Тайцы vs Камбоджийцы: кто победит в новой войне?

На фоне мировых разборок конфликт Таиланда и Камбоджи никого уже не удивляет, хотя и для большинства (по крайней мере, в РФ) его причины непонятны вообще.

Шансов, что он перерастёт в серьёзное противостояние немного, скорее, уже вполне привычно, он ограничится пограничным конфликтом, даже до ракетных ударов не дойдёт… попробуем объяснить, почему.

Тем не менее, сам конфликт уже чётко показывает новый тренд в мировой политике — обострение, поговорим и об этом.

Причины конфликта

Описать коротко все сложные хитросплетения местной истории едва ли возможно в паре предложений. Но придётся это как-то сделать.