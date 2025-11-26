Тёмные лошадки СВО: опасны не менее дронов

Миномёт в современной войне выглядит своеобразным рудиментом — в эпоху высоких технологий, дронов, тепловизоров и высокоточного наведения. И действительно, примитивное оружие — труба на сошках, не отличается высокой точностью и не шибко дальнобойный (в сравнении с артиллерией), могущество снаряда тоже ограничено скромной массой и габаритами.

Тем не менее, миномёт остаётся неотъемлемой частью вооружения пехотных подразделений, и именно соотношение простоты, лёгкости и эффективности — его главные преимущества.

Идеологически такие миномёты происходят от мортир, лёгких осадных пушек (в английском языке миномёт так и называется «mortar»), которые стреляют навесом по более крутой параболе, чем гаубицы. Дальность в сравнении не очень велика, зато не требуется таких же сложных вычислений при наведении на цель. Миномёты также намного более скорострельны в сравнении с артиллерией и могут компенсировать невысокую точность множественностью осколочно-фугасного поражения. Наконец, они значительно дешевле.