Зеленский делает ставку на ракеты: чего ждать России от «Томагавков» и «Фламинго»

На новом этапе мы теперь видим потепление отношений Трампа и Зеленского и, вероятно, полученные последним некие обещания (опять же предсказуемые — деньги и оружие). В частности, звучали слова о готовности продавать Украине крылатые ракеты Томогавк, которые те просили уже очень давно. Помимо Томагавков, в Дании запущено совместное производство дронов и крылатых ракет «Фламинго» — на них тоже много ставят в Киеве.

А вот это уже наша тематика — поговорим об этом оружии, оценим перспективы, и к чему России стоит готовиться в сложившейся ситуации.

Томагавки

Крылатые ракеты Томагавк, они же BGM-109 Tomahawk — это один из символов американской военной машины. Их ударами сопровождались почти все военные операции США за последние лет сорок (разработка конца 1970-х, на вооружении с 1983 года). Сама их потенциальная поставка — не просто новое оружие в арсенале ВСУ, это символический и политический жест.

В целом ракета незамысловатая, можно сказать, простая — стандартный диаметр 531 мм, длина 5,56 м, размах крыльев 2,62 м, масса от 1180 кг. Двигатель турбореактивный, который предаёт ракете околозвуковую скорость до 900 км/ч. В зависимости от типа боевой части (БЧ), наличия твердотопливного стартового ускорителя эти характеристики могут незначительно меняться.