Вне времени: топ самых старых истребителей, до сих пор стоящих на вооружении

Вне времени: топ самых старых истребителей, до сих пор стоящих на вооруженииВ топах познаётся истина
Когда-то эти самолёты были оружием холодной войны, хотя, конечно, на полную катушку повоевать им не пришлось (к счастью). Большая часть машин в топе относится к истребителям третьего поколения, когда машины смогли выйти за предел скорости в 2 Маха, а ещё получили мощные радары и ракеты «воздух-воздух» средней дальности.
Мы отобрали те машины, которые так или иначе состоят на службе или ушли с неё исторически совсем не давно. Этот топ мы расставили по нарастанию параметров возраста и интенсивности применения — посмотрим, что за машины и чем они примечательны.
Это не единственные долгожители в истории истребительной авиации, но самые знаковые. Да, конечно, долголетием в строю они обязаны в основном бедности их текущих или последних владельцев, чем какими-то сверхъестественным характеристикам. Но знаете — да и фиг с ним, что это меняет?
5 место — Су-17 (Су-22)
Самый молодой в подборке, первый советский истребитель с изменяемой стреловидностью крыла. Изменяемая стреловидность была в то время вынужденной мерой — у прямого крыла лучше подъёмная сила и управляемость на малых скоростях, но в то же время на сверхзвуке такое крыло создаёт повышенное лобовое сопротивление, то есть очень ограничивает машину в скорости.
Повышенная стреловидность — наоборот, сокращает коэффициент лобового сопротивления, но машина плохо управляется на малых скоростях, а это критично при взлёте и посадке. Конструкция измеряемой стреловидности решала дилемму, хотя и у неё были недостатки в виде усложнения конструкции, увеличения массы и дополнительного фактора риска при поломке.
Су-17 — это истребитель-бомбардировщик. Как и многие в третьем поколении, это многофункциональный самолёт. Но основной его задачей было применение ядерной бомбы тактического назначения, а конструкция была заточена под маневр сброса с кабрирования (пикирование наоборот — резкий набор высоты) или «полупетли». Истребитель уходил на кабрирование и под близким к 90˚ углом производил сброс, а потом продолжал маневр, чтобы уйти от мощной взрывной волны.
По факту Су-17 имел вариативный обвес, включавший в себя и конвенциональные вооружения — ракеты воздух-воздух, воздух-земля, свободно падающие и корректируемые бомбы, кассетные боеприпасы и пушечные контейнеры. То есть был и истребителем (но де-факто в этом качестве не использовался), и тактическим бомбардировщиком, и штурмовиком, в зависимости от ситуации.
Высокая скорость позволяла ему чувствовать себя относительно безопасно к ПВО, которая в то время была представлена как пушечными средствами (почти бесполезными в отношении Су-17) так и ранними поколениями ракетных ПВО, из-за которых Су-17М оснащали первыми противорадиолокационными ракетами — мощная бортовая РЛС могла обнаружить источник излучения и отправить к нему ракету Х-28, делая эту Сушку ещё и средством прорыва ПВО.
Су-17 в разных модификациях (включая упрощённые экспортные Су-20 и Су-22) поучаствовал почти во всех военных конфликтах после 1970 года. Война Судного дня (1973 г.), ирано-иракская война, африканские разборки, Афганистан, и даже немного захватили Первую Чеченскую войну. В 21 веке случилась гражданская война в Ливии, и, конечно война в Сирии, где сирийская армия продолжает воевать на такой машине и сегодня.
Первый полёт — 2 августа 1966 года
На вооружении — с 1970 года
Текущие операторы — Польша, Вьетнам, Сирия, Ливия
4 место — Northrop F-5
Лёгкий американский истребитель, которым вооружали союзников и саттелитов США, не имевших собственного авиастроения. Был, по существу, ответом на появление советских лёгких истребителей МиГ-21, быстро показавших отличные боевые возможности. F-5 обладал отличной маневренностью и управляемостью, а было большим преимуществом для пилотов низкой квалификации, которые теперь могли быстро освоить машину и успешно на ней воевать. Платформа позволяла использовать весь основной спектр вооружения для американских истребителей.
F-5 оснастили двумя автопушками 20 мм по 250 выстрелов на каждую. Далее идут ракеты «воздух-воздух» AIM-9, модификации которых до сих пор на вооружении США — это первая в мире серийная ракета с инфракрасной (тепловой) головкой самонаведения. Такая опция позволила бороться с самолётами противника с минимальным участием пилота — ракета сама идёт на цель, так что после пуска можно переключиться на следующие задачи (потому что противнику в это время явно станет не до тебя).
Но, конечно, это ещё и истребитель-бомбардировщик — до 9 свободнопадающих бомб 250 кг или тяжёлые Mk-84 в 908 кг с бетонобойной опцией. Ракеты AGM-12 с кассетной боевой частью для работы по земле, ну и, наконец, зажигательные бомбы с напалмом.
Пик боевой карьеры пришёлся на войну во Вьетнаме, где F-5 разных модификаций стали основой ВВС Южного Вьетнама. Там F-5 не шибко удачно показал себя как истребитель, его чаще применяли для разведки и точечных бомбардировок. От боя с МиГ-21 предпочитали чаще уклоняться, потому что американская машина уступала советской в манёвренности и качестве бортовых радиолокаторов.
Тем не менее, боевой послужной список машины, наверно, самый широкий в подборке — Африка, Азия, Южная Америка, Европа (турецко-греческий конфликт 1974 года). Дешёвый, неприхотливый, экономичный, лёгкий в освоении F-5 стал популярной машиной стран третьего мира, союзников США, не покупавших советскую технику.
- На вооружении — Тайвань, Тайланд, Тунис, Марокко, Филиппины, Чили и, внезапно, Швейцария. И это не весь список, как только учебным им оснащено ещё около 20 стран.
Сами США так же продолжают использовать эту машину, но в значительно переработанном варианте Northrop T-38 Talon — в роли учебной машины для ВВС США. Так что и сегодня на сайте типа «Флайтрадар» вы можете увидеть вереницы Т-38 с кадетами над американскими учебными базами.
Первый полёт — 30 июля 1959 года
На вооружении — с 1962 года
3 место — Мираж III
Dassault Mirage III — первый крупносерийный европейский сверхзвуковой истребитель. Если американские истребители во всяких аналогиях можно изображать как Apple iOS, а советские как Google Android, то это Windows Phone. Этот истребитель славится необычным дизайном — почти ракета с треугольным крылом, не имеет элементов с рулём высоты в хвостовом оперении, поэтому руль высоты и поворота выполняет одно крыло в разных режимах.
По большому счёту, это самая многофункциональная машина в нашей сегодняшней подборке — разведчик, истребитель, бомбардировщик, штурмовик и перехватчик. Мираж III часто даже относят ещё к машинам второго поколения, ведь концепция прошла долгий путь от задумки до исполнения, но с начала 60-х это всё же полноценное третье поколение.
Именно эти Миражи стали самыми известными истребителями завоевания господства в воздухе, на них летало множество асов второй половины 20 века. Особенно отличились на этих самолётах ВВС Израиля.
По вооружению тут, в общем, неохота повторяться — пушечное (2х30 мм по 125 выстрелов), бомбовое и ракетное. Несмотря на то, что Франция при де Голле выходила из состава НАТО и в целом была в натянутых отношениях с США, Миражи спокойно могли оснащаться и французским, и американским ракетным вооружением, поэтому повторяться в этом случае — вдвойне лишнее.
Боевое применение широко началось с Шестидневной войны 1967 года. Тогда израильтяне добились 15 побед над Миг-21, потеряв 5 Миражей. Кроме того, успешно противостояли и британским истребителям Хантер. Правда, в ходе этого конфликта выявились серьёзные недостатки машины — Мираж довольно слаб как бомбардировщик, а ещё ему не хватало тяговооружённости (соотношению тяги к массе, что сказывается на наборе скорости) — это было не очень хорошо для самолёта, который позиционировался и как перехватчик.
Немало отличились Миражи и в Пакистанских ВВС, в ЮАР и Фолклендской войне, но в 70-е годы истребитель стал отставать, а его слава начала меркнуть. Тем не менее, модернизации радиолокационного оборудования, систем навигации и двигателя позволяли оставаться грозной машиной в умелых руках.
Сегодня 87 модернизированных по специальной программе стоят на вооружении ВВС Пакистана.
Первый полёт — 17 ноября 1956 года
На вооружении — с 1961 года
2 место — McDonnell Douglas F-4 Phantom II
Двухместный истребитель-бомбардировщик военно-морских сил США, уже при обкатке предсерийных образцов установил множество рекордов, но по основному профилю был ближе к Су-17, хотя правильнее наоборот: Су-17 — во многом ответ «Фантомам».
Основной его боевой задачей была работа управляемыми ракетами по земле в пределах видимости, скорость выше 2 Маха позволяла входить в боевой режим и выходить из него по желанию (на высоких скоростях он был почти неуязвим для пушечных ПВО). Это сделало его важнейшим боевым инструментом раннего периода американского участия во вьетнамской гражданской войне.
Но недолго музыка играла: с увеличением числа дивизионов ракетных систем ПВО С-75 и МиГ-21, безнаказанные полёты прекратились и началась серьёзная война. F-4 не особо боялись МиГ-17 и МиГ-19, при этом F-4 уступал советскому МиГ-21 по скоростям в реальном бою за счёт меньшей стреловидности крыла и большего лобового сопротивления.
Ещё одной большой проблемой стало полное отсутствие пушечного вооружения — в начале 60-х с развитием ракет воздух-воздух возник вопрос целесообразности пушек и пулемётов на истребителях. СССР, кстати, тоже в одной из серий делал МиГ-21 без пушки. Но и в остальном одна пушка в 23 мм была так себе в сравнении с, например, двумя «тридцатками» на Миражах. А ведь во Вьетнаме F-4 приходилось часто ввязываться в высокоманевренныи бои на ближних дистанциях.
Но совсем беззащитной добычей Фантомы тоже не были — за ту войну они нащёлкали 277 самолётов противника, хотя сами вьетнамцы насчитывают потерю 69 машин от F-4, из которых 39 — те самые МиГ-21 (опять же, на войне как на войне). Правда, как это обычно бывает, где-то посередине. Военная статистика подобна рыбалке — одни завышают, другие занижают.
От действий истребителей всех типов потеряно 122 Фантома. А это, даже если учитывать вьетнамские данные о потерях своих машин, соотношение очень хорошее для истребителя-бомбардировщика, где бомбардировщик — основной профиль, а истребитель скорее опция.
Но доводилось им повоевать и во всех других конфликтах, где повоевали его советские визави. Особенно конфликты с участием Турции, чьи модернизированные F-4 воевали в Сирии, но чаще уже как разведчики.
На вооружении — Турция, Иран, Греция, Южная Корея.
Первый полёт — 27 мая 1958
На вооружении — с 1961 года
1 место — МиГ-21
Popmech
Наверное, самая легендарная машина в подборке — «калашников» среди истребителей, да и вообще самый массовый в классе. До недавних пор был рекордсменом по длительности серийного производства (теперь его вытеснил F-15). В проектировании учли богатый опыт войны в Корее, благодаря чему получилась невероятно успешная конструкция.
В планере использовалось треугольное крыло, как и на Миражах, но было при этом и хвостовое оперение — оно давало машине хорошую устойчивость, мало сказываясь на скороподъёмности. В сравнении с F-5 был настолько же прост в освоении, но при этом оказался гораздо эффективнее в бою. Как и большинство в подборке, имел множество вариантов исполнений по задачам.
Основное вооружение — одна 23 мм пушка, мог иметь 4 ракеты С-24 воздух-земля или 2 блока с неуправляемыми ракетами, ракеты класса воздух-воздух и до 1500 кг бомбовой нагрузки. Функция бомбардировщика была номинальной, а вот штурмовиком ему в итоге пришлось поработать много.
Участвовал в большинстве войн с середины 1960-х и до сегодняшнего дня, но наиболее знаковыми для него стали Вьетнам и арабо-израильские разборки. Появление МиГ-21, после того как американцы расслабились, не ожидая ничего страшнее МиГ-17 или МиГ-19, стало вполне себе шоком, особенно для ВВС Южного Вьетнама, которые и вовсе старались избегать встреч с земляками на новых мигах (вопреки кривотолкам и знаменитой песне, летали на МиГ в основном сами вьетнамцы).
Американцы после потери 1000 самолётов (правда, по всем возможным причинам, хотя МиГ-21 по этой части очень постарался) в 1969 году открыли школу TOPGUN в Калифорнии. Там они обучали военно-морскую авиацию нестандартным тактикам воздушного боя, где близкие по характеристикам F-5 изображали собой МиГ-21. На завершающем этапе войны именно МиГ-21 стали лучшим средством против бомбардировщиков В-52.
А вот арабо-израильские конфликты уже не столь однозначно красят МиГ-21 как грозную машину. Сказывался низкий уровень пилотов союзников СССР — машина хоть и легка в управлении и освоении, но лётное мастерство и тактику не отменяет. Однако от израильских асов доставалось и советским «советникам»-«инструкторам» — на войне как на войне.
Последняя война — текущая в Сирии. В 90-е годы сразу несколько компаний предлагали проекты модернизаций МиГ-21, в основном обновляя электронную начинку и дотягивая до стандарта «ну, почти четвертое поколение».
На сегодня на вооружении — Индия, Египет, Сирия, Хорватия, Ангола и ещё дюжина стран. Китай до сих пор использует копию под индексом J-7.
Первый полёт — 16 июня 1956 года
На вооружении — с 1959 года