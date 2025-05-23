Кариес — ВСЁ! Учёные из Воронежа придумали новую наноплёнку для зубов

В 2022 году ВОЗ сообщала, что 2 млрд взрослых и 514 млн детей страдают от кариеса. Пока вы листаете бесконечные шортсы или присматриваете новый смартфон, у многих людей (возможно и у вас) тихо портится эмаль под воздействием кислотных бактерий.

И проблема действительно серьёзная. По прогнозам той же ВОЗ, ситуация может улучшиться только при условии своевременной профилактики (ну, сладкого меньше есть, например).