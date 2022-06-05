Как понять, какое государство проиграет, когда всё скатилось в позиционную войну

Как понять, какое государство проиграет, когда всё скатилось в позиционную войнуВсё о формате войны, который до сих пор не устаревает
Позиционная война — термин устаревший, и появившийся, по сути, в честь единственной войны — Первой мировой. В последующие эпохи «позиционной войной» называли затишье на определённом участке фронта, когда у обеих сторон не было возможности наступать. Такой синоним термину «бои местного значения», когда идёт война, гибнут люди, но ничего в общем не меняется.
Что такое позиционная война?
У такой формы противостояния есть всё же конкретные черты:
образуется сплошной фронт на всей линии возможного соприкосновения с противником
позиции оборудуются густой и сложной системой инженерных заграждений
стороны разделяет «ничейная земля» — полоса территории, которую никто не контролирует (100-250 метров в годы Первой мировой войны, но бывало по-разному)
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- передний край оборудуется, помимо объектов военного назначения, инфраструктурой для пребывания там большого числа людей (отхожие и помывочные места, иногда бани, прачечные, места приема пищи и так далее).
Почему стороны воевали в таком формате? Если совсем просто — в те годы обороняться можно было куда эффективнее, чем наступать. В обороне вам помогало много технических новинок — пулемёты, мины, колючая проволока. А вот для наступления ничего лучше, чем зычное «ура» не полагалось.
Для наступательных действий не хватало мобильности. Короче говоря, хороших убивалок много, а хороших ездилок мало. Кстати, выход из позиционного тупика позже нашли в танках, когда догадались убивалку прицепить на ездилку и обшить всё это бронёй.
Но даже после этого, та же Вторая мировая война имела позиционные фазы кое-где иногда. А дальше всё вмешивались такие факторы, как:
Военно-политическая обстановка. Когда политики говорили генералам – «обожди, сначала мы с уважаемыми людьми переговорим, а потом сообщим тебе, что делать дальше».
Слабая оснащённость — вы такой же нищеброд, как и ваш враг, поэтому вам обоим тупо не на чем наступать, а лопата дешевле, чем танк.
Тупизна генералитета и отсутствие серьёзных военных кадров — коммунисты или капиталисты вам прислали всё что нужно, но забывали инструкцию приложить.
Из-за этого в позиционные войны скатывались Корейская война, ирано-иракская, эфиопо-эритрейская. А ещё к этому же формату следует отнести противостояние армян и азербайджанцев в Карабахе, да и восток Украины до 24 февраля 2022 года.
Плюсы и минусы позиционной войны
Начнём с минусов:
Война длится долго, а воевать дорого. Нет, я бы сказал охренеть как дорого. Поэтому экономика и жизнь в стране из-за таких реалий подчиняются военным нуждам полностью.
Если не вмешаются другие факторы, в такой войне проигрывает тот, кто первым выдохнется именно в военно-экономическом аспекте.
Военные задачи решаются более примитивными методами. Потому что, когда нет возможности наступать на большую оперативную глубину, перед армией ставят всё более скромные задачи, которые стоят всё менее скромных потерь.
Проигравшая сторона получит наиболее неудачные дипломатические расклады для мирного соглашения, ведь поражение наступит из-за полной потери способности к продолжению войны, то есть даже нечем будет торговаться. Не говоря о том, что собственному народу как-то придётся объяснять, что всё это было не только зря, но стало даже хуже.
Очевидный пример тут — кайзеровская Германия, которой пришлось проиграть Первую мировую (Компьенское перемирие 1918), хотя германские войска стояли в 70 км от Парижа, а не наоборот (франко-британские у стен Берлина). Социальное напряжение, голод, блокада импорта и экспорта при условиях невозможности добиться победы в ближайшие сроки привели к тому, что…
Казалось бы, позиционная война — это очень плохо. Но чего это мы всё нагнетаем депрессию? Давайте поговорим о хорошем. Итак, плюсы:
Переход к позиционной фазе позволяет сохранить ранее отвоёванные территории при значительном снижении наступательного потенциала и больших потерях.
Позволяет консолидировать население, в победе становятся заинтересованы все.
При условиях грозящего поражения, позволяет оттянуть конец войны
За это время можно успеть перегруппировать силы, перевести противостояние в дипломатическое поле, пересмотреть цели и задачи войны, выработать новую тактику и стратегию. В общем, вдохнуть в войну свежие идеи.
Первая в истории настоящая позиционная война разразилась на завершающем этапе Гражданской войны в США 1861-1865 (между северными «янки» и южными «дикси»). Несмотря на бодрое начало, когда южане чуть не взяли Вашингтон в первый месяц войны, север сумел выстоять. Янки ещё долго огребали от южан на суше, но на море у них было преимущество — они организовали блокаду юга, тот не мог ничего продать, чтобы заработать и купить оружие для войны.
После битвы при Геттисберге летом 1863 стало ясно, что южане всё — выдохлись, и сил победить точно нет. Но война продлилась ещё почти два года, потому что главнокомандующий южан генерал Ли по профилю был из инженерных войск. Поэтому его солдаты стали окапываться и строить толковые оборонительные комплексы. Северяне уже уверенно побеждали, но им предстояло ещё долго и очень дорого добывать победу де-факто.
Итак, как мы видим, позиционная война — это чаще всего вынужденная мера, ведь переход войны в это состояние повышает риски и ставки в противостоянии. В то же время, затягивание конфликта и невозможность решить его за понятное время и предсказуемой ценой, заставит противника оценивать свои возможности. И даже если у него на руках козыри — воспользоваться всеми он не сможет. Вы не проигрываете, просто у вас временные трудности, а они не побеждают, просто у них временное преимущество.
В фильме «Холодная гора» очень наглядно показана битва при Кратере 30 июля 1864 года, во время осады Петербурга (штат Вирджиния). Тогда северяне на одном из участков прорыли подкоп, заложив кучу взрывчатки, так, что образовался целый кратер, давший название битве. Но их подвела низкая организация работы офицеров штаба — офицеру, которому поручили сделать лестницы, чтобы перелезть кратер, не поручили их туда отнести, и вообще никому не поручили...
В итоге соединения северян заходили в огромную яму, без возможности ни выбраться из неё, ни вкарабкаться и сражаться. А информацию об этом невозможно было донести — в бой вводили всё новые подразделения, не понимая, что происходит впереди. Возникла давка.
Результат — южане оклемались и дали отпор ничтожными силами, уничтожив свыше 5000 солдат противника, потеряв около 1000 (большинство при взрыве).
Возможна ли позиционная война в современном мире?
Казалось бы, Вторая мировая решила позиционный тупик танками и авиацией. Тем более сегодня, когда это оружие достигло технологического пика, а в довесок — беспилотники, сверхточная артиллерия, крылатые и тактические ракеты и прочая, и прочая. Ну как-то не вяжется с картинами грязных и поеденных вшами солдат, месяцами сидящих в окопах?
Но, как указано выше, причины не обязательно военные — бывают и военно-политические. Если вы исчерпали свой наступательный потенциал, это не значит, что он появился у врага. В таком случае вы можете проводить ограниченные наступательные действия, чтобы конфигурация фронта стала максимально неудобной для противника в наступлении.
Создаёте укреплённые участки на наиболее угрожаемых прорыву местах. И всё — можно и начать увязывать противника в бесконечных переговорах. Но и тут кроется подвох. А затягивание конфликта вам что-то даёт?
Нужно четко дать себе понять, а готовы ли вы остановиться на тех достижениях, что получили? Или способны ли вы потратить выигранное время на пополнение войск людьми и техникой и накопления нового преимущества для того, чтобы выйти из формата позиционной войны и добиваться своих целей дальше?
Если у противника в достатке современные вооружения и хороший запас боеприпасов к ним, навязывать дальше позиционное противостояние ему вы не сможете. То есть тут начинает побеждать тот, у кого потери быстрее восстанавливаются, кто может выставлять на фронт столько же техники, сколько потерял.
Комбинации беспилотников и артиллерии (даже не самой современной) позволяют очень быстро разрушить любые полевые укрепления. Это раньше конфигурации траншей противника были не до конца известны, а артиллерийские снаряды гаубиц невозможно было класть прицельно (всегда стреляли примерно «вон в том направлении», накрывали квадрат). Теперь дрон даст четкую картинку, а активно-реактивные снаряды упадут, куда он покажет, с дистанций 30, 40, 50 км.
Если у вас нет таких же возможностей, артиллерия противника станет для вас почти неуязвимой в контрбатарейной борьбе. Усиление вражеских ПВО не даст использовать в полной мере авиацию. А использовать тактические/оперативно-тактические ракеты вы не сможете бесконечно. Особенно, если вам нечем толком разведывать для них цели.
Навязать свою пассивную оборону оснащённому по современным стандартам противнику не получится. Очень скоро он заставит вас воевать по его правилам, и, если вы не способны отвечать симметрично, война снова станет маневренной и наступательной, только не для вас.
Поэтому для перехода в позиционную войну в своих целях вам не обязательно добиваться уравниловки в размере вашей армии и противника, но нельзя не иметь технологического паритета. Именно технологический разрыв дарит одной из сторон возможности для инициативы в войне. В противном случае, у вас должен быть альтернативный и очень весомый аргумент, чтобы заставить противника оставаться на своих позициях.
Чем чревата позиционная война
Никакой другой формат боевых действий не обличает бессмысленность войны, как позиционная война. В Первую мировую она показала всю тщетность и ненужность этого конфликта. Постоянно на всём протяжении она будет заставлять задумываться о необходимости продолжения борьбы, о том, будут ли стоить результаты затраченных ресурсов и жизней.