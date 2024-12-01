У учёных есть свои социальные сети? Зачем они им?

Научные социальные сети — это не совсем то, что мы привыкли видеть, так сказать, не отдельная беседа в условном ВКонтакте, где находятся все учёные и друг с другом переписываются. Всё немного иначе.

Научная социальная сеть — платформа, в которой учёные обмениваются мнениями, выкладывают свои исследования и имеют общую базу данных о прошлых разработках и открытиях, и даже о последних конференциях. Есть там и возможность запросить какую-то информацию, пообщаться с людьми из других стран без какого-либо ограничения и многое другое, некое подобие «веб-форума».