Украинский контрнаступ захлебнулся? И что теперь будет

Украинское контрнаступление, о котором говорят уже не менее полугода, началось… или не началось, такое контрнаступление Шредингера. Сначала его отрицало командование РФ, списывая на вялые активности ВСУ и бои местного значения.

Теперь, учитывая слова советника ОП президента Украины Михаила Подоляка, вроде как ещё не начинали, а то, что происходит — «режим тестирования». И теперь уже российский генштаб и госСМИ, вдохновлённые фотографиями уничтоженной украинской техники, наоборот, уже спокойно говорят о провалившемся контрнаступлении.

И вся эта болтология — это уже информационная война, по которой когда-нибудь будут писать отдельные книги и научные работы. А мы пока без пропаганды и выпендрёжа посмотрим, что на самом деле происходит на участках линии соприкосновения, какие у обеих сторон цели и действия, какая техника засветилась в последних столковениях и сколько её потеряно.