже понятный и удобный, правда очень долго не открывался, и ссылочки некоторые все ещё подвисают. Так что если вам хочется больше узнать о работе Особой экономической зоны, то смело можно идти на их официальные странички, при условии, что они откроются.
Заключение
В целом создание особой экономической зоны не то, чтобы что-то уникальное, но штука ожидаемая и нужная. Даже игнорируя всю эту телегу с санкциями и импортозамещением, разве кто-то будет спорить, что стимулирование научно-технического производства в любой период для страны это всегда классно? Развитие своего производства, создание рабочих мест, мощный толчок для отечественной экономики, прогресс одним словом!
Но мы опять сделаем вывод, что проект хороший, да только такого в стране немного, да и то как обычно всё Москве? Да, сделаем. Против фактов не попрёшь, уж извините. Окей, понятно, что когда речь идёт о льготах, то всё не так просто, потому что если где-то была скидка или что-то «за бесплатно», то за это кто-то уже заплатил. В случае ОЭЗ за банкет платит государство, и важно понимать, что государство это не дурачок, подобные акции не проводятся без взаимной выгоды. Это как скидка на платье в магазине, вам может казаться, что вы чуть-чуть надули магазин, но магазин так точно не считает.
Место выглядит вполне перспективным, ну или активно таким прикидывается (в таком случае их пиарщикам снова отдельный респект). Очевидно, что всё не так просто, всех подводных камней нам, простым смертными, не раскроют. Тем не менее, чисто теоретически, создавая российское технологическое производство в Москве, можно рассчитывать на льготы и послабления, что уже даёт +1 к мотивации. Судя по темпам расширения Особой экономической зоны проблема не хватки места тоже едва ли встанет. А дальше всё покажет время.