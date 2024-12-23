Учёные на экране: как обстоят дела с научными фильмами в России?Не только же сериалы про бандитов смотреть
Думаю, у каждого найдётся воспоминание о том, как после работы или учёбы вы приходили домой, включали телевизор, где шли разные познавательные программы: «В мире животных», «Галилео», «Разрушители легенд» и другие. Помните, с каким интересом вы впитывали в себя информацию в развлекательном формате? Согласитесь, что в те старые времена для нас научное кино или научные телепередачи были не только приятным времяпровождением, но и одним из главных способов узнать, какие ещё открытия совершили учёные.
Сейчас, во времена развития интернета, когда любую информацию легко найти по одному запросу в поисковике (хоть иногда и сложно отыскать именно достоверные данные) научный кинематограф как будто бы ушёл на второй план. Из популярных программ можно отметить разве что «Смешариков», и то это больше для детей. Из-за такой доступности научных знаний сами учёные и создатели фильмов решили отойти от концепции «фильмы должны быть познавательными» и перейти к чему-то другому.
О чём сейчас научные фильмы?
Главная задача научных фильмов на данный момент — рассказать о жизни учёных и привлечь молодёжь в науку. И благодаря этим переменам в подходе к снятию кино про исследователей, новые фильмы действительно стали намного интереснее. Больше нет сухого повествования монотонным голосом о том, как учёные планомерно и рутинно добивались результатов, или как живут в пустыне тушканчиковые мыши — всё это звучало как пересказ статьи.
Сейчас киноделы стараются добавить в фильм драмы: не просто рассказать о важных открытиях, а раскрыть конфликт или вплести в сюжет острую социальную тему. Благодаря таким приёмам, кино про учёных становится всё более массовым и интересным для просмотра не только людям, которым интересна именно научная составляющая, но и обычному зрителю.
И конечно, режиссёры или сценаристы фильмов не могут знать все нюансы работы учёных, поэтому зовут на помощь специалистов, или же они сами начинают полноценно работать над картиной.
Ну и куда в наше время без продвижений на платформах с короткими роликами, да-да Тикток мы о тебе. В короткий ролик, иногда даже меньше минуты, может уместиться сюжет полуторачасового фильма про новую научную разработку. Так что, действительно, выход был только один — добавить в научные фильмы экшна.
Главное не делать контент ради контента, а создавать действительно что-то стоящее. Например, снять вдохновляющую историю об учёных. Или, что ещё круче, показать, как проходит обычная жизнь человека науки, даже без чего-то выдающегося, но преподнести это так, что зритель после просмотра начнёт ценить труд учёных и даже, может, расскажет своим детям, что и в науке может быть интересно и здорово.
Однако, иногда за захватывающим сюжетом сложно уследить за именно научной составляющей фильмов. А вот если сами создатели фильма дополнят его своими примечаниями, разобраться будет гораздо легче — поэтому появился формат фестивалей кино именно в научном жанре.
Научное кино и фестиваль
ФАНК познакомит с наукой поближе
В России в 2015 году был создан Фестиваль актуального научного кино или же ФАНК. На фестивале собираются и деятели кино, учёные, исследователи, художники, популяризаторы науки и другие. За 9 лет работы было почти 10 тысяч показов, пришло более 350 тысяч зрителей и было показано сотня фильмов. Помимо показа фильмов, ФАНК предлагает обсуждения с экспертами — интересно ведь задать вопрос о том, как создавалась картина.
В 2024 году победителем в номинации «Лучший фильм национального конкурса» стал фильм «Сквозь тёмную материю» от Марьям Махиевой. Он рассказывает про Большой Андронный Коллайдер и учёных из России и Швейцарии, которые заняты работой на самом дорогом научном проекте. Эта картина, по большей части, про ежедневную работу учёных и про то, с какими проблемами они могут сталкиваться, поэтому фильм больше художественный, чем научный.
Категорий много, причём, в фестивале участвуют не только отечественные фильмы, но и из других стран. «Идеальная еда. Секреты средиземноморской диеты» стал лучшим фильмом на иностранном языке, а награду за лучший короткий метр получил «Феникс» от Ксении Казазевой. Представлены работы даже в мультипликационном жанре, например, «Лётные характеристики крошечных жуков» от Дмитрия Завильгельского.
Фильмы про Арктику и женщин учёных
В Архангельске на VIII Международном кинофестивале Arctic Open, состоялась премьера документального фильма «Живая вода» — второй части альманаха «Право женщин на море». Фильм рассказывает о Ксении Гемп, известном альгологе (тот, кто изучает водоросли) СССР, участнице более 30 морских экспедиций в Белом море и современной исследовательнице Надежде Зуевой, которая продолжает её дело.
Arctic Open — это масштабный проект, который объединяет образовательные, просветительские и конкурсные мероприятия в сфере кино. Помимо конкурса премьерных фильмов, Arctic Open активно продвигает авторское и региональное кино с акцентом на северные и арктические регионы, их культурную самобытность и этническое разнообразие. Эти области занимают целых 28% площади нашей страны, а вот про людей, которые внесли свой вклад в изучение этого региона, особо и не говорят, а ведь это очень интересно!
Научному кино — быть!
Фильмы про учёных не останавливаются только на общих «избитых» темах, но и затрагивают те проблемы, о которых мы обычно не задумываемся. Есть вдохновляющее кино про тех, кто привнёс необычайно большой вклад в науку, как Ксения Гемп — без неё Русский Север не был бы так изучен, а есть такие, в которых показано, что за удивительными открытиями стоит огромная кропотливая ежедневная работа учёных, или фильмы про исследователей, которые, в том числе, затрагивают проблему стереотипов, что женщинам в науке не место.
В общем, каждый найдёт что-то на свой вкус: к тому же, есть самые разные виды фильмов — есть и полнометражные, и короткометражки, и даже анимации! Сейчас кинематограф в России развивается семимильными шагами, и даже среднебюджетные фильмы выглядят хорошо, а что самое главное — в них заложена любовь к искусству и науке. Это ли не здорово?