Украина пригрозила возродить ядерное оружие для защиты «российской угрозы». А вдруг смогут?И как вообще она это ядерное оружие в своё время потеряла
Заявление Зеленского полностью читайте здесь, а мы пока отвлечёмся от актуальной политоты и поговорим про
неактуальную политоту историю и техническую часть предмета обсуждения.
Давным-давно, в далёкой галактике...
Как вы помните, СССР стал ядерной державой чуть позднее США, в 1949 году. Но ядерного паритета удалось добиться только к середине 1970-х годов — не только за счёт постепенного наращивания количества ракетных частей РВСН (Ракетные войска стратегического назначения), но и за счёт увеличения мощности самих боеголовок.
Тогда же значительная часть этих войск перевооружались с прежних ракет Р-12 и Р-14 (наземного и шахтного базирования) на мобильные комплексы ракет средней дальности Пионер РСД-10 (из него вырастут будущие российские комплексы Тополь и современный Ярс).
Ну а главной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) стали комплексы Р-36, более известные по натовской классификации SS-18 «Сатана» (Р-36М2 четвёртого поколения также зачастую фигурируют под именем «Воевода»).
В силу географических причин (близость к США) ядерное оружие более всего было сконцентрировано на территории РСФСР, или советской России, но ракетные дивизии дислоцировались и в других республиках СССР — Казахстане, Эстонии, Литве и Белоруссии. Всего было шесть ракетных армий.
Украинская ССР располагала одной из них, почти целиком на собственной территории — 43-я армия, созданная на базе управления воздушной 43-й армии Дальней авиации в г. Винница. На момент распада СССР четыре из семи дивизий армии располагались в республике: Николаевская, Сумская, Хмельницкая и Волынская области.
Именно вооружение тех дивизий и стало предметом будущего Будапештского меморандума, который закреплял целостность и безопасность Украины взамен на её разоружение.
Распад СССР
На момент распада СССР и создания СНГ (Содружество независимых государств, кстати, оно ещё существует) бытовала концепция создания Объединённых вооружённых сил СНГ, но Украина в подписании договора не участвовала.
Таким образом после развала Советского Союза 43-я армия с оставшимися четырьмя дивизиями присягнула новой Украине, и та стала ядерной державой. Ну, почти — сложность была в том, что прочие три дивизии, которые дислоцировались в Белоруссии и были оснащены мобильными комплексами, в итоге были сняты с боевого дежурства и передислоцировались в РФ или расформированы.
А вот с шахтными всё оказалось не так просто, это целая инфраструктура. Но были и иные причины нерасторопности Украины с ядерным разоружением — страна ожидала 2,8 млрд долларов компенсаций, поэтому Лиссабонский протокол к договору СНВ-I (о сокращении стратегических наступательных вооружений), регламентирующий судьбу ядерного оружия в постсоветских странах, не ратифицировала.
Почти до конца 1993 года Украина пыталась подписать соглашения с поправками, позволявшими сохранить часть вооружений (не только ракеты, но и стратегическую авиацию), но после долгих переговоров сторговались на 500 млн. компенсаций и поставках ядерного топлива для АЭС из России. 16 ноября 1994 года Украина стала официально безъядерной страной, присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Были утилизированы 1272 термоядерных боевых блока, которые вывезли в РФ. С 1996 год по 2002 постепенно демонтировали пусковые установки и элементы инфраструктуры. А 20 августа 2002 года 43-я армия окончательно расформирована. Точка. А вот если бы Украина отказалась от разоружения, она бы стала третьей по рейтингу ядерной державой, опередив даже Китай.
Будапештский меморандум
Лиссабонский протокол, Договор сокращения СНВ — вроде бы понятно. Откуда тогда столько разговоров про Будапештский меморандум, если он не имел прямого отношения к ликвидации Украиной своего ядерного оружия? Что это такое?
Сложно сказать. В 1994 году происходил саммит ОБСЕ в Будапеште, где и подписывался меморандум о гарантиях безопасности Украины со стороны держав «ядерного клуба». По существу, это была формальная бумажка среди прочей кучи многозначительной макулатуры, которую евробюрократы штампуют в неимоверных количествах каждый год — безопасная безопасность, дружеское содружество, сотрудничество и прочие теоретические обещалки.
Статус меморандума хорошо характеризуют действия Китая и Франции — Китай просто заявил от имени правительства, что даёт гарантии безопасности, а французский президент Миттеран передал Леониду Кучме декларацию. По словам последнего в интервью изданию Deutsche Welle, Миттеран в приватной беседе сказал ему:
«Сынок, не верь этому документу, тебя обманут»
Reuters
В итоге меморандум кроме самой Украины и России, был подписан представителями Великобритании и США. После чего стал забытой и ничего не решающей бумажкой.
После меморандума
Украина была слишком слабой экономически страной, чтобы её воля могла иметь вес в международной политике. Ракеты были нацелены на США, поэтому их сохранение переводило бы страну в одну компанию с Северной Кореей и Ираном. При том, в этой компании она была бы самой опасной. Но такой расклад отрезал бы Украину от займов, инвестиций и экономического сотрудничества, взамен которых последовали бы санкции.
Даже США никогда не рассматривали меморандум, как какое-то соглашение о гарантиях безопасности. После событий 2014 года, согласно пунктам меморандума, с Украиной провели «консультации» и на этом… на этом
Будапештский меморандум оказался политической декларацией, которую только Украина считала юридическим документом с обязательствами сторон. Страны Запада сегодня исходят из холодной логики и дали понять, что Украина не стала жертвой агрессии и не является объектом агрессии с применением против неё ядерного оружия, поэтому деэскалация конфликта и потеря Крыма являются предметом беспокойства в рамках Совбеза ООН, впрочем, как и любой другой конфликт.
То есть, вопреки подписанной бумажке о намерениях, Великобритания и США, которые тоже были участниками договора, никак впрягаться за территориальную целостность Украины оказались не должны. А то, что были какие-то формулировки в стиле «ну вот если вдруг чё, то посмотрим», так это ни к чему не обязывает.
Сможет ли Украина вооружится ядерным оружием?
Надо полагать, что это лишь шаг отчаяния украинского президента перед мировыми политическими лидерами, которые своими действиями дают понять — безопасность Украины и суверенитет являются предметом её же заботы. Страна так и не получила существенной экономической и военной помощи.
А ещё напомним вам, что провалом обернулось создание Украиной собственного комплекса оперативно-тактических ракет (ответ Искандерам) — ракет Гром и Гром-2, которые разрабатывало КБ Южное (имени Янгеля). А ведь эти ребята могут и умеют разрабатывать ядерное оружие — ватникам, наверное, этот факт не понравится, но именно это конструкторское бюро в Днепропетровске в советские времена разработало и Р-36 Сатану, и РТ-23 (те самые, что маскируют в железнодорожные составы), а также основу ранних РВСН — уже упомянутые ракеты Р-12 и Р-14.
Короче говоря, значительная часть ядерной мощи СССР разработана была на Украине. Правда, после распада СССР, КБ Янгеля выживало коммерческими пусками для третьих стран. Проект Гром почти с пелёнок тоже нацелили на экспорт, иначе финансирование взять было просто неоткуда, но даже при этом украинские КБ показывали потенциальным инвесторам совершенно сырые проекты.
Такой стала и судьба комплекса Гром-2, последние новости о нём относятся к 2019 году и касаются опытного образца для Саудовской Аравии. В этом же году руководство КБ обратилось к государству за займом на погашение задолженностей по зарплатам.
Ну а о плачевном состоянии Харьковского КБ Морозова мы писали недавно. При его участии планировалась разработка и производство шасси для пусковой установки комплекса Гром.
Создание ядерного оружия Украиной в обозримом будущем маловероятно, потому что в стране не осталось ни научной, ни, особенно, производственной базы для его реализации — оснащение остатков 43-й армии полностью демонтировано и уничтожено, восстановить ядерный потенциал попросту не из чего.