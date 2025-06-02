Удары по аэродромам: потери, политические последствия и оценки

Повестка стала отходить от первого шока после успешной диверсии украинских спецслужб против аэродромов стратегической авиации ВКС России. Будет ещё много разборов полётов, поиски виноватых, и, конечно, разборки экспертов всех мастей от телевидения до Telegram-каналов.

Мы обойдём политические аспекты (ну, не совсем, на самом деле) и проанализируем саму суть произошедшего. Произошла не просто диверсия — началась новая страница противостояния, ведь стратегическую авиацию удалось достать на очень глубоких тыловых военных базах в Сибири и на севере страны.

Меняются ли правила игры, либо просто спецслужбы прозевали диверсантов? Насколько тяжёл урон и как это может повлиять на ход СВО и стратегические военные возможности России в обозримом будущем?