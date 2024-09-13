За что конкретно Telegram любят в сравнении с WhatsApp и другими конкурентами

Если хотите максимально обезопасить свою переписку в телеге, то вам нужно начать с другим человеком так называемый «секретный чат». Теперь, переписка будет защищена end-to-end шифрованием, но есть одно «но»: такой чат вы можете начать только в формате диалога, групповые чаты такого плана в телеграмме не предусмотрены.

Существует много догадок и теорий почему Telegram избрал такой путь, ведь даже в WhatsApp*, который Дуров обвинял в слежке за пользователями, переписки по умолчанию зашифрованы. В общем, если вы думаете, что телеграмм поможет вам сохранить анонимность — подумайте ещё раз.

Telegram — это удобно

Вот тут точно никаких сомнений — телеграмм крайне функционален и удобен для пользователя. Всякие банальные вещи, вроде возможности записи голосовых сообщений и отправки медиафайлов мы рассматривать не будем, это и так понятно, да и кого сейчас этим удивишь.

Мгновенное удаление сообщений — отличная фишка телеги. Можно удалить как своё, так и сообщение собеседника, это вам не WhatsApp*, который оставит объявление на весь чат: «пользователь удалил сообщение».