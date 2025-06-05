Откуда берётся молния? Нижегородские учёные нашли ответ (и он проще, чем вы думали)

И вот недавно исследователи из Нижнего Новгорода, из Института прикладной физики РАН, разработали модель, которая очень толково объясняет, как вообще эти молнии появляются.

Что не так?

Итак, в чем же была основная сложность? Учёные давно знали, что в грозовых облаках, где трутся друг о друга частички льда и воды, время от времени появляются короткие электрические разряды. Их называют стримеры.

Это такие себе предвестники молнии — небольшие, холодные и очень недолговечные. Они вспыхивают буквально на доли миллисекунды и тут же гаснут. Сами по себе они погоды не делают и в полноценную молнию не превращаются.

А то, что мы видим как молнию — горячий плазменный канал — называется лидер. Но как из этих мелких, быстро исчезающих стримеров получается такой мощный и устойчивый лидер? Какой механизм превращает эти отдельные вспышки в единый, самоподдерживающийся разряд?