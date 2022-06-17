Вне времени: топ самых старых истребителей, до сих пор стоящих на вооружении

Когда-то эти самолёты были оружием холодной войны, хотя, конечно, на полную катушку повоевать им не пришлось (к счастью). Большая часть машин в топе относится к истребителям третьего поколения, когда машины смогли выйти за предел скорости в 2 Маха, а ещё получили мощные радары и ракеты «воздух-воздух» средней дальности.

Мы отобрали те машины, которые так или иначе состоят на службе или ушли с неё исторически совсем не давно. Этот топ мы расставили по нарастанию параметров возраста и интенсивности применения — посмотрим, что за машины и чем они примечательны.

Это не единственные долгожители в истории истребительной авиации, но самые знаковые. Да, конечно, долголетием в строю они обязаны в основном бедности их текущих или последних владельцев, чем какими-то сверхъестественным характеристикам. Но знаете — да и фиг с ним, что это меняет?

5 место — Су-17 (Су-22)