Онлайн дейтинг сегодня. Тиндер ушёл, и куда теперь податься россиянам в поиске онлайн знакомств?Всем одиноким сердцам посвящается
Современные сайты знакомств сильно отличаются от своих предшественников из нулевых. Раньше регистрация там представлялась делом в известной степени постыдным и распространена была преимущественно среди возрастной категории или узкоспециализированной, но время не стоит на месте и многое поменялось. Только мы смирились с тем, что, онлайн-знакомства в целом штука позитивная (большинство стрёмных историй сменились на «а у меня так друзья нашли друг друга и поженились»), как большинство гигантов этой индустрии нас покинули. Ушли и обрекли на вечное одиночество, или всё же есть надежда?
Кто хлопнул дверью и оставил нас без быстрых знакомств? Или во всём виноват Тиндер
Главный титан индустрии, название которого стало практически нарицательным. Чем Тиндер так подкупал пользователей? Всё довольно банально: там был достаточно большой выбор профилей, удачная реклама и сарафанное радио, ну и конечно же, крутая система с мэтчами (когда оба пользователя приложения выбрали друг друга) и лайками. Нельзя было писать всем подряд, только по взаимной симпатии, не требовалось более сложное чем для приёма на работу резюме, все супер быстро и удобно — несколько слов о себе, фоточки и лишние 15 минут в день. Сервис с каждым годом всё совершенствовался, появлялись новые возможности, чаще всего в платной подписке. Да и вообще, зачем мы вам рассказываем всё это? Сами же и без нас знаете (не переживайте, мы в курсе, что вы там сидели «чисто по приколу, посмотреть как оно работает»).
В июне 2023 года Тиндер ушёл из России по причине того, что «они приверженцы соблюдения прав человека» (а может потому, что больше не получилось преодолевать сложности с покупкой премиум-аккаунтов?). Не будем дискутировать, насколько человечно оставлять наших соотечественников без любви. Первое время ещё как-то можно было пользоваться сервисом через VPN, но сейчас это способ тоже не очень-то рабочий. Особенно потому, что варианты с VPN слабо сочетаются с приложением, которое основывается на поиске людей рядом с вами.
Badoo
Приостановили свою деятельность даже раньше Тиндера. А эти то куда? Российский же был сервис! Ммм, и снова вечная классика, следите за руками: основатель — россиянин Андрей Андреев, зарегистрирован на Кипре, а главный офис в Лондоне. Также Badoo уже давно выкуплен американской компанией. Уход был ожидаем, но опять-таки есть нюансы. Сервисом можно пользоваться и сейчас, приложение работает, хотя и тормозит, да и подписку не оплатить. В браузере сайт не открывается, приложение тоже не скачивается. Вопрос риторический — а оно вообще вам надо? Столько сложностей и полурабочий сервис.
Bumble
Перед нами та самая «американская компания», которая выкупила Badoo. В принципе суть плюс-минус как и у других таких приложений, но есть и отличие, которое рассчитано на не очень уверенную в себе мужскую аудиторию. «Теперь девушки делают первый шаг» такой слоган красуется на официальном сайте. В первые 24 часа после взаимной симпатии писать могут только девушки. «Сексизм» — скажете вы. Возможно, но с другой стороны сделаем поправку на особенности онлайн знакомств. Во-первых, не нужно думать «а кому писать первым», во-вторых, зачастую в таких приложениях некоторые злоупотребляют: лайкают каждый профиль без разбора и пишут потом всем подряд один и тот же текст.
Со временем разработчики расширили функционал, разбавив романтическую составляющую поиском друзей (без всякого контекста) и деловых знакомств. А что, очень удобно, если по разным причинам не хочется палиться на таких сайтах, то легко можно выкрутиться: «ой, а это по работе». Неизвестно, насколько такая затея была популярная, но с точки зрения бизнес-модели понять её можно. Ведь если человек удачно нашёл себе там пару, то поиски прекращаются, клиент уходит, и нужно придумать способ, как же его удержать.
В России у Bumble была не самая бешеная популярность, всё-таки это больше иностранная тема, но своя аудитория имелась, в особенности из-за того, что спама там было гораздо меньше, правда как и анкет.
Из чего теперь выбирать российским пользователям?
Оговоримся сразу, прежде всего у нас обзор стандартных российских приложений для знакомств, без ухода в какие-то конкретные темы или пожелания, сорри, но это вам в сторону тематических форумов. Рассматриваем всё это великолепие по части функционала, а не проверяем на собственном опыте. При всём желании прошерстить всех ваших потенциальных женихов/невест на вшивость мы никак не сможем, так что за качество свиданок ручаться не берёмся.
Мамба
«Все мы любим Мамбу, и Серёжа тоже!» Миллениалы, да не про эту Мамбу речь! Хотя учитывая год основания сайта, может как раз они-то и поколение постарше сразу поняли, что мы сейчас не о конфетах говорить будем. Сервис открылся в 2003 году, но не переживайте, за это время он много раз поменялся и это не чтобы совсем уж устаревший колхоз, ну почти...
Так же есть свайпы (перемещение анкеты в понравившиеся и наоборот) и лайки, но до кучи миллион каких-то дополнительных функций, половина из которых, разумеется, платная. Стриминги, голосования, мини-игры, дневники, а мы точно всё ещё в приложении для знакомств? Само собой, имеется и платный VIP-доступ: режим невидимки, дополнительные лайки, и самое нужное и приятное (прямо сейчас побежите скачивать и оплачивать) — стикеры в переписках!
Сейчас Мамба, вроде как, стали лидерами на рынке после ухода иностранных гегемонов. Позиционируют себя как «международное приложение», но по факту основная аудитория — Россия, СНГ и около того. В основном пользователи жалуются на спорные дополнительные опции, да и на стандартные вещи для таких приложений: мошенники, разводилы и фейки. Издержки онлайн-дейтинга. Основными ( самыми нужными) функциями можно пользоваться бесплатно, а значит приложение со своей задачей справляется.
Twinby
Поговаривают, что это именно «та самая» замену Тиндеру, куда многие перекочевали. Некая логика в этом есть, так как одна часть людей сидела почти на всех сайтах знакомств одновременно, а другая использовала исключительно всем известное распиаренное приложение, по разным причинам игнорируя остальные сервисы. Поэтому те самые фанаты Тиндера принципиально не хотели релоцироваться на известные до этого сервисы.
Как раз для них вовремя выкатили новинку: она не успела ещё обрести какую-то дурную славу, поэтому для любителей поворотить носом самое оно. Создатели молодцы и решили сразу запариться с концепцией, чтобы заманить всю молодежь к себе. Twinby позиционируют себя как сервис, основанный на психологической совместимости. Ну знаете вся это осознанность, проработанность, закрытые гештальты, и что там ещё любят подростки? Культ тех самых «здоровых отношений без абьюзеров и токсиков». Изначально предлагают пройти психологический тест, чтобы помочь найти подходящего вам партнёра. Качество такого тестирования оценить проблематично, потому что вопросы и выводы в духе: «вы любите общаться? — вы общительный человек!».
Оформление сервиса уже не передаёт нам привет из 2010-го, нет и бесполезных дополнительных функций, но есть приятная опция — карточки с темами для общения. Специально для тех, кто не знает как начать диалог. Выбираете тему и каждый из собеседников отвечает на вопрос. Явно лучше, чем «Привет! Как дела? Что ищешь тут». Ещё из приятностей — отсутствие платных подписок вообще, так что все равны. Любовь и равенство, товарищи!
Новизна имеет и обратную сторону. Многие пользователи жалуются на баги, и говорят, что приложение ещё сырое. И как, спрашивается, заценить ваш крутой сервис, если в него зайти не с первого раза можно? Разработчики обещают всё исправить и сделать только лучше. Верим?
© *Лучший по мнению владельцев компании
VK знакомства
В своё время у ВК просили просто вернуть стену, больше чем за 10 лет они выкатили абсолютно всё, а вот стену так и не вернули… Экосистема у них реально огромная, поэтому появление сервиса для знакомств никого не удивило. С названием тоже не шибко заморачивались, просто и понятно.
Если честно, система перемудрённая. Нужно заполнить анкету минимум на 30%, а если хотите видеть анкеты в адекватном режим и с фото — покупайте премиум (600 р. в месяц). Можно фильтровать поиск по локации и расстоянию, но это стандартная тема. Вообще без денег там делать нечего. Опять какие-то мини-игры, ночные чаты и остальные «очень полезные» дополнения. Учитывая засилье ботов, удовольствие сомнительное.
Дай винчик
Легенда среди историй о «это было худшее свидание в моей жизни». Но несмотря на это, минимальный шанс дать можно и им, особенно если вы нацелены исключительно на онлайн знакомства и активно этим занимаетесь. А кто знает, где можно встретить свою судьбу? Многие подобные боты запускают чисто хохмы ради, а потом вдруг связывают себя узами брака (а это уже не хихоньки да хахоньки).
Отличается от всех предыдущих, потому что это уже не сайт или приложение, а бот в ВК и Телеграме. Соответственно всяких расширенных функций ощутимо меньше, всё попроще, даже пресловутых свайпов нет. Заполняете анкету, бот её рассылает другим пользователем. Вы же видите всех, кто вас лайкнул, и выбираете, кого же из них осчастливить общением.
За удобство и простоту ставим лайк, а вот за публику люто минусуем. Дело не в мошенниках и прочих непристойных элементах, этого хватает на всех сайтах знакомств и остаётся только смириться. Просто в Дайвинчике можно регистрироваться до 18-ти лет, а это гарантирует наплыв школьников. Ничего против не имеем, да и бот позиционируется как для знакомств в целом, без уточнений, но надо иметь ввиду, что романтические поиски затрудняются.
Подводим итог
Отбросив все условности, надо признать, что уход привычных нам брендов и сервисов сказывается на нашем комфорте и привычках. Раньше мы не очень то и задумывались, где иностранные компании, а где отечественные, сейчас же приходится вспоминать, чтобы прикинуть, кто нам всё ещё доступен. Неприятно и неудобно, но ситуация не катастрофа, в большинстве случаев есть аналоги и даже какой-никакой выбор.
С сервисами онлайн-знакомств ситуация такая же, возможно, уход Тиндера изрядно кому-то попортил планы, но убиваться точно не нужно. Все в одной лодке, так что ваши потенциальные мужья/жёны тоже теперь не могут пользоваться ушедшими приложениями, и они также ушли в аналоги. Тем более, что большинство из упомянутых сервисов появились задолго до всеобщего «исхода из России», поэтому сделаны не совсем на коленке (лишь бы заполнить освободившеюся нишу).
Если же вас совсем не устраивают работающие альтернативы Тиндера и Баду, возможно, дело не в них? На крайний случай всегда есть вариант — познакомиться с кем-то вживую (но для этого надо выйти из дома, поэтому вариант прям уж совсем на чёрный день). Российских сервисов, кстати, больше, чем описано в этой статье, так что если хочется познакомиться не выходя из дома, то точно что-то найдёте, но из дома иногда всё же лучше выходить.