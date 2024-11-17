Прощай, павербанк! Российские учёные создают генераторы энергии будущего

Помните фильм «Матрица»? Там ещё людей использовали как батарейки. А если мы скажем вам, что получать энергию от человека — это не такая уж и фантастика? Не пугайтесь, до антиутопии нам (надеюсь) ещё далеко.

Речь идёт о разработке российских учёных: одежде, которая способна заряжать гаджеты и использует для этого энергию... наших движений! Как же это возможно?

Научная магия

Секрет кроется в многообещающих трибоэлектрических наногенераторах (ТЭНГ).

Вы когда-нибудь замечали, как ваш свитер щёлкает статическим электричеством после стирки? Или как в детстве натирали воздушные шарики о свои волосы (или кота), чтобы они прилипли к потолку? Так вот, это и есть простейший пример трибоэлектрического эффекта — возникновения электрического заряда при трении разных материалов.