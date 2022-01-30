Топ самого старого оружия, которое всё ещё «огонь»

В мире современного оружия, где беспилотники начинают устаревать так же быстро, как смартфоны, есть один оазис, куда прогресс не торопится добраться. Почему? Да потому что он там и не нужен. Сегодня речь об оружии, которое оказалось настолько совершенным в своём классе, что до сих пор остаётся на вооружении даже там, где армия вполне способна взять на вооружение что-нибудь поновее.

Сегодня речь пойдёт о таких стволах.

ДШК

Крупнокалиберный пулемёт на заре своего появления рассматривался в Красной Армии в первую очередь как средство полкового ПВО для переднего края. Это был аргумент в споре со штурмовиками противника, чья работа — утюжить этот самый передний край всем, что можно прицепить к самолёту.

В начале 1930-х Василий Дегтярёв создал пулемёт, аналогичный своему легендарному ДП-27, но как бы на стероидах. И получился ДК. Главная беда ДК — дисковое питание, магазины получились тяжёлыми и не ёмкими, всего на 30 патронов. В итоге — крайне печальная практическая скорострельность. На помощь пришёл Георгий Шпагин, он серьёзно переработал конструкцию в модуле боепитания и создал ленточный приёмник. Новый образец получил в аббревиатуру букву Ш, так родился ДШК образца 1938 года.