Украина пригрозила возродить ядерное оружие для защиты «российской угрозы». А вдруг смогут?

В силу географических причин (близость к США) ядерное оружие более всего было сконцентрировано на территории РСФСР, или советской России, но ракетные дивизии дислоцировались и в других республиках СССР — Казахстане, Эстонии, Литве и Белоруссии. Всего было шесть ракетных армий.

Украинская ССР располагала одной из них, почти целиком на собственной территории — 43-я армия, созданная на базе управления воздушной 43-й армии Дальней авиации в г. Винница. На момент распада СССР четыре из семи дивизий армии располагались в республике: Николаевская, Сумская, Хмельницкая и Волынская области.

Именно вооружение тех дивизий и стало предметом будущего Будапештского меморандума, который закреплял целостность и безопасность Украины взамен на её разоружение.

Распад СССР

На момент распада СССР и создания СНГ (Содружество независимых государств, кстати, оно ещё существует) бытовала концепция создания Объединённых вооружённых сил СНГ, но Украина в подписании договора не участвовала.

Таким образом после развала Советского Союза 43-я армия с оставшимися четырьмя дивизиями присягнула новой Украине, и та стала ядерной державой. Ну, почти — сложность была в том, что прочие три дивизии, которые дислоцировались в Белоруссии и были оснащены мобильными комплексами, в итоге были сняты с боевого дежурства и передислоцировались в РФ или расформированы.