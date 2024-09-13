За что конкретно Telegram любят в сравнении с WhatsApp и другими конкурентами

За что конкретно Telegram любят в сравнении с WhatsApp и другими конкурентамиИ почему Телега стала культовой в России
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В чём причина любви народной?
История у Telegram сложная: во многих странах мессенджер прошёл через сотни судебных разбирательств и скандалов, а в некоторых он и вовсе запрещён. Все мы помним, что с 2018 по 2020 год телега была запрещена и в России.
Противники Telegram утверждают, что именно через этот мессенджер происходит оборот всякого запрещённого, собственно говоря, это и есть официальная причина задержания Павла Дурова во Франции. Однако, российских пользователей это нисколько не отталкивает: скорее наоборот, популярность этого сервиса только растёт.
Пока что самый большой онлайн среди мессенджеров в России у WhatsApp*, а не у телеги: 50% россиян пользуется именно ВатсАпом*, а Telegram использует лишь 22% — такие цифры нам сообщает сухая статистика, но на самом деле не всё так однозначно.
Действительно, у людей постарше WhatsApp*является фаворитом, но тут есть нюанс: практически все рабочие чаты, родительские и школьные группы создают именно там, поэтому это мешает нам понятьРЕАЛЬНУЮ аудиторию этого мессенджера.
С телегой всё прозрачнее, потому что использовать её для корпоративной работы начали относительно недавно. С другой стороны, мы видим, что Telegram стал самым популярным мессенджером у зумеров, а уж их-то точно никто не заставляет там регистрироваться.
Так чем же россиян так привлекает Телеграмм? Давайте попробуем разобраться, в чём именно заключается успех творения Павла Дурова.
Безопасность и конфиденциальность
И сразу начинаются вопросики. Конечно, надо отдать должное пиар-компании Telegram, которая вбила пользователям в голову, что он самый безопасный мессенджер в мире.
Чтобы ваша переписка была максимально конфиденциальна, она должна быть защищена сквозным шифрованием. А теперь, приготовьтесь: обычные телеграмм-чаты таким шифрованием не защищены.
Сквозное шифрование (также оконечное шифрование; англ. end-to-end encryption) — способ передачи данных, в котором только пользователи, которые непосредственно участвуют в общении, имеют доступ к сообщениям. Таким образом, использование сквозного шифрования не позволяет получить доступ к криптографическим ключам со стороны третьих лиц.
Если хотите максимально обезопасить свою переписку в телеге, то вам нужно начать с другим человеком так называемый «секретный чат». Теперь, переписка будет защищена end-to-end шифрованием, но есть одно «но»: такой чат вы можете начать только в формате диалога, групповые чаты такого плана в телеграмме не предусмотрены.
Существует много догадок и теорий почему Telegram избрал такой путь, ведь даже в WhatsApp*, который Дуров обвинял в слежке за пользователями, переписки по умолчанию зашифрованы. В общем, если вы думаете, что телеграмм поможет вам сохранить анонимность — подумайте ещё раз.
Telegram — это удобно
Вот тут точно никаких сомнений — телеграмм крайне функционален и удобен для пользователя. Всякие банальные вещи, вроде возможности записи голосовых сообщений и отправки медиафайлов мы рассматривать не будем, это и так понятно, да и кого сейчас этим удивишь.
Мгновенное удаление сообщений — отличная фишка телеги. Можно удалить как своё, так и сообщение собеседника, это вам не WhatsApp*, который оставит объявление на весь чат: «пользователь удалил сообщение».
Боты. Пожалуй, это не самое новое изобретение, но массово их использовать народ начал именно в телеге. По функционалу боты могут различаться очень сильно: от простой рассылки информации до глубокого взаимодействия с пользователем.
Облачное хранилище. С его помощью переписки и файлы можно хранить в облаке, что избавляет от необходимости захламлять память телефона. Если вы чистили кэш телеги, то понимаете, что функция эта совсем не лишняя. А ещё это позволяет спокойно синхронизировать данные на разных устройствах, от смартфона до компьютера.
Топ-1 среди молодёжи
Мы уже упомянули, что Телеграмм — любимая социальная сеть молодёжи. Молодые люди могут воспользоваться им в самых разных целях: кто-то в качестве сервиса для знакомств, кто-то для общения с одноклассниками и одногруппниками, а другие читают, как новостную ленту.
Стоит отметить, что несмотря на простоту интерфейса, выглядит мессенджер весьма симпатично: тут и возможность настроить внешний вид своего профиля, и стикеры на любой вкус, а возможность реагировать на сообщения анимированными смайликами не оставит равнодушным ни одного зумера.
Плюсы для криптанов
Недавно в Telegram появился свой собственный кошелек, который позволяет хранить крипту прямо в мессенджере. То есть, теперь телегу можно рассматривать не просто как мессенджер, но и финансовый инструмент.
Кошелек достаточно прост в использовании, а Telegram обеспечивает высокий уровень защиты ваших средств. Тем не менее, мы всё равно настоятельно рекомендуем хорошенько разобраться в теме, прежде чем лезть в мир криптовалют.
Подведём итог
Итак, почему же Telegram так популярен в России? Несмотря на все трудности и противоречия, этот мессенджер занял особое место в ~~нашем сердечке ~~ нашей цифровой жизни.
Телега стала местом, где можно выражать своё мнение, находить единомышленников и быть в курсе всех новостей. Она удобна для общения, работы и просто для развлечения. Особенно это ценит молодёжь, которая выбирает Telegram за его стиль, возможности и свободу от навязчивой корпоративности.
В конце концов, Telegram не просто мессенджер — это целая экосистема для общения и самовыражения, которая завоевала сердца миллионов россиян.
- — принадлежит Meta, запрещённой организации на территории России