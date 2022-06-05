Как понять, какое государство проиграет, когда всё скатилось в позиционную войну

Первая в истории настоящая позиционная война разразилась на завершающем этапе Гражданской войны в США 1861-1865 (между северными «янки» и южными «дикси»). Несмотря на бодрое начало, когда южане чуть не взяли Вашингтон в первый месяц войны, север сумел выстоять. Янки ещё долго огребали от южан на суше, но на море у них было преимущество — они организовали блокаду юга, тот не мог ничего продать, чтобы заработать и купить оружие для войны.

После битвы при Геттисберге летом 1863 стало ясно, что южане всё — выдохлись, и сил победить точно нет. Но война продлилась ещё почти два года, потому что главнокомандующий южан генерал Ли по профилю был из инженерных войск. Поэтому его солдаты стали окапываться и строить толковые оборонительные комплексы. Северяне уже уверенно побеждали, но им предстояло ещё долго и очень дорого добывать победу де-факто.

Итак, как мы видим, позиционная война — это чаще всего вынужденная мера, ведь переход войны в это состояние повышает риски и ставки в противостоянии. В то же время, затягивание конфликта и невозможность решить его за понятное время и предсказуемой ценой, заставит противника оценивать свои возможности. И даже если у него на руках козыри — воспользоваться всеми он не сможет. Вы не проигрываете, просто у вас временные трудности, а они не побеждают, просто у них временное преимущество.