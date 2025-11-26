Тёмные лошадки СВО: опасны не менее дронов

Тёмные лошадки СВО: опасны не менее дроновЛёгкие миномёты вернулись
Миномёт в современной войне выглядит своеобразным рудиментом — в эпоху высоких технологий, дронов, тепловизоров и высокоточного наведения. И действительно, примитивное оружие — труба на сошках, не отличается высокой точностью и не шибко дальнобойный (в сравнении с артиллерией), могущество снаряда тоже ограничено скромной массой и габаритами.
Тем не менее, миномёт остаётся неотъемлемой частью вооружения пехотных подразделений, и именно соотношение простоты, лёгкости и эффективности — его главные преимущества.
Идеологически такие миномёты происходят от мортир, лёгких осадных пушек (в английском языке миномёт так и называется «mortar»), которые стреляют навесом по более крутой параболе, чем гаубицы. Дальность в сравнении не очень велика, зато не требуется таких же сложных вычислений при наведении на цель. Миномёты также намного более скорострельны в сравнении с артиллерией и могут компенсировать невысокую точность множественностью осколочно-фугасного поражения. Наконец, они значительно дешевле.
В ходе СВО тактики и доктрины применения этого оружия, как и многих других вооружений, пересмотрели. Изменились приоритеты и конструкторских аспектов, но начнём немного издалека — всё как мы любим.
Ротные миномёты
Миномёты стали входить в широкий обиход после Первой мировой войны. Тогда одной из проблем для пехотных подразделений была слабая огневая мощь — на вооружении было только стрелковое оружие.
Артиллерия входила в отдельные подразделения, полки и дивизионы, так как сильно отличалась с точки зрения эксплуатации. Из-за этого возникали сложности во взаимодействии, особенно в наступлении, когда пехота отрывалась от позиций — дружественный огонь, задержки между целеуказанием и поражением, приоритеты для сосредоточения огня.
Гаубичная артиллерия — это тяжёлые орудия на закрытых позициях, это могущественное, но «медленное» оружие. Лёгкие полевые пушки (45/47 — 76 мм) были ограничены стрельбой прямой наводкой или небольшим навесом — уже кое-что, ведь их можно использовать в пехотных порядках. Но именно навесной огонь способен достать хорошо укрытого противника — в траншее, во дворах и переулках, за обратными склонами высот.
Также, в сравнении с лёгким орудием, даже тяжёлый миномёт легче — 120 мм полковые миномёты (например, ПМ-38) в походном положении чуть больше полтонны, а в боевом уже половину и от этого. В то время как самые лёгкие пушки времён ВОВ 45 мм имели 1200 кг в походном и 560 кг в боевом положении. При этом могущество 2,14 кг осколочного снаряда для «сорокопятки» и 15,9 кг осколочно-фугасной артиллерийской мины для миномёта М-38… можете представить разницу.
Из остальных преимуществ — миномёт доступен для переноски вручную (кроме полковых), может без ограничений вести стрельбу из окопа, отлично пригоден для маскировки огневой позиции, имеет высокую скорострельность (15−20 выстрелов в минуту). Из недостатков — нет возможности стрелять прямой наводкой и по движущимся целям; низкая, в сравнении с гаубичной артиллерией дальность; низкая скорость полёта мины. Дополнительно — при стрельбе требуются баллистические расчёты и высокая квалификация наводчика, сопоставимая с артиллерией, но в более массовом исполнении.
Миномёты имеют много классификаций, мы приведём по основным уровням:
- Полковые/тяжёлые (105 — 160 мм), обычно сводятся в отдельные батареи в составе полков и бригад
Имеют дальность до 6 — 7 км, имеют высокую массу выстрела и используются для решения огневых задач в интересах всего подразделения соединения — хорошо защищённые позиции, крупные скопления живой силы, заградительный огонь.
- Батальонные/средние (81 — 90 мм), сведены во взводы в составе пехотных батальонов, иногда рот, очень лёгкие и легко переносятся вручную, масса мин в пределах 3 — 5 кг.
Имеют наилучше соотношение массы к огневой мощи среди миномётов. Являются наиболее мощным огневым средством батальона.
- Ротные/лёгкие (50 — 60 мм), в составе рот и взводов, самые лёгкие и компактные из всех, одновременно самые маломощные и недальнобойные.
Особенно часто использовались в годы Второй мировой войны. Хорошо известна линейка советских ротных миномётов и немецкие l.Gr.W 36. По замыслу такое средство должно было предоставить артиллерийские возможности вплоть до самых малых тактических соединений. Масса мины около 1 кг, дальность до 700 — 1000 метров. Лучше ручных гранат, и сильно лучше метательных винтовочных гранат.
Во второй половине войны от них потихоньку стали отказываться. Примитивные прицельные приспособления давали плачевную точность даже на таких скромных дистанциях — поражение целей требовало высокого перерасхода боекомплекта. Расчёты часто вынуждены работать под огнём стрелкового оружия, неся большие потери. В общем, КПД довольно низкий — идея хорошая, но исполнить её в железе оказалось сложно.
В 1960 — 1970-е годы нишу заполнили автоматические гранатомёты, но это другое оружие и другая история.
60 мм миномёт
Американцы использовали в качестве ротных чуть более тяжёлые миномёты 60 мм М2. Масса сильно больше (19 кг, почти в два раза больше 50 мм аналогов), а с усиленным вышибным зарядом дотягивали до 1800 м по дальности. Впрочем, претензии к ним были те же. Однако отказываться от него не собирались. Наоборот, модернизировали до М19, где исполнили легче, при сохранении основных характеристик.
В годы войны в Корее внезапно обнаружили, что, дескать, слабоват миномёт и, в общем, не особо нужен. Повлиял и театр военных действий — невысокие горы, перемежаемые широкими долинами и равнинами. Отношение поменяла следующая война — во Вьетнаме.
Вьетнам тоже горная страна, но затянутая густыми джунглями, где пришлось много воевать с партизанскими формированиями Вьетконга. Тут выяснилось, что штатные батальонные миномёты 81 мм тяжеловаты (48 кг), а их приличная дальность до 5 км не очень то и нужна. Многие боестолкновения проходили в ближнем формате. Разведка, целеуказание, огневой контроль, всё резко ужималось. И наоборот — требовалась быстрая реакция, мобильность… и боеприпасов побольше.
Тут и выяснилось, что лёгкие М19 (и даже старички М2) куда актуальнее — развернуть миномёт можно быстрее, а боеприпасов на бойцах расчёта можно унести кратно больше. В итоге от М19 не только не отказались, а даже стали заменять ими и М29.
Как результат — миномёты в калибре 60 мм закрепились как стандарт не только для армии США, но и для всего НАТО в целом. Технической вершиной станет миномёт LWCMS М224 — невероятно успешное решение, след от которого тянется к сегодняшнему дню.
М224
В общем, разрабатывали новый миномёт, при этом… ну, что можно изменить в уже существующей конструкции? Разве что новые сплавы или материалы, чтобы облегчить где можно, и оставить тяжелым, где нужно. Поэтому в первую очередь эффекта ожидали от новой номенклатуры выстрелов — достижения химической промышленности позволили модифицировать осколочно-фугасные выстрелы.
При сохранении прежней массы выстрела повысилось КПД вышибного заряда (и дополнительного навеса, для дальних дистанций), и собственно фугасное действие. Выстрелы М720 (ОФ) оснащены тремя видами взрывателей — многофункциональным, точечным и таймерным. Это значит, что можно настроить подрыв вблизи и над целью (больше осколочного поражения), при попадании, или, наоборот, с задержкой — чтобы мина успела пробить насыпное укрытие до срабатывания.
Дальность, в зависимости от типа и модификации, варьируется в пределах 45 — 3800 метров, что уже не так сильно уступало в дальностях 81 мм миномётов. Но кое-что новенькое появилось и в установке.
В большинстве миномётов после Первой мировой войны закрепилась основная схема «мнимый треугольник» — ствол, опорная плита, передающая отдачу в грунт и обеспечивающая стабилизацию, ну и сошки, с приводами управления положения ствола. Реже встречалась «глухая схема»: на немецком ротном миномёте l.Gr.W 36, советском аналоге РМ-41, и других — ствол, приводы и органы наведения смонтированы на плите.
M224 имел два исполнения. В одном, с массой 21 кг, это был классический «мнимый треугольник» — всё вполне привычно и знакомо. В другом — предельно облегчённая версия 8,2 кг с малой опорной плитой и рукоятью в основании ствола. Такой вариант можно сходу упереть в грунт, придать нужный наклон, быстро рассчитать траекторию и начать обстрел — при должной подготовке, конечно.
Ствол М224 на 254 мм длиннее, чем М19 (766 мм), но рассчитан на в два раза большее давление при той же массе, за счёт новых сплавов. Имеет оребрение в нижней части для рассеивания тепла и может быть дополнен защитным кожухом. Можно стрелять как самовзводом, так и со спускового крючка. Боевая скорострельность в идеальных условиях доходит до 30 выстрелов в минуту.
В войсках М224 заменил не только М19, но и 81 мм М29 до 1987 года, когда появился более совершенный в этом классе 81 мм М254. В первую очередь, это большой выигрыш в мобильности, особенно для подразделений в локальных конфликтах — миномёт могут брать собой разведчики, рейдовые группы, и даже патрули.
Со временем в НАТО появилось много иных вариаций по схожей компоновке — австрийские, немецкие, чешские и другие. Позже модернизации М224 и современные аналоги показывают более высокие результаты по точности огня. Стандартные оптические прицелы типа буссоль дополнили лазерными дальномерами, датчиками и аппаратурой баллистических вычислений — за счёт этого эксплуатация намного проще, точность выше, а освоить миномёт может даже боец с минимальной подготовкой.
Китай в 2023 году неплохо пошумел со своей «шестидесяткой» PBP-201 с титановым корпусом, баллистическим вычислителем и дальность заявленной аж в 5 (!) км.
Успех 60 мм в зоне СВО
Миномёты такого класса использовались украинской стороной и до 2022 года. Причём именно в облегчённом виде «шестидесятки» стали распространённым оружием диверсионно-разведывательных групп.
Особую популярность получили чешcкие миномёты ANTOS, 930 см длина и 5,3 кг массы — такой миномёт боец может нести на себе с боекомплектом до дюжины выстрелов, причём вместе со штатным стрелковым. Они известны по прозвищу «полька» — Польша в основном поставляет свою версию ANTOS в ВСУ. Сейчас в российских трофеях встречается самая широкая линейка таких миномётов, включая китайские.
У ANTOS дальность около 1200 метров с около 1 кг миной, но такое оружие кратно мощнее и эффективнее подствольных гранатомётов, не говоря уже о габаритных автоматических гранатомётах. Даже малая группа из 2 — 3 человек, способна просочиться на тактическую глубину и обстрелять позиции. Особая «соль» таких миномётов в том, что максимально заглушен звук выстрела и его трудно разобрать, даже если обстреливают с позиций в считанных сотнях метров.
С появлением дронов, особенно FPV с кумулятивными гранатами, с поля боя почти исчезла бронетехника. Боестолкновения ведут небольшие штурмовые группы численностью около отделения там, где раньше должна была действовать рота. Так как требуется высокая подвижность на поле боя, говорить о каком-то серьёзном огневом оснащении не приходится. Огневая поддержка работает издалека, дронами, или же с дронов наводят дальнобойные средства.
Вот тут и проявляются преимущества «полек», коих штурмовая группа может взять с собой несколько, и десятки выстрелов к ним. При невысоком могуществе ОФ мин массой 1 — 2 кг их часто достаточно для отработки огневых позиций, траншей, опорных пунктов, подготовленных на скорую руку. А с учётом массы высокоманевренных боев в населённых пунктах — это отличная замена АГС. Оружие разное, но таскать станок на себе в таких операциях — гиблое дело, дальность ограничена 1500 метров, нет переменного заряда и настройки взрывателя.
Российские военкоры и немало солдат в блогах с 2023 года много говорят о потребности российских сил в своём миномёте 60 мм. Пока пользуются трофеями, коих встречается много и, так как это натовское оружие, они хорошо унифицированы по боеприпасам. Однако от отечественного ВПК ждут всё-таки своё оружие, которое смогло бы закрыть голод.