Зачем НАТО нужна Украина в составе?С практической точки зрения
Намедни везде обсуждали «мирный план Зеленского». Ну, как обсуждали — в России, конечно, больше было критики или стёба, а кто-то даже мемы клепал по теме.
Но события-то серьёзные и, конечно, мир необходим, но каким-то непонятным образом (на самом деле — понятным) у президента Украины всё больше вопросов к западным союзникам. В первую очередь, потому что власти Украины крайне желают вступления в блок НАТО.
Сегодня поговорим о том, как НАТО расширялось на восток, как складывались отношения блока с Украиной и как эта страна может быть полезна альянсу? Максимально коротко и по делу.
Что такое блок НАТО
По-хорошему, тут требуется отдельная статья (и возможно она у нас будет), но общую информацию и так все более-менее знают. И всё же, краткая справка и история вопроса потребуется.
В марте 1944 года Франция и Великобритания заключили военный договор для совместных действий на случай вторжения СССР и нового вторжения Германии. Но очевидно, что Германии в 1947 году было не до вторжений, а «холодная война» уже, в общем, началась (после Фултонской речи Черчилля за год до этого). Постепенно к блоку стали подключаться другие страны, но важнее всего были США — 4 апреля 1949 они присоединились, в результате чего возник Североатлантический альянс (North Atlantic Treaty Organization).
Опустошённая войной Европа едва ли могла, даже в коалиции, сдержать танковые кулаки советской армии, если такое бы произошло. Хотя и СССР требовалось восстановиться после войны. США заведомо стал и основной мощью, и военно-промышленным комплексом, и финансами, и ресурсами для блока.
Следующей важной вехой стала война в Корее (1950-1953 годы), когда на практике вырабатывались принципы совместной работы, организации, распределения задач и ответственности. Началась выработка нормативных документов и серия совместных учений, которые продолжаются постоянно.
Автоматом предполагалось размещение американских военных баз в Европе, ведь США стали бы основной силой на случай войны с СССР. Для самих американцев это стало важным поводом укрепить своё влияние на европейцев, ставших зависимыми от них как в вопросах самого присутствия войск США, так и в вопросах поддержания местных вооружённых сил.
Особенно подробностей нам не нужно — важно понять, что такое именно составляющая военного блока НАТО:
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Создание общей командной структуры на оперативном и стратегическом уровне, чтобы действовать как единая военная сила
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Формирование единых стандартов применения войск на поле боя вплоть до младшего тактического звена
- Стандартизация вооружений, и, что особенно важно — боеприпасов
Так появляется возможность снабжать европейскую группировку с североамериканского континента, более защищённого от ударов СССР. Патроны винтовок, снаряды артиллерии должны были подходить под любые системы оружия.
- Создание глубоко интегрированного друг в друга ВПК
Максимально стандартизировать нужно не только боеприпасы, но и, в идеале, всю технику и вооружения — легко заменяются запчасти и заправляются марки ГСМ. Ракеты, для (условно) F-16, должны запускаться и с Eurofighter Typhoon, для этого должны быть схожие компоненты системы управления вооружением, приёмо-передающие устройства и программное обеспечение.
На практике это не реализовано полностью — многие члены НАТО сохранили собственные ВПК (особенно Франция, Великобритания, Германия, а с недавних пор Швеция, имеющие ВПК, которые обеспечивают все рода войск). Однако некоторые страны полностью или частично вооружают армии импортным оружием, большая часть авиации НАТО — самолёты американского производства.
Таким образом, военная компонента НАТО позволяет довольно разным армиям действовать как практически одна единая. Самое важное здесь — совместные учения, которые периодически проводятся сразу несколькими членами блока совместно. Командование НАТО — смешанное в национальном плане, однако главком объединёнными силами в Европе — это всегда американский генерал, а его заместитель, за редкими исключениями — британец.
Сегодня главком — четырехзвездный генерал армии США Кристофер Каволи.
Расширение НАТО на Восток
С распадом СССР смысл существования НАТО, в общем, был утрачен. Причина не только в исчезновении СССР, но и «Варшавского договора» — социалистического военного блока и ответа НАТО, куда входили практически все социалистические страны Восточной Европы. Соцблок начал «сыпаться» ещё до распада СССР. А Российская Федерация в 1990-е годы едва ли могла в одиночку представлять хоть какую-то угрозу хоть кому-то не только из-за смены курса, но и из-за экономических проблем и развала армии.
Причин сохранения организации толком не может объяснить никто. Конечно, сводить всё к тому, что НАТО это не оборонительный блок, а организация, которая стремится к экспансии и агрессии против России — слишком просто.
Важных причин сохранения было несколько:
- Во-первых, это реально хорошо организованная военная сила
В отличие от условных ООН, объединённые группировки членов НАТО просто гораздо боеспособнее, особенно с точки зрения управления. Это готовая международная военная инфраструктура, в которую вложены триллионы долларов (по крайней мере, в современном перерасчёте). Весьма расточительно было бы её распускать, ведь она пригождалась как военная сила в горячих точках мира.
- Во-вторых, это бюрократия
Ну, то есть как — огромная структура, в которой задействовано огромное количество высокопоставленных генералов, офицеров и гражданских служащих. Разумеется, им не захочется терять жирные посты и синекуры. Соответственно, лобби со стороны военных за сохранение блока НАТО было сильным. Хотя радикального урезания прежних бюджетов (а с ними и грандиозных «попилов»), конечно, избежать им не удалось.
Формально, цели и задачи НАТО изменились и были переориентированы на поддержание мира в Центральной Европе, общую стабильность в мире и прочую бессодержательную ерунду. Переговоры Горбачёва и Буша-старшего включали меморандумы (считай, филькины грамоты) о нераспространении НАТО на Восток. Но в итоге в 1990-е почти все бывшие страны «Варшавского договора» взяли курс на вступление в НАТО.
Несмотря на правление «мягкого» демократа Клинтона, в Конгрессе в 1994 году победили республиканцы и началась их «ястребиная» политика. В ускоренном режиме состоялось «Четвёртое расширение» НАТО — Чехия, Польша и Венгрия стали членами в 1999-м. Это крупные страны, сравнительно богатые (по меркам Восточной Европы), индустриально развитые.
В 2004-м произошло «Пятое расширение». В составе оказалось уже аж 7 стран — Болгария, Румыния, Словакия, Словения, и, что особенно болезненно для России, Эстония, Литва и Латвия (бывшие республики СССР).
Эти страны были небольшими, со слабыми экономиками, и уж совсем символическими вооруженными силами. Вполне понятно, зачем им НАТО — вливания в вооружённые силы, интеграция в «западный» мир, новые гарантии безопасности. А вот зачем они были нужны самим НАТО? Очевидных ответов с военной точки зрения нет, или почти нет.
Проблемы расширения НАТО
На Западе не могли не понимать, что принятие новых членов из бывшего соцблока (а тем более СССР) не вызовет со стороны России ничего, кроме возмущения. Сам по себе напрашивался вопрос — а зачем это вам?
Использование более «дешёвого» человеческого материала в качестве «пехоты НАТО»? Тут всё не так просто, даже сухопутная компонента — это сложная структура. А армии перечисленных ранее стран оснащены советским вооружением, их ВПК настроено на производство советского типа вооружений.
Одно только перевооружение потребовало у новых членов сотен миллиардов долларов и несколько десятилетий. По большому счёту, оно по сей день не закончено. Даже армия Польши, которая тратит на оборонку больше всех, до сих пор использует в большом количестве советские БМП, танки и даже стрелковое оружие на базе АК и ПК.
Очевидно, что они были нужны не столько как военная сила, сколько как территория. Выстраивание цепочек логистики (базы хранения и склады), выстраивание инфраструктуры ПВО и радиотехнических войск — радиолокационные системы, системы оповещения, наблюдения и связи, сами пусковые зенитных ракет. Наконец, собственно военные базы для ВВС и сухопутных сил.
Страны Восточной Европы превращались в буфер под видом союзников, благодаря которым можно значительно повысить безопасность «более ценных» стран. Не обязательно делать из этого вывод, что альянс планировал агрессию против России. Процесс расширения явно показывал, что НАТО продолжает видеть в РФ источник опасности, или хочет видеть источник опасности.
НАТО и Украина
Украина оглядывалась на опыт западных соседей и ей тоже хотелось, чтобы «взяли играть».
Её власти прекрасно понимали, насколько географическое положение Украины, в случае нахождения в составе НАТО, создаёт неблагоприятные для России стратегические расклады. Да, граничащие с РФ Эстония, Латвия и Литва, уже в блоке с 2004 года. Однако с их территорий до большинства важных стратегических объектов далеко — это потенциальный контроль только северо-западной части РФ, на случай использования вооружений оперативного и оперативно-тактического назначения.
Украина, на пару с Грузией, которая тоже взяла курс на вступление в НАТО, это уже совсем другой коленкор — открываются пути в центр и на юг РФ. Да и вообще, протяжённость границ блока с РФ, увеличивалась бы более чем в 4 раза.
Обе страны де-факто решили заняться променять нейтралитет на потенциальные инвестиции и кредиты (с которых новым элитам можно и изрядно поворовать, будем откровенны). Важными вехами был 1994 год, когда появилось «Партнерство ради мира» — программа сотрудничества НАТО со странами не входящими в блок, членами-партнерами стали все вышеперечисленные государства Восточной Европы.
В 1997 году заключена «Хартия об особом партнерстве НАТО и Украины» — в Киеве открылся Центр информации и документации для сбора и обработки данных и статистики, а в 1999 году — уже полноценное представительство. Украинские военные начали проходить обучение по программам стран альянса в Европе.
Украина поддержала военную операцию на Балканах в том же 1999-м, а в 2003-м сама поучаствовала в иракской войне в составе «Многонациональных сил в Ираке». Кроме Украины там засветились предсказуемо Грузия, а ещё Молдавия и Казахстан. На пике украинский контингент насчитывал 1650 человек, грузинский — 300, присутствие Молдавии и Казахстана было скорее символическим.
После «оранжевой революции» 2004 года президент Ющенко озвучил курс на вступление в НАТО, как одну из ключевых стратегических задач страны на ближайшее будущее. Однако с приходом кабинета премьер-министра Януковича в 2006 году НАТО ушло из повестки, а с его президентством в 2010 году — заморожено.
После свержения Януковича в начале 2014 года курс был возобновлён. Многочисленными переговорами, меморандумами и соглашениями утомлять вас не будем. Итогом стало то, что Украина в 2019 году внесла поправку в конституцию, где курс на вступление в НАТО был закреплён юридически.
Проблемы Украины с НАТО до СВО
В целом, «более западные» члены альянса довольно прохладно относились к идее о вступлении Украины (и других кандидатов). «Более восточные» страны-новобранцы были скорее «за». Не в последнюю очередь потому, что им хотелось отодвинуть границы военного блока ещё восточнее, чтобы на случай войны между НАТО и РФ основной удар приняла себя украинская территория, а а самим превратиться в тыл.
Да и «русский медведь» будет надёжнее «сидеть взаперти», прижатый и с Балтики, и с Черного моря, и более чем с половины протяжённости западных границ.
Но были и те, кто считали, что подобное решение будет совсем уже перебором. Во-первых, ещё не до конца «переварены» уже вступившие страны, а украинскую армию перековывать на натовский образец ещё дольше и труднее, да и денег на это украинцам придётся давать в долг из западных бюджетов. Во-вторых, это очевидно вконец разрушит и без того хлипкие год от года отношения западных стран с РФ.
Именно отсюда и «растут ноги» основного вопроса российско-украинских отношений последних двух десятилетий, и одной из ключевых причин начала СВО.
Само начало конфликта в 2022 году практически гарантированно ставит крест на членстве Украины в блоке. Причина не только в том, что по итогам конфликта у страны останутся территории, потерю которых она не признает юридически. Проблем больше:
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Европейские страны продемонстрировали слабый потенциал в военном обеспечении Украины
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Высокий уровень деиндустриализации европейских экономик, неспособность производить вооружения и боеприпасы в большом объёме
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По этим же причинам, высокая зависимость от США в вопросах обороны
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Опасения провоцирования новой волны дестабилизации в отношениях с РФ
Поэтому даже более аккуратные планы отказаться от уже занятых территорий в пользу России, но в обмен на членство в НАТО, тоже не работают. Они не решают проблемы протяжённых общих границ с НАТО уже в условиях открытого, если не противостояния, то соперничества.
И всё же Украина обладает одним существенным козырем — обширным опытом современной войны в новых условиях и с новыми технологиями, которых и близко нет у остальных. По-хорошему, это ветеранам ВСУ есть чему поучить западных военных, чем наоборот. Спрос на такой опыт будет высоким, но станут ли европейцы добывать его столь высокой ценой, когда есть пути проще — переманивать военных к себе?