У учёных есть свои социальные сети? Зачем они им?И нет, это не обычные мессенджеры
Научные социальные сети — это не совсем то, что мы привыкли видеть, так сказать, не отдельная беседа в условном ВКонтакте, где находятся все учёные и друг с другом переписываются. Всё немного иначе.
Научная социальная сеть — платформа, в которой учёные обмениваются мнениями, выкладывают свои исследования и имеют общую базу данных о прошлых разработках и открытиях, и даже о последних конференциях. Есть там и возможность запросить какую-то информацию, пообщаться с людьми из других стран без какого-либо ограничения и многое другое, некое подобие «веб-форума».
К примеру, есть ResearchGate. Этой социальной сетью пользуется огромное количество учёных со всего мира. При этом, ограничений по научным дисциплинам нет: будь ты физиком или химиком, всем рады. А главная фишка в том, что при поиске нужных человеку исследований, ResearchGate может поискать и во внешних базах данных, к примеру PubMed или даже в Библиотеке Nasa.
Учёные создали новую вакцину, выкладывают статью в ResearchGate, попутно прикрепляют ссылки, которыми пользовались в своей работе. А дальше научное сообщество может уже узнать подробнее об этой вакцине и её обсудить. Удобно, согласитесь? Тут даже можно создать опросник или созвать на конференции, не случайно именно эту платформу используют крупные научные организации для своей работы.
Благодаря таким социальным сетям скорость обмена информацией в научном мире значительно возросла. Да и разработчикам не придётся каждый раз проверять информацию на правдивость, потому что плагиата или просто «лжестатей» толком не бывает.
Особенно с учётом того, что для регистрации на сайте нужно будет указать данные о месте, в котором человек работает или учится. Как говорится: «доверяй, но проверяй», так что, перед будущим исследованием учёные всё внимательно изучают, чтобы ни одной ошибки не возникло.
Научные соцсети — кто ещё?
На данный момент существует немало научных социальных сетей, так в России, например, популярна Science ID. На этой платформе доктора наук, кандидаты и аспиранты мог создать свой профиль так, что он будет походить скорее на резюме, пригодится для будущего развития. А ещё там можно публиковать свои наработки, рассказывать о них, обсуждать и получать обратную связь от специалистов из других лабораторий и институтов.
Помимо этого, Science ID даёт возможность участвовать в мероприятиях. Если вы являетесь организатором научной конференции, то спокойно можете объявить об этом на сайте, а дальше уже потенциальные участники смогут внести это в свой личный календарь, получить список того, что будет представлено и кто будет участвовать на конференции.
А для молодых учёных есть функция вакансий и информация о «Больших вызовах». Это конкурс, который направлен на развитие научной среды в России, так что, и для молодого поколения есть причины появиться на Science ID.
Ещё есть Social Science Research Network (SSRN). Эта сеть существует ещё с 1994 года, а её основное направление — гуманитарные и социальные дисциплины. Даже крупные учебные организации России подписали договоры с этой платформой, чтобы каждый молодой учёный мог пользоваться всеми возможностями SSRN без ограничений.
А ещё это одна из крупнейших библиотек с научными работами — SSRN даже купил один самых больших научных издательских домов мира. А это что-то да значит.
Помимо него, есть «Mendeley», «SciPeople», «Academia» и многие другие. Если вам захочется познакомиться с научными статьями поближе и вы дружите с иностранными языками или переводчиком, то это отличный способ узнать что-то новое.
Но и новые соцсети тоже появляются
Кроме упомянутых социальных сетей создают и новые, например, «Голос Науки», которая создавалась как альтернатива ResearchGate. Плюс-минус по функционалу одно и тоже, только новее и обновления выходят чаще. Или вот, совсем недавно представили ещё одну сеть «Nayka».
Nayka создал резидент «Сириус» компания «Нейро-Мастер». Разработчики поставили перед собой цель — дать возможность и учёным, и любителям науки сотрудничать, обмениваться мнениями и помогать друг другу — платформа для всех без ограничений.
Катализатором создания Nayka стал разговор с друзьями-учеными из Университета «Сириус». Мы обсуждали идею отдельного информационного ресурса, где можно публиковать научные статьи перед размещением в журнале и получать на них рецензии в открытом формате, это будет полезно как для автора, так и для читателя. Бета-версия — это открытый тест приложения, который поможет нам получить необходимую обратную связь от пользователей по качеству работы. Сейчас мы готовим обновление приложения с функцией поиска. Также в новой версии улучшим дизайн, чаты и скорость загрузки разделов.
Любой материал перед публикацией будет проверяться на научные стандарты. Также там будет представлена информация о предстоящих мероприятиях, какое издание стоит почитать, и чат для общения, куда же без него. Соцсеть, как никак. За первые дни бета-версию Nayka посетило более сотни читателей, а учёные успели выложить немалое количество своих работ.
Библиотека статей с чатиком
В целом, все научные социальные сети выглядят, как большая библиотека статей с функцией чата, но даже с таким небольшим функционалом без всяких голосовых и видеокругляшков с мемамиучёные спокойно делятся своими успехами по всему миру.
Так что, если вы любите науку и читаете обо всех новых открытиях в новостной ленте, то вы всегда можете обратиться к научным социальным сетям. Это ли не здорово?