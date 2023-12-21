Какой путь проходит ракета, прежде чем полететь в космос?

На заводе

Первый этап этого путешествия начинается на ракетном заводе. В России существует несколько ведущих предприятий, в числе которых ракетно-космические корпорации «Энергия», «Прогресс» и другие.

Именно тут команда выдающихся инженеров и специалистов работает над созданием ракет: от разработки концепции до тщательного тестирования.

Например, ракету «Союз 2.1а» производят на заводе «Прогресс» в Самаре. Тут её подвергают серьезным испытаниям, проводят окраску, после чего разбирают и укладывают на специальный поезд, который направляется к космодрому прямиком из производственного цеха.