Искусство убивать: 5 самых безумных пушек в кино

Сам Desert Eagle не используют ни в армии, ни в полиции, этот пистолет скорее гражданская игрушка — тяжёлый, не эргономичный, избыточно мощный, при том, пробиваемость из этого ствола бронежилетов оставляет желать лучшего, короче бестолковая пушка. В руках Арни она дополняла образ, символизируя могучий, опасный, суровый как выстрел из Подбырина в голову СССР.

Поэтому только четвёртое место, оружие не настолько безумное, просто непрактичное, но вполне реальное и исполнимое.

Третье место — револьвер Данилы Багрова в фильме «Брат»

Что это за револьвер, никто не знает по сей день, в нищие 90-е киноделы тащили в кадр любое барахло, не особенно заботясь о достоверности. Сначала можно подумать, что это Наган 1895, но барабан не «выкидной», зарядка происходит переломом рамы. Вдобавок револьвер восьмизарядный.