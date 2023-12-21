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Наука и технологии
19:12, 21 декабря 2023
6 мин.

Какой путь проходит ракета, прежде чем полететь в космос?

От завода до космодрома

Космическая эра не только открывает перед человечеством бескрайние возможности, но и бросает серьёзные вызовы. И для того, чтобы достойно на них ответить, нам необходимы ракеты — надёжные и технологически сложные чудеса инженерной мысли. В этой статье мы расскажем о том, где в России создаются и как доставляются до космодромов ракеты, проходя свой долгий путь от завода до стартового стола.

На заводе

Первый этап этого путешествия начинается на ракетном заводе. В России существует несколько ведущих предприятий, в числе которых ракетно-космические корпорации «Энергия», «Прогресс» и другие.

Именно тут команда выдающихся инженеров и специалистов работает над созданием ракет: от разработки концепции до тщательного тестирования.

Например, ракету «Союз 2.1а» производят на заводе «Прогресс» в Самаре. Тут её подвергают серьезным испытаниям, проводят окраску, после чего разбирают и укладывают на специальный поезд, который направляется к космодрому прямиком из производственного цеха.

РКЦ «Прогресс» в Самаре

РКЦ «Прогресс» в Самаре

© Главкосмос

Ракеты — это весьма сложные штуки, где у каждой детали особая роль. На этапе проектирования специалисты создают компьютерные модели, анализируют физические параметры и создают максимально точные чертежи.

Конечно, в первую очередь важны два качества: функциональность и надёжность. А то ошибки на этом этапе могут привести к серьёзным неприятностям на следующих.

Создание ракеты — сложнейший многолетний процесс, который требует совершенства в каждой производимой детали. Металлурги, электронщики, механики — работа каждого из них должна быть безупречна.

Чтобы до Восточного везти ракету было не так далеко и дорого, производство ракет «Ангара» переносят из Москвы в Омск.

Именно их тщательная работа гарантирует качество будущей ракеты.

На начальном этапе сборки проводят разнообразные подготовительные мероприятия: во-первых, модули ракеты проверяют на соответствие чертежам и технической документации; во-вторых, следят чтобы каждый элемент отвечал самым высоким стандартам надёжности и качества.

Сотрудник работает с боковым блоком первой ступени ракеты-носителя. У «Союза» таких четыре, которые вместе составляют первую ступень

© Главкосмос

Процесс создания ракеты можно представить как своеобразный конструктор: специалисты соединяют компоненты и модули, постепенно создавая всё более крупные и сложные секции.

Важную роль в работе ракеты играет электроника. На этапе сборки рабочие занимаются установкой и интеграцией разнообразных электронных компонентов (например, приборов навигации, систем контроля и управления, а также многих других подсистем).

Монтаж кабелей бокового блока

Монтаж кабелей бокового блока

© Главкосмос

Двигатели — это ядро космической ракеты, поэтому для их установки требуется первоклассная техническая подготовка и аккуратность. Как можно было догадаться, ракеты это в принципе про аккуратность. После того, как они займут полагающиеся им места, техники проводят ряд тестов, чтобы удостовериться в исправности работы двигателей.

Двигатели для первой и второй ступеней производятся в ПАО «Кузнецов», г. Самара. Съёмные элементы специально выполнены в красном цвете, чтобы не забыть снять их перед пуском ракеты

© Главкосмос

В космосе объекты подвергаются экстремальным температурам и воздействию космического вакуума. Поэтому особое внимание на этапе сборки уделяют теплозащите и изоляции. Специальные материалы и покрытия обеспечивают сохранность ракеты и полезной нагрузки.

Обтекатели для «Союза-2» производятся в агрегатно-клепальном цехе. На снимке сотрудник осматривает головной обтекатель. Его коническая форма играет ключевую роль в преодолении земной атмосферы. В верхней части ракеты размещаются космические аппараты, которые будут доставлены и выведены на свои орбиты. Именно эту секцию ракеты защищает обтекатель

Обтекатели для «Союза-2» производятся в агрегатно-клепальном цехе. На снимке сотрудник осматривает головной обтекатель. Его коническая форма играет ключевую роль в преодолении земной атмосферы. В верхней части ракеты размещаются космические аппараты, которые будут доставлены и выведены на свои орбиты. Именно эту секцию ракеты защищает обтекатель

© Главкосмос

После завершения сборки ракета вновь подвергается тестам, включая статические испытания двигателей, проверку всех систем, а также симуляцию тех условий, в которых ей предстоит находиться в космосе. В любом производстве это очень важный этап, но с ракетами, естественно, надо быть ещё в сто раз аккуратней.

В пути

И вот, новенькая ракета готова отправляться в путь. Обычно это происходит с использованием специальных транспортных контейнеров и техники. После упаковки ракета направляется к космодрому «Восточный», например. Или на Байконур.

Готовая РН далее отправляется в участок чехления, погрузки и комплектации. На фотографии сотрудники погружают готовый боковой блок первой ступени в чехле для отправки по железной дороге

Готовая РН далее отправляется в участок чехления, погрузки и комплектации. На фотографии сотрудники погружают готовый боковой блок первой ступени в чехле для отправки по железной дороге

© Главкосмос

Сейчас российские ракеты доставляют на космодромы исключительно железнодорожным транспортом, но планируют построить специальный аэродром (а это неплохо так упростит доставку спутников, эдакая «Деливери.ракета»). Такой способ позволил бы быстрее приступить к космическим программам на Восточном.

Для доставки на космодромы также иногда использовали специальные транспортные самолёты.

Разобранная ракета занимает 13 специальных вагонов, а время в пути из Самары до Восточного составляет приблизительно 18 дней на поезде.

Эшелон с ракетой прибывает на железнодорожный вокзал города Циолковский (ранее посёлок Углегорск).

© ria.ru

Монтажно-испытательный корпус представляет собой своеобразный «гараж» для ракеты. Здесь её вновь собирают и проводят тесты (всё ещё помним, что ракеты — дело кропотливое). В другом крыле этого здания подготавливают спутники, которые затем будут помещены в переднюю часть ракеты — головной обтекатель.

На космодроме

По прибытии на космодром «Восточный», ракета разгружается и направляется к стартовому комплексу. Здесь начинается процесс монтажа на пусковую установку и подготовки ко всем необходимым мероприятиям перед запуском.

Стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный

Стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный

© Роскосмос

Технический комплекс для обслуживания ракет и спутников не может не впечатлять. Например, в здании высотой с семиэтажный дом одна из стен выполнена почти полностью из стекла — это обеспечивает оптимальное освещение.

МБО — мобильная башня обслуживания, также построена с применением новейших технологий. Это своеобразный «дом на колесах», который подъезжает к ракете перед пуском, обеспечивая доступ ко всем её системам.

Мобильная башня обслуживания, вид изнутри. Здесь любая погода — не помеха для обслуживания ракеты, даже если на улице -50°C

Мобильная башня обслуживания, вид изнутри. Здесь любая погода — не помеха для обслуживания ракеты, даже если на улице -50°C

© ria.ru

На Байконуре ракету также готовят к пуску после прибытия: монтируют на стартовую установку, заправляют топливом и проводят окончательные тестовые проверки.

Весь процесс транспортировки и подготовки тщательно контролируется, соблюдаются самые строгие стандарты безопасности: отслеживают температурные условия, стандарты упаковки и множество других параметров.

На Байконуре ракету к месту старта перевозят на тепловозе

© Михаил Котов

После заправки космических аппаратов и разгонного блока в техническом комплексе собирается головная часть ракеты. Затем ракету перекладывают на специальный состав — установщик — который и доставляет её на стартовый комплекс.

На стартовом столе ракета переводится в вертикальное положение. После этого на неё наезжает мобильная башня обслуживания, подключаются все коммуникации и ракета-носитель заправляется топливом. За час до окончания заправки МБО отъезжает на 80 метров от стартового стола. Теперь ракета готова к старту!

Перед полётом

Предстартовая подготовка — это критически важный этап в пуске космической ракеты. В этот момент всё должно быть подготовлено просто идеально, иначе безопасность, да и в целом успех космического полёта находятся под большим вопросом.

РН «Союз 2.1б» на стартовом столе перед запуском миссии «Луна-25»

© Алиса Зарипова

Первым шагом является монтаж ракеты на стартовую установку. Это специальная конструкция, которая позволяет зафиксировать её в вертикальном положении и обеспечивает поддержку во время пуска.

Затем проводится детальная проверка электроники и прочих систем ракеты, в том числе проверяют приборы навигации, системы управления, системы связи и многие другие аспекты. Ведь перед пуском все они должны быть просто в безупречном состоянии.

Следующий шаг — заправка ракеты топливом. Это критически важный этап, который требует максимальной осторожности и соблюдения всех стандартов безопасности. Разные типы ракет используют разные виды топлива.

Белый дымок, который идёт от ракеты перед стартом, образуется в результате испарений после заправки жидким кислородом (он очень холодный, ракета покрывается инеем)

© Журнал «Как и Почему»

После заправки ракета проходит через предпоследнюю серию проверок и тестов. Обычно она состоит из динамических испытаний двигателей, систем управления и других важных аспектов. Если всё прошло успешно, то значит ракета наконец полностью готова к пуску.

Все этапы предстартовой подготовки строго синхронизированы и планируются с учетом времени пуска: каждый из них завершается в заранее оговорённый момент, иначе необходимой точности пуска не достичь.

Затем командным составов космодрома и центром управления полётом проводится наконец финальная проверка (ну теперь-то уж точно). И если все параметры соответствуют принятым нормативам, то принимается решение о начале пуска.

Ключ на старт!

Пуск ракеты всегда зависит от целого ряда факторов, включая астрономические события, погодные условия и техническую готовность. Поэтому подготовка и транспортировка ракеты должны быть выполнены так, чтобы она была готова к старту в назначенный срок.

Ключ на старт! — команда для запуска ракеты, ставшая нарицательной после выхода космического корабля «Восток-3А» с Юрием Гагариным на орбиту

Когда всё готово, наступает момент старта. Ракета взлетает с космодрома, преодолевает земную атмосферу и вступает в космическое пространство. Здесь начинается её космический полёт, который может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней (в зависимости от цели миссии).

© Роскосмос

Российская космическая промышленность совершает невероятный путь, начиная с создания на заводе и заканчивая полётом на орбиту. Этот многолетний процесс требует выдающихся знаний, навыков и тщательной координации множества специалистов.

Результатом всех усилий становится успешный пуск ракеты, который открывает человечеству новые космические горизонты.

Автор:Юрий Бражников
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