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Украина пригрозила возродить ядерное оружие для защиты «российской угрозы». А вдруг смогут?

И как вообще она это ядерное оружие в своё время потеряла
Президент Зеленский сообщил, что не против аннулировать Будапештский меморандум, а это равнозначно готовности создавать собственное ядерное оружие. Сейчас прикинем, каковы шансы на такое развитие событий.
Украина пригрозила возродить ядерное оружие для защиты «российской угрозы». А вдруг смогут?

Заявление Зеленского полностью читайте здесь, а мы пока отвлечёмся от актуальной политоты и поговорим про неактуальную политоту историю и техническую часть предмета обсуждения.

Давным-давно, в далёкой галактике...

Как вы помните, СССР стал ядерной державой чуть позднее США, в 1949 году. Но ядерного паритета удалось добиться только к середине 1970-х годов — не только за счёт постепенного наращивания количества ракетных частей РВСН (Ракетные войска стратегического назначения), но и за счёт увеличения мощности самих боеголовок.

Тогда же значительная часть этих войск перевооружались с прежних ракет Р-12 и Р-14 (наземного и шахтного базирования) на мобильные комплексы ракет средней дальности Пионер РСД-10 (из него вырастут будущие российские комплексы Тополь и современный Ярс).

Ну а главной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) стали комплексы Р-36, более известные по натовской классификации SS-18 «Сатана» (Р-36М2 четвёртого поколения также зачастую фигурируют под именем «Воевода»).

РСД-10 Пионер

РСД-10 Пионер

В силу географических причин (близость к США) ядерное оружие более всего было сконцентрировано на территории РСФСР, или советской России, но ракетные дивизии дислоцировались и в других республиках СССР — Казахстане, Эстонии, Литве и Белоруссии. Всего было шесть ракетных армий.

Украинская ССР располагала одной из них, почти целиком на собственной территории — 43-я армия, созданная на базе управления воздушной 43-й армии Дальней авиации в г. Винница. На момент распада СССР четыре из семи дивизий армии располагались в республике: Николаевская, Сумская, Хмельницкая и Волынская области.

Именно вооружение тех дивизий и стало предметом будущего Будапештского меморандума, который закреплял целостность и безопасность Украины взамен на её разоружение.

Распад СССР

На момент распада СССР и создания СНГ (Содружество независимых государств, кстати, оно ещё существует) бытовала концепция создания Объединённых вооружённых сил СНГ, но Украина в подписании договора не участвовала.

Таким образом после развала Советского Союза 43-я армия с оставшимися четырьмя дивизиями присягнула новой Украине, и та стала ядерной державой. Ну, почти — сложность была в том, что прочие три дивизии, которые дислоцировались в Белоруссии и были оснащены мобильными комплексами, в итоге были сняты с боевого дежурства и передислоцировались в РФ или расформированы.

Р-36М УТТХ

Р-36М УТТХ

А вот с шахтными всё оказалось не так просто, это целая инфраструктура. Но были и иные причины нерасторопности Украины с ядерным разоружением — страна ожидала 2,8 млрд долларов компенсаций, поэтому Лиссабонский протокол к договору СНВ-I (о сокращении стратегических наступательных вооружений), регламентирующий судьбу ядерного оружия в постсоветских странах, не ратифицировала.

Почти до конца 1993 года Украина пыталась подписать соглашения с поправками, позволявшими сохранить часть вооружений (не только ракеты, но и стратегическую авиацию), но после долгих переговоров сторговались на 500 млн. компенсаций и поставках ядерного топлива для АЭС из России. 16 ноября 1994 года Украина стала официально безъядерной страной, присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Были утилизированы 1272 термоядерных боевых блока, которые вывезли в РФ. С 1996 год по 2002 постепенно демонтировали пусковые установки и элементы инфраструктуры. А 20 августа 2002 года 43-я армия окончательно расформирована. Точка. А вот если бы Украина отказалась от разоружения, она бы стала третьей по рейтингу ядерной державой, опередив даже Китай.

Будапештский меморандум

Подписание Будапештского меморандума

Подписание Будапештского меморандума

Лиссабонский протокол, Договор сокращения СНВ — вроде бы понятно. Откуда тогда столько разговоров про Будапештский меморандум, если он не имел прямого отношения к ликвидации Украиной своего ядерного оружия? Что это такое?

Сложно сказать. В 1994 году происходил саммит ОБСЕ в Будапеште, где и подписывался меморандум о гарантиях безопасности Украины со стороны держав «ядерного клуба». По существу, это была формальная бумажка среди прочей кучи многозначительной макулатуры, которую евробюрократы штампуют в неимоверных количествах каждый год — безопасная безопасность, дружеское содружество, сотрудничество и прочие теоретические обещалки.

Статус меморандума хорошо характеризуют действия Китая и Франции — Китай просто заявил от имени правительства, что даёт гарантии безопасности, а французский президент Миттеран передал Леониду Кучме декларацию. По словам последнего в интервью изданию Deutsche Welle, Миттеран в приватной беседе сказал ему:

«Сынок, не верь этому документу, тебя обманут»

Отправка на утилизацию МБР в районе города Хмельницкий

Отправка на утилизацию МБР в районе города Хмельницкий

Reuters

В итоге меморандум кроме самой Украины и России, был подписан представителями Великобритании и США. После чего стал забытой и ничего не решающей бумажкой.

После меморандума

Украина была слишком слабой экономически страной, чтобы её воля могла иметь вес в международной политике. Ракеты были нацелены на США, поэтому их сохранение переводило бы страну в одну компанию с Северной Кореей и Ираном. При том, в этой компании она была бы самой опасной. Но такой расклад отрезал бы Украину от займов, инвестиций и экономического сотрудничества, взамен которых последовали бы санкции.

Даже США никогда не рассматривали меморандум, как какое-то соглашение о гарантиях безопасности. После событий 2014 года, согласно пунктам меморандума, с Украиной провели «консультации» и на этом… на этом

Будапештский меморандум оказался политической декларацией, которую только Украина считала юридическим документом с обязательствами сторон. Страны Запада сегодня исходят из холодной логики и дали понять, что Украина не стала жертвой агрессии и не является объектом агрессии с применением против неё ядерного оружия, поэтому деэскалация конфликта и потеря Крыма являются предметом беспокойства в рамках Совбеза ООН, впрочем, как и любой другой конфликт.

То есть, вопреки подписанной бумажке о намерениях, Великобритания и США, которые тоже были участниками договора, никак впрягаться за территориальную целостность Украины оказались не должны. А то, что были какие-то формулировки в стиле «ну вот если вдруг чё, то посмотрим», так это ни к чему не обязывает.

Сможет ли Украина вооружится ядерным оружием?

Надо полагать, что это лишь шаг отчаяния украинского президента перед мировыми политическими лидерами, которые своими действиями дают понять — безопасность Украины и суверенитет являются предметом её же заботы. Страна так и не получила существенной экономической и военной помощи.

А ещё напомним вам, что провалом обернулось создание Украиной собственного комплекса оперативно-тактических ракет (ответ Искандерам) — ракет Гром и Гром-2, которые разрабатывало КБ Южное (имени Янгеля). А ведь эти ребята могут и умеют разрабатывать ядерное оружие — ватникам, наверное, этот факт не понравится, но именно это конструкторское бюро в Днепропетровске в советские времена разработало и Р-36 Сатану, и РТ-23 (те самые, что маскируют в железнодорожные составы), а также основу ранних РВСН — уже упомянутые ракеты Р-12 и Р-14.

Пусковая комплекса Гром

Пусковая комплекса Гром

Короче говоря, значительная часть ядерной мощи СССР разработана была на Украине. Правда, после распада СССР, КБ Янгеля выживало коммерческими пусками для третьих стран. Проект Гром почти с пелёнок тоже нацелили на экспорт, иначе финансирование взять было просто неоткуда, но даже при этом украинские КБ показывали потенциальным инвесторам совершенно сырые проекты.

Такой стала и судьба комплекса Гром-2, последние новости о нём относятся к 2019 году и касаются опытного образца для Саудовской Аравии. В этом же году руководство КБ обратилось к государству за займом на погашение задолженностей по зарплатам.

Ну а о плачевном состоянии Харьковского КБ Морозова мы писали недавно. При его участии планировалась разработка и производство шасси для пусковой установки комплекса Гром.

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Макет ракеты комплекса Гром

Макет ракеты комплекса Гром

Создание ядерного оружия Украиной в обозримом будущем маловероятно, потому что в стране не осталось ни научной, ни, особенно, производственной базы для его реализации — оснащение остатков 43-й армии полностью демонтировано и уничтожено, восстановить ядерный потенциал попросту не из чего.

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