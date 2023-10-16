«Технополис Москва»: рассказываем про столичные технологии без шуточек и пропаганды

Кстати, некоторые потенциальные резиденты жаловались на сложности в переговорах с арендодателем. Даже если у вас подходящее производство и вы очень заинтересованы в работе на территории Технополиса, не факт, что с вами будут договариваться. Как минимум, вежливо намекнут, что это не обычные помещения, а особая экономическая зона, куда просто так с улицы не попасть. Или вообще могут сказать, что не так часто в принципе готовы слушать соискателей и вообще у них обед, не та фаза луны и где ваш талончик? . Иными словами, напускной формализм и набивание себе цены также имеет место быть, но будем надеяться, что это лишь частные случаи и лучше посмотрим на примеры компаний, которые смогли воспользоваться льготами и обустроить там производство.

Работающие производства

Сейчас в ОЭЗ работает около 90 высокотехнологичных предприятий. Чуть меньше чем за год они отстегнули в налоговую около 2.8 млрд рублей. Вы спросите, а как же льготы и выгоды? Так полностью от налогов они не освобождаются, что-то да и надо платить. За эти же месяцы резиденты сэкономили около 857 миллионов рублей, недурной кэшбек. И дело не только в деньгах, ведь благодаря проекту создаются рабочие места для самых разных специалистов, ну и самое главное — развитие технологического сектора.