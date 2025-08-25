Что выберет Зеленский: перемирие, фронт или переговоры? Мы просчитали последствия

Все три с половиной года военной операции на Украине мы живём как будто накануне скорого окончания. В самом начале едва ли можно было представить, что всё затянется на такой долгий срок. Поэтому, видимо, постоянно маячили эксперты, говорившие о сроках окончания. Пресловутые два-три месяца, ну полгода, повторялись каждые два-три месяца или полгода, а кровопролитие не прекращалось.

Разумеется, как и в большинстве конфликтов в истории, переговорам нужно было посредничество. И благодаря этому мы могли хорошо понять мотивации «союзников» Украины — в посредники напрашивались многие. Но, одновременно, рамки условий обозначали в интересах правительства Зеленского, без оглядки на реалии на земле. Надо ли говорить, насколько такие условия были реализуемы.

В итоге, пока в овальный кабинет по-хозяйски не вошёл Дональд Трамп, мирный процесс только отдалялся. Но даже ему потребовалось полгода, чтобы сдвинуться с мёртвой точки.

Что получилось, что могло получиться, и что может получиться — рассуждаем.