Что выберет Зеленский: перемирие, фронт или переговоры? Мы просчитали последствия

Что выберет Зеленский: перемирие, фронт или переговоры? Мы просчитали последствияОстались только трудные выборы
Все три с половиной года военной операции на Украине мы живём как будто накануне скорого окончания. В самом начале едва ли можно было представить, что всё затянется на такой долгий срок. Поэтому, видимо, постоянно маячили эксперты, говорившие о сроках окончания. Пресловутые два-три месяца, ну полгода, повторялись каждые два-три месяца или полгода, а кровопролитие не прекращалось.
Разумеется, как и в большинстве конфликтов в истории, переговорам нужно было посредничество. И благодаря этому мы могли хорошо понять мотивации «союзников» Украины — в посредники напрашивались многие. Но, одновременно, рамки условий обозначали в интересах правительства Зеленского, без оглядки на реалии на земле. Надо ли говорить, насколько такие условия были реализуемы.
В итоге, пока в овальный кабинет по-хозяйски не вошёл Дональд Трамп, мирный процесс только отдалялся. Но даже ему потребовалось полгода, чтобы сдвинуться с мёртвой точки.
Что получилось, что могло получиться, и что может получиться — рассуждаем.
Аляска 2025 — позиция России
Встреча Путина с Трампом 15 августа стала пока наивысшей точкой дипломатических переговоров на фоне конфликта на Украине. Во-первых, позиции России приехал озвучивать сам Путин, а во-вторых, была, наконец, прорвана дипломатическая изоляция со стороны западных стран — местом встречи стала территория США. Это первая встреча лидеров двух стран со времён встречи в Женеве Путина и Байдена в 2021-м.
Обсасывать детали смысла нет — без нас эту работу сделали многие. Нам важно то, что в этот раз мы можем судить о полновесной российской позиции по мирному урегулированию. Российская делегация это связка Путин-Лавров- Белоусов, а с ними Антон Силуанов (министр финансов), Юрий Ушаков (советник президента по внешней политике) и Кирилл Дмитриев (спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству). Иными словами мы в общих чертах имеем дело с ключевыми российскими политиками.
С сентября 2022 года Россия претендовала на четыре области — Донецкую (контроль на сегодня 75-80%), Луганскую (контроль — 100%), Запорожскую и Херсонскую (совокупный контроль — 74%). В преддверии саммита были продвижения в важном районе Донецкой области — под Покровском. Эти области должны покинуть силы ВСУ, признания этих регионов в составе России де-юре не являются ключевым условием.
И если территории Запорожья и Херсона могут стать предметом дипломатических переговоров, то по Донецкой области решение окончательное — передача или продолжение боевых действий. Кроме того важным остаётся признание мировым сообществом Крыма как законной части Российской Федерации. Разменом предложены занятые войсками РФ территории Сумской и Харьковской областей.
Другое направление — статус Украины в будущем. Важной причиной СВО было стремление Украины войти не только в ЕС (экономическое сотрудничество), но и в НАТО (военное сотрудничество), а последнее — существенная угроза безопасности РФ. В первую очередь вопрос даже не в развёртывании сухопутных частей на территории страны или включении украинской армии в состав недружественного альянса. Важным является возможность развернуть элементы глубокой радиолокационной разведки внутрь территории России, размещение ВВС и инфраструктуры ядерного сдерживания — это вносит существенный дисбаланс в ударных возможностях в случае крупного конфликта.
Поэтому невключение и гарантии невключения Украины в НАТО — ключевой пункт российской позиции, помимо территориальных вопросов. Тем не менее, вопрос гарантий безопасности Украине также стоит остро. Сергей лавров согласен, что такие гарантии нужны, но в их исполнение должная быть включена и Россия, с правом вето.
Оставшиеся вопросы — важнейшим стал процесс снятия с РФ ряда санкций. Однако существенный нюанс в том, что многие из них невозможно снять без участия европейских стран — Дональд Трамп в одностороннем порядке мало что может сделать. В довесок к требованиям Украине — прекращение дискриминации русского языка и гонений на РПЦ на территории страны.
Позиция Зеленского
Из череды заявлений, как самого президента Украины, так и его официальных спикеров следует:
-
конфликт должен быть заморожен по существующей линии боевого соприкосновения
-
никакого признания де-юре для потерянных территорий в границах на 2013 год (обычно используют 1991-й год, когда Украина получила независимость)
-
прекращение огня по всей линии соприкосновения
-
никаких территориальных обменов
-
гарантии безопасности, подкреплённые иностранными военными контингентами на Украине
-
предоставление военной помощи на 90 миллиардов долларов как ключевую составляющую гарантий безопасности
-
самостоятельное определение численности и дислокации частей ВСУ
-
компенсации за ущерб (потенциально из 300 млрд замороженных российских зарубежных активов)
-
никакого официального статуса русского языка, и иных форм, расцененных как вмешательства во внутренние дела
Отдельно отказ от заморозки линии соприкосновения в обмен на остаток территорий Донбасса. Во-первых, обмен по мнению украинской стороны неравномерен — 6600 км² на 400 км². Во-вторых, под российский контроль переходят мощные укрепрайоны, во многом благодаря которым остатки Донбасса по прежнему удерживаются.
Наконец, есть в запасе и юридический аргумент — передача территорий противоречит конституции Украины, у президента просто нет таких полномочий, взять и отдать территории.
Украинская сторона, как и американские посредники и европейские… «болельщики», сложно подобрать внятный статус, также настаивает на немедленном прекращении огня, как основании уже для двух или трёхсторонних переговоров с участием Путина и Зеленского, которые должны стать важнейшим этапом в достижении мира.
Прекращение огня и европейская позиция
Европа настаивает на прекращении огня более всего. Прекращение огня или перемирие, после чего должен начаться процесс мирного урегулирования, торги, дипломатия и всё такое. Схожую позицию имеет и Трамп, однако, по итогам переговоров с Путиным США не настаивают на прекращении огня.
В текущих обстоятельствах позиции ЕС ослаблены:
-
поступательное падение экономики в отсутствии дешёвых российских энергоресурсов (в первую очередь, для Германии)
-
страны ЕС, даже совокупно, не обладают серьёзными вооружёнными силами, а объёмы ВПК, несмотря на вливания, растут медленно
-
позиция США, с приходом Трампа, настаивающая на том, что вопросы европейской безопасности — заботы, деньги, а главное солдаты и вооружения самих европейцев
-
снижение поддержки курса текущих европейских политиков внутри их стран, и курса ЕС вообще
В результате, за последние годы влияние европейцев на мировой политический процесс сильно снижается. За этим следуют попытки лидеров ЕС активно навязаться в посредничество по мирному процессу, но со стороны Украины. Как бы вырисовывается ситуация, где США Трампа становится секундантом России, а ЕС секундантом Украины и Зеленского в частности.
Именно за счёт поддержки со стороны европейцев Зеленский продолжает упорствовать перед российскими условиями. С уходом США от прямой поддержки, военной и финансовой, тяжесть конфликта перекладывается на плечи ЕС. В свою очередь ЕС явно не располагает свободными средствами для поддержки Украины долгое время — речь не только о вооружениях, но и содержании украинского государства вообще.
Многие эксперты видят интерес Евросоюза в затягивании конфликта, и выигрыша времени для перестройки армий (создание европейского оборонного альянса) и разгона ВПК. Но даже для собственных интересов европейцы без участия США не потянут на себе бремя расходов. В итоге ЕС подначивает зависящего от них Зеленского продолжать боевые действия. Результат этого — постепенное ослабление ВСУ и потери территорий, локальные успехи России. На этом фоне Трамп вынужден всё больше уступать Путину, чьи позиции на переговорах усиливаются. На фоне всё больших уступок вырисовывается вероятность, где Трамп «сдаёт» Украину русским и терпит политическое поражение.
Поражение Трампа важно для европейцев, так как его политика усиливает правую оппозицию, и грозит скорому поражению текущих политических элит на выборах в Европе. Однако это уже сложные перипетии: их реальное влияние на мирный процесс — большой вопрос.
Россия остаётся против перемирия и настаивает на полноценных мирных переговорах. В текущих обстоятельствах ослабевшее давление на ВСУ позволит украинцам перегруппироваться, накопить ресурсы и восстановить боеспособность на каком-то уровне. После прекращения огня ничего не помешает Зеленскому сорвать переговоры, возобновить боевые действия, при этом российская сторона уже потеряет преимущества текущего положения в зоне СВО. Иными словами, Россия должна как бы добровольно отказаться от преимуществ в пользу усиления переговорных позиций Киева.
Двух-трёх-четырёхсторонние переговоры
Итоги саммита Аляска-2025 принято считать, если не провалом, то тактическим поражением Трампа. Россия, главным образом, очередной раз сформулировала условия мира, разве что теперь они приняли конкретный и очерченный характер. В условиях благоприятных для России условий военного противостояния нащупать слабые места у Трампа не вышло. Дальше двигать мирный процесс он может, только продавливая Зеленского.
Тем не менее, козыри у Трампа остаются — давление на партнеров России, в первую очередь, Индию и Китай. В планах есть ужесточения санкций за посредничество в торговле российским сырьём, которые способны серьёзно ухудшить экономический рост — в основном Индии. Однако у такого инструмента есть много проблем — издержки самих США, ухудшения отношений с крупными экономиками, а главное — это долгий инструмент, события на фронте могут развиваться быстрее.
В таких условиях надежды Трампа стать миротворцем и заполучить наконец нобелевскую премию мира выглядят туманно. В случае успеха «Аляски» и переговоров Трампа с Зеленским после, эксперты высоко оценивали шансы на прямые переговоры Путин — Зеленский. Теперь шансы оцениваются как крайне низкие.
Тем не менее, все стороны, обменявшись озвученными условиями, готовы к новому витку переговоров, и саммита Россия — Украина на высшем уровне ждут, теперь уже осенью или к концу года. Вероятно, каждая сторона рассчитывает потратить время на укрепление переговорных позиций, за которыми следует понимать успехи на поле боя.
Рассматривается и трехсторонний формат с посредничеством Трампа, а со стороны ЕС и четырехсторонний — якобы вопросы мира касаются всей европейской безопасности.
Общие итоги
Стороны склонны обвинять оппонентов в неуступчивости и затягивании конфликта. Однако у России на сегодня куда меньше оснований уступать, чем у Зеленского и его круга, положение которых ухудшается и в самой Украине.
Инструментов ослабить позиции России у посредников куда меньше, чем позиции Украины. Поэтому, ожидается давление именно на Зеленского, как более быстрый способ. Побочка этого — обвинения Трампа в том, что тот занял «сторону Путина», однако на фоне срывающихся один за другим обещаний и ультиматумов, кажется, Дональду уже всё равно.
Европа занимает самую сомнительную позицию. Поддержка Украины, но без содержательного потенциала — ни денег, ни оружия. Только политическая поддержка, которая со стороны ЕС почти ничего не стоит и скорее ослабляет авторитет самих лидеров Европы. Тем не менее, эта поддержка важна Зеленскому внутри страны — мол, смотрите, Запад с нами.
Зеленский и его правительство пока находятся в самом плохом положении. Кумулятивный эффект накопленных ошибок и преступлений способен разорваться при любом раскладе. Затягивание конфликта обостряет ситуацию внутри, заставляя идти на всё более репрессивные меры, и снижает поддержку из вне — постепенно теряется статус защитника демократических ценностей.
Ну а мирный договор может быть расценён радикалами внутри как капитуляция, подорвать шансы на выборах (которые пока планируются) и привести к личной ответственности. За затягивание военных действий без внятных целей, потерю территорий, беспредел ТЦК и репрессии оппозиции Зеленский может предстать перед судом, и это ещё в лучшем случае.
Впрочем, если у вас есть другая версия развития событий — не стесняйтесь писать её в комментариях.