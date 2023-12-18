Что бы было, если бы украинское контрнаступление завершилось успешно

Это вдохнуло в правительство Украины и иностранных союзников веру в то, что можно рассчитывать на бОльшие успехи, надо только больше сил накопить. Однако ожидать скорых успехов на востоке было трудно — за годы противостояния с 2014 года там много подготовленных рубежей.

Но главное было в том, что эти рубежи можно достаточно удобно обслуживать, ведь за ДНР и ЛНР стоит снабжение из России и организовывать логистику там довольно легко. Да, после ударов тактическими ракетами Himars и М270 GMLRS, российские силы были вынуждены растянуть коммуникации и отодвинуть склады от линий соприкосновения. Однако критично на снабжение это (конкретно эти факторы) не влияли.

А вот южные территории Россия только заняла, снабжать по узкому сухопутному коридору вдоль Азовского моря достаточно большую группировку было проблематично. Поэтому её снабжение довольно диверсифицировано. Роль транспортного хаба играет полуостров Крым, а в него грузы попадают по крымскому мосту и по морю.

Другой важный момент — отсутствие до времени серьёзных укреплений и заграждений, а войска приходилось значительно растягивать для покрытия значительного периметра. Предполагалось, что имей ВСУ значительное количество бронетанковых кулаков, успех под Харьковом можно повторить более масштабно.