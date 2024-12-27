Что общего у России и тория-229? Новый стандарт времени для точнейших часов

Говорят, что пунктуальность — вежливость королей. С другой стороны, если так подумать, то для повседневной жизни нам не нужны часы, которые измеряют время с точностью до миллиардной доли секунды. Но что, если без таких устройств современный мир буквально остановился бы?

GPS бы перестал показывать маршрут, банковские переводы начали бы блуждать во времени, а о связи нового поколения и вовсе оставалось лишь мечтать.