Что на самом деле задумал Трамп: готовы ли США воевать с соседями?

Надеемся, вы отошли от новогодних и готовы грузить себя новостной повесткой опять. И если вы не вникали в то, чем троллили журналистов медиа сильные мира сего, то пора об этом поговорить.

А вечер век перестаёт быть томным. Ещё совсем недавно казалось, что важнее и напряжённее в мире повестки, чем конфликт на Украине, нет. Разве что китайцы периодически щекотали нервы Тайваню дрифтом корветов у акватории, Ким дразнил южных соседей, а израильтяне потонули в разборках на Ближнем Востоке.

Но тут Трамп, не успевши усесться в законное кресло президента, огорошил заявлениями о претензиях на территории Канады, Гренландии и Панамский канал. В общем, не хилый у нашего рыжего аппетит. Поговаривают, что он попал под большое влияние Илона Маска, а тот нашёптывает ему грандиозные планы (а других у него нет) на новый миропорядок.

То ли Илону подвезли слишком забористого и его скоро отпустит, то ли вопросы глубже и серьёзнее. Об этом и поговорим.