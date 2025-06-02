Удары по аэродромам: потери, политические последствия и оценки

Удары по аэродромам: потери, политические последствия и оценкиДля полного понимания происходящего
Повестка стала отходить от первого шока после успешной диверсии украинских спецслужб против аэродромов стратегической авиации ВКС России. Будет ещё много разборов полётов, поиски виноватых, и, конечно, разборки экспертов всех мастей от телевидения до Telegram-каналов.
Мы обойдём политические аспекты (ну, не совсем, на самом деле) и проанализируем саму суть произошедшего. Произошла не просто диверсия — началась новая страница противостояния, ведь стратегическую авиацию удалось достать на очень глубоких тыловых военных базах в Сибири и на севере страны.
Меняются ли правила игры, либо просто спецслужбы прозевали диверсантов? Насколько тяжёл урон и как это может повлиять на ход СВО и стратегические военные возможности России в обозримом будущем?
Что мы знаем сейчас
Почерк атак одинаковый — припаркованная относительно близко фура имела в верхней части фургона тайник несколькими коптерами, начинёнными взрывчаткой. В определённый момент они один за одним были активированы и направились в сторону базирования авиации — стратегических бомбардировщиков, транспортников и самолётов ДРЛО (дальней радиолокационной разведки).
Атаке подверглись пять стратегических объектов (авиабазы) на широкой географии:
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«Оленья» в Мурманской области, атака удалась
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«Белая» в Иркутской области, атака удалась
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«Украинка» в Амурской области, атака сорвалась (фура с дронами сгорела по дороге).
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«Дягилево» в Рязанской области, атака отражена, причастные (возможно) арестованы
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«Иваново» в Ивановской области, были сообщения об активностях местных ПВО и повреждении нескольких самолётов 610-го Центра боевого применения и переучивания летного состава Военно-транспортной авиации России
Сибирские базы были подвергнуты атаке впервые с начала СВО, поэтому вполне можно понять, почему местные силы ПВО не сработали как надо. Мурманск прежде подвергался атакам, однако то были довольно слабые попытки, почти прощупывания — а вот 1-го июня случилась хорошо подготовленная диверсия.
Возможные потери
Говорить о потерях сложно. Во-первых, ничего пока не ясно: что уничтожено, что повреждено, а что из повреждённого подлежит ремонту. Во-вторых, удару подверглись базы стратегической авиации, вся численность которой приблизительно дана по ежегодникам вроде Military Balance. А вот сколько машин «на ходу», сколько в состоянии ремонта и какие сроки — информация критическая для обороноспособности страны и строго секретная.
Полиция, Росгвардия и спецслужбы ведут оперативную работу (поиск причастных): районы оцеплены, запреты на въезд и выезд. Любые «утечки» в СМИ вероятнее всего будут ложными, для отмашки или дезинформации со стороны спецслужб.
Тем не менее, по открытым данным известно следующее:
- на авиабазе Оленья под Мурманском прогремело 10 взрывов, главным образом там базировались стратегические бомбардировщики Ту-22М3, кроме них базировались 2 Ту-95МС, 3 Ту-160 и некоторое количество Су-34
- на авиабазе Белая в Усольском районе Иркутской области базировались 35 Ту-22М3, 6 Ту-95МС и 7 бомбардировщиков Ту-160, кроме них 30 перехватчиков МиГ-31 (неизвестно, были ли среди них модификации МиГ-31К под пуски ракет Кинжал)
По имеющимся данным та база подверглась самому тяжёлому удару
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на авиабазе Иваново расположены самолёты А-50, очень ценные аппараты ДРЛО, для ведения глубокой радиолокационной разведки, выявления позиций ПВО противника, радиолокационных станций, командных пунктов и т. д.
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на авиабазе Дягилево прогремело 7 взрывов, там так же располагались стратегические бомбардировщики (Ту-95МС и Ту-22М3)
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в Амурской области фура с коптерами загорелась по дороге, возможно, сработала взрывчатка одного из коптеров, или преждевременно сработала система дистанционного запуска.
Украинские СМИ заявляют об уничтожении (повреждении) 41 самолётов (в каком составе — неизвестно).
По данным большинства (в том числе проукраинских) обозревателей — это завышенная оценка. Она сделана на основе спутниковых снимков, где задымление не даёт четкой картины урона. Да и в прежние атаки украинская сторона имела привычку сильно завышать успех.
Более объективные оценки со стороны независимых OSINT-аналитиков — уничтожено (или критично повреждено) от 8 до 10 самолётов. Возможные потери — 4 Ту-95МС, 2 Ту-22М3, 1 Ту-160, 1 транспортник Ан-12, состояние ещё двух машин неизвестно.
Операция Паутина
Украина довольно быстро опубликовала снимки подготовки операции и раскрыла детали. Использовались лёгкие и дешёвые коптеры (вероятно, собранные или купленные на территории РФ). Всего было использовано 117 аппаратов.
Коптеры скрытно размещались в пусковых контейнерах в верхней части фургона. Это очень низкое полое пространство, чтобы при беглом досмотре у проверяющих не возникло подозрений. Водители фур, скорее всего были непричастны и не знали о том, что перевозят. Косвенно это подтверждает найденный в одной из фур труп задушенного мужчины — предварительно водителя.
Сборка самих контейнеров производилась на арендованном складе в Челябинске. Возможно, были и другие сборочные цеха.
Система наведения и навигации дронов работала на обученном ИИ, для чего были использованы музейные экспонаты аналогичных самолётов из музея авиации в Полтаве. В музее имеются полноразмерные нелетающие образцы техники, подвергшиеся атаке на российских ародромах. Подготовка операции длилась свыше полутора лет.
Политический контекст
На 2 июня был назначен очередной этап переговоров представителей сторон в Стамбуле. Украинская сторона никак не изменила своих основных позиций по вопросу заключения мира (признание территориальных потерь, демилитаризация и размещение иностранных войск на Украине, обмен пленных «всех на всех» и т. д.).
Кроме ударов по аэродромам, был совершён ряд диверсий (с учетом гибели гражданских — терактов) на мостах и железных дорогах. Предполагается, что перед новыми переговорами украинская сторона хочет:
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сорвать предполагаемое российское наступление в Донецкой области подрывом логистики
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значительно ослабить парк ракетоносцев, чтобы снизить воздействие на критическую инфраструктуру Украины
После потери контролируемых территорий в Курской области правительство Зеленского, наверняка, искало новые «козыри» для усиления переговорных позиций. Однако, по мнению большинства политических экспертов, это скорее приведёт к срыву мирного процесса, а ответные меры со стороны России могут быть очень серьёзными.
Представители президента США Дональда Трампа заявили, что не были посвящены в планы украинских спецслужб по диверсиям на стратегических объектах. Здесь пока трудно делать выводы, ведь технологии ИИ никак не могут быть украинской разработкой и от кого-то к ним попали. Правда, не факт, что от США. Политические аналитики также опасаются возможного выхода Трампа как посредника из мирного процесса.
Важный аспект ещё в том, что Украина так или иначе владеет информацией о базах стратегической авиации, составе и перебазированиях от США (и их спутниковой разведке). В курсе США или нет, но налицо серьёзный вопрос о нарушении договора СНВ III. Впрочем, об этом ниже.
Оценки
Украинская сторона заявляет, что уничтожила 41 самолёт, или до 36% парка стратегической авиации, и до 50% от боеспособной её части. Независимые OSINT-аналитики оценивают урон примерно в 20−25%, от заявленного украинской стороной, или в 4−5 раз меньше.
От тех же независимых аналитиков есть информация, что на сибирских базах были собраны неисправные самолёты, которые служили донорами запчастей (на жаргоне «каннибализм») для действующих боевых машин.
Так или иначе, любые потери уже указанных типов самолётов критичны, так как они давно не производятся (со времён СССР), и их потери невозможно восполнить даже в отдалённой перспективе.
Кроме уже озвученных атак, были активности дронов в пограничных с зоной СВО областях РФ, акватории Черного моря. На вечер 1 июня продолжались атаки на аэродром Дягилево в Рязани и на объекты в Липецкой области.
Предотвратить атаку силами военных было практически невозможно. В прежние времена это были дроны самолётного типа, незаметно просочившиеся через «дыры» в эшелонах ПВО. В нынешней ситуации это коптеры, запущенные с очень близкого расстояния. Програмное управление на основе ИИ позволяло им не бояться никаких РЭБ (средств радиоэлектронного противодействия).
Никакие системы оповещения, ракетные и пушечные зенитные установки, операторы РЭБ не имели форы, чтобы успеть подготовиться и отразить атаку. Хотя на некоторых аэродромах, в частности в Рязани, удалось отбиться и минимизировать урон.
Лагерь «диванных экспертов» возмущается «почему после многих атак на внутренние аэродромы, стратегическая авиация продолжает стоять открыто». Мол, необходимо давно использовать арочные укрытия, «капониры» или ангары. Однако тут есть важная деталь — согласно договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ III), компоненты ядерной триады (по крайней мере стратегические бомбардировщики) должны размещаться на открытых стоянках.
Таким образом стороны могут постоянно инспектировать вооружения и контролировать их состояние — количество, нештатные ситуации, возможную подготовку к вылетам и загрузку ядерным оружием. Именно благодаря этому Украина и имела точную информацию о базировании стратегических бомбардировщиков. И Россия и США прежде уже обвиняли друг друга в нарушениях многих пунктов договора, однако в настоящем он действует до 5 февраля 2026 года.
Вероятно, стоит ожидать больших «разборов полётов» (иронично) у контрразведчиков, проворонивших оборот крупной партии дронов или комплектующих к ним. Впрочем, и их понять можно, все учатся на прецедентах, а в данном случае пришлось иметь дело с не имеющей аналогов диверсией, все детали которой предстоит расследовать. Представить, какими доступными инструментами можно было случившееся предотвратить — сложно.
Влияние на ход СВО
Кроме собственно новостной повестки, активно говорили о новых правилах ведения войны. Урон на многие миллиарды долларов был нанесён с помощью дешёвых дронов — материальная стоимость диверсии едва ли могла превысить миллион долларов.
Стратегическая авиация пострадала очень глубоко в тылу, и для этого не потребовалось никакое особо мощное, точное и дальнобойное оружие. По идее далеко не только Украина сегодня может себе позволить такую атаку. Поэтому впору говорить о новой реальности современных конфликтов, где нет уже места классической авиации, тем более, стратегическим бомбардировщикам.
Однако здесь важное возражение. Речь идёт в первую очередь именно о диверсии, где технологии дронов на ИИ именно инструмент диверсии. А на его подготовку ушло более полутора лет. Понятно, что теперь спецслужбы активизируются, участятся проверки и досмотры, а безопасность военных объектов будет переходить на новые режимы и методы.
Такая атака — это успешная диверсионная операция, которая априори не может иметь постоянный систематический характер. А значит, не может быть надёжной составляющей военного противостояния. Да, случившееся ослабит возможности России по нанесению ударов по военной и критической инфраструктуре, но критично на ход СВО повлиять не сможет.