Что на самом деле задумал Трамп: готовы ли США воевать с соседями?«Земли у нас становится всё больше»
Надеемся, вы отошли от новогодних и готовы грузить себя новостной повесткой опять. И если вы не вникали в то, чем троллили журналистов медиа сильные мира сего, то пора об этом поговорить.
А
вечер век перестаёт быть томным. Ещё совсем недавно казалось, что важнее и напряжённее в мире повестки, чем конфликт на Украине, нет. Разве что китайцы периодически щекотали нервы Тайваню дрифтом корветов у акватории, Ким дразнил южных соседей, а израильтяне потонули в разборках на Ближнем Востоке.
Но тут Трамп, не успевши усесться в законное кресло президента, огорошил заявлениями о претензиях на территории Канады, Гренландии и Панамский канал. В общем, не хилый у нашего рыжего аппетит. Поговаривают, что он попал под большое влияние Илона Маска, а тот нашёптывает ему грандиозные планы (а других у него нет) на новый миропорядок.
То ли Илону подвезли слишком забористого и его скоро отпустит, то ли вопросы глубже и серьёзнее. Об этом и поговорим.
Новый курс внешней политики США
Президентство Байдена не лучшим образом сказалось на репутации США как мирового гегемона. Кульминацией стало фактически бегство объединённых сил из Афганистана, которое должно было стать постепенной эвакуацией, но талибы (Талибан, пока ещё террористическая и пока ещё запрещённая организация в России) защекотали пятую точку так, что всё закончилось откровенным цирком. На произвол судьбы были брошены десятки тысяч афганцев, так или иначе сотрудничавших с американцами.
Существующий до недавних пор мировой порядок был обеспечен главным образом американскими вооружёнными силами, готовыми оперативно поставить на место любого зарвавшегося выскочку в геополитике. А экономическая мощь позволяла задавить санкциями бунтарей покрупнее, с кем вот так просто начать войну нельзя.
Затем приключилась пандемия COVID-19, сбившая темпы роста экономики США на 0,4 процента в среднем за год и стоившая убытков на триллионы долларов. Ну и по-прежнему растущий госдолг, куда же без него — сейчас это 35 триллионов долларов. В общем, прежнюю роль сверхдержава постепенно перестала тянуть.
Ну а начало СВО на Украине окончательно закрепили курс на глобальную трансформацию мирового порядка. Многие страны убедились, что «А так можно было?», вспомнили о территориальных претензиях к соседям, а замороженные конфликты стали размораживаться.
Соответственно, перед новым президентством Трамп решает для себя — сохранить ли прежний статус страны, и опирающийся на неё геополитический расклад, существующий с распада СССР? Или послать всё куда подальше, отмежеваться от прежних обязательств и погрузиться во внутренние проблемы — в первую очередь социальные (миграция, преступность, наркомания) и экономические (безработица, беднеющие граждане, раздутый госаппарат и избыточное регулирование).
Объективно, убытки, которые нанесло начало СВО и израильские конфликты после 7 октября 2023 года, крайне раздражают американцев (ничего бесплатного не бывает же). В общем, за Трампа и проголосовали не в последнюю очередь потому, что он обещал эти вопросы оперативно решить.
Главный тренд «новой внешней политики» — курс на изоляционизм. Это подзабытое слово, бывшее в ходу накануне Второй мировой войны, когда американское общество бурно обсуждало, стоит ли им вмешиваться в масштабные разборки в Европе, или решать свои вопросы у себя и не вмешиваться. Победа союзников привела США в лидера половины мира, причём самой богатой половины, тогда об изоляционизме и речи не шло. Данная роль во многом и обеспечила в дальнейшем экономическое могущество страны.
Теперь Трамп возвращает этот термин в оборот. Альянс НАТО содержится главным образом за счёт США, они же и его главная боевая сила, а оставшиеся союзники не справились (и, видимо, даже не собираются) с наращиванием оборонных бюджетов. В итоге американцам в случае чего придётся решать вопросы безопасности союзникам в одну калитку по расходам и потерям. А что, если оставить их один на один с проблемами (во многом ими и созданными), и договариваться исходя исключительно из интересов самих США?
Вот, в общем, и база нового курса Трампа во внешней политике.
Гегемон западного полушария
Все знают про Суэцкий канал, соединяющий Индийский и Атлантический океаны, являющийся важнейшим участком мировой логистики, по которому идут ресурсы и продукция. В западном полушарии его аналог — Панамский канал, который соединяет Атлантический океан с Тихим. Он позволяет возить грузы между западным и восточным полушариями без затрат на крюк мимо Южноамериканского континента.
Годовой оборот проходящих грузов составляет около 600 миллионов тонн грузов, или 5% мировой морской торговли. Канал там пытались построить французы ещё в 19 веке, однако обанкротились и за дело взялись США. В 1904 году американское военное министерство принялось за строительство на деньги американского же крупного капитала. Первый корабль прошёл в 1914 году.
По сути, само государство Панама возникло в связи со стратегическими интересами США. До 1903 года Панама была частью Колумбии и американцы обильно спонсировали местных сепаратистов, боровшихся за независимость. Таким образом, удалось создать отдельное государство в полной зависимости от США, обеспечивающее выгодные тарифы для американцев.
Доходы от Панамского канала — треть от годового оборота с тарифов в примерно 3,5 миллиарда долларов. Но сам он требует частой реконструкции, модернизации и расширения. Во многом, вероятно, это и привело к тому, что с 1999 года контейнерными терминалами заправляет китайская компания Hutchison Whampoa, с 2015 года это конгломерат CK Hutchison Holdings. Это позволяет Китаю влиять на тарифы.
Этот факт уже давно беспокоит США, и не только по экономическим вопросам, но и по вопросам безопасности. Контроль китайцев за ключевой водной магистралью создаёт возможности доступа и китайского военного флота. Сама Панама уже давно в сильной зависимости от китайских кредитов.
Хотя правительство Панамы и заявляет о том, что китайский бизнес контролирует только портовую инфраструктуру, а не сам канал, США оставляет за собой право военного вмешательства в случае роста иностранного влияния в регионе.
Гренландия
Самый большой остров в мире принадлежит Дании, и во многом за его счёт уже не первое десятилетие датчане в топе богатейших стран. Сама Гренландия малонаселенна, там проживают коренные эскимосы — 90% и потомки датских переселенцев — 10%. Всего менее 60 000 человек.
Остров богат полезными ископаемым. В общем, население их добычей и занимается. Остров содержит небольшие промышленно-отраслевые городки и поселения вахтовиков. По данным правительства США, на острове добываются 43 из 50 полезных ископаемых, которые относятся к стратегическим и критически важными для них.
В общем попытки купить остров у датчан были давно, с того же времени, как была куплена Аляска у России. Но, в отличие от русских, датчане оставались непреклонны. Трамп возобновил переговоры о покупке ещё в первую каденцию, в 2019 году, как всегда безуспешно.
Поэтому особой сенсации в сегодняшних заявлениях нет. Сенсацией стало то, что теперь США пообещали решительно решить вопрос присоединения Гренландии. В то же время, Дания ближайший союзник США, член НАТО. Остров и так открыт для любых американских военных баз и любого, хоть военного, хоть экономического присутствия. Так зачем же так всё усложнять?
Ответ лежит вполне на поверхности — маячащий в обозримые десятилетия передел Арктики и шельфа Северного Ледовитого океана. Арктика тает, становясь более открытой для колонизации, а потенциал её нетронутых недр оценивают в сотни триллионов долларов. В переделе ориентировочно поучаствуют арктические страны — Россия, Норвегия, Дания, Канада и США. Собственно, за счёт Гренландии там и присутствует Дания.
Россия претендует на чуть менее чем половину, а США, за счёт Аляски, на около 10%. За счёт Гренландии присутствие США может вырасти до трети.
Война с Канадой
Претензии на Канаду выглядят больше бравадой, чем реальными планами. Но, кто знает, кто знает. Канада тоже претендует на Арктику, а с ней вместе и Гренландией, США уже претендуют на почти половину.
Экономические связи и так сильнейшие, а население Канады примерно в 9 раз меньше США, поэтому потенциальный захват страны американскими вооружёнными силами не выглядит трудным. Впрочем, такие действия никогда не выглядят трудными, а по факту…
Впрочем, такой сценарий остаётся самым маловероятным — среди канадцев настроения на объединения не оцениваются высоко. К тому же это не Гренландия с 60 тысячами, а страна с около 40 млн населения, уже со своей культурой, менталитетом и образом жизни. Да, похожим на американский образ жизни, но не американским.
Столь радикальный шаг и его последствия выглядят чудовищно. Скорей всего, пока стоит ожидать дальнейшую и более глубокую интеграцию. Например, новый политический или экономический союз.
Доктрина Монро 2.0
«Доктрина Монро» это провозглашённая политика 5-го президента США Джеймса Монро. Согласно этой доктрине, американский континент закрывается для экспансии и колонизации европейских держав, а гегемоном в регионе должны стать США. В связи с этим в итоге и были выдавлены Россия (мирным путём, покупкой её территорий) и Испания (военным путём).
На сегодня американцы устали от роли мирового гегемона. США платят за то, что решают чужие проблемы, а вот преимущества от этого становятся всё более сомнительными. Особенно в условиях, когда теряются позиции и влияние в собственном регионе. И, опять же, особенно с усилением новых полюсов мировой политики. Похоже, для США настало время наводить порядок дома.
Насколько планы Трампа бравада и медийные набросы фекалий на вентилятор совпадут с реальным политическим курсом на ближайшие четыре года, за четыре года — скоро увидим.