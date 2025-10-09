Зеленский делает ставку на ракеты: чего ждать России от «Томагавков» и «Фламинго»Удар по тылам или по нервам?
Ситуация с мирным треком по Украине не просто дала заднюю, а развернулась на 180°. Зеленский даёт самоуверенные комментарии по перспективам противостояния. Но это полдела, к его заявлениям давно привыкли — важно, что теперь ему почти вторят американские политические силы. Сразу несколько крупных чиновников из круга Трампа, а затем и сам Трамп дали свои комментарии — в сухом остатке они сводятся к тому, что:
Россия на пределе своих возможностей, а перегретая вливаниями в оборонку экономика на пороге кризиса
Ситуация на линии соприкосновения патовая, у России нет сил радикально изменить обстановку
Вишенкой на торте стало сравнение России с «бумажным тигром», высказанное самим Дональдом Трампом. В принципе, понять его можно — были огромные расчёты на успех встречи на Аляске, надежды на выполнение одного из ключевых предвыборных обещаний, ну и Нобелевка… все дела. Очевидно, президент Путин условия не принял, или выдвинул контрусловия, не устроившие Украину (кто бы сомневался).
На новом этапе мы теперь видим потепление отношений Трампа и Зеленского и, вероятно, полученные последним некие обещания (опять же предсказуемые — деньги и оружие). В частности, звучали слова о готовности продавать Украине крылатые ракеты Томогавк, которые те просили уже очень давно. Помимо Томагавков, в Дании запущено совместное производство дронов и крылатых ракет «Фламинго» — на них тоже много ставят в Киеве.
А вот это уже наша тематика — поговорим об этом оружии, оценим перспективы, и к чему России стоит готовиться в сложившейся ситуации.
Томагавки
Крылатые ракеты Томагавк, они же BGM-109 Tomahawk — это один из символов американской военной машины. Их ударами сопровождались почти все военные операции США за последние лет сорок (разработка конца 1970-х, на вооружении с 1983 года). Сама их потенциальная поставка — не просто новое оружие в арсенале ВСУ, это символический и политический жест.
В целом ракета незамысловатая, можно сказать, простая — стандартный диаметр 531 мм, длина 5,56 м, размах крыльев 2,62 м, масса от 1180 кг. Двигатель турбореактивный, который предаёт ракете околозвуковую скорость до 900 км/ч. В зависимости от типа боевой части (БЧ), наличия твердотопливного стартового ускорителя эти характеристики могут незначительно меняться.
Масса боевой части довольно типична для большинства ракет оперативно-тактического назначения — до 450 кг, не считая ядерной БЧ (такие варианты есть, могуществом (мощностью) до 150 килотонн). Так же, как и у большинства, наиболее распространённой является кассетная БЧ, с 166 суббоеприпасами, кумулятивными, осколочно-фугасными (ОФ), зажигательными. Арсенал дополняется противокорабельными (бронебойными), бетонобойными (проникающими), ОФ, а также специальными — включая грузовые.
Дальность варьируется от 1600 км до 2500 км, она зависит от типа и массы БЧ, наличия ускорителя, и других характеристик по назначению. Носителями являются главным образом корабли и подлодки, флот — основной пользователь этих ракет. Существует версия воздушного базирования AGM-109 TALSM, в основном с аналогичными флоту БЧ (преимущественно противокорабельные).
Главное преимущество (на момент появления) — это полёт на предельно низких высотах с огибанием рельефа. Такой способ полёта позволяет крылатой ракете дольше находиться за пределами радиогоризонта, но и по его достижении, за счёт полёта в «помеховой зоне» малых высот (косяки птиц, ЛЭП, трубы и другие элементы засоряющие радиоэфир отражениями сигнала). Поэтому для ПВО/ПРО крылатая ракета — это сложная цель, к моменту обнаружения остаётся очень мало времени предпринять что-либо, поэтому шансы сбить такую невелики даже с учётом скромных характеристиках самой ракеты.
Добивались американцы такого преимущества инерциальной системой навигации, с аппаратурой сопоставления типа местности (TERCOM и DSMAC). Инерциальная система требует постоянного обновления данных, для чего в полётное задание вшивается определённый контур рельефа, а ракета радиосигналами меряет высоты, сопоставляет с загруженными данными и корректирует траекторию. Впоследствии система навигации и наведения модернизировалась более надёжной системой геопозиционирования GPS (но со своими недостатками — например, слабость перед мощными РЭБ, мешающими приему-передаче данных с координатами).
Крылатые ракеты Томагавк обычно используются залпами, сразу с нескольких носителей, и атакуют цели массово. Несмотря на высокую (особенно на момент появления) точность, эффекта достигает удар в чаще всего несколькими ракетами, из-за безъядерной БЧ.
Основные цели — военная инфраструктура в тылу, а также инфраструктура двойного назначения. Суббоеприпасы могут уничтожать и повреждать самолёты на аэродромах, подрывать и провоцировать пожары на складах, производстве и рембазах, можно поражать укреплённые объекты и штабы. Ну, а слабо защищённые гражданские цели — совсем лёгкая мишень.
Существуют и сухопутные версии — они требуются для быстродействия, когда Армии США (аналог наших Сухопутных войск) нужно поражать цели в своих интересах, не прибегая к межродовому взаимодействию. В таком случае запрос сначала поднимается по цепочке армейских штабов, передаётся ВМС, и спускается уже по их цепочке. Правда, единственный реализованный проект был на оснащении Корпуса морской пехоты — BGM-109 Griphon, позже свёрнутый. В сухопутном исполнении оставались только ядерные модификации.
Армия же получила свои Томагавки только в 2023 году, приняв на вооружение комплекс Тайфун, с поставленным на тягач морским пусковым контейнером Mk41. Батареи Тайфунов должны быть раскиданы по дивизионам оперативных групп — одна в Европе (Германия), одна в Арктике, две на Тихом океане, и одна в качестве резерва.
Фламинго
Это крылатая ракета FP-5 (Fire Point) украинской разработки, производящаяся внутри страны, но планируется производить их более массово в Дании. В целом, это не первый проект украинских «Вундерваффе», поэтому даже в украинском инфополе очень много скептицизма вокруг потенциала этого оружия.
По сути, Фламинго — это огромный дрон на турбореактивной силовой. Планер габаритами с лёгкий истребитель — длина до 14 м, размах крыльев 6 м. Общая масса достигает 6 тонн, а масса БЧ 1150 кг, более чем двукратно превосходя большинство аналогов. Боевой радиус заявлен в 3000 км, а потолок в 5000 м, хотя полёт должен происходить на предельно малых высотах, в этом суть эффективности крылатых ракет (озвученный предел Фламинго по низу — 50 м).
Собственно, кроме габаритов и массы, ничего другого примечательного в ракете нет — скорость около 900 км/ч, система навигации комбинированная: инерциальная плюс GPS. Размах крыльев позволяет говорить о неплохой маневренности ракеты, что могло бы усложнить перехват, но в то же время крылья неубирающиеся, а это большой головняк при эксплуатации (транспортировка и пуск).
Комбинированный принцип и в исполнении — стеклопластик и металл. Стеклопластик даёт сравнительно хорошие показатели радиомаскировки (заметность для РЛС), а металл предназначен выдерживать более высокие температурные нагрузки при полёте на околозвуковых скоростях. Стоимость одной ракеты оценивается в 500 тысяч долларов, при стоимости Томагавков в диапазоне 1,3 — 1,8 миллионов.
Угроза или выпендрёж?
Теперь от описания ТТХ к собственно военному потенциалу потенциальных новинок ВСУ. Тут очень много факторов, которые в сугубо журналистских изданиях мало освещены. К тому же, специфика текущего конфликта на Украине сильно отличается от конфликтов даже недавних.
Использование Томагавков
Во-первых, вопрос количества. Понятно, что о ядерных БЧ речи не идёт, а штатные БЧ ничем особенным не отличаются, это плюс-минус те же ATACMS и Storm Shadow, только со значительным преимуществом по дальности. То есть Томагавки это уже не класс оперативно-тактического оружия, а класс оперативно-стратегического оружия. Ими не планируют влиять на ход боевых действий непосредственно в зоне операций и на тактической глубине, Томагавк — оружие против российского тыла.
Украина хочет давить на Россию, в первую очередь, устраивая блэкауты (массовые отключения электричества) целым районам и областям, то есть бить по энергетической инфраструктуре, а также по нефтеперерабатывающим предприятиям. Кроме того, можно достать до промышленных объектов военного назначения в глубине России. При том оружием, которое способно лучше просачиваться через «дыры» в ПВО, тяжелее в перехвате и мощнее при попадании, чем поршневые дроны.
Однако, передача 20 или даже 30 Томагавков в этом случае не играет особенной роли: например в иракской компании 2003 года было применено 802 ракеты только этого типа, не считая множества других. То есть о серьёзной угрозе можно говорить при цифрах хотя бы в несколько сотен, и то в масштабах России это только частисные трудности, но и близко не стратегическая угроза. В среднем, в рамках одной операции США расходуют 20 — 80 крылатых ракет такого типа, в зависимости от сил противника и конкретных задач.
Флот США располагает около 4 000 Томагавков, а общее количество оценивается около 7 000 (всего произведено с 80-х годов свыше 9 000). Поэтому передача сколь либо серьёзного количества Томагавков (скажем 500, путь даже пакетами штук по 50) нанесёт уже существенный урон обороноспособности самих США.
Во-вторых, вопрос носителей. На повестке стоят в первую очередь сухопутные пусковые, в отличие от воздушного базирования они эффективнее — сложнее отследить пуск. Но в том-то и дело, что сами США располагают всего пятью батареями, Томагавки — оружие преимущественно военно-морских сил. То есть поставки должны включать модернизацию украинского флота пусковыми контейнерами под эти крылатые ракеты. Пригодных кораблей у Украины нет (только катера), а при наличии их можно быстро уничтожить.
С воздушными носителями — под пуски Томагавков можно переделать остающиеся Су-24 (в теории), но их всего 6 штук, да и переделка это время, обучение пилотов использованию. И эффективность ниже в таком случае.
То есть, существенный залп (ракет 30 за раз), способный нанести разом крупный урон, тупо не с чего запустить. Если США согласятся передать именно Тайфуны, то сроки передачи одной батареи растянутся на месяцы, и то, если американцы будут серьёзно торопиться — это батарею надо будет произвести.
В-третьих, вопрос наведения. Томагавк — ракета, которая изначально не была предназначена для войны против СССР. Виной тому система навигации — ей нужны ландшафтные доминанты, для сопоставления с оцифрованными картами рельефа в памяти. По этим доминантам ракета корректирует полёт. Иными словами, чем более изрезан высотами рельеф, тем точнее.
Россия имеет равнинный рельеф почти полностью вплоть до Уральских гор. Системе распознавания и корректировки просто не хватит ориентиров, чтобы держать правильный курс, а при прохождении, скажем, 1500 км, накопится столько мелких отклонений, что рассчитывать на эту систему наведения нереально. GPS-навигация в условиях применения РЭБ — тоже не самая надёжная история: да, РЭБ потребуется использовать на широкой площади, длительными сеансами, это куча неудобств и тотальные проблемы со связью и телерадиовещанием для гражданских, но не непреодолимая для России в данный момент проблема.
С 80-х годов TERCOM и DSMAC модернизировались с учётом возможностей картографирования с большим разрешением, и более точным масштабированием (рельеф сканируют с больших высот разведчики, но ракета летит на нескольких десятках метров, и при масштабировании было много погрешностей). Тем более, сейчас на службе есть элементы ИИ, которым модернизируют свои системы вооружений США (в перспективе это надёжнее GPS). Впрочем, для применения на территории России это не облегчает задачу, да и едва ли стоит рассчитывать, что украинцы получать настолько уж современные Томагавки.
Использование Фламинго
В данном случае прогнозы более расплывчатые — вообще неизвестно, насколько это реальный проект, и смогут ли украинцы выйти на объемы хотя бы в 200 ракет в месяц. Именно в этом случае от Фламинго следовало бы ожидать хоть какого-то военного эффекта. Наконец, заявленные характеристики по дальности и предельно малой высоте у экспертов вызывают серьёзные сомнения.
Украинцы не располагают сложными системами типа TERCOM и DSMAC и не способны создать их сходные по возможностям аналоги. Эксперты на западе полагают, что основа навигации и наведения — активная антенна с управляемой диафрагмой (CRPA), которая способна поддерживать связь со спутниками GPS в условиях помех и воздействия РЭБ, и отфильтровывать ложные данные при спуфинге (подмена геолокации).
Недостатком этого может быть большой показатель КВО (круговое вероятное отклонение) — вероятно, поэтому у ракеты столь массивная БЧ. Такая антенна требует серьёзных габаритов, сложного аппаратного комплекса и ПО (управление отдельными элементами и алгоритмами формирования луча), качественных преднастроек (фокусировка на целевых спутниковых сигналах). В то же время, против широкополосного глушения РЭБ эффективность CRPA не сильно выше обычных антенн — отличное решение для поля боя, но не для стратегических задач.
Наконец, у Фламинго огромный ЭПР и массивный тепловой след. В передней проекции ЭПР сравнительно невелик, но с других проекций эквивалент истребителям 1950-х годов. Ракету от преждевременного обнаружения может спасти только низкая высота — прорваться через эшелонированную ПВО нет шансов. Фламинго вполне можно сбить ПЗРК, ЗРК малого радиуса, пушечным вооружением — но требуется качественная дальняя разведка для корректного целеуказания.
В случае, если характеристики Фламинго подтвердятся, а их количество окажется внушительным, применяясь вкупе с более простыми дронами массой, это может оказаться серьёзной опасностью. Но опять же, говорить о стратегической угрозе и перехвате Украиной военной инициативы после такого всё равно сложно.
Политический потенциал
Реализация плана с Томагавками околонулевая, передача партии может быть неким политическим посылом Трампа Путину, но не более. Фламинго для успеха требует, во-первых, реализации собственно проекта в заявленных характеристиках, во-вторых, огромного числа — сотен в месяц.
Угроза для России есть, в определённых рамках дестабилизировать энергобезопасность страны украинские военные могут. Будут и дыры в ПВО, будут и успешные прорывы. При всех недостатках обсуждаемых вооружений, их появление не останется незамеченным. Однако речь всё же про очень локальные «достижения» — российский потенциал ПВО выше, и средства РЭБ более продвинуты.
На «тысячный» день СВО (декабрь 2024 года) по Украине Россия выпустила 134 Кинжала, 927 Калибров и свыше двух тысяч ракет Х-101 и аналогов. Украинская инфраструктура серьёзно пострадала, усложнилась работа ВПК, военная логистика и т. п. население страдало от блэкаутов и других «издержек». Но полного «вырубания» энергосистемы Украины не произошло. Соответственно, рассчитывать, на сколь либо симметричный эффект от ответных ракетных ударов Украины по России кратно меньшим количеством ракет не стоит — мощностей у украинцев меньше, а масштабов у России больше.