Зачем НАТО нужна Украина в составе?

Намедни везде обсуждали «мирный план Зеленского». Ну, как обсуждали — в России, конечно, больше было критики или стёба, а кто-то даже мемы клепал по теме.

Но события-то серьёзные и, конечно, мир необходим, но каким-то непонятным образом (на самом деле — понятным) у президента Украины всё больше вопросов к западным союзникам. В первую очередь, потому что власти Украины крайне желают вступления в блок НАТО.

Сегодня поговорим о том, как НАТО расширялось на восток, как складывались отношения блока с Украиной и как эта страна может быть полезна альянсу? Максимально коротко и по делу.