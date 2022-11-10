Когда их смотреть, если не сейчас? Самые правдивые и жизненные фильмы о войне на 2022 г.

Война — это горе, разруха, смерть. А главное — в современном мире с её помощью, по большому счёту, невозможно решать никаких современных проблем. Война их или создаёт, или усугубляет (напомните, когда за последние лет двести кто-то где-то устроил войну и она решила его проблемы?).

Но мы в этой статье не философствовать будем, а затронем новую и не тривиальную для нас тему.

Война в культуре — это продукты, как правило, двух типов: патриотическая бравада и «окопная» правда. Но если литература в XXI веке уже стала не особо массовой, то кино в этом плане влияет на умы простых людей гораздо сильнее — его и народу больше посмотрит, и творящийся ужас можно показать куда нагляднее.

«На Западном фронте без перемен», вышедшая на Netflix накануне это не просто история про юных немцев, оказавшихся в горниле Первой мировой, а нестареющая история, от которой и пошли жанры так называемой «окопной правды» и «военной драмы». К Эриху Марии Ремарку, как к писателю, относятся по-разному, но стоит признать, что не каждому, даже гениальному автору, удалось создать жанр… или, скорее, открыть его.