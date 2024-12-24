В России разработали тепловую изоляцию нового типа

В России разработали тепловую изоляцию нового типаТепло родного дома не только из телефона
Понятно, что основная функция теплоизоляции — снизить теплопередачу в какой-либо конструкции или предмете с помощью разных технологий. Теплоизоляция применяется в разных местах: в строительстве (стены, кровли, полы), производстве одежды и обуви, холодильном оборудовании, теплотрассах, емкостях, резервуарах, бойлерах и трубопроводной арматуре. Помимо собственно сохранения тепла, такая изоляция может защищать ещё и от пара и шума, снижать энергопотребление и предотвращать коррозию. Это достаточно важный фактор в нашей жизни, который не стоит упускать из виду.
Выбор теплоизоляционного материала зависит от его свойств и от того, в каких условиях вы будете его использовать.
- Органические материалы, такие как пенопласты, обеспечивают отличную теплоизоляцию, но имеют низкую огнестойкость и чувствительны к влаге.
- Неорганические материалы, как минеральная вата, более огнестойки и долговечны, но могут поглощать влагу, что снижает их эффективность — они приобретают неприятный запах и могут комковаться.
- Смешанные материалы предлагают компромисс между этими двумя типами, но их характеристики сильно зависят от состава. В общем, чтобы выбрать подходящий материал, важно учесть много факторов: плотность, теплопроводность, водопоглощение и огнестойкость.
Сейчас Россия столкнулась с тем, что возможности создать новые теплоизолирующие материалы нет, так как раньше в таки производствах не было нужды, потому что всё заказывалось из других стран таких, как Китай, Нидерланды или США. Однако, учёные и другие специалисты стараются заполнить этот пробел.
Даже лучше, чем зарубежный
Многие компоненты (например, пенополиуретан) в России сейчас толком не получить, но учёные нашли выход — создали новый тип теплоизолятора. Специалисты из Южно-Уральского государственного университета совместно с сотрудниками завода «Современные технологии изоляции ППУ» впервые в России получили лабораторный образец фенольной пены.
Новая пена — негорючий теплоизоляционный материал из фенола и формалина, и он станет доступным в нашей стране в больших объемах. Пена устойчива к ультрафиолету и выдерживает температуру до 140 °C (и выше — верхний порог пока не определен), что значительно превосходит характеристики традиционных материалов. Лабораторные испытания подтвердили соответствие новинки параметрам ГОСТа — он даже лучше, чем пенополиуретан.
Сейчас планируется запуск массового производства, оно начнётся уже через год. Материал можно будет использовать для изоляции трубопроводов и утепления зданий.
Неужели мы вернёмся... к соломе?
А в Сибирском автомобильно-дорожном университете (СибАДИ) недавно была разработана технология утепления домов, которая отвечает современным трендам на экологичность и энергосбережение. В качестве утеплителя используется прессованная ржаная солома — натуральный, безопасный и эффективный материал. В этой относительно дешёвой технологии сочетаются панельное и каркасное строительство, что позволяет строить долговечные здания, которые выстоят в разных климатических зонах, в том числе на Крайнем Севере.
В целом, с такой технологией средний дом в 100 квадратных метров высотой в пару этажей можно будет построить достаточно быстро — в пределах 3 месяцев. Панели создают всего за 1−2 месяца, затем их устанавливают за 2 недели и всё, никаких проблем, дом будет стоять около 100 лет. При всём при этом, цена не особо изменится по сравнению с уже существующими аналогами.
«Новинка» не так уж и нова, примерный формат уже используют в Европе, да и в России, просто в нашей стране это не так распространено. Плюсов много — энергосбережение неплохое, а ещё это экологично и необычно.
Утепляем дом сами
Не важно, подбираете вы утеплители для жилого дома или производства, подходит к такому делу нужно ответственно — никто ведь не хочет, что трубы замёрзли и лопнули, в наши-то холодные зимы.
Время идёт, и производители, учёные и прочие заинтересованные лица начинают предлагать свои варианты материалов и методов производства. Как знать, возможно, теперь больше не придётся завозить компоненты из других стран, качество отечественной продукции вырастет, и не будет никаких проблем. Это ли не здорово?