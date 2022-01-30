Топ самого старого оружия, которое всё ещё «огонь»Старикам тут место
В мире современного оружия, где беспилотники начинают устаревать так же быстро, как смартфоны, есть один оазис, куда прогресс не торопится добраться. Почему? Да потому что он там и не нужен. Сегодня речь об оружии, которое оказалось настолько совершенным в своём классе, что до сих пор остаётся на вооружении даже там, где армия вполне способна взять на вооружение что-нибудь поновее.
Сегодня речь пойдёт о таких стволах.
ДШК
Крупнокалиберный пулемёт на заре своего появления рассматривался в Красной Армии в первую очередь как средство полкового ПВО для переднего края. Это был аргумент в споре со штурмовиками противника, чья работа — утюжить этот самый передний край всем, что можно прицепить к самолёту.
В начале 1930-х Василий Дегтярёв создал пулемёт, аналогичный своему легендарному ДП-27, но как бы на стероидах. И получился ДК. Главная беда ДК — дисковое питание, магазины получились тяжёлыми и не ёмкими, всего на 30 патронов. В итоге — крайне печальная практическая скорострельность. На помощь пришёл Георгий Шпагин, он серьёзно переработал конструкцию в модуле боепитания и создал ленточный приёмник. Новый образец получил в аббревиатуру букву Ш, так родился ДШК образца 1938 года.
Начавшаяся вскоре война показала, что ДШК как зенитное средство — это недооценка талантов данного прибора. Тяжёлый боеприпас 12,7х108 мм давал хорошую точность на больших дистанциях, а на малых неплохую бронепробиваемость — дульная энергия пулемёта была 19 кДж (килоджоулей), выше дульная энергия была только у противотанковых ружей (31 кДж), но противотанковое ружьё рядом не стоит по скорострельности.
ДШК использовали против лёгкой бронетехники или как вспомогательное оружие против ранних немецких танков (даже без пробития, когда в считаных сантиметрах от вашего лица по броне шлёпает крупный калибр, оставаться хладнокровным и продолжать работу может только матёрый экипаж). В городских боях отлично подходил для расчистки лёгких баррикад и различных построек, прошивал насквозь тонкую кирпичную кладку, а более массивную дробил несколькими очередями.
Немецкие солдаты вспоминали, что ДШК оставлял душевные травмы, потому что характерные выстрелы этого агрегата говорили о том, что потенциальных укрытий в бою станет резко меньше.
В ходе войны ДШКТ (танковый) ставили и на бронетехнику, он стал характерной чертой на башне ИС-2 и на рубке самоходных ИСУ-152. Кроме защиты от авиации, пулемёт на башне значительно помогал всё в тех же боях в населённых пунктах — если был хороший угол возвышения, можно было обстреливать верхние этажи от засевших с коктейлем Молотова или панцерфаустом немцев, а ещё спасать свою же пехоту от снайперов (за счёт двукратно большей дистанции огня, чем у тогдашних винтовок с оптикой), заряжающий обычно становился оператором крупного калибра ДШК.
После Второй мировой ДШК отправился уже в мировое турне и объездил все горячие точки, какие только можно представить — Корея, Вьетнам, Ангола, ирано-иракская война, Афганистан и т. д. Последние и текущие конфликты тоже не обходятся без участия этого пулемёта. Несмотря на то, что мы с 1970-перешли на НСВ Утёс, а современная РФ уже на пулемёты Корд того же калибра, ДШК стоит на вооружении около 40 стран, в том числе Венгрии, Финляндии, Вьетнама и Казахстана.
Простота, практичность и дешевизна оставляют этот, по существу, морально устаревший пулемёт в войсках. Кроме того, ДШК продолжает лидировать по дульной энергии, будучи примерно на 20-22% мощнее Утёса, и на 13% мощнее, чем Корд.
Сегодня даже в армии США при проектировании вертолётов и лёгкой бронетехники технику отправляют проходить испытания обстрелом именно из ДШК, так как это одно из основных средств, с которым им предстоит столкнуться в конфликтах будущего.
М-2 Браунинг
Американский собрат ДШК почти на 20 лет его старше — Джон Браунинг чуточку опоздал со своими пулемётами к Первой мировой. Пулемёт был принят на вооружение в 1921 году, а в 1932 был модернизирован (убрали водяной кожух) и тогда же получил индекс М2. Оттого и удивительно, как одна из самых современных армий мира, чьи солдаты становятся похожи на киборгов из фильмов в жанре научной фантастики, а техника давно превратилась в боевые компьютеры, использует пулемёт 1920-х годов? Скажу больше, американцы даже не планируют перевооружаться со своего браунинга, и даже в отдалённом будущем. В этом году пулемёт М-2 отмечает столетие!
Конструкция столь удачна, что за свою вековую службу Браунинг не пережил даже каких-либо заметных модернизаций. За всё время конструкцию лишь облегчили на 670 грамм и немного улучшили эргономику.
По мощности М2 несколько уступает ДШК, у него более слабый патрон 12,7х99 мм и дульная энергия в 17,2 кДж. Но именно это во многом и определило его судьбу. Пулемёт не настолько громоздкий и требует меньшей сноровки от пулемётчика, его можно устанавливать на самый широчайший спектр техники — самолёты, вертолёты, танки, бронемашины, багги. На сегодня мощность этого оружия чуть уступает Корду и чуть превосходит Утёс.
Особая фишка именно Браунинга открылась в годы войны во Вьетнаме — пулемёт невероятно точный. Стоит установить на него оптику, как пулемёт превращался в дальнобойную снайперскую винтовку с эффективной дистанцией свыше 1500 метров, в то время ни одна снайперская винтовка армии США не могла и мечтать о таких дистанциях. А снайпер-пулемётчик Карлос Хэскок поразил из М-2 цель на дистанции в 2250 метров, рекорд был побит только в 2002 году снайперами со специальными дальнобойными винтовками нового поколения!
На сегодня в калибре 12,7 М-2 Браунинг — самый массовый пулемёт в истории: с учётом производства по лицензии произведено около 400 тысяч единиц.
MG-3
Под этим индексом скрывается оружие не менее легендарное, и в какой-то степени даже демоническое, ведь это тот же MG-42 Третьего Рейха, «циркулярная пила Гитлера», «Косторез» — каких только эпитетов он не получал.
Конструктор MG-42 Вернер Грунер получил задачу удешевить прежний хита Вермахта MG-34 — пулемёт, которому не особо была нужна модернизация, но очень-очень дорогой в производстве: слишком много защёлок и сухарных соединений. А главное — кожух ствола требовал долгой и сложной фрезеровки, был несъёмный, и каждому запасному стволу был тоже нужен такой кожух.
Грунер использовал в новой конструкции гораздо больше штамповки — вместо токарно-фрезеровочных работ, обтачивающих заготовки в детали, теперь использовались детали из листовой стали, которым придавал нужную форму пресс. Новый кожух был штампованный, имел с левой стороны секторные вырезы для охлаждения, а с правой сплошной вырез. Через него легко доставался сам ствол специальным крюком, и так же легко вставлялся запасной холодный ствол — всего на операцию стало уходить 6-8 секунд.
Но главной особенностью стал невероятный темп стрельбы до 1200 выстрелов в минуту, из-за чего даже новобранец мог легко понять из чего ведут огонь — вместо обычного тра-та-та, длинная очередь сливалась в зловещее «вжжж…». Пули вылетали с таким темпом, что хлопки от выстрелов превращались в вой!
proza.ru
Немецкие пулемёты произвели революцию и обеспечили пехоте вермахта превосходство перед вражеской до самого конца войны. Ни СССР, ни США, ни Великобритания не смогли создать что-то такого же класса на тот момент. 11,5 килограммовый «немец» выдавал вдобавок 3900 Джоулей против 2800 Джоулей у советских Максимов в 70 кг общей массы. ДП-27 по мощности догонял, но сливал в практической скорострельности из-за дискового магазина на 47 патронов, в то время как немецкий пулемётчик мог заправить ленту в 100-200 патронов и устроить сплошной ад.
Нужно отметить, что высокий темп стрельбы имел и обратную сторону — ствол и механизмы очень быстро перегревались, а расход боеприпасов был просто бешеным. Нищавший с каждым месяцем войны Рейх с трудом тянул уже и этот дешевый пулемёт.
После войны Бундесвер ФРГ в 1958 году принял свой MG-42 под НАТО в калибре 7,62х51 мм, дав новое имя MG-1. Быстро наладить производство не смогли и стали выкупать свои же пулемёты, ставшие трофеями союзников, их переименовали в MG-2. Ну а MG-3 стал уже окончательной версией.
В послевоенное время появилось куда больше возможностей улучшить пулемёт технологически:
1) деревянные детали заменили на пластиковые, конструкцию облегчили
2) качество и живучесть деталей выросло, особенно ствола — за счёт жаростойкой стали его долговечность улучшили сразу в три раза
3) механизм боепитания переделали под все основные типы звеньев, принятые в НАТО
4) темп стрельбы снизили, затвор утяжелили, а ещё установили на 30% усиленную возвратную пружину
5) ряд мелких улучшений прицельных приспособлений, технические новшества против засорения нагаром, общие доработки для улучшения надёжности
В таком виде MG-3 снова стал хитом продаж и ушёл на оснащение порядка 35 стран, а десять из них начали производить их себе по лицензии. Что характерно, даже югославы, главным образом копировавшие советские разработки, для своего единого пулемёта выбрали базу MG-42 создав свою Застава М-53. Эти Заставы успели повоевать против сил НАТО в операции «Буря в пустыне» и были на вооружении войск Саддама Хусейна.
Пулемёт Мадсен
Ну и на десерт — самый древний из всех пулемётов, до сих пор стоящий на вооружении. Это датская разработка аж 1890-го года! Вильгельм Герман Олаф Мадсен, конструктор системы, начал работу над ним ещё в 1883 году, когда только появился пулемёт Максима.
Детально описывать элементы и особенности конструкции нет смысла. Мадсен, который серийно выпускали 1902 года, сам стал основой большинства систем ручных пулемётов, прошёл обе мировые войны, в том числе в армии Российской империи, переделанный под патрон 7,62х54 мм. Система позволяла переделывать механизмы под большинство мировых калибров, поэтому у Мадсена 1902 около дюжины версий.
Его использовали порядка 20 стран, но к концу 1950-х потихоньку стали отправлять на склады. Но после переделки под натовский патрон 7,62х51 мм он и сегодня служит в военизированной полиции Бразилии. Копы Рио-де-Жанейро гоняют с ним в рейды за мафией и по наркопритонам.
На этом пока всё, если мы упустили какой-то интересный образец в нашем обзоре, пишите о нём в комментарии.