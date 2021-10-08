Искусство убивать: 5 самых безумных пушек в кино

Искусство убивать: 5 самых безумных пушек в киноСтранное, нелепое или бесполезное оружие в руках (и не только руках) киногероев
Пятое место — дробовик с глушителем Антона Чигура
Чигур стал одним из самых зловещих антагонистов в кино 21-го века (хотя может всё дело в причёске). Возомнивший себя карающей дланью то ли Бога, то ли Дьявола, он расправляется с бандитами и мирными гражданами без малейшей искры эмоций на лице. Его арсенал под стать персонажу, значительная часть людей убита крайне странным для киношного персонажа орудием — пневматическим пистолетом с баллоном для забоя скота на фермах.
Кроме скотобойки в руках у Антона можно увидеть дробовик с глушителем. На самом деле девайс куда более странный и сам я долгое время считал это остроумной выдумкой братьев Коэн. На классический «шотган» Remington Model 11-87 надет неведомый цилиндр, с которым это исчадие преисподней зачищает номер мотеля с бандитами так тихо, словно это и не дробовик 12-го калибра, а дыхание демона.
Несмотря на то, что в фильме показана импровизация создателей картины, глушители для дробовиков таки существуют, причём в разных моделях. Самым ходовым считается Salvo 12 (12 — указывает на калибр), только вот его стоимость выше, чем цена почти любого дробовика в США — порядка 1250 баксов за штуку. Помимо Salvo, есть менее популярные модели типа A-Tech A12 или Xcaliber SS1C, который существует и в 20-м калибре.
Однако на практике разумеется «сайленсеры» на дробовики очень далеки от киношного воплощения по шумоподавлению, чему можете убедится на этом видео. Если не понимаете английский или не хотите слушать старину hickok45, стрельба в видео начинается с 11:40.
Четвёртое место — 9.2 мм Пистолет Бабурина (он же пистолет Подбырина)
Ствол Ивана Данко довольно подробно обсосан на просторах интернета, более того, вокруг него сформировался некоторый культ и даже созданы действующие реплики этого пистолета. Путаница в названии Бабурин-Подбырин связана по одной версии с акцентом Арни и палёных переводов 90-х, но более вероятной кажется последующая коммерциализация, ведь ствол выпускался серийно под брендом именно «Подбырин».
Разумеется, создатели фильма не могли допустить чтобы в лапищах Шварценеггера красовался куцый Макаров, это вам не агент 007 с каким-нибудь Вальтер ПП, это гигантский коп из сумрачного Совиет Юнион. Под стать здоровяку нужна была и пушка, а сын австрийских лесорубов со всякой мелкой шелупонью в боевиках не снимается (в контракте что ли прописывают). Под образ был создан и пистолет.
За основу был взят немецкий Walter P38, но скорее в плане дизайна, а вот с точки зрения технического воплощения, прототипом послужил Desert Eagle. По каноничной версии режиссёр Уолтер Хилл захотел «P38 на стероидах», а Desert Eagle был взят в работу за счёт огромных размеров, ведь пистолет, хоть он и реквизит, но должен был быть действующим. В итоге оружейный мастер Тим Ляфранс и создал это детище, названное им “Hollywood Eagle”.
Сам Desert Eagle не используют ни в армии, ни в полиции, этот пистолет скорее гражданская игрушка — тяжёлый, не эргономичный, избыточно мощный, при том, пробиваемость из этого ствола бронежилетов оставляет желать лучшего, короче бестолковая пушка. В руках Арни она дополняла образ, символизируя могучий, опасный, суровый как выстрел из Подбырина в голову СССР.
Поэтому только четвёртое место, оружие не настолько безумное, просто непрактичное, но вполне реальное и исполнимое.
Третье место — револьвер Данилы Багрова в фильме «Брат»
Что это за револьвер, никто не знает по сей день, в нищие 90-е киноделы тащили в кадр любое барахло, не особенно заботясь о достоверности. Сначала можно подумать, что это Наган 1895, но барабан не «выкидной», зарядка происходит переломом рамы. Вдобавок револьвер восьмизарядный.
Старый бутафорский хлам из запасников Ленфильма, кустарная самоделка, или малосерийный экземпляр спортивного оружия — остаётся гадать, пока не расскажут сами создатели. Самой близкой к действительности мне кажется версия автора Яндекс.Дзен с ником Мудрый Каа — стартовый силуминовый револьвер.
В этом случае силуминовая рама и ствол никак не пригодны для боевой стрельбы пулями, а отсутствие нарезов множит на ноль кучность такого оружия. Вкупе с мелкашечным 0.22 калибром, из такого револьвера Данила не смог бы даже застрелиться, что уж говорить про отстрел «братков» в Бандитском Питере 90-х.
Кустарная версия тоже может иметь право на жизнь, если обратить внимание, что Даниле приходится после каждого выстрела заново взводить курок, как в ковбойских фильмах. Это весьма характерно для револьверов кустарей, так как при ограниченных ресурсах сложно создать конструкцию с полуавтоматическим режимом стрельбы. Точно так же было и с Наганами — в солдатских и дешёвых гражданских версиях его необходимо было взводить каждый раз, от чего во многих фильмах типа «Неуловимые Мстители» можно увидеть, как персонаж, стреляя, держит ладонь на курке, чтобы держать достаточный темп стрельбы.
Тем не менее, сомнительное происхождение и крайне слабый спортивный (или как ещё говорят «беличий») калибр делают этот револьвер сомнительным, как надёжного компаньона для народного мстителя, поэтому третье место.
Второе место — двуствольный пистолет в руках Бенджамина Чуднофски (Кровоновски)
Сама по себе, идея двуствольного оружия не несёт в себе ничего странного, существуют же спаренные, счетверённые орудия, например. Однако встречается это как правило на зенитных автоматических пушках и пулемётах, так как им приходится вести огонь по скоростным и маневренным целям, поэтому важна высокая кучность и мощность залпа.
Ствол героя Кристофа Вальца напоминает сдвоенный Desert Eagle. Опуская тот факт, что его персонаж нелеп и смешон, такой ствол совершенно негоден для преступной деятельности.
1) Совершенно непригоден для скрытого ношения, да даже кобуру для него сложно представить, пистолет придётся носить с собой в сумке. И как прикажите понимать его можно быстро вынуть и наставить на противника?
2) Выше мы кратко писали о недостатках Desert Eagle, а тут он ещё и сдвоен. Теперь представьте какой темп стрельбы можно из него себе позволить, а что с кучностью и так понятно. В ближнем бою он может быть опасен только жертве первого выстрела.
3) У ствола никудышная эргономика, он сверхтяжёл и неудобен для прицеливания. Стволы удалены друг от друга, при этом рукоять как у обычного пистолета — непонятно, как осуществляется боепитание.
Наконец удалённые друг от друга стволы делают их невероятно сложными и непрактичными в конструктивном плане, ведь пистолеты с двойным стволом существуют, но реализованы они иначе — стволы впритык друг другу, а рукоять гораздо шире, как в AF2011-A1.
Несмотря на то, что пистолет получился неплох, за счёт удваивания массы свинца в бандитскую тушу за выстрел, для силовых ведомств он не востребован.
Чрезвычайно нелепое оружие, но почему только второе место?
Да потому, что на первое место мы поставили легендарный Codpiece Revolver персонажа фильмов Роберта Родригеса «Секс Машины».
Изначально это оружие появилось как шутка-сувенир и попалась на глаза Родригесу. Опытный мастер трешового кино не мог пройти мимо такого артефакта и впихнул его аж в три фильма. Корпус пениса-револьвера алюминиевый, калибр вероятно 0.22L. Ну а рассуждать о его характеристиках, и кхм… эргономике я думаю излишне.