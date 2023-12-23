Онлайн дейтинг сегодня. Тиндер ушёл, и куда теперь податься россиянам в поиске онлайн знакомств?

Кто хлопнул дверью и оставил нас без быстрых знакомств? Или во всём виноват Тиндер

Главный титан индустрии, название которого стало практически нарицательным. Чем Тиндер так подкупал пользователей? Всё довольно банально: там был достаточно большой выбор профилей, удачная реклама и сарафанное радио, ну и конечно же, крутая система с мэтчами (когда оба пользователя приложения выбрали друг друга) и лайками. Нельзя было писать всем подряд, только по взаимной симпатии, не требовалось более сложное чем для приёма на работу резюме, все супер быстро и удобно — несколько слов о себе, фоточки и лишние 15 минут в день. Сервис с каждым годом всё совершенствовался, появлялись новые возможности, чаще всего в платной подписке . Да и вообще, зачем мы вам рассказываем всё это? Сами же и без нас знаете (не переживайте, мы в курсе, что вы там сидели «чисто по приколу, посмотреть как оно работает»).

В июне 2023 года Тиндер ушёл из России по причине того, что «они приверженцы соблюдения прав человека» (а может потому, что больше не получилось преодолевать сложности с покупкой премиум-аккаунтов?). Не будем дискутировать, насколько человечно оставлять наших соотечественников без любви. Первое время ещё как-то можно было пользоваться сервисом через VPN, но сейчас это способ тоже не очень-то рабочий. Особенно потому, что варианты с VPN слабо сочетаются с приложением, которое основывается на поиске людей рядом с вами.