Какой путь проходит ракета, прежде чем полететь в космос?От завода до космодрома
Космическая эра не только открывает перед человечеством бескрайние возможности, но и бросает серьёзные вызовы. И для того, чтобы достойно на них ответить, нам необходимы ракеты — надёжные и технологически сложные чудеса инженерной мысли. В этой статье мы расскажем о том, где в России создаются и как доставляются до космодромов ракеты, проходя свой долгий путь от завода до стартового стола.
На заводе
Первый этап этого путешествия начинается на ракетном заводе. В России существует несколько ведущих предприятий, в числе которых ракетно-космические корпорации «Энергия», «Прогресс» и другие.
Именно тут команда выдающихся инженеров и специалистов работает над созданием ракет: от разработки концепции до тщательного тестирования.
Например, ракету «Союз 2.1а» производят на заводе «Прогресс» в Самаре. Тут её подвергают серьезным испытаниям, проводят окраску, после чего разбирают и укладывают на специальный поезд, который направляется к космодрому прямиком из производственного цеха.
Ракеты — это весьма сложные штуки, где у каждой детали особая роль. На этапе проектирования специалисты создают компьютерные модели, анализируют физические параметры и создают максимально точные чертежи.
Конечно, в первую очередь важны два качества: функциональность и надёжность. А то ошибки на этом этапе могут привести к серьёзным неприятностям на следующих.
Создание ракеты — сложнейший многолетний процесс, который требует совершенства в каждой производимой детали. Металлурги, электронщики, механики — работа каждого из них должна быть безупречна.
Чтобы до Восточного везти ракету было не так далеко и дорого, производство ракет «Ангара» переносят из Москвы в Омск.
Именно их тщательная работа гарантирует качество будущей ракеты.
На начальном этапе сборки проводят разнообразные подготовительные мероприятия: во-первых, модули ракеты проверяют на соответствие чертежам и технической документации; во-вторых, следят чтобы каждый элемент отвечал самым высоким стандартам надёжности и качества.
Процесс создания ракеты можно представить как своеобразный конструктор: специалисты соединяют компоненты и модули, постепенно создавая всё более крупные и сложные секции.
Важную роль в работе ракеты играет электроника. На этапе сборки рабочие занимаются установкой и интеграцией разнообразных электронных компонентов (например, приборов навигации, систем контроля и управления, а также многих других подсистем).
Двигатели — это ядро космической ракеты, поэтому для их установки требуется первоклассная техническая подготовка и аккуратность. Как можно было догадаться, ракеты это в принципе про аккуратность. После того, как они займут полагающиеся им места, техники проводят ряд тестов, чтобы удостовериться в исправности работы двигателей.
В космосе объекты подвергаются экстремальным температурам и воздействию космического вакуума. Поэтому особое внимание на этапе сборки уделяют теплозащите и изоляции. Специальные материалы и покрытия обеспечивают сохранность ракеты и полезной нагрузки.
После завершения сборки ракета вновь подвергается тестам, включая статические испытания двигателей, проверку всех систем, а также симуляцию тех условий, в которых ей предстоит находиться в космосе. В любом производстве это очень важный этап, но с ракетами, естественно, надо быть ещё в сто раз аккуратней.
В пути
И вот, новенькая ракета готова отправляться в путь. Обычно это происходит с использованием специальных транспортных контейнеров и техники. После упаковки ракета направляется к космодрому «Восточный», например. Или на Байконур.
Сейчас российские ракеты доставляют на космодромы исключительно железнодорожным транспортом, но планируют построить специальный аэродром (а это неплохо так упростит доставку спутников, эдакая «Деливери.ракета»). Такой способ позволил бы быстрее приступить к космическим программам на Восточном.
Для доставки на космодромы также иногда использовали специальные транспортные самолёты.
Разобранная ракета занимает 13 специальных вагонов, а время в пути из Самары до Восточного составляет приблизительно 18 дней на поезде.
Монтажно-испытательный корпус представляет собой своеобразный «гараж» для ракеты. Здесь её вновь собирают и проводят тесты (всё ещё помним, что ракеты — дело кропотливое). В другом крыле этого здания подготавливают спутники, которые затем будут помещены в переднюю часть ракеты — головной обтекатель.
На космодроме
По прибытии на космодром «Восточный», ракета разгружается и направляется к стартовому комплексу. Здесь начинается процесс монтажа на пусковую установку и подготовки ко всем необходимым мероприятиям перед запуском.
Технический комплекс для обслуживания ракет и спутников не может не впечатлять. Например, в здании высотой с семиэтажный дом одна из стен выполнена почти полностью из стекла — это обеспечивает оптимальное освещение.
МБО — мобильная башня обслуживания, также построена с применением новейших технологий. Это своеобразный «дом на колесах», который подъезжает к ракете перед пуском, обеспечивая доступ ко всем её системам.
На Байконуре ракету также готовят к пуску после прибытия: монтируют на стартовую установку, заправляют топливом и проводят окончательные тестовые проверки.
Весь процесс транспортировки и подготовки тщательно контролируется, соблюдаются самые строгие стандарты безопасности: отслеживают температурные условия, стандарты упаковки и множество других параметров.
После заправки космических аппаратов и разгонного блока в техническом комплексе собирается головная часть ракеты. Затем ракету перекладывают на специальный состав — установщик — который и доставляет её на стартовый комплекс.
На стартовом столе ракета переводится в вертикальное положение. После этого на неё наезжает мобильная башня обслуживания, подключаются все коммуникации и ракета-носитель заправляется топливом. За час до окончания заправки МБО отъезжает на 80 метров от стартового стола. Теперь ракета готова к старту!
Перед полётом
Предстартовая подготовка — это критически важный этап в пуске космической ракеты. В этот момент всё должно быть подготовлено просто идеально, иначе безопасность, да и в целом успех космического полёта находятся под большим вопросом.
Первым шагом является монтаж ракеты на стартовую установку. Это специальная конструкция, которая позволяет зафиксировать её в вертикальном положении и обеспечивает поддержку во время пуска.
Затем проводится детальная проверка электроники и прочих систем ракеты, в том числе проверяют приборы навигации, системы управления, системы связи и многие другие аспекты. Ведь перед пуском все они должны быть просто в безупречном состоянии.
Следующий шаг — заправка ракеты топливом. Это критически важный этап, который требует максимальной осторожности и соблюдения всех стандартов безопасности. Разные типы ракет используют разные виды топлива.
После заправки ракета проходит через предпоследнюю серию проверок и тестов. Обычно она состоит из динамических испытаний двигателей, систем управления и других важных аспектов. Если всё прошло успешно, то значит ракета наконец полностью готова к пуску.
Все этапы предстартовой подготовки строго синхронизированы и планируются с учетом времени пуска: каждый из них завершается в заранее оговорённый момент, иначе необходимой точности пуска не достичь.
Затем командным составов космодрома и центром управления полётом проводится наконец финальная проверка (ну теперь-то уж точно). И если все параметры соответствуют принятым нормативам, то принимается решение о начале пуска.
Ключ на старт!
Пуск ракеты всегда зависит от целого ряда факторов, включая астрономические события, погодные условия и техническую готовность. Поэтому подготовка и транспортировка ракеты должны быть выполнены так, чтобы она была готова к старту в назначенный срок.
Ключ на старт! — команда для запуска ракеты, ставшая нарицательной после выхода космического корабля «Восток-3А» с Юрием Гагариным на орбиту
Когда всё готово, наступает момент старта. Ракета взлетает с космодрома, преодолевает земную атмосферу и вступает в космическое пространство. Здесь начинается её космический полёт, который может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней (в зависимости от цели миссии).
Российская космическая промышленность совершает невероятный путь, начиная с создания на заводе и заканчивая полётом на орбиту. Этот многолетний процесс требует выдающихся знаний, навыков и тщательной координации множества специалистов.
Результатом всех усилий становится успешный пуск ракеты, который открывает человечеству новые космические горизонты.